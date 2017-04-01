Как подружиться со своей судьбой

«Жизнь — грандиознейшая версия самого высокого из всех твоих представлений о том, кто ты есть» Нил Дональд Уолш

Самая незабываемая встреча в жизни — встреча с собой. Это опыт ни с чем не сравнимый. Вспомнить себя огромное счастье и начало больших возможностей. Это шанс взаимодействовать с самой Судьбой. Когда вы не пытаетесь её изменить, а она сама предлагает вам перемены. Это не выдуманная история, а основанная на личном опыте. Я здесь, чтоб рассказать вам об этом.

Все самые волнующие и поразительные события в жизни начинаются с сокровенных вопросов: «кто я?», «зачем я здесь?». Я без преувеличения могу сказать, что именно с этого момента начинается настоящая жизнь — вдохновенный поиск, головокружительные открытия и незабываемые приключения. Это случилось со мной, это случилось со многими другими, это случится с вами, если захотите.

Ответ просто приходит как неожиданный ливень посреди солнечного дня. Он застает врасплох. Вы стоите под этим ливнем затаив дыхание, чтоб не потревожить момент, и вспоминаете Себя. И вы просто Знаете Все о Себе. Это как мгновенное озарение, которое погружает в невероятное состояние. Вы словно растворяетесь в пространстве в этот момент, сливаетесь с этим дождем, ощущаете потоки на своих щеках то ли дождя, то ли слез радости от этой долгожданной встречи. Вы чувствуете себя так, как будто сотни ангелов собрались вокруг и подарили вам крылья. И теперь вы способны летать над обыденностью.

Это навсегда меняет жизнь. Потому что вы обретаете многомерность. Начинаете видеть себя, других людей, ситуации, события с разных сторон. С этого момента для вас больше не существует проблем, неразрешимых вопросов, безвыходных ситуаций и неприятных людей. Все вокруг как будто светлеет и молодеет, привычные вещи видятся в новом свете и вы осознаёте как все взаимосвязано. Но ответ приходит не сразу. Просто нужно время для того, чтобы вы были готовы к пробуждению.

В сакральном смысле наш путь условно складывается из двух частей: поиска себя и реализации себя. Когда вы впервые задаетесь вопросами о смысле своей жизни, вы только становитесь на свой путь. Далее вы следуете по пути поиска себя. Когда приходят ответы, вы следуете по пути реализации себя.

О том, как изменить свою Судьбу много сказано и много написано. Но мы порой ведем себя как дети, надеваем мамины туфли на каблуках и важно ходим по комнате. Стремимся что-то изменить, не понимая, с чем имеем дело. Желание изменить Судьбу, как и любое другое желание изменить что-либо, отображает наше несогласие с тем, что есть. И пока мы не вспомним себя, это желание лишь иллюзия возможности.

Не стремитесь изменить Судьбу, вы не сможете изменить течение реки. Никто не принесет вам новую Судьбу на блюдечке. Лучше позаботьтесь о том, как жить сейчас в гармонии с миром и Судьба сама пойдет навстречу вашим желаниям.

Жизнь и судьба тесно сплетены друг с другом. Жизнь — это Бытие, а Судьба — это Суть Бытия, высшая сила, которая нас незримо ведет по жизни. Судьбу нельзя изменить, но с ней можно взаимодействовать так, что она сама предложит вам перемены.

Чтоб наладить взаимодействие с Судьбой нужны как минимум три состояния одновременно: любовь, доверие и благодарность.

Полюбить свою судьбу — значит принять ее как есть безоговорочно. Согласиться с тем, что все события в жизни именно такие как надо. Все совершенно. Мы привыкли оправдывать свои неудачи и поражения злой Судьбой. Но до тех пор пока мы так будем относиться к ней, мы не получим ее благосклонности. Это замкнутый круг. Выход из него один: решить, что Судьба добра к вам, вопреки всему.

Нам свойственно сопротивляться, возражать, постоянно воевать с собой и с миром. Но если вы хотите изменить что-то в своей жизни к лучшему, для начала сдайтесь своей Судьбе. И это будет первый шаг на пути больших перемен.

Доверять своей Судьбе — значит быть открытыми перед ней. Верить в то, что все её послания только во благо. Ведь на самом деле все в жизни зависит от нашего внутреннего состояния. Чем больше мы открыты, тем яснее становится наше видение.

Взаимодействуя с Судьбой нужно понимать ее язык. Это язык символов и знаков. Для этого потребуется постоянно находиться в настоящем моменте, здесь и сейчас. Только так мы можем тотально наблюдать за всем происходящим и видеть подсказки Судьбы.

Благодарить свою Судьбу — значит заявить ей о своем согласии со всем, что есть сегодня и о своем стремлении иметь большее. Судьба принимает такую благодарность как сигнал о готовности идти дальше и открывает нам новые горизонты. Когда мы с доверием принимаем новые возможности, наша Судьба изменяется естественным путем.

Судьба благоволит тем, кто относится к ней с доверием, любовью и благодарностью. Дружба с ней не миф, а неизбежный результат продолжительного глубокого взаимодействия.

Когда вы идете по пути поиска себя вы узнаете о своем уникальном таланте. У каждого есть талант, порой не один. И вы тоже им обладаете. Существует какая-то единственная вещь и единственный способ делать ее лучше, чем кто-либо другой на этой планете. Когда вы делаете это, то теряете представление о времени. К этому стремится ваша душа, это вдохновляет вас и порождает наслаждение самим процессом делания. Очень важно осознать, что это за вещь.

Когда вы идете по пути реализации себя вы способны воплотить свой талант в дело всей жизни. И делать это с пользой для других, потому что только посредством других людей мы можем проявить себя в этом мире. Другие люди в свою очередь тоже проявляют себя – таким образом мы все взаимосвязаны. Только так можно испытать подлинное счастье. В этом случае, можно считать свою жизнь по-настоящему успешной.

Верим мы или нет, но Судьба всегда помогает нам на нашем пути. Не бывает в жизни ни случайных людей, ни случайных событий. Судьба направляет нас к развитию, дает сигналы, ставит указатели, предупреждает и награждает. Её содействие умножается на степень нашей открытости и доверия, тогда все идет легко. А когда мы закрываемся, она нас учит. И за все это нам стоит быть благодарными своей Судьбе как матери, которая безусловно любит и заботится о своих детях.