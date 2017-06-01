Как ОТПУСТИТЬ человека и ситуацию, которые мучают годами

Статья посвящена новому подходу к решению проблемы эмоциональной зависимости.

Идея состоит в том, что эмоциональная зависимость определяется «инвестированными» в объект зависимости чувствами или частями личности субъекта. Эти чувства или части личности можно вернуть с помощью метода эмоционально-образной терапии (ЭОТ), что приводит к мгновенному и полному освобождению от зависимости.

Приводятся примеры конкретной коррекционной работы с различными случаями эмоциональной зависимости с помощью указанного метода. Показаны возможности расширения метода на множество смежных областей терапии.

Эмоциональная зависимость – это потеря личной автономии, либо чувства личной автономии, по эмоциональным причинам.

Субъект зависимости:

1. Испытывает страдания в силу недоступности объекта своего чувства, либо в силу невозможности изменить его поведение, либо в силу неадекватной власти объекта над ним;

2. Ощущает невозможность освобождения от зависимости;

3. Чувство, его связывающее, оказывает хроническое отрицательное влияние на жизненный путь, общее самочувствие, принятие решений и поведение субъекта.

Вариантов эмоциональных зависимостей довольно много. Это может быть любовная зависимость от конкретного лица, отношения с которым прекратились или наоборот никак не могут прекратиться.

Может быть, это зависимость от самого чувства любви (эротомания), так что объект чувства не уникален.

Это может быть зависимость на основе чувства долга, когда, например, женщина боится бросить алкоголика или наркомана, потому что он без нее «пропадет», а она будет испытывать чувство вины.

Это может быть зависимость основанная на чувстве ненависти или обиды, когда связь не прекращается, потому что эти чувства не находят своего разрешения.

Это может быть зависимость от матери (или другого лица), с которым произошло эмоциональное слияние (конфлюэнция). В этом случае субъект автоматически испытывает те же чувства, что и объект.

Это может быть зависимость на основе чувства собственной беспомощности, когда субъект ощущает полную подчиненность другому лицу. Например, девушка может чувствовать, что психологически еще находится в утробе матери и боится встретиться с реальным миром.

Это может быть эмоциональная зависимость от уже умершего лица, с которым субъект не сумел попрощаться. Это может быть зависимость от ужасного или, наоборот, прекрасного прошлого, в котором данный субъект живет до сих пор.

Это может быть зависимость от будущего, в которое субъект инвестировал свои мечты и надежды. И т.д. Субъект может долгие годы страдать от чувства, делающего его зависимым, порой даже не осознавая его, порой смирившись с ним, а порой, не желая с ним расстаться.

Психологическая помощь в этих случаях направлена на то, чтобы клиент от состояния зависимости перешел к состоянию независимости, а в дальнейшем, если он захочет, к состоянию взаимозависимости. Последнее название представляется нам не очень удачным, хотя оно принято в литературе.

Можно подумать, что теперь оба индивида станут рабами друг друга. Но, имеется ввиду, что оба будут свободны и, тем не менее, могут чувствовать необходимость друг в друге и могут любить друг друга, не испытывая сковывающего чувства принуждения и ограничения возможностей.

Освобождение всегда сопровождается чувством легкости и отсутствия ограничений, спокойной и уравновешенной реакцией на поведение другого человека.

Хорошо, например, если в случае неожиданного разрыва молодой человек может сказать словами веселой песенки: «Если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло».

К сожалению, иногда говорят с гневом: «Так не доставайся же ты никому!» или «Ты перед сном молилась, Дездемона?» или с депрессивным смыслом: «Жизнь моя кончилась».

Часто необходима профессиональная терапевтическая помощь, чтобы исцелить рану сердца, и это большая и трудная работа.

Но… Используя метод ЭОТ, нам удалось найти некоторые быстрые и эффективные способы решения ряда перечисленных выше проблем, достижения индивидом состояния независимости, что одновременно продвинуло нас в понимании сути самой эмоциональной зависимости, психологических механизмов ее возникновения.

Пример 1. «Синий шар».

На семинаре, который я проводил в одном институте у студентов третьего курса, студентка предложила мне помочь ей с проблемой несчастной любви. Она уже два года была под влиянием этого чувства. Каждый день только о «нем и думала», жила чисто механически, ничего ее по-настоящему не интересовало, не могла полюбить кого-то другого, как ей советовали друзья. Она посещала одно время психоаналитика, но это нисколько ей не помогло.

Для начала я предложил ей представить, что на стуле перед ней находится тот самый молодой человек и описать переживания, которые она испытывает.

Она ответила, что всю ее, все ее тело, безумно влечет к нему, а это чувство локализуется в груди. Дальше, следуя основной схеме терапии, я предложил ей представить образ этого чувства на том же стуле, где раньше “сидел” молодой человек.

Она ответила, что это ярко синий шар, который, безусловно, принадлежит ей. В то же время она хотела выбросить этот шар, но не могла этого сделать, потому что по ее словам, тогда она совсем как бы умерла.

Уже на этом этапе стала очевидной структура тупика, в котором она находилась. Она явно хотела вытеснить свои чувства, из-за которых страдала, но одновременно не хотела их лишаться. Ее способность любить в виде синего шара была спроецирована на молодого человека, и она была лишена контакта с этой частью личности, поэтому ощущала апатию, жила механически и не могла полюбить кого-то другого.

Эта же проекция создавала мощное влечение, чтобы обрести снова этот синий шар.

Тогда я предложил ей для выхода из тупика попробовать по очереди варианты:

1. Выкинуть шар совсем;

2. Принять его в себя как часть своей личности.

После этого можно было убедиться, какое действие ей наиболее подойдет.

Однако она проявила сильное сопротивление и наотрез отказалась и от того и другого варианта. Для того, чтобы расшатать эту ригидную систему, я предложил поучаствовать в этом процессе членам группы.

Каждый по очереди вставал за спиной девушки и от ее имени произносил речь, в которой обосновывал свое решение выкинуть или принять этот шар. Этот вопрос затронул всех и каждый выступил очень эмоционально. После этого она все равно не приняла никакого решения.

Тогда я решил еще больше обострить ситуацию и применил прием гештальттерапии, предложив ей встать посреди комнаты, расставив руки в стороны, а всем другим – тянуть ее в сторону принятого ими решения и уговаривать сделать именно так.

Борьба разгорелась нешуточная, почему-то все мужчины были за то, чтобы выбросить шар, а все женщины за то, чтобы его оставить.

Но главное действие произошло очень быстро — девушка буквально возопила: «Ни за что не отдам!» и бросилась к группе женщин, хотя мужчины держали ее очень крепко. Поскольку решение было принято, я остановил “игру” и спросил ее о том, как она себя чувствует.

С удивлением она признала, что чувствует себя очень хорошо, а шар сейчас находится в ее сердце. – Но, — добавила она – это вряд ли надолго. Я столько мучилась, и к психоаналитику ходила. А здесь за час… Скорее всего это все вернется…

Я предложил ей сесть на место и снова представить перед собой того молодого человека.

– Что ты теперь чувствуешь?

– Странно, я чувствую к нему нежность, но я не страдаю.

– Можешь ли ты теперь отпустить его? Сказать ему, что ты желаешь ему счастья без тебя?

– Да, теперь могу!

и сказала, обращаясь к образу молодого человека:

— Я отпускаю тебя и желаю тебе счастья независимо от меня.

Она увидела, как образ молодого человека удаляется и тает, и от этого ей стало еще легче.

Теперь я предложил ей свою интерпретацию: «Синий шар и есть твое сердце. Оно было отдано молодому человеку». Я сказал, что вместе с теми чувствами, от которых она хотела избавиться, она выбрасывала и собственное сердце, которое и обеспечивает способность любить и чувствовать, поэтому она и была в апатии. Теперь, когда сердце на месте, она может не страдать и отпустить этого человека, одновременно сохраняя к нему теплые чувства.

Так Пушкин в своем знаменитом стихотворении прощался с любимой: «Я Вас любил, любовь еще, быть может».

Так устроены практически все ситуации с эмоциональной зависимостью. Всегда речь идет о том, что вместе с потерей любимого объекта от человека «отрываются» и те инвестиции, которые он когда-то вложил в него в надежде получать эмоциональные «дивиденды».

Он чувствует потерю, потеряна часть его души.

Он не может создать новые отношения, потому что нечего больше вкладывать.

Но капиталовложения в отношения делают их надежными и весомыми, тогда отношениями дорожат.

Если другой человек отвечает первому взаимностью, то все счастливы, и между ними осуществляется прочная эмоциональная связь, обеспечивающая хорошую основу для создания семьи. Когда обе стороны процесса делают взаимные вложения, то это обеспечивает их счастье, они обладают не только любимым объектом, но и собственными вложениями, ведь они тоже с ними, если отношения не нарушены.

Да еще с ними находятся и те инвестиции, которые сделала в них «противоположная сторона». Каждому приятно осознавать, что он дорог для любимого человека, что он для тебя старается.

Конечно, нельзя говорить, что сердце одного индивида действительно перемещается в любимого им человека, и последний им распоряжается.

Но не зря любящие так часто говорят о том, что отдали свое сердце тому, кого любят. Как пишут поэты: «В горах мое сердце, а сам я внизу…»

В субъективной реальности возможно то, что не происходит объективно, однако, оказывает на жизнь индивида вполне реальное и объективное воздействие. Если субъект совершил в своем субъективном мире внедрение (подходит и термин «проекция») какой-то части своей личности в другого человека, то он ощущает постоянную связь с ним, свою зависимость.

Он привязан постольку, поскольку его чувства или часть личности прочно прикреплены к другому.

Фрейд говорил о том, что в результате фиксации часть либидо, но не часть личности, прикрепляется к объекту или его образу, в результате чего объект начинает обладать эмоциональным зарядом для данного индивида, это было названо катексисом.

В своей знаменитой работе «Меланхолия» Фрейд говорит о том, что работа горя состоит в том, что либидо постепенно отнимается у любимого, но утраченного объекта. Но он не указывал, что эта фиксация либидо имеет смысл инвестиций в будущее.

А это очень важно! По сути это новая теория любви.

Фиксация происходит не потому, что просто объект понравился, субъекту могут нравиться многие люди противоположного пола и другие объекты. Но не происходит решающего выбора, субъект не делает «ставки» именно на данного человека.

Если же он делает «ставку», то это означает, что он прочно привязывает свою судьбу, свое счастье, свое будущее с данным человеком.

Он инвестирует энергию своих надежд и мечтаний в будущее, надеясь на долгую совместную жизнь, надеясь получать множество девидендов, например, рассчитывая на сексуальное счастье, рождение и воспитание детей, совместную интересную жизнь, одобрение общества и т.д.

Недаром влюбленные спрашивают друг друга: «А ты меня любишь?», «Ты не разлюбишь меня?» и так далее. Они хотят убедиться в «доходности» и надежности своих инвестиций, а также, что в них тоже будут вкладывать.

Более того, я убедился на терапевтической практике, что капиталовложения управляют сексуальным влечением, а не наоборот. Исчезают вложения – исчезает и влечение.

Пример 2. «Букет цветов».

Обратился ко мне молодой мужчина.

«Не могу, — говорит, — забыть первую жену. Она меня бросила три года назад. Вышла замуж за иностранца, уехала из страны, родила ребенка. Два года я был в депрессии, забросил свой любимый спорт, ничего не хотелось. Потом справился, недавно женился, но не могу любить вторую жену, как первую, все мне первая мерещится. Мне даже стыдно перед второй женой, но ничего не могу с собой поделать».

– Это означает, что Вы еще зависимы от первой жены. Вы еще ее не отпустили.

– Да нет, я уже отстрадал свое. Я за два года уже все пережил.

– А это мы легко проверим.

-Это как же?

– А вот представьте, что здесь на стуле сидит Ваша первая жена. Что Вы чувствуете?

– Да ничего. Мне все равно.

– Тогда Вы легко можете ей сказать: «Прощай, желаю счастья в личной жизни!

– Нет, вот эти слова почему-то никак сказать не могу.

– Ну вот, это и значит, что Вы зависимы.

Я объяснил ему теорию инвестиций и попросил найти образ тех чувств, которые он вложил в первую жену, и которые до сих пор отданы ей. Он сказал, что это прекрасный букет цветов.

– Точно это Ваши цветы?

– Да, это мои прекрасные чувства, которые я ей отдавал.

– Заберите их, и пусть они войдут в Ваше тело, куда они сами хотят.

– Этот букет вошел мне в грудь, мне так хорошо стало. Энергия вернулась. Как-то дышать легче, и руки сами поднимаются. Я не мог руки поднимать после ее ухода.

– А теперь снова посмотрите на эту женщину (показываю на стул).

– Странно, теперь это просто женщина, которых миллионы.

– Можете Вы теперь сказать ей: «Прощай, желаю счастья в личной жизни.»

– Да, теперь легко.

– Тогда скажите и посмотрите, что происходит с образом.

– Я говорю и вижу, как ее образ удаляется и уменьшается. Совсем исчез, и еще лучше стало. – А теперь посмотрите на вторую жену.

– Да, теперь другое дело.

– Можете ей тогда букет отдать. Впрочем, как хотите.

– Нет, почему же…

Он явно заспешил, и после короткого прощания пошел домой.

Возвращение вложенных «капиталов» назад (в тело субъекта), когда произошло разрушение отношений, освобождает субъекта и делает любимый объект нейтральным, таким же, как и все прочие люди. Ни у Фрейда, ни у других известных психоаналитиков и терапевтов не описываются методы, которые были бы специально ориентированы на возвращение потерянных субъектом чувств или частей личности, иначе все об этом уже давно бы знали. Совершенно понятно, почему таких методов не было создано.

Для этого пригодна только технология эмоционально-образной терапии, поскольку она позволяет представить инвестированные чувства в виде образа и через возвращение этого образа в собственное тело вернуть утерянные ресурсы.

Практически невозможно вернуть чувства на основе только вербальных техник.

Более того, для большинства психотерапевтов сама идея пока что недоступна в силу того, что метод, в котором чувства можно перемещать как предмет, можно с ними отождествляться, принимать их в свое тело или отпускать, противоречит их традиционным представлениям.

Пример 3. Золотой ком.

Ко мне пришел молодой человек, чтобы выяснить свои отношения с девушкой. Любовь их началась еще в 15 лет, она была сильной и искренней. Уже тогда они вступили в сексуальные отношения и были счастливы друг с другом. Но годы шли, и пора было бы жениться, но он был бедным студентом и не мог обеспечить семью. Тогда она обиделась и, резко порвав с любимым, вышла за богатого. Она родила ребенка, но не была счастлива, она раскаивалась в своем выборе и вскоре стала добиваться восстановления отношений с бывшим любовником. С мужем она развелась, но все-таки ее главным устремлением остались деньги и карьера. Молодой человек уже не хотел примирения с ней, но не мог освободиться от прежнего чувства, не мог сопротивляться ее настойчивости, хотя уже не доверял ее любви. Теперь он уже мог содержать семью, но не хотел связывать свою жизнь с бывшей подругой.

Сначала я думал, что в нем просто говорит обида, самолюбие. Может быть, следует помочь ему простить неверную возлюбленную и вновь соединиться с ней?

Но тот был тверд в своем намерении освободиться от этой эмоциональной зависимости.

Он был убежден в низкой нравственности девушки и считал, что она манипулирует им.

Он никак не мог понять того, как она могла раньше пренебречь его прекрасными чувствами, причинить ему такую боль. Сам он ни за что не стал бы проявлять инициативы в восстановлении отношений.

Первый сеанс был использован для выяснения всех обстоятельств дела и для принятия окончательного решения, что же следует делать.

В начале второй встречи, молодой человек снова подтвердил, что он не имеет ни малейшего намерения восстанавливать отношения, но нуждается в помощи, чтобы его больше не тянуло к ней, чтобы он освободился бы от этой зависимости и страданий.

Следуя теоретическим представлениям о том, что эмоциональная зависимость держится только на тех психологических «капиталах», которые данный субъект «вложил» в любимого человека, я предложил клиенту создать перед собой образ этих чувств.

Подумав, молодой человек сказал, что эти чувства похожи на огромный золотой ком, из которого торчит ниточка, связывающая его с воздушным шариком наверху.

Мы определили, что этот шарик символизирует девушку, которой он вручил свои чувства, надеясь удержать ее с помощью этих чувств.

После этого я предложил клиенту вобрать в себя этот ком, то есть свои чувства, снова в себя, как свою энергию.

Сначала он не понимал, как это можно сделать. Я предлагал, чтобы он пригласил их обратно в свое тело, но у него это не получалось.

Вдруг он сам нашел решение:

– Я должен сам войти в этот ком! Потому что он больше меня.

– Что же, сделай это.

В воображении он вошел в этот ком и почувствовал, что утерянные ранее чувства облекли его со всех сторон, как золотая сияющая аура, они наполнили и все его тело внутри, а шарик отлетел и завис где-то в стороне.

– Эти чувства даже защищают меня, я чувствую силу и независимость. Теперь эти чувства принадлежат мне, и я могу свободно ими распоряжаться, могу направить их на кого-то другого. И как она могла пренебречь такими прекрасными чувствами?

– Как ты сейчас относишься к этой девушке?

– Знаете, мне теперь действительно все равно. Даже не хочется проехаться перед ней на Мерседесе, чтобы отомстить. Я действительно свободен.

– Следовало бы нам еще встретиться, чтобы убедиться, что результат действительно устойчивый. Может быть, потребуется доработка.

– Нет, я абсолютно уверен. Если будет необходимо, я вам еще позвоню. Он вышел от меня очень уверенной и сильной походкой, больше он не позвонил.

Комментарий:

Этот случай, как предыдущий и многие другие, показывает, что субъект может с помощью сознательных действий по отношению к образу своих чувств действительно вернуть их себе, а тем самым обрести освобождение от эмоциональной зависимости.

Традиционно психотерапевты считают, что с партнером, с которым отношения разрушены, следует мысленно (и/или реально) проститься и отпустить его.

Однако, проститься так просто не получается, потому что сердце, душа и чувства все равно остаются с тем, кому они подарены, с кем они связаны.

Прежде чем отпустить, необходимо вернуть свои «капиталовложения», иначе ничего не получится.

Иногда это само происходит каким-то спонтанным образом, но по большей части проблема эмоциональной зависимости остается крайне трудной для решения, видимо из-за непонимания важности этого аспекта и отсутствия соответствующих технологий.

Часто психотерапевты предлагают мысленно рвать или резать связывающую нить, мысленно прогонять бывшего супруга и т.д. Эти механические способы иногда дают освобождение, но поскольку связывают людей не нити, а чувства, то по большей части решения не происходит, либо это решение частичное и неустойчивое.

Возвращение чувств и частей личности с помощью наглядно представляемого образа этих чувств или частей личности не вызывает сопротивления, поскольку индивид ничего не теряет.

В этом действии также нет ничего морально предосудительного, ведь он не наносит ущерба объекту любви и не прогоняет его, не отказывается от него. Тем не менее, после этого вполне можно отпустить объект, который уже больше не наделен неотразимым притяжением.

Однако у субъекта могут быть дополнительные мотивы для того, чтобы не совершить то, к чему будет побуждать его терапевт, и это порождает новые трудности и особенности работы.

Терапевту необходимо научиться преодолевать или обходить сопротивление клиента на пути его освобождения.

Пример 4. «Боязливый голубь».

Девушка никак не могла забыть молодого человека, который оставил ее два года назад. Каждый вечер ей представлялось, что он рядом с ней, и это было мучительно. Конечно, я спросил и ее о причинах разрыва, и о желательности и возможности примирения. Все говорило о том, что необходимо окончательно попрощаться и отпустить бывшего возлюбленного.

Я сразу предложил ей представить ту часть своей личности или те чувства, которые она «инвестировала» в своего любимого, и которые утратила вместе с его уходом.

Она сразу ответила, что это голубь. Я пояснил, что голубь обычно символизирует душу, и спросил, готова ли она вернуть этого голубя, принять его назад как часть ее личности? Она подтвердила, что голубь, которого она ясно себе представляла, действительно часть ее личности, но он почему-то боится к ней идти.

– Почему же?

– Потому что я подрезаю ему крылья.

– Зачем же ты это делаешь?

– Ну, конечно же, чтобы он не улетел.

Это первая трудность. Необходимо было объяснить девушке, что душа не может улететь от самой себя, что она все равно будет принадлежать ей. А также то, что чем сильнее держишь кого-то в плену, тем больше он вырывается.

Все это было разъяснено, но поскольку критерием истины является опыт, я предложил ей ради эксперимента объяснить голубю, что девушка не будет больше подрезать ему крылья.

Это заявление возымело действие, голубь уже захотел вернуться к девушке, но все-таки боялся.

Никакие заверения со стороны девушки, на которые ее подталкивал я, не помогали.

Это вторая трудность. Внимательно наблюдая за словами и интонациями клиентки, я вдруг понял, что на самом деле, это она сама боится голубя.

Она боялась его свободы, боялась, что он может снова повести ее чувства за собой.

Этот же страх и заставлял ее подрезать голубю крылья, поэтому это новая и в то же время старая трудность, но нужен новый подход.

Тогда я предложил девушке парадоксально заявить голубю, что она сама больше не будет его бояться.

Девушка удивилась, потому что была убеждена, что это голубь ее боится.

Не объясняя, я настоял, что это парадоксальный прием и его надо попробовать.

Она послушалась, и голубь тут же впорхнул в ее грудь. Девушка задышала гораздо глубже и свободнее, ее глаза засветились, она почувствовала себя лучше, и все ее страхи исчезли.

Теперь, когда она представила своего бывшего друга, она ощутила, что полностью свободна от него.

Теперь она легко смогла попрощаться с ним и абсолютно уверенно подтвердила, что больше не страдает и не испытывает зависимости. Через неделю она еще раз подтвердила, позитивность и устойчивость этого результата.

Комментарий:

В этом примере мы разобрали еще две возможных трудности, которые могут встретиться при возвращении инвестированных чувств:

1. Индивид совершает некоторое насилие над инвестированной частью личности (т.е. над собой), в результате чего та теряет доверие к нему (сам к себе);

2. Индивид боится возвращения части личности, опасаясь, что та подведет его или будет им управлять и т.д.

Налицо внутреннее расщепление и страх неудачного контроля над самим собой.

Из этого и других случаев мы можем умозаключить, что субъект эмоциональной зависимости иногда испытывает чувство неуверенности в самом себе, не ценит самого себя, не доверяет своим чувствам или способностям.

Он иногда сопротивляется освобождению от зависимости, на которую жалуется, потому что опасается, что на свободе он совершит новые ошибки или никому не будет нужен, никого не найдет и т.д.

Метод может применяться к ряду других задач, при небольших видоизменениях техники, мы называем это расширениями зоны применения метода, а проще, расширением метода.

Расширение метода:

1. Эмоциональная зависимость и психосоматика

Эмоциональная зависимость может порождать психосоматические симптомы, которые индивид расценивает не как следствие зависимости, а как соматическое недомогание, с которым иногда обращается за врачебной помощью, но последняя не дает никаких результатов.

Приведу два примера, показывающие как это может происходить:

Пример 5. «Паук на спине».

На одном из семинаров я предложил студентам показать свою работу.

Студентка попросила решить ее психосоматическую проблему. Она испытывала постоянную и сильную боль в спине, это мешало ей нормально спать, в любой позе спина болела. Она обращалась за помощью к врачам, но они не могли ей помочь.

Я предложил ей представить образ этой боли.

Она увидела боль как огромного паука, сидящего на ее спине.

Поскольку паук обычно символизирует мужчину, я высказал предположение, что у нее есть какая-то серьезная проблема в отношениях с мужчиной. Оказалось, что ее друг – наркоман, а она все пытается спасти его от этого пристрастия, но ничего не может поделать.

Пытается разорвать с ним отношения, но тоже не в состоянии от него избавиться.

Мы пробовали разные приемы, чтобы избавить ее от присутствия паука на спине, но ничего не помогало избавить ее от этой эмоциональной зависимости.

Она понимала, что ей все равно не удастся его спасти, что она приносит в жертву свое здоровье и судьбу, но почему-то «не могла» его отпустить.

Тогда я предложил ей ответить от имени паука на вопрос: «Нужно ли ему, чтобы его спасали и тащили на своей спине куда-то, куда, может быть, он и не собирается?»

Отвечая за него, девушка поняла, что ему на самом деле это совершенно не нужно и поэтому он сопротивляется.

Тут же она смогла отпустить паука, он исчез, а боль в спине прошла в этот же момент. В тот же вечер она порвала все отношения с наркоманом.

Через некоторое время она встретила другого мужчину, вышла замуж, родила ребенка, живет счастливо. Спина с тех пор у нее никогда (по крайней мере, в течение 4-х последующих лет) не болела.

Эту историю она рассказала мне через 4 года после сеанса, о котором я даже забыл.

Комментарий:

Понятно, что разорвать отношения студентка не могла из ложно понимаемого чувства долга перед этим молодым человеком, она надеялась на какое-то чудо и боялась оказаться ответственной за его дальнейшее падение.

Поэтому она не применяла искренне приемы, которые предлагались ей изначально.

Ответив на предложенный вопрос от имени «паука» она поняла, что он не нуждается в спасении, и его дальнейшее падение предрешено его собственным желанием, она не несет за это ответственности.

Она поняла, что тащит его на своей спине против его воли. Такое непосредственное осознание, которое не могло быть достигнуто никакими аргументами терапевта, позволило ей отпустить этого человека, перестать испытывать долг перед ним и напрягать свою спину ради его спасения.

Поэтому спина прошла сразу и больше не болела, а она смогла реально расстаться с этим человеком, избавиться от эмоциональной зависимости, реально отказаться от ложного чувства долга. С одной стороны это случай психосоматического заболевания, с другой – случай эмоциональной зависимости, основанный на чувстве долга.

Но важно понимать, что осознание бессмысленности своего «подвига» привело к разочарованию, соответственно, девушка тут же забрала свои инвестиции, можно сказать, автоматически.

Пример 6. «25 лет сердечной боли».

Женщина 70 лет страдала хроническими болями в сердце, ей приходилось время от времени останавливаться по дороге, чтобы отдохнуть. Периодически ей становилось так плохо от сердечного спазма, что она опасалась за свою жизнь. Эти явления стали происходить с ней 25 лет назад, после смерти ее любимого мужчины, неофициальной женой которого она являлась, в ее жизни больше не было мужчин.

Его смерть была для нее тяжелым ударом, но она считала, что смогла уже пережить это горе и полностью восстановилась.

Я предложил ей представить образ сердечной боли, которую она испытывала.

Образ боли был похож на клинок, даже штык. Она была очень удивлена, когда я предположил, что ее сердечное недомогание связано с той старой психологической травмой.

– Не может быть, 25 лет прошло. Тогда я, конечно, очень переживала, но я уже давно успокоилась.

– Ну что же, тогда тебе будет очень просто отпустить этот клинок.

– Да я его отпускаю, а он не уходит.

– Ну, еще раз попробуй.

– Все равно он никуда не исчезает.

– Значит ты что-то очень ценное для тебя когда-то ему отдала и не вернула до сих пор. Представь пожалуйста на что это похоже?

–Это мое раненое окровавленное сердце.

– Это точно твое сердце?

– Да, конечно, мое!

– Ты согласна вернуть его в свое тело, чтобы оно стало на место?

– Да, но у него такая рана, я боюсь, что мне станет от этого плохо.

– Нет, когда ты его примешь, то только тогда ты сможешь его вылечить. Для этого просто скажи ему, что ты разрешаешь ему зажить, больше не будешь его ранить.

– Да, оно вошло на свое место и постепенно заживает.

– Скажи мне, когда оно заживет полностью.

– Да, уже зажило. Мне стало как-то легче.

– Теперь посмотри снова на клинок.

– А его больше нет! Он сам исчез.

Дальше сеанс был постепенно завершен. После она сообщила, что ее боли в сердце больше не возобновлялись, и ей уже не надо было останавливаться, чтобы отдохнуть по дороге к автобусу.

Комментарий:

Из этого случая следует, что эмоциональная зависимость может сохраняться многие годы, хотя индивид может даже не подозревать об этом. Тем более он не подозревает о том, что его физическое недомогание является следствием этой зависимости.

Расширение 2. Эмоциональная зависимость и конфлюэнция

Многие случаи зависимости определяются ранним слиянием с матерью, но не только с матерью, хотя в практике это наиболее частый случай.

Чаще всего это происходит с девочками. Взрослый человек все еще остается маленьким ребенком, чувствующим чувствами другого человека, не знающим, как ощущать себя отдельным существом и как стоять на своих ногах.

Беда состоит в том, что он даже не знает, как ощущать себя иначе, у него никогда не было опыта независимости, и он боится такого состояния или считает его каким-то аморальным, предательством своей матери.

В тоже время он может мучиться от того, что всегда принимает решения и строит свою личную жизнь в соответствии с мнением матери, мучительно переживает любой ее каприз или болезнь, находится в отчаянии от одной мысли о ее смерти, всегда испытывает чувство вины перед ней и т.д.

Избавиться от подобной зависимости очень нелегко, и в своей практике я неоднократно встречался с этими трудными случаями.

Стандартная вербальная терапия обычно очень длительна, но уже описанная методика эмоционально-образной терапии подает большие надежды.

Пример 7. «Слияние с мамой».

Женщина примерно 35 лет, имеющая собственного ребенка, обратилась со следующим запросом на семинаре:

Вся ее жизнь была пронизана ощущением своей незначительности и зависимости в своих чувствах и решениях от мамы. Потребности и мнения мамы были важнее ее собственных, малейшее заболевание мамы вызывало трагедийные переживания, а мысль, что мама умрет, вызывало представление о том, что после этого жить нельзя.

Мама жила отдельно, но, тем не менее, ее влияние на дочь оставалось безусловным и неадекватным. Та ощущала, что что-то в их отношениях неправильно, но не понимала, что не так. Основная линия работы была направлена на то, чтобы помочь женщине осознать, какую часть своей личности она когда-то в детстве вручила своей маме и почему?

Оказалось, что это было ее маленькое детское сердце и, несмотря на уверенность, что это сердце именно ее, она испытала большие трудности с тем, чтобы вернуть его себе. Наконец она вернула это сердечко в свое тело, тут же ход ее мысли переменился.

Она вдруг поняла, что мама, оказывается, отдельный от нее человек, мама имеет свою личную историю, в которой был ее первый муж и прочие обстоятельства, что у мамы свой характер и свои заблуждения.

Но более всего ее поразило непосредственное чувство своей отдельности и независимости.

По мере ее освоения этой новой, открывшейся ей субъективной реальности, маленькое сердце в ее груди росло и превратилось постепенно во взрослое большое и полноценное сердце, которого психологически она была лишена.

Теперь она поняла, что может чувствовать самостоятельно и принимать решения в соответствии со своими потребностями, это было ново и чудесно.

Комментарий:

Таким образом, метод возвращения инвестиций может быть эффективен и в случае конфлюэнции.

В случае слияния могут применяться и успешно применяются и другие приемы. Достаточно часто встречаются случаи, когда клиент психологически находится внутри материнской утробы (это выражается в образе яйца, мешка, чана или пещеры, внутри которых он находится) — он как бы отказывается родиться.

Тут можно идти различными путями, например, можно в воображении имитировать свое рождение (впрочем, пригодны и традиционные приемы символдрамы, психодрамы и телесной терапии), но в своей практике мы выработали парадоксальный подход, который позволяет решить эту задачу в ряде случаев неожиданно просто.

Мы сообщаем клиенту, что это он держит материнскую утробу, с чем он, естественно, соглашается.

После чего мы предлагаем ему отпустить утробу, обращаясь к ее образу с соответствующими словами.

Если этого оказывается недостаточно, то к данной процедуре добавляется предыдущий метод возвращения внедренных чувств.

Пример 8. «Отпустить материнскую утробу».

На семинаре я предложил участникам группы выполнить мысленное упражнение, войти в круг «Здоровья», реакции были различными, но в основном позитивными.

Однако, одна участница, молодая девушка, сказала, что увидела себя почему-то в каком-то чане, в неподвижном анемичном состоянии, попыталась выбраться, в итоге увидела себя в море, но тоже была в анемичном состоянии.

Я сказал на это, что, скорее всего, у нее были трудные роды, либо есть эмоциональная зависимость от мамы.

На что она ответила, что верно и то, и другое.

«Вам следует отпустить маму и ее утробу, — посоветовал я,- потому что только Вы их держите, а не они Вас. Но это потребует большой работы. Мы займемся этим позже, если захотите.»

После чего я перешел к обсуждению впечатлений других участников группы.

Через несколько минут девушка вскочила и стала в возбуждении ходить туда-сюда внутри круга группы.

Естественно, я спросил, что с ней происходит и не хочет ли она обсудить свою проблему?

Она ответила, что уже выполнила мой совет и, что сделает дальше все сама.

Я продолжил работу с группой, а девушка то ходила по кругу, то останавливалась и плакала. Постепенно она успокоилась и села на свое место.

На следующем семинаре через пару месяцев она подтвердила, что действительно решила свою проблему, что ее зависимость от мамы и ее утробы исчезла.

Комментарий:

Этот случай иллюстрирует другой прием освобождения от зависимости, когда клиент отпускает объект, который, как ему кажется, держит его.

Например, индивид иногда утверждает, что «находится в тюрьме» и не может от нее освободиться, как ни старается. Тогда ему предлагается отпустить свою тюрьму!

Тюрьма рушится, и клиент оказывается на свободе. Тут он понимает, что тюрьму свою он создавал сам.

Но когда он отпускает утробу или тюрьму, это означает, что он перестает вкладывать инвестиции в этот объект и автоматически возвращает их себе.

Этот прием иногда следует сочетать с предыдущим.

Сначала вернуть утраченные части личности, а потом уже отпустить объект своей зависимости. Если удается отпустить (не прогнать насилие недопустимо), то это и будет критерием успешности работы по возвращению инвестиций.

Если же удается только насильственно разорвать связь, то это означает, что она на самом деле не разорвана.

Расширение 3. Работа с фиксацией на прошлом и надеждами на будущее

Притча: За человеком погнался тигр. Он побежал от него и свалился в пропасть, зацепился за какой-то корень, торчащий из склона горы, и повис на нем. Взглянув вниз, он увидел, что внизу его поджидает другой тигр. Тут из норки, рядом с корнем, выбежала маленькая мышка и стала подгрызать корень. Когда осталось совсем немного, чтобы корень оборвался, человек вдруг увидел, растущую на склоне прямо перед его лицом, маленькую земляничку. Он сорвал ее и съел.

На этом притча кончается и обычно не дается никакой ее интерпретации и люди понимают ее очень криво, например, как свидетельство того, что жизнь наша – сплошное страдание, есть только маленькие радости.

Однако смысл ее прямо противоположен этому мрачному взгляду на жизнь, и понять это очень легко, первый тигр — это прошлое, от которого человек в ужасе убегает, второй тигр — это будущее, которого человек всегда страшится.

Корень — это корень жизни, а маленькая мышка — неумолимое время.

А вот маленькая земляничка — это мгновение настоящего, и когда человек съел ее, то попал в настоящий момент времени и обрел просветление.

Потому что в настоящем нет ни прошлого, ни будущего, а значит, нет никаких страхов и страданий, есть только прекрасное настоящее, которое может длиться вечно.

Поэтому для того, чтобы избавиться от страданий, часто следует просто вернуться из прошлого или будущего.

Пример 9. «Возвращение из прошлого».

Молодой мужчина, который был успешным бизнесменом, заработал много денег, но его фирма сделала свое дело и была расформирована.

Он не находил себя в настоящем, не чувствовал смысла жизни, хотя имел семью и денег столько, что мог больше не работать.

Оказалось, он только и думал о том, как хорошо было тогда, когда он руководил успешной фирмой.

Он встречался со старыми друзьями, и они только о том и говорили, как хорошо было тогда. Я сказал ему, что он видимо, застрял в прошлом и спросил, что он там оставил.

—«Да я весь там.» — воскликнул он.

Я предложил ему увидеть себя в прошлом и вернуть этого себя сюда, в настоящее. »

-«А он не хочет. Ему так хорошо там. Он сидит в большом кабинете, подписывает важные бумаги, делает добрые дела. Он не хочет возвращаться ко мне».

-«Объясните ему, — говорю,- что он цепляется за иллюзию, что этого уже ничего нет. Он живет в иллюзорном мире, обманывает себя, а можно жить здесь по-настоящему.»

-«Ой, как только я ему сказал, он прямо побежал ко мне. Он вошел в мое тело. Мне как-то хорошо стало. Почему я улыбаюсь? Знаете, я ведь просто так никогда не улыбаюсь.»

Так продолжалось и дальше, он пришел еще раз для проверки и убедился, что эффект не исчезает, что теперь он нашел смысл жизни.

Комментарий: Реально работа продолжалась гораздо дольше и имела некоторые тонкие нюансы, но суть остается той же. Мы можем вернуть себе не только инвестиции, но и буквально самого себя. Точно также решается вопрос при инвестициях в будущее, которые называются мечты, ожидания и надежды. Клиенту предлагается вернуть их себе обратно для использования их энергии в сегодняшней деятельности или для улучшения самочувствия, что незамедлительно и происходит.

Расширение 4. Работа с гневом как реакцией на обманутые ожидания (фрустрацию)

Гнев часто возникает, когда кто-то не выполняет взятые перед нами обязательства, подводит, обманывает, «подставляет». Если это один случай, то это не создает психологической проблемы, гнев постепенно проходит и мы, либо прощаем провинившегося или решаем, что больше никогда не будем иметь с ним дела.

Хуже, когда формируется постоянный гнев в силу того, что мы все время надеемся на кого-то, считаем, что он обязан выполнить свои обещания или соответствовать нашим ожиданиям.

Очень часто слышу: «Ну, он же сам должен понимать?»

При этом клиент обычно рассчитывает на поддержку и солидарность со стороны терапевта. Но если консультант встанет на сторону «потерпевшего» и «обманутого», это не решит проблемы.

Он все равно будет кипеть возмущением и страдать от чувства беспомощности, понимая, что он (она) никак не может добиться справедливости. Если же клиент ничего не ждет от своего партнера, не надеется получить какие-то «дивиденды» от него, то он не будет сердиться. Поэтому зачастую это единственный и экологически правильный выход – перестать надеяться и рассчитывать на кого-то другого.

Но тогда клиент будет испытывать ощущение какого-то ущерба, с которым трудно смириться. Он ведь вкладывал какие-то серьезные надежды в некоторый проект, он, можно сказать, инвестировал чувства в эти отношения. Поэтому главный прием для избавления гнева в подобных случаях – возвращение себе сделанных когда-то инвестиций и собственных ожиданий.

Пример 10. «Гнев на ненадежного мужа».

Женщина кипела от гнева на бывшего мужа. Дело было не в том, что он ее бросил и жил уже с другой девушкой, даже не в том, что он редко общался с ребенком и не давал денег.

Он никогда не выполнял своих обещаний, всегда «подставлял» ее в каких-то сложных ситуациях, а она со своей стороны всегда очень старалась сохранить отношения и доверяла ему.

Этот гнев очень мучал ее, она не могла с ним справиться, хотя понимала, что он бесполезен, и очень хотела от него избавиться.

Для начала я предложил ей представить свой гнев на стуле перед собой. Это был образ жуткого черного, лохматого монстра, который готов был буквально разорвать бывшего мужа на части за то, как он с нею поступал.

Я объяснил женщине, что она сердится именно потому, что когда-то сделала серьезные капиталовложения в своего мужа, надеялась на его соответствующее поведение, на надежность и соблюдение договоренностей.

Но поскольку он не оправдывал ее ожидания и «не выплачивал ей дивиденды» в соответствии с ее вкладом, она так сердилась на него.

Я предложил ей найти образ тех вложений, которые она сделала в своего мужа, в отношения с ним.

Она легко обнаружила образ своих чувств. Это был какой-то теплый приятный день, вьющийся ручеек, который бежал по прекрасной поляне.

Все это она отдала когда-то мужу, но не получила от него соответствующей отдачи. Я предложил ей забрать этот образ вместе с выраженными в нем чувствами обратно к себе.

Она приняла этот образ, чувства вошли обратно в ее грудь, где она ощутила какое-то прекрасное тепло. Ей сразу стало лучше, и она уже была благодарна за возвращение этих ресурсов.

Но я предложил ей посмотреть снова на образ собственного гнева. Она была поражена.

«Он уменьшился, он успокоился — она делала руками кругообразные движения, — он превратился в желтый шар.»

Я предложил ей пересесть на стул, где был размещен образ бывшего гнева. Оказалось, что в роли этого шара она совершенно не злится, а дает самой себе много сил и энергии для дела, ей легче стало дышать.

Это состояние ее очень обрадовало, и она согласилась и дальше так жить.

Шар явно находился в ее солнечном сплетении, как солнышко.

После чего я объяснил ей, что солнечное сплетение дает энергию всему организму, но когда личность накапливает много гнева, то он сохраняется именно в солнечном сплетении, при этом затрудняется функция дыхания из-за спазма диафрагмы.

Как только она вернула свои инвестиции и надежды, ей нет необходимости на него гневаться, и чудовище исчезло.

Вернулось и нормальное состояние солнечного сплетения, и она получила много энергии для своей жизни. Она приняла и возвращенные «капиталы», и этот шар, после чего ощутила, что в ее теле много тепла и очень приятных ощущений, и что она совершенно не злится на своего бывшего мужа. Она представила его на другом стуле и смогла легко сказать: «Прощай, желаю счастья в личной жизни».

Комментарий: Правильно, если вы добиваетесь от других выполнения обязательств, но если это все равно бесполезно, а вы страдаете от гнева и чувства беспомощности, то лучше забрать свои инвестиции и перестать ожидать от этих людей изменений. Себя перевоспитать очень трудно, а изменить других – практически нереально.

На семинаре, где я делился этими идеями, у двух участниц произошло одинаковое озарение:

«Я поняла, почему я с моим мужем прожила спокойно 24 года и не развелась. Я никогда ничего от него не ждала. А он даже превзошел мои ожидания».

Расширение 5. Возвращение надежд, вложенных кем-то в клиента Это расширение методики возвращения инвестиций до совершенно «мистических» случаев.

Пример 11. Фантом любви. На семинаре студентка попросила помощи.

Она три года назад рассталась с молодым человеком, но с тех пор постоянно ощущает, что он как будто присутствует в ее жизни, временами она даже чувствует, что как будто на ее теле лежит чужое тело, она реально чувствует тяжесть и скованность в движениях.

Она никак не может от этого отделаться.

Сначала я решил, что на самом деле он ей еще дорог, и она не отпустила его по-настоящему.

Я спросил ее не оставила ли она в нем каких-то частей своей личности.

Но она решительно это отвергла, она сказала, что сама его бросила, ни капли не сожалеет, что у нее давно другой парень.

Ее интонации не оставляли места для подозрений в неискренности. Тогда я догадался и спросил:

– А он не был против разрыва?

– Он был очень против. Он не хотел меня отпускать.

– Так может быть это он оставил в Вас какие-то свои части или энергию? Когда люди влюбляются, то они инвестируют в другого свои надежды на долгую совместную жизнь и любовь.

Ну-ка скажите ему сейчас: «Я возвращаю тебе все твои надежды, которые ты вложил в меня».

Я еще не договорил, а лицо этой девушки уже засияло светом и радостью.

С воодушевлением она заявила, что сразу же вместе с этой фразой от нее отделилась и ушла какая-то тяжесть, она чувствует себя свободно и легче теперь дышит.

Через две недели на таком же семинаре она подтвердила, что больше не испытывает тяжести на своем теле, ничто ее больше не держит, и она чувствует легкость в своем теле и очень благодарна за этот результат.

Этот и предыдущий случаи учит тому, что:

1. Другой человек может нас «астрально» преследовать, если мы ему что-то задолжали, взяли его надежды, но не выполнили их;

2. Если вернуть ему эти надежды, он больше не сможет нас преследовать;

3. Что мы можем не только забирать свои вложения, которые сделали в другого человека, но и возвращать ему его ожидания, его чувства, если мы больше не хотим иметь с ним дела. Что это позволяет избавиться от навязчивого преследования и агрессии со стороны кого-то, что дает новые возможности для расширения работы;

4. Если Вы вложили свои ожидания в кого-то, то Вы разочарованы и злитесь, если он не оправдал Ваши надежды;

5. Когда вы заберете свои неоправданные надежды — перестанете злиться.

Расширение 6. Работа с горем и потерей

В случае потери горя и потери происходит то же самое, что и при эмоциональной зависимости, то есть наши инвестиции куда-то «уплывают» от нас вместе с умершим дорогим нам человеком или при любой другой потере.

Это совершенно понятно, ведь мы дорожили этим человеком или даже предметом, мы хотели обладать им и дальше, связывали с ним что-то в своем будущем.

Мы утрачиваем наши надежды и мечты — части души, прочно прикрепленные к любимому и дорогому объекту. Поэтому и здесь, как это ни покажется циничным или неправильным, необходимо вернуть вложенные капиталы, и тогда мы можем снова обрести душевное равновесие и попрощаться с тем, что все равно уже мы не в силах вернуть. Эта методика очень эффективна и в случае смерти близкого человека, и при потере не рожденного ребенка, потере дома, потере финансов, потере карьеры, даже части тела в случае операции и т.д.

Ф.Перлзом была разработана 5-ти ступенчатая модель прощания в случае смерти близкого человека.

Она включает в себя следующие этапы:

1. Признание фактов;

Признание фактов; 2. Завершение незавершенных дел;

Завершение незавершенных дел; 3. Прощальная церемония;

Прощальная церемония; 4. Оплакивание;

Оплакивание; 5. Приветствие настоящего дня.

Эта модель может применяться во всех случаях потери или расставания, а также в случае эмоциональной зависимости.

Однако в ней не хватает того самого момента, о котором мы уже упоминали: возвращения утраченных чувств или частей своей личности.

Поэтому она более трудоемка и длительна, не дает полной уверенности в завершении процесса. Это может быть сделано с помощью разработанной нами целенаправленной процедуры, и тем самым работа горя будет в значительной степени облегчена и ускорена.

Но мы не подменяем эту технику, но используем ее в сочетании с возвращением инвестиций. Практика подтверждает эффективность такой работы.

Пример 12. «Клубок мягкой шерсти».

На консультацию ко мне пришла пожилая женщина 63 лет, чей муж умер год назад.

Мужа она очень любила, жили душа в душу, 30 лет вместе, детей не было.

Она страдала от бессонницы, постоянного давления в области груди, мешавшего ей дышать, депрессивного настроения, частых слез и т.д.

Полгода она лечилась у врачей, от принимаемых лекарств ей становилось только хуже.

Врачами не было найдено никаких физиологических нарушений в работе ее организма.

На первом сеансе я выяснил, что она признает факт смерти мужа и не имеет чувства вины перед ним или незаконченных дел, что она не имеет суицидальных желаний.

При этом я заметил, что область глаз и лоб напряжены и вокруг глаз темнота. Оказалось, что во время похорон, друзья все время сдерживали ее, призывая не плакать, потому что это будет тревожить покойного.

Я понял, что у нее скопилось много подавленных слез, и именно поэтому они время от времени проливаются по любому поводу. Я понял по ее сдержанности, что плакать передо мной она не станет, и я предложил ей просто представить перед собой идущий дождь и смотреть на него, пока он сам не закончится.

Она согласилась и увидела, что мелкий моросящий дождь идет над его могилкой. Некоторое время она наблюдала эту картину, пока дождь не закончился.

Возник образ голубого неба, солнца и зеленого леса, она приняла эту картину как новый день. Область вокруг глаз посветлела. Этого было достаточно для первого сеанса, когда она пришла во второй раз, то сказала, что на работе все удивляются, где это она была, что больше не плачет.

«А то, — говорит, — любой вопрос меня спросят, а у меня слезы так и текут».

Этот прием, «смотреть на дождь» с последующим принятием солнечного дня, придуман в рамках эмоционально-образной терапии специально для тех случаев, когда необходимо помочь человеку высвободить заблокированные слезы.

Он часто применяется в ситуации, когда надо попрощаться с потерей.

Однако у нее остался более острый симптом – давление и боль в области груди, который мешал ей постоянно.

Я предложил ей представить образ этой боли. Она сказала, что это темный комок.

Понятно, что этот комок является образом спазма, с помощью которого она пыталась удержать уже умершего мужа или важные для нее воспоминания о нем. Я спросил, что находится внутри комка.

«Клубок мягкой, очень теплой и приятной сиреневой шерсти» – был ответ.

Я понял, что этот клубок символизировал те теплые чувства, которые за много лет она накопила к своему мужу.

«Что бы вы хотели с ним сделать?» – спросил я.

«Размотать», – ответила она.

Я согласился с ее предложением, и нитка клубка постепенно стала уходить куда-то в пространство.

Через некоторое время она поняла, куда нитка уходит. Она сказала, что уголок у могилки мужа открылся, и нитка уходит туда. Постепенно клубок размотался, и вся нитка ушла в могилку, тогда уголок могилки сам собой закрылся.

В то же мгновения у клиентки произошли очень сильные психосоматические изменения:комок полностью исчез, вместе с ним исчезло давление в груди и, как она сказала, даже в глазах у нее посветлело.

После этого она смогла легко дышать и почувствовала, что все, что давило ее долгое время, полностью исчезло. Она несколько раз поблагодарила за этот результат, хотя все время спрашивала, не я ли все это сделал.

Видимо она решила, что это гипноз или магия. На этом наша работа была закончена.

Комментарий: Анализируя этот случай, следует указать, что этапы признания фактов, завершения незавершенных дел и прощальной церемонии ею были уже пройдены в процессе горевания. Необходимо было только совершить оплакивание и окончательно отпустить то, что воспринималось как самое ценное в этих отношениях, что и было сделано. В данном случае не было необходимости что-то возвращать, что ушло с мужем, но надо было отпустить клубок теплых чувств, которые она удерживала, что и создавало спазм в груди.

Расширение 7. Работа с инцестными чувствами

Эта проблема многим психологам представляется неразрешимой. Еще З.Фрейд не указывал никакого метода избавления от инцестуозного влечения сына к матери или дочери к отцу (комплекс Эдипа, комплекс Электры), кроме все того же осознания.

Однако осознание своих запретных желаний помогает, но не исцеляет.

Это поистине камень преткновения для классического психоанализа. На самом деле избавление от подобных чувств возможно именно с помощью метода возвращения инвестиций. Потому что и эти чувства и отношения подчиняются тем же закономерностям, что и любые другие эмоциональные зависимости.

Пример 13. «Кривой ятаган».

Буквально на перемене между лекциями, ко мне с просьбой о помощи обратилась студентка, которая уже занималась в моем мастер-классе.

Ее отец все время ее контролировал, явно ревновал, требовал отчета: «где была», скандалил. Он еще в школе запрещал ей общаться с мальчиками, и сейчас преследовал ее подозрениями и запретами, не соответствующему ее возрасту.

– Вчера он опять устроил скандал, — пожаловалась она, — сейчас я чувствую, что просто не могу дышать. С утра задыхаюсь, сама не могу разобраться, помогите.

(Я конечно понимаю, что она задыхается от гнева).

– Придумай, как выглядит образ твоих чувств?

– Я почему-то вижу, что папа вручает мне большой кривой блестящий ятаган!

(Комментарий: Она удивлена. Однако, с точки зрения психоанализа, всякий поймет, что означает образ кривого ятагана. Речь идет об инцестных влечениях отца к дочери и ее страхе перед ними. Но и о ее влечении тоже. Известно, что скандал между отцом и дочерью часто преследует неосознаваемую цель избежать инцестных отношений. Но, боясь шокировать девушку интерпретацией, я ей ничего не сказал).

– А тебе нужен этот ятаган? (Вижу, что она колеблется)

– Нет, он мне не нужен.

– Тогда отдай его папе, скажи, что тебе не нужно.

– Нет, я не уверена, что это мне поможет. (Она явно сопротивляется и это сопротивление совершенно понятно с точки зрения психоанализа).

– Давай сделай это для эксперимента, если будет плохо, все вернем обратно.

– Ой! А когда я отдала его папе, то он в его руках почему-то стал маленьким. (Она поражена, но я не решился объяснять ей, что это символическое исчезновение эрекции).

– А ты что теперь чувствуешь? Как тебе дышится?

– Действительно, я могу свободно дышать. Мне легко стало.

– Тебя это устраивает? Ты согласно сохранять этот результат?

– Да. (Она ошеломлена и не понимает, что произошло). Единственно, я не знаю, как я теперь буду писать свои гневные стихи? (Оказывается, она уже исписала три тетрадки гневными стихами.)

Комментарий: Воистину, «милые бранятся, только тешутся». На этом мы закончили сеанс еще и потому, что перемена закончилась. Но с тех пор эта студентка больше не жаловалась на «тиранию» отца.

Пример 14. «Краски чувств».

Другая студентка на мастер-классе обсуждала свои проблемные отношения с отцом. Отец ее страдал алкоголизмом, устраивал истерические сцены семье: «выброшусь из окна».

Но не это было главное, ее пугало и травмировало, когда он стремился посадить ее себе на колени. Она чувствовала, что это было не просто так, это было уже связано с сексуальными переживаниями.

Он призналась, что не знает, как с этими чувствами справиться, что одно время она даже задвигала дверь в свою спальню шкафом, чтобы папа не мог ночью к ней войти.

Я спросил, как выглядят ее отношения с отцом в этом контексте.

– Я вижу это, как будто папа пачкает меня своими красками, а я пачкаю его своими красками. (Комментарий. Краски на языке образов означают чувства. Значит они обмениваются чувствами.)

– Я предлагаю тебе вернуть папе его краски и забрать у него свои. Сделай это прямо сейчас. (Студентка медитирует в течении 1-2 минут)

– Я забрала. Теперь папа стал какой-то равномерно синий, и я тоже равномерно синяя. (Комментарий. Синий – цвет спокойствия).

– Что ты теперь чувствуешь?

– Удивительно. Папа теперь – просто папа. Нет больше страха.

Сеанс был удивительно коротким (детали, конечно, опущены), но весьма эффективным. Результат оказался стойким, как показали другие занятия на мастер-классе.

Комментарий: Таким образом, метод возвращения инвестиций может стать эффективным способом решения классической психоаналитической проблемы, ранее представляющейся практически неразрешимой. В том числе это важно при эротическом переносе на психотерапевта.

Завершая этот обзор метода возвращения инвестиций, являющегося оригинальным приемом Эмоционально-образной терапии, хочется сказать, что он оказался пригоден для решения целого спектра терапевтических задач. Он показал удивительную эффективность и скорость воздействия. опубликовано econet.ru

Автор: Николай Линде