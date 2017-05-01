Как повесить зеркало согласно фэн-шуй?

Зеркало в прихожей

Согласно учению фэн-шуй, зеркала могут притягивать и отражать энергетические потоки, а значит, и влиять на нашу жизнь. Китайская мудрость гласит: «Для того чтобы что-то изменить, нужно обратиться за помощью к зеркалу».

Категорически нельзя вешать зеркало напротив входной двери. Положительная энергия просто не сможет проникнуть в жилище: она будет отражаться и уходить обратно на улицу. А вот на стене рядом с входной дверью зеркало повесить можно. Особенно если в прихожей есть лестница, ведущая наверх. Тогда положительная энергия не будет «стекать» по ней к входной двери и покидать дом.

Также зеркало рядом с входной дверью (либо на боковой стене) зрительно расширит маленькую прихожую, это улучшит перспективы и возможности семьи. Желательно, чтобы зеркало было большим — самый высокий член семьи должен отражаться в нем во весь рост. Большие зеркала дают заряд энергии, стимулируют творческие способности и дарят хорошее настроение. Если же вы не видите свое отражение целиком, то будете чувствовать себя вялым, подавленным, уставшим. Нельзя, чтобы верхняя кромка зеркала срезала часть головы отражения: должен оставаться запас — для дальнейшего роста, развития.

Кроме того, в прихожей обычно располагается вход в санузел. Места стока воды — это точки выхода положительной энергии (а значит, и здоровья, достатка, отношений в семье). Для того чтобы она не утекала в канализацию, на дверь в санузел повесьте небольшое зеркальце. Но если в нем отражается входная дверь, замените его красивым пейзажем: картинка замаскирует вход в санузел и предотвратит потери энергии.

Зеркало в спальне

В идеале в спальне зеркал быть не должно. Они отражают свет, ускоряя движение потоков энергии, из-за чего ваш сон становится тревожным, и утром вы ощущаете себя не выспавшимися и разбитыми. Но если без зеркала не обойтись, постарайтесь придерживаться нескольких базовых правил.

Нельзя располагать зеркало таким образом, чтобы в нем отражалась кровать. Спящий человек не защищен, и его собственная энергия будет поглощаться зеркалом. А если в зеркале отражаются спящие супруги, это грозит охлаждением отношений и даже изменой. (Особенно опасны для семейного счастья зеркальные потолки!) В крайнем случае перед сном завешивайте зеркало тканью или загораживайте ширмой. Допустимая форма зеркала в спальне — круг или овал. Любые угловатые конфигурации вызывают слишком сильное движение энергий, препятствуя полноценному отдыху.

Зеркало в детской комнате

В комнате малыша зеркало — такой же неуместный предмет, как и в спальне. Для школьника, если это необходимо, можно повесить зеркало у двери так, чтобы в нем отражалась только противоположенная стена. Нельзя размещать его напротив кровати (мешает полноценному отдыху) или рабочего места ребенка (не дает сосредоточиться, вызывает тревогу, беспокойство).

Зеркало в столовой и кухне

Фэн-шуй одобряет зеркала в столовой: благодаря им потоки положительной энергии движутся свободно, подпитывая жилище. К тому же зеркало удваивает то, что в нем отражается. Неслучайно китайцы любят вешать зеркало таким образом, чтобы в нем отражался обеденный стол: в доме всегда будет достаток!

При этом кухонная плита и процесс приготовления пищи должны оставаться «за кадром». Иначе хозяйка, видя себя в зеркале во время стряпни, будет уставать вдвое сильнее.

Можно ли вешать зеркало напротив двери и окон

Согласно фэн-шуй не рекомендуется вешать зеркала напротив окон — это касается любых помещений в доме. Положительная энергия не сможет проникнуть в помещение и принести счастье, удачу и здоровье членам семьи. На межкомнатных дверях размещать зеркала также не стоит. Они будут мешать свободной циркуляции энергии, а это может вызывать болезни в семье, застой и упадок.

Важные правила

Зеркало должно быть в раме. Она позволяет сфокусировать позитивную энергию и направить ее в нужное место.

Следите за чистотой зеркал: оседающая на них негативная информация чревата неприятностями и конфликтами в семье.

Если вы разбили зеркало, промойте осколки под струей воды, чтобы удалить информацию о себе и домочадцах. Затем сложите в плотный пакет, чтобы в них больше ничего не отражалось, и вынесите на помойку.

Не храните треснувшие зеркала: они собирают негативную энергию.

Не используйте в интерьере зеркальную плитку. Разбивая отражение человека на части, она разбивает и его жизнь, лишая гармонии и счастья.