Как пережить симптомы проявления новых энергий

Любая энергетическая волна, которая спускается на Землю из космоса, обновляет текущие вибрации планеты и вытаскивает на поверхность сознания то, что нужно отпустить.

Вместе с этим в человека загружаются новые коды света.

Когда вы не препятствуете этому процессу, открываетесь ему, в вашу жизнь входят качественно новые обстоятельства, способности, положительные перемены.

В этот раз все происходит очень стремительно.

Порой не успеваешь разобраться с одним вопросом, следом наваливаются еще несколько, которые тоже требуют внимания.

Мы с командой обратили внимание на схожесть симптомов проявления новых энергий у нас.

С удовольствием делимся своими наблюдениями и рецептами из сокровищницы практик проекта Ключи Мастерства, которые помогут устранить любой дисбаланс.

Симптомы проявления новых энергий

Возможно, это не единственные признаки, и вы ощущаете приход новых энергий по-другому.

Будем рады, если поделитесь своими наблюдениями в комментариях.

1. Страдает физика и эмоциональный фон

Потоки текущих энергий могут проявиться через обострение хронических заболеваний, затяжной грипп, несвойственные вам головные боли, трудное пробуждение ото сна или нарушение сна.

Эмоциональный фон нестабильный, могут возникать конфликты на ровном месте.

Если вы столкнулись с неадекватным поведением близких или обнаружили его у себя, скорее всего, это признак проявления новых энергий.

Энергетические потоки проходят через нас из космоса на Землю.

Но физическое тело — инертное, не способно быстро адаптироваться и перестроиться, поэтому все застойные процессы выходят наружу.

Несбалансированные эмоции — это один из показателей, что в теле есть блоки.

Не давайте оценку происходящему с вами, не судите себя, свое тело, что оно плохо принимает новые энергии.

Примите это как данность, необходимый процесс.

Что поможет пережить недомогания и вернуть хорошее настроение:

2. Снятся особенные сны

Вам могут сниться сны, в которых происходят различные “обучающие” ситуации.

Они показывают, как вы можете поступить в реальной жизни в определенных обстоятельствах.

Если вы накануне не знали как разрешить важный вопрос, вам во сне могут показать решение.

В связи с этим происходят внезапные пробуждения в течение ночи. Вас “будят”, чтобы вы запомнили, ЧТО нужно сделать.

Второй тип снов — сны с одной и той же ключевой составляющей. Их цель — донести до вас одну единственную мысль.

Эти сны могут быть разными, но суть у них одна. Они будут сниться до тех пор, пока вы не поймете, что вам хотят сказать.

Во сне вам показывают лучший вариант ваших действий. Если вы делаете что-то неправильно, во сне вас направляют, корректируют.

Ваша задача — запомнить КАК нужно поступить и совершить в жизни это действие.

Важные послания, переданные от Высшего Я через сон, легче принять уму, чем если бы вы прочитали это в статье, книге или услышали совет со стороны.

Во сне увеличивается возможность прямого взаимодействия между душой и личностью.

Обращайте внимание на свои сны и прислушивайтесь к себе.

3. Загрузка световых пакетов проходит в интенсивном режиме

Вам высвечивают одновременно несколько проблем, чтобы вы как можно быстрее освободились от старого.

Цель — окончательно освободиться от сознания жертвы.

Из-за этого вы можете ощущать давление на голову — это физическое проявление загрузки пакетов информации.

Они идут в большом количестве, и времени уже нет на раздумывания. Вам будто говорят: “Иди вперед, не тормози, не останавливайся.”

3 шага для фокусировки ваших действий

Как только вы почувствуете, что провалились, постарайтесь вспомнить эти шаги и следовать им.

Это поможет вам легче пережить влияние новых энергий и оставаться сфокусированным на нужных действиях.

Отпустите прошлое, отжившее, освободитесь от сознания жертвы

Наверняка вы заметили, что в последнее время вам усиленно показывают, В ЧЕМ вы еще продолжаете быть жертвой.

Понаблюдайте за собой и выявите такое поведение.

Кто-то вдруг начинает жаловаться на отсутствие помощи, забывая самому себя поддержать, кто-то впадает в осуждение, предается унынию, сетует на несправедливость в жизни.

Найдите свое слабое место. Именно это вам и нужно принять и отпустить.

Позвольте себе принять новые энергии

Это не только ваша личная трансформация, этот процесс затрагивает всех людей. В каждого человека загружаются световые пакеты информации.

Но в этот раз уже времени не остается на то, чтобы откладывать на потом решение свалившихся трудностей.

Людей, которые занимаются духовным развитием, не так много на планете. Вы в их числе, раз читаете эту информацию.

Не тормозите на своем духовном пути.

Возможно, среди ваших близких вы единственный якорь, за который они смогут уцепиться, чтобы идти вперед с вами в новую реальность.

Действуйте по-новому, согласно истине внутри вас

Если вы распознали послания новых космических энергий, то пришло время, чтобы их заземлить — действовать, исходя из вашего наивысшего выбора.

Здесь могут возникнуть сложности.

Из-за сильного накала новых энергий, вы истощаетесь физически и энергетически. Сил для совершения изменений и новых действий просто нет.

Ваше текущее состояние может выглядеть так.

Вы получили информацию, нашли решение проблемы, осознали важную для вас мысль, и так по нескольким сферам жизни.

Но продолжаете ходить по кругу, теряя эти осознания. А все потому, что у вас нет энергии для действия.