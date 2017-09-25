Как нам навязали укороченные «биологические часы»?

Вот какой диалог на эту тему с сибирским отшельником Чардынцевым он при этом приводит:
я. — Если судить по здоровью, ты далеко не старый.
— Меня можно назвать зрелым, матёрым, но не рухлядью.
— Это так! — согласился я с Чердынцевым. — По возрасту — ты старик, но по виду здоровый, сильный и жизнерадостный.
— Примерно в моём возрасте и уходили ориане из жизни. В мифе как сказано? Когда
человек уставал жить, он поднимался на высокую скалу и бросался оттуда в море. Удар о воду, и душа мчится на отдых в Ирий. Я для чего тебе это рассказываю, чтобы ты понял, что человеку по силам управлять своим здоровьем, следовательно, он может жить столько, сколько захочет…
— А если он захочет жить вечно?
— Такого не бывает. В любом из нас накапливается усталость от пережитого. И когда ты
твёрдо знаешь, что жизнь вечна и духовной смерти нет, то уход на новое воплощение страха не вызывает. Но мы снова не о том. Мне хочется тебе сказать, что у наших предков в генетическом коде отсутствовали биологические часы. Они представляли собой особую расу. Именно по этой причине ориане и могли жить столько, сколько хотели.
— По-твоему, мы сильно изменились?
— Не мы изменились, а нас изменили. Ориане и атланты в своём эволюционном развитии
вплотную подошли к границе перехода на планеты второго порядка. Бессмертие физического
тела — одно из условий этого перехода. Но им не дали покинуть Землю-матушку. Вмешалась
третья сила. Она и сейчас рядом с нами.
— Как же так получилось, что великие империи начали братоубийственную бойню? —
перебил я всезнайку.
— А у нас что, не так? Германцы и славяне, по сути, две ветви одного побега, а драка-то
между ними какая! Сколько ненависти друг к другу. Немцы испокон веков считают нас, русских, варварами. Если их спросить: «за что такая немилость?», они не ответят. Потому что не знают. Такова программа. Беда в том, что она имеет не столько подсознательный характер, сколько генетический. У нас к германцам — то же самое. Особенно после последней войны. Если немец, значит, непременно фашист и живодёр. Разве не так?
— В простонародье это имеет место, — согласился я, — на уровне коллективного сознания…
— То же самое сложилось и тогда. Ящероголовые, путешествуя с планеты на планету,
миллионы лет назад в совершенстве освоили технологию генетического моделирования. Всё это позволяет им приспосабливаться и мимикрировать на самом высоком уровне. Вспомни
индийские мифы о нагах. Их ставленники 40 тысяч лет назад захватили власть в Атлантиде, и началось великое противостояние двух великих держав. Чем оно закончилось, ты хорошо
знаешь: гибелью континентов, потопом и одичанием уцелевших от гибели. Но не это самое
страшное, дружище. Оно в другом, в том, что переселенцы с севера и запада, а также беженцы с гибнущего в волнах Тихого океана континента Му, очень скоро попали под полный контроль завоевателей. И что ящероголовые предприняли? Первым делом они «воткнули» в ДНК потомков белых богов биологические часы. И установили на них максимальный срок — 100 лет, не больше. Вспомни, по сколько веков жили сыновья Адама, и по сколько лет стали жить потомки легендарного Ноя? В семь-восемь раз меньше. В Торе отражена хоть и тенденциозная, но правда. То же самое ты без труда можешь найти в наших тайных ведах, да и в индийских ведах сказано, что древние жили по 7-8 веков. Но после потопа время жизни людей резкоукоротилось. Как ты думаешь, зачем это было сделано завоевателями?
— Право не знаю, могу только предположить.
— Давай, я послушаю.
— Мне кажется, чтобы отнять у человека возможность пройти весь путь эволюции за одну жизнь.
— Ну, ты и сказанул! Почему не думаешь, когда открываешь рот?
— Тогда для того, чтобы накопленное за жизнь знание он не мог реализовать.
— Ответ верный. Отсюда и знаменитая поговорка…
— Я её знаю, — перебил я волхва. — «Если б молодость знала, а старость могла!»
— Этим всё сказано: молодость глупит, а мудрая старость не в силах что-то изменить — ей
пора идти в могилу. Навязав человечеству биологические часы и включив, посредством их,
раннее старение, завоеватели тем самым ускорили у человечества смену поколений. Ускорили в 10-12 раз. Чтобы доказать это, достаточно сравнить человека с животными. Посмотри на собак, — старик кивнул головой на своих лаек. Половозрелой собака становится к году. Сучонки ещё раньше, через 6 месяцев. Но возьмём срок — год. А сколько живёт собака? Минимум 16 лет. А то и больше. Так работают её биологические часы. Какое отношение? Один к шестнадцати! А у людей? Пусть половое созревание у нашего вида будет в 14 лет.
— Что-то ты рановато!
— Нормально, в 13-14 семя уже вырабатывается и мамами становятся в 12, а то и раньше.
Правда, далеко не все, но нам нужна нижняя планка. А теперь давай сравним
продолжительность жизни человека с пропорцией собак или лошадей. Можно взять других
зверей, у них у всех одна пропорция. Примерно 11-13-16. Сколько получим? 200 лет минимум,
точнее по верхней планке — 236. Как тебе такое? По законам нашей планеты, где жизнь
основной массы млекопитающих подчинена пропорции от полового созревания до смерти 1 к 12
или 16, человек должен легко жить 200 лет. А мы сколько живём? В три, а то и в четыре раза меньше! Самое печальное то, что нам всем вбито в голову, что семьдесят лет — это наш человеческий век. А то, что время жизни человека не вписывается в общий закон природы, никому не приходит в голову. Знаешь, как ящероголовым удалось не только навязать потомкам белых богов биологические часы, но и такой короткий век жизни?
— Мог бы и догадаться — посредством информационного воздействия цветных искусственно созданных рас. Несмотря на то, что гибридных рас несколько, если учесть подрасы — их десятки, проект создания гибридов был один. В нём чётко отслеживается век жизни
метисов где-то около 100 лет, а то и того меньше. Когда же после великой катастрофы и ориане, и атланты стали расселяться по материкам, они стали волей-неволей контачить с гибридами. Вспомни предания про «белых богов», которые приходили к диким необразованным племенам и давали им знания? Легенды предков китайцев и индийцев рассказывают, что поначалу белые боги жили очень долго. Например, тот же Кетцалькоатль прожил три века, и не умер, а уплыл на восток через океан. Но странное дело, прошло несколько сот лет, и век представителей белой расы сравнялся с веком цветных гибридных рас. Как такое могло произойти?
— Я же тебе сказал, ума не приложу, не знаю!
— Здесь сработали два фактора. Один из факторов — утрата древних знаний, а второй —
мощное информационное воздействие. Пресс коллективного сознания гибридных рас на
подсознание потомков белых богов. Сегодня мы с тобой говорили о магии веры на изменение
генетического кода ДНК. Так вот, вера всегда рождается из глубин подсознательного. Из самой его глубины. Уяснил?
Я кивнул.
— А подсознание улавливает информацию и днём и ночью. Причём отовсюду. Оно работает независимо от сознания, у него своя логика, ты это должен знать… Теперь до тебя
дошло, как всё раскручивается?
— Сначала реагирует подсознательное, из него рождается вера во что-то, она подключает
институт воли, строится «намерение» измениться.
— Заметь, и подсознание, и сознание работают синхронно, — добавил Чердынцев. — А воля включается автоматически независимо от сознания.
— Так вот где ловушка! — наконец дошло до меня.
— Да, именно здесь. Сознание осознаёт только веру, всё остальное проходит мимо него.
— Значит, достаточно человеку поверить, и он уже «спёкся»?
— В общем-то, так. Просто ты упустил роль глубинного или подсознательного. Именно,
благодаря ему рождается вера, а она является особой, и днём, и ночью работающей антенной по впитыванию информационных потоков. Вот, где наша слабость — слабость всех живущих на Земле человеческих рас. Она заложена в подсознании. И сознание не всегда способно отсечь ненужную информацию. Понял теперь, как появились биологические часы в нашей генетике, плюс установка на очень короткий век?
— Понял, что мы сами себя запрограммировали на то, что сейчас имеем.
— Верно. Самое печальное то, что сейчас мы занимаемся тем же самым. Механизм прост и
универсален. Завоеватели им до сих пор пользуются. Что в наше время вкладывают нам в
подсознание? Что все расы равны, что надо нам смешиваться с неграми, папуасами и
китайцами, что дети от таких браков самые талантливые и жизнеспособные, хотя всё наоборот.Фактически, идёт навязывание чисто либеральных ценностей. Для чего? Чтобы растворить белую расу в океане представителей гибридных рас. Зачем, я думаю, ты понимаешь: чтобы окончательно опустить наше сознание до их уровня. Ведь для ящероголовых серьёзную опасность представляем только мы. Скажу больше: в основном немцы, скандинавы и мы, русские… Средиземноморская гибридная раса, их долгожданноедетище, хоть и живёт в Европе, но опасности для оккупантов не представляет. У неё другая генетика. Она давно вывернута наизнанку. У большинства её представителей в голове только нажива и развлечения. Как раз то, что хозяевам и требуется. Раб не должен думать о свободе. Он обязан отдавать свою энергию хозяину и жить только прямой кишкой. Вспомни великих греков, итальянцев, испанцев, французов? Все они были по своей антропологии и генетике представители нордической расы. Тот же Платон, Аристотель или Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль или Эльгреко.
— Ты хочешь сказать, что средиземноморская раса на таланты кастрированная?
— Не в этом дело. Она — другая. Цветным чужды идеи и высокие порывы души. Их
интересы в ином. По своей генетической природе, все они — рабы. Таковыми их и создали
ящероголовые. Заметь, с каждым веком духовное различие между цветными расами и нашей
белой становится всё меньше и меньше. Это не от того, что цветные подымаются. Внутренне они пока не в состоянии подняться, а внешнее — не считается. Различия исчезает из-за нашего духовного падения. Понимаешь, что происходит?
— И какой из всей этой беды выход?
— Спасти на Земле уцелевших представителей нордической расы. Сохранить потомков
белых богов. Тогда мы спасём от гибели и себя, и цветных. Им можно помочь. Конечно не сразу, но можно. Здесь дело во времени. Если у нас ничего не получится, тогда очень скоро придёт конец нашей цивилизации дегенератов… Я же тебе говорил, если есть яд, то найдётся и противоядие.
— Ну и как это делается?
В это время оленьи упряжки выехали из лиственничного бора на берег озера и люди, сидящие в нартах, приветствуя нас, замахали руками. Мы тоже подняли свои руки в знак приветствия, и обе нарты, съехав на лёд озера, наперегонки помчались к нашему берегу.
— Вот видишь, я могу и не успеть! — посмотрел на меня дедушка. — Но мне кажется, что ты и сам можешь догадаться. Всё архипросто.
— Первое что надо сделать для избавления от программы на короткую жизнь, так это уйти из системы.
— От людей с их безумной психикой, и от влияния СМИ, — добавил всезнайка.
— Лет, эдак, на пять.
— Достаточно — на три года. Хорошо, тут ты сообразил. Иначе подсознание всё равно
наловит кучу программ. Неважно от кого и где. Оно это сделает с удовольствием.
— Второй шаг, я думаю, заключается в том, чтобы поверить, что тело человека сможет жить ровно столько сколько потребуется.
— Верно! Но для этого надо заложить эту программу в своё подсознание. И заставить его не
реагировать на информационное давление извне. Как это сделать, ты знаешь. Можно — через обычный вход в подсознание. Можно обратиться к своей сущности. Что, собственно, то же самое, только на более глубокий уровень, а можно и так, как я только что тебе рассказал, используя письмо на полном расслаблении».
Таким образом, снять заложенную в нас негуманоидным разумом программу укороченных «биологических часов» возможно, хотя это и потребует огромных усилий и в том числе, необходимость выйти из информационного воздействия паразитической системы и ее слуг. Конечно, на такое способен не каждый человек. Ну и, конечно, вся эта темная свора, всегда бросается со злобным лаем на любые подобные знания. Ведь их задача — сокращение населения Земли и в первую очередь, — за счет белой расы, которая представляет угрозу их античеловеческим планам.
Верить или не верить в возможность долголетия — это личное дело каждого. Но есть уже случаи, когда безнадежно больные люди уходили от цивилизации жить в лес, чтобы спокойно умереть. Но вместо смерти они выздоравливали. Причем от болезней, которые считаются неизлечимыми и на тех стадиях, когда от них уже отказывались врачи.
Сами эти случаи уже должны насторожить в отношении того, что именно наша «цивилизованная» жизнь, подверженная информационному воздействию паразитической системы приносит нам множество болезней и значительно сокращает продолжительность жизни. И эти случаи лишь подтверждают ту информацию, которую поведал Г.Сидорову сибирский отшельник, в том числе и на своем собственном примере.
One thought on “Как нам навязали укороченные «биологические часы»?”
Бред…. попытка хорошая, но полностью на стороне рептилов …. Ложь разбавленная долей правды о желанном долголетии…как у Гебельса…. Так и хочется спросить : » На кого работаете, мистер ?» Старец говорил , но говорил не совсем то… То, что Вы называете «подсознанием» — это голос Вашей души воспринимаемый Вами как интуиция ….. Она пленник Вашего тела и Вашего «разума» и пытается скрасить свое пребывание в нем вот такими «интуитивными» посланиями, пытаясь избежать проблем тела, так как все их она переживает вместе с телом.. Чем больше страдаете Вы тем больше страдает Ваша душа… Для начала забудьте все слова блокировки Вашего сознания ( не разума, а сознания) типа — показалось, почудилось, как будь то и т.д. — это УЛОВКИ , чтобы отключить ваше сознание и чтобы Вы не слышали голос своей души, которая намного старше и мудрее Вас …. с этим , надеюсь, спорить не будите .. Научитесь верить СЕБЕ ( ведь это Вы услышали, почувствовали, увидели краем глаза … при чем здесь показалось… хотя … ведь на самом деле оно Вам показалось на глаза… то во что Вы не верите….не так ли ? Почудилось — Вы увидели чудо … и почему то отказываетесь в это верить ….) — так вот , когда научитесь верить СЕБЕ , только тогда и научитесь верить В СЕБЯ, в свои силы и способности .. все те, которые у Вас украли……Всех благ…..мы уже близко .. держитесь…