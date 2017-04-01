Как очистить Карму?

Под кармой, как правило, подразумевается набор всех поступков человека, которые в будущем определяют его судьбу.

Важно точно понимать, что такое Карма. Карма переводится с санскрита как «действие». То есть любой поступок, который Вы совершаете, уже становится Кармой, даже мысль, поскольку это энергетическое действие, тоже становится Кармой.

И тем не менее, Карма — это:

• не судьба,

• не злой рок,

• не наказание,

• не родовая программа.

Карма – это причинно-следственные связи Ваших прошлых поступков и мыслей, и того, что с Вами происходит в настоящем и произойдёт в будущем.

«Что посеешь – то пожнёшь»… Народная мудрость очень кратко и точно отразила законы Кармы.

Любой Ваш поступок и мысль ведут Вас именно в то место, где Вы сейчас находитесь.

А что же делать, если Ваше место сейчас Вас не устраивает? Либо как сделать, чтобы оно стало комфортным для Вас в будущем?

Конечно, мы не можем зайти в машину времени и буквально изменить события прошлого.

Но, если рассмотреть энергетическую составляющую вопроса, то здесь открываются поистине неограниченные возможности.

Законы кармы очень тесно связаны с учениями о реинкарнации и управляются Вселенной, то есть Высшим разумом. Но это совершенно не означает абсолютной детерминированности. Все же любой человек или другой живой организм может подняться выше законов кармы.

Что такое кармические события и как они влияют на жизнь?

Карма как программа может формироваться в каждом человеке под воздействием и совокупностью некоторых факторов, которые стоит перечислить: • путём передачи кармы из прошлых жизней; • путём передачи кармы от обоих родителей или одного из них; • путём выбора задач для реализации в данном воплощении во время неосознанной жизни (внутри матери); • формированием в течение первых трёх лет жизни ребёнка.

Исходя из этих факторов можно истолковать карму как некий неизбежный и неуправляемый урок, который приносит человек из таинственной сферы и периода неосознанности и который определяет различные неопределимые для человека обстоятельства.

Однако, это далеко не так. И на выручку, казалось бы беспомощному перед законами кармы человеку, приходит пресловутая Осознанность.

Если человек осознал причину, по которой он проходит тот или иной урок, то он перестает быть бессознательно-кармическим, он приобретает форму вполне осознаваемой задачи, которую человек может решить достаточно быстро с помощью доступных ему инструментов сознания.

Причем решить возможно любую проблему, ведь Высший разум посылает каждому ровно столько испытаний, сколько живое существо может вынести. В случае решения задачи, человек получит удовлетворённость и чувство свободы.

Но важный вопрос состоит в том, как выявить ВСЕ свои кармические уроки, чтобы затем осознанно «разрубить гордиев узел»?

Для ответа на вопрос надо рассмотреть механизм кармического воздействия с точки зрения биоэнергетики.

Допустим, у Вас в прошлом произошло некое негативное событие – физическая либо психическая травма. Какое-то время Вы испытывали физическую, либо психическую боль, но затем рана затягивается, и на физическом плане Вы перестаёте ощущать последствия этого события.

Однако Ваша энергия оказывается в этом месте заблокированной. Она остаётся в Вашем прошлом, в том моменте, когда произошла травма, и поэтому не может использоваться Вами в настоящем. Образовался так называемый «Кармический узел».

Как Вы ощущаете эту недостачу энергии?

• В виде физической боли в центрах блокировки;

• Вы ощущаете боль и дисгармонию в теле;

• Ограниченное принятие благ Вселенной;

• Вы испытываете материальные затруднения;

• Вы не можете быть Целостным, Успешным;

• У Вас недостаточно сил на реализацию своего Предназначения и т.д.

Получается, что кармические уроки — это недостаток определенных энергий в биоэнергетической системе человека. Недостаток, влияющий на возможности реализации: нет энергии — нет возможностей, либо очень скудные возможности, которых достаточно только для минимального жизнеобеспечения.

Как же эффективно очистить карму? Или «Что позволено Юпитеру — не позволено быку»

Как показала практика, работать над ошибками прошлого только с помощью методов психологии — неэффективно, потому что при этом происходит только поверхностная проработка проблем.

И для того, чтобы освободить себя от дальнейшего прохождения кармических уроков, дать себе возможность успешной реализации, нужно разблокировать энергию и высвободить ее для использования в этом воплощении.

Зайти с другой стороны, не со стороны Сознания, а через дверь Бессознательного. А оно, как известно, функционирует через высоко-вибрационные энергии.

Посредством этих энергий работали как древние, так и современные специалисты, которых теперь называют биоэнергетиками, оказывая помощь в разблокировке кармических узлов. Но услуги таких специалистов недешевы, да и далеко не всегда удается найти настоящего.

К счастью, существуют некоторые инструменты, в которых заложены огромные чистые высоко-вибрационные энергии и которые традиционно используются на протяжении тысячелетий для восстановления энергетического баланса, то есть для эффективного очищения кармы.

Этими инструментами являются определенные слова, ритуалы, молитвы, мантры. При работе с ними выходит то, что спрятано глубоко — глубинные эмоциональные переживания. И после этого Вы освобождаетесь от энергетических блоков прошлого, открывая себе дорогу к жизни на совершенно другом энергетическом уровне.

Освободившаяся заблокированная энергия идёт на трансформацию Вашего настоящего и будущего.

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2 эффективных инструмента, которые надежно работают и проверены тысячелетиями практики.



Поскольку всё, что связано с негативной кармой, является низкочастотными энергиями, эта практика «Пламя кармической жертвы» поможет вытеснить их высокочастотными энергиями 5-го измерения и мощным Праническим потоком. Пламя кармической жертвы, которое поднимается высоко в небо — до 5-го измерения — несёт в себе Ваше страстное желание исправить ошибки прошлого и намерение изменения мыслей и образа жизни.

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Второй инструмент — специальная мантра, которой с древности пользовались монахи Тибета, когда хотели получить очищение после нарушения обетов.

Эта мантра считается чудодейственной и особенной. Имя её — 100-слоговая мантра Ваджрасаттвы, или Мантра Алмазного ума. Способна очистить карму не только этого воплощения, но и многих других.

Также мантра очищения кармы может справиться с хроническими заболеваниями, депрессией, избавить он негативных мыслей и переживаний и стать причиной просветления в целом. Практиковать мантру нужно на протяжении 21 дня.

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