Как наши предки следили за своей энергией

Древние славяне в своей Здраве рассуждали просто. Что есть в человеке главного? Только тело, только чувства и только мысли. Тогда что необходимо для поддержания здоровья в должном состоянии? Прежде всего нужно определить, что лучше всего подходит для того или иного типа тела (конституции), того или иного темперамента (эмоциональной сферы), как человеку перестроить свои мысли, чтобы они не мешали ему быть здоровым, уверенным в себе, радостным и счастливым.

Опирались они на то, что называли «сурьей телесной”. Что это такое? Это три биологических сока жизни, которые находятся в постоянном изменении, поддерживая между собой динамическое равновесие.

Называемые в Здраве «борея”, «перыня” и «велесица” – три базовые энергии, ответственные за все физиологические и психологические процессы, происходящие внутри тела и ума.

«Борея” – это сила, состоящая из элементов эфира и воздуха. От пропорций этих двух элементов зависит активность данной силы; объемом эфира (пространства) определяется способность воздуха набирать силу «Борея” – это принцип движения, принцип динамического взаимодействия эфира и воздуха. В человеческом организме она проявляется в движении нервных импульсов, воздуха, крови, пищи, отходов и мыслей.

«Борее” присущи семь качеств – холодность, легкость, непостоянство, подвижность, сухость, разреженность и шероховатость. Эти качества определяют влияние данной «сурьи телесной” на тело человека.

Избыток «бореи” может вызвать нервное раздражение, повышенное артериальное давление, скопление газов в кишечнике, а также путаницу в мыслях. Это, собственно, совсем не удивительно, ведь «борея” схожа с воздухом. А когда движение воздуха не сдерживается никакими преградами (как, например, над поверхностью океана), ветер наберет такую силу, что легко возникнут и ураганы, разрушительное действие которых известно всему миру.

Недостаток «бореи” ведет к гибели нервных клеток, запорам и застойным явлениям, а также порождает беспечность и неосмотрительность. И это тоже не должно никого удивлять-в закрытом пространстве воздух не может двигаться и становится затхлым.

«Перыня” – это та сила, та энергия, которая возникает благодаря динамичному взаимодействию воды и огня. И вода, и огонь, как известно, символизируют трансформацию, преображение, в чем и заключается сходство между двумя этими силами, на первый взгляд. во всем друг другу противоположными. Правда, превращаться друг в друга огонь и вода не могут. Зато они способны видоизменять друг друга и не могут обойтись один без другого ни в одном из биологических процессов.

На физическом уровне «перыня” проявляется в форме ферментов, обеспечивающих пищеварение, и гормонов, регулирующих процессы метаболизма. На психическом уровне данная сила трансформирует электрохимические импульсы в конкретные мысли. Избыток «перыни” может вызывать и язвенную болезнь, и гормональные расстройства, и раздражение (например, высыпали на лицо угри и испортили кожу, обидно, а все это – «перыня”!), и бурные эмоции.

Недостаток «перыни” ведет к несварению, затрудняет мыслительные процессы и замедляет метаболизм. Все это обусловлено восемью качествами данной силы, именно эти качества воздействуют на организм: «перыня” горячая, легкая, текучая, тонкая, резкая, дурно пахнущая, мягкая и прозрачная.

Что такое третья «сурья телесная” – «Велесица”? Это – равновесие воды и земли. На одном уровне «велесица” – это клетки, из которых состоят ткани нашего тела, а на другом – жидкости, обеспечивающие питание и сохранность этих клеток. В соответствии с законом славянской Здравы, избыток «велесицы” ведет к скоплению слизи. Если мы поставим воду кипятиться на слишком сильный огонь, вода выкипит, а сосуд сгорит.. Когда же мы нальем в сосуд слишком много воды, она выплеснется и зальет огонь.

Если же бросить в сосуд с водой пригоршню речного песка, две эти субстанции не смешаются друг с другом, песок осядет на дно сосуда. Добиться равномерного распространения песка в воде можно будет только при постоянном помешивании. Вот «велесица” и подобна такому процессу, обеспечивающему равновесие в носовых пазухах, в полости носа, в легких и толстой кишке. В сфере психики эта «сурья телесная” может порождать упрямство, зашоренность и неуступчивость.

Недостаток «велесицы” вызывает сухость в дыхательных путях, изжогу (в связи с недостатком слизи, защищающей стенки желудочно-кишечного тракта от разрушительного действия кислоты желудочного сока) и неспособность к сосредоточению. Вероятно, этого происходит оттого, что «велесице”

Когда три «сурьи телесные” сбалансированы и находятся в состоянии гармонического равновесия, со здоровьем все в порядке. В славянской Здраве говорится: «”Борея”, присущи следующие качества: жирность, холодность, тяжесть, стабильность, плотность, гладкость. «перыня” и «велесица” поддерживают целостность живого человеческого организма в его нормальном состоянии и сочетаются друг с другом таким образом, чтобы делать человека цельным существом с его обладающими силой индриями [органами чувств], хорошим цветом лица и несомненным долголетием. Болезнь возникает только тогда, когда имеет быть дисбаланс трех сил. И поскольку именно самая сильная «сурья телесная” обычно имеет наибольшую тенденцию к увеличению, человек наиболее восприимчив к болезням, связанным с увеличением его самой сильной «сурьи телесной”.

Чтобы стать действительно здоровым человеком, нужно научиться контролировать все элементы древних стихий, определяющих вашу основную «сурью телесную”: Воздух, Воду и Огонь.

Восстановление «бореи»

Просто представьте, что вы – стихия, воздух. Воздуху присуще больше всего тепло и сырость. Ищем среди окружающих нас вещей те, которым одновременно присущи и тепло, и сырость. Составляем их перечень ровно 7 дней.

Когда научитесь этому вроде бы несложному делу, найдите уединенное место и там учитесь возвышаться над землей, окружая себя со всех сторон воздухом. Скиньте с себя в этом месте всю одежду. Для чего? Пусть как можно больше воздуха будет касаться вас. Ощутите, как выходит из вашего тела и входит в него воздух. Он втягивается носом, проходит внутрь вашего тела и достигает легких. Помните, что каждая его частица предназначена лишь для одного – дышать, а ваша кожа – тоже часть этой удивительной системы.

Почувствуйте, как воздух очищает все ваше тело. Почувствуйте необычайную легкость, даже небольшое головокружение, теплоту и влажность Сами станьте воздухом, «сурьей телесной” «бореей”! И вот теперь важно научиться контролировать воздух. Для этого представьте себя легким ветерком, а потом вытяните руки ладонями друг к другу на небольшом расстоянии (15-20 см). На выдохе представьте, как выходит из вас воздух и наполняет собой пространство, образованное, «замкнутое” вашими руками. Для того чтобы наполнить данное пространство, достаточно 3-5 выдохов. Потом вдохните воздух и вернитесь в свое нормальное состояние.

Вы не просто занимались «дыхательной гимнастикой”, вместе с воздухом вы выдыхали из себя все болезни, все зло. Снова вытяните руки и наполните воздухом до отказа очерченное вашими руками пространство. Затем представьте большую «черную дыру” (как говорили славяне, «проход к нежитям”) и «вытолкните” из упомянутого пространства весь воздух в эту самую «дыру”.

После этого запечатайте «черную дыру” на веки вечные. Чувствуете приземление? Вас можно поздравить с избавлением от болезни!

Восстановление «перыни»

Давайте попробуем сосредоточиться на исцелении «расшатавшейся” в нашем организме «перыни”. Вспомните, какими свойствами обладает вода? Все верно – прохладой и сыростью. Теперь постарайтесь заприметить вокруг себя те вещи, которым свойственны именно эти качества. Чтобы слиться с водой, нужно скинуть с себя одежду и войти в прохладную воду (в ванну, озеро или реку). Можете взять с собой дыхательную трубку, чтобы погрузиться в воду поглубже.

Ощутите, как воздух покидает ваше тело. Представьте, что ваше тело – огромный дыхательный аппарат. Каждая часть его дышит, каждая пора кожи дышит… водой. Вода очищает вас и выходит наружу. Но будьте осторожны: не отождествляйте элемент воды из первосилы «перыни” с водой физической, иначе и утонуть недолго!

А еще по 3 минуты в день представляйте, что вы и есть Вода. Почувствуйте ее текучесть, прохладу, освежающую влагу. Познайте ее во всех проявлениях. И однажды вы научитесь «быть Водой”.

Изгоняем водой болезнь

Как с помощью древней славянской практики, связанной с водой, попытаться изгнать болезнь? Довольно просто. Выберите удобный момент и представьте себя Водой. Поднимите руки кверху так, чтобы между ладонями, обращенными друг к другу, оставалось примерно 20 см.

А теперь представьте, что держите в руках небольшой бочонок. И на выдохе медленно нарисуйте, как перетекает из вас вода, а вместе с нею и все ваши болезни в этот самый бочонок. Наполниться он должен через 4-7 дыханий. Как только это произойдет, сделайте 3 глубоких вдоха и вылейте воду с болезнями прочь, после чего возвращайтесь в нормальное состояние.

Лечим огненную составляющую силы «перыни”

С огнем шутки плохи. У славян существовали специальные дни для огненных очистительных практик: 25 декабря, 21-25 марта, 22 июня и так называемые родительские дни.

Пренебрежительное отношение к «огню-батюшке” в славянском мире было неприемлемо, поскольку он считался проявлением сути божественной Прави.

Вот старинная и самая известная треба:

«Батюшко ты царь Огонь, всем царям ты царь. Будь милостив, как ты жарок и пылок, как ты жжешь и палишь в чистом поле травы-муравы, чаши и трущобы, у сырого дуба коренья. Тако же я молюся, корюся те ка: Батюшко царь Огонь, жги и спали с внуца божьего всяки скорби и хвори, страхи и переполохи!”

Перед огненной очистительной практикой обычно не следовало «вкушать плоды от дерев аль от скотьи лесной и домашней, довольствуясь тремя щепами злаков полевых разваренных”, а по-простому – кашей, то есть славянину предписывалось совершать очищение организма. Но не простое очищение. Священный смысл вкушения зерна заключался в том, что каждое семя считалось символом волеизъявления жизни. Сколько времени требовалось «сидеть на каше”? Строгих временных рамок на этот счет в Здраве не было: может быть, сутки, 3 дня, неделю… Срок определялся самим человеком, насколько Вера его позволяла.

После подобного поста от вас потребуется следующее. Отыщите жаркое, сухое (без пара) место. Если это невозможно, устройтесь как можно ближе к огню. Снимите с себя всю одежду, прикройте только грудь да прочие чувствительные части тела. Будет очень жарко, но дыхание не должно быть затруднено. Сосредоточьтесь на своем дыхании и почувствуйте, как нагретый воздух входит в ваши легкие и выходит из них. Представьте, что все ваше тело – это огромный дыхательный аппарат, а каждая пора вашей кожи дышит теплом и сухостью – Огнем «перыни”.

Огонь проходит по всему вашему телу и очищает его. При выдохе он уносит с собой все токсичные вещества, боль и страдание. Но помните: выполнять это упражнение необходимо, только находясь подле реального огня и в течение не более 10 минут. Поскольку при выполнении данной целительной практики вы легко можете утратить чувство времени, лучше заранее заведите будильник, а затем выпейте 1 -2 стакана прохладной, но не ледяной воды и уйдите от жары.

Избавление от простудных заболеваний, или «огненное дыхание”

Сядьте поудобнее. Если хотите эффективно и быстро избавиться от простуды, вам придется освоить принцип «огненного выдоха”. Поднесите ладонь к губам и сделайте медленный и легкий выдох, чтобы согреть ее выдыхаемым воздухом. Если вы поступили правильно, то ладонь нагрелась и вспотела.

Теперь попробуем «выжечь” простуду. Положите обе ладони на живот, сделайте глубокий вдох. Закройте глаза. Начинайте медленно выдыхать внутрь, в область низа груди, вернее, в самый центр низа груди. Добейтесь того, чтобы за счет таких выдохов разогрелся весь низ грудины, заполнив ее теплом.

Теперь намотайте теплый вязаный шарф на запястье. Приблизьте губы к шарфику или платку над рукой и начните выдыхать «огненное дыхание” как бы в сам шарф. У вас появится ощущение горячего компресса, а тепло проникнет внутрь и согреет руку.

Теперь обмотайте этим платком шею и повторите упражнение. Выдыхайте воздух в область кадыка на шее. За счет таких выдохов вы разогреете всю шею.

Нутряной выдох «огненного дыхания” у славян считался очень полезным: он быстро наполнял теплой искристой энергией любой участок тела, изгоняя болезнь.

Восстановление «велесицы»

Физическая сила «велесица” – это. в первую очередь, земля; это камень. И целительные практики славянства, связанные с данной «сурьей телесной”, были работой с камнем.

Каменная практика

Камень был всегда, по крайней мере русский, издревле славянский камень. Вслушайтесь в слова:

«Коло Рода”. «Род родил Седаву-звезду [звезду Рода, Полярную звезду] в вышине, а под нею Камень Алатырь. И Алатырем пахтал-сбивал Молоко – и из масла родил Землю-матушку… Поднялась гора Алатырская”. Камни и звезды – и ничего более. Когда ударяет Род по камню Алатырю молотом, рождаются из искр боги, звездами в небо устремляются. Прекрасен камень (гора) Алатырь, семью небесами окруженный, век царит на нем Золотой – век высшего блаженства. (Отсюда, кстати, произошла русская поговорка: «На седьмом небе от счастья”).

Для славян он – центральная точка бесконечного Космоса; вокруг него, этой мировой оси, вращались созвездия обеих Медведиц, Солнце, Луна, планеты и сонмы звезд. Северный склон горы Алатырской из чистого золота, южный – из сапфиров, западный – из рубинов, восточный – из чистого серебра. Здесь люди живут не менее тысячи лет, и растет Древо Мировое, по которому каждый из обитателей камня Алатырь за неделю узнает о грядушей своей кончине в череде непрерывных преврашений.

Камень был всегда… Жизнь есть камень, а камень есть жизнь, достойная своего великого каменного ритуала…

В русской житийной литературе постоянно отмечаются факты ритуального поклонения камням. Так, вплоть до XIX века в Одоевском уезде Тульской губернии местные жители служили требы двум большим камням, из века в век известным поименно как Баш и Башиха. Камни эти можно обхватить руками.

«Рассказывают, что человек, страждущий тяжкою болезнью, излечивается, если, быв привязан… проведет ночь в таком положении” (Э. Лассота; конец XVI века). Каким-то неведомым образом (или же благодаря Великому знанию истинных Посвященных?) славяне узнали о том, что перед восходом солнца от Баша и Башихи исходят импульсы ультразвука, впоследствии затухающие, что данное излучение наиболее интенсивно и продолжительно во время равноденствий, но минимально во время солнцестояний. На мощном энергетическом потоке просьбы пораженного болезнью человека попадали к богам по «прямому каналу связи”.

Ох уж эти каменные знахари-объекты культового поклонения славянского человека! Вот что сообщали русские этнографы в конце XIX века: в Харьковской губернии к так называемой «каменной бабе” приносят больных детей.

Не всякая мать и в те далекие времена была готова отдать свое родное чадо в руки мага, знахаря. Великие же камни Природы опасений и недоверия не вызывали, ибо дарованы самой Землей и являются ее неотъемлемой частью, частью Жизни безграничной. Они – лучшие знахари.

В галицком Покутье есть двуликая «каменная баба”: одни видят в ней образы Леля и Полеля, другие – Даждьбога и Лады. Из века в век древние славяне соскабливали с камня частички и употребляли добытую каменную пыль как лекарство.

Был у них и другой «каменный ритуал”. Во время засухи «бабу” эту укладывали на землю, чтобы дождь она у сил космических вымолила, а в чрезмерно дождливую погоду ставили головой вверх, опять же энергетически и информационно настраивая ее на связь с Тем Светом, Светом богов.

В Подмосковье и поныне окружают ритуалами восхищения Шутов Камень, Синь-Камень близ Переславля-Залесского и Бож-Камень под Тулой. Около них по сей день (!) можно увидеть развешанные детские пеленки, косынки, платочки и т. д.