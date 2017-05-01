Как обеты, запреты и клятвы влияют на нашу жизнь

Слово «обет» означает обязательство, налагаемое на себя из каких-либо духовных побуждений. Также оно близко по значению к словам «зарок», «клятва», «обещание». Почему человек дает обет?

По сути, он запрещает себе что-то во имя некой цели. Сразу хочу сказать, что обеты, которые принимают монахи, верующие, мистики и маги — это отдельная история. Однако и здесь, и там обет — это не просто слова.Принятие обета — это всегда акт воли. Проверка собственных сил. Познание каких-то граней себя, выход за рамки своих слабостей и привычек. Вот почему так ценятся люди, умеющие держать слово и выполнять обещания.

Обет — это магическая технология, ритуал, влекущий за собой определенные последствия. Эта техника уходит корнями в древние времена, и называется «жертвоприношение». Тогда человек искренне верил, что приношение в жертву чего-то дорогого, важного, ценного (в любом смысле) вызовет благосклонную реакцию потусторонних сил. Менялись боги, мифология, представления о мире, но жертвоприношение не теряло своей привлекательности в силу своего мощного воздействия на реальность.

Эффективность этого способа и сегодня очень высока. Если вы нуждаетесь в быстром и стопроцентном исполнении желания, попробуйте отказаться от чего-нибудь важного, приятного в вашей жизни, того, к чему вы привыкли и не хотите расставаться. Мысленно свяжите свой отказ с провозглашением этого желания и не отступайте до тех пор, пока не получите результат.Однако как происходит обычно? Взял человек обет. Проходит день, другой, третий, и, допустим, в ситуации с сигаретами он уже начинает думать — ну, одну-то можно…В том-то и дело, что нельзя. Прервав процесс, т.е. «забрав жертву назад», вы долгое время не сможете успешно использовать этот прием — до тех пор, пока он не изгладится из памяти.Бывают случаи, когда нарушение обещания не забывается уже никогда.

Подсознательно многие это понимают. Однако запретный плод становится все слаще, и… ой! Двери рая в который раз с треском захлопнулись!) К запрету добавляется страх наказания, горечь от того, что оказался «слабаком», чувство вины и прочий букет подобных эмоций.Что делать? Правильно, перестать казнить себя и начинать заново. Нарушил обет — прости себя, или попроси прощения у Сил, которым давал его, сделай что-то хорошее в качестве искупления — и не бойся пытаться снова.Как-то, находясь в состоянии глубоких раздумий по поводу прошлых ошибок, я написала об этом своему другу, практикующему дзэн в далеком монастыре на Востоке. Он ответил просто прекрасно: «Прошлого уже нет. Нет его, и все. Нашему мастеру как-то задали вопрос (русский человек) про совесть, — что, мол, делать с совестью? Он некоторое время не мог понять о чем идет речь, в корейском языке нет такого слова. Ему объяснили, что, когда сделаешь плохо, а потом чувствуешь себя плохо. Он рассмеялся, — «это глупо! не создавай никакую «совесть», не создавай вообще ничего, все это создается только твоим умом и им же переживается, сделал ошибку — исправь, и иди спокойно дальше, забудь обо всем». )) С другой стороны, обратная сторона отсутствия совести — бесстыдство. Это другая крайность непонимания собственной природы. Иначе, к чему были бы нужны обеты?»В общем, лучше очень хорошо подумать, прежде чем нажать на кнопку, запускающую действие программы «отдал-получил». Заигрывать с этим не стоит.

Единственной формой обетов, которые можно и нужно нарушать, являются соглашения, которые мы заключали в прошлом на подсознательном уровне с тем, чтобы найти любовь и одобрение (часто у родителей). Они могут быть совершенно иррациональными: «Обещаю, что никогда не женюсь удачно, потому что ты, папочка, не был счастлив в браке», «Обещаю, что никогда тебя не покину», «Обещаю, что моя жизнь будет вечной борьбой, такой же, как и у тебя»… Подобные клятвы играют разрушительную роль, когда люди становятся взрослыми: «Мой МЧ бросил меня, и навеки теперь мне не будет счастья в будущем», — заявила мне вчера одна дама…Закон Вселенной гласит: если мы выбираем путь роста, если следуем велению сердца — это высший выбор для всех, кто принял в нем участие.Если вы решили расторгнуть брак, который остался лишь в документах, это лучший выбор для каждого из партнеров, даже если один из них протестует: «Ты обещал(а) любить меня вечно!».Если вы решили уйти в свой бизнес, несмотря на то, что клялись жене досидеть в офисе до пенсии — уходя, вы даете себе и ей шанс духовно расти и меняться.Если вы чувствуете, что данные когда-то обещания не дают вам жить так, как вы могли бы, и стать тем, кем должны — отпустите это.Иногда человека преследуют клятвы и зароки, данные им в прошлой жизни. Давнишний обет нищенствования может стать причиной финансовых затруднений; обет безбрачия может негативно сказаться на личных взаимоотношениях; обет самоотречения приводит к тому, что человек начинает сам себе вредить. Если отречься от давних клятв, весь этот негатив уйдет.

Вот отличный способ разделаться с ними:

Сосредоточьтесь и успокойте дыхание. Произнесите вслух, четко и ясно: Я подтверждаю мое отречение от всех зароков бедности, данных мной в прошлых жизнях. Прошу избавления от последствий этих зароков.Я подтверждаю мое отречение от всех обетов безбрачия, данных мной в прошлых жизнях. Прошу избавления от последствий этих обетов.Я подтверждаю мое отречение от всех обетов самоотречения, данных мной в прошлых жизнях. Прошу избавления от последствий этих клятв.

Будьте свободными!

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