Как нам навязали укороченные «биологические часы»?

Мифология и религии практически всех народов Земли упоминает о том, что в далекой древности люди жили гораздо дольше, чем сейчас. Но затем, произошла некая глобальная катастрофа или «война богов», после которой срок жизни людей начал существенно сокращаться. Что же послужило причиной сокращения длительности жизни людей? Ответ на этот вопрос дает российский путешественник, биолог, антрополог Г.Сидоров в своей книге «Сияние Высших Богов и крамешники».

Вот какой диалог на эту тему с сибирским отшельником Чардынцевым он при этом приводит:

— Не знаю, известно тебе или нет, — отвлёк моё внимание Чердынцев, — что древние не

знали болезней и пользовались своими физическими телами столько, сколько хотели. Дело в

том, что люди — не животные, они, посредством своего сознания, легко могут управлять всеми своими физиологическими процессами. Плохо то, что они об этом не знают. Наверняка, ты слышал, что наши предки ориане уходили из жизни только от усталости жить, но не от болезней или старости. Древние не знали, что такое старение. Этот процесс появился совсем недавно, после великой войны и гибели трёх континентов.

То, что говорил жрец, для меня было новым и я, повернувшись к нему, спросил:

— Неужели древние были все молодыми?

— У них было два возраста: молодой и зрелый. Посмотри на меня, разве я старик? За седину и морщины на лице меня можно отнести к пожилым, но это только видимость — камуфляж. Разве тело у меня старое? Ты меня видел в бане, как тебе оно?

— Всё свито из сильных мышц, на животе ни жиринки, тебя хоть на выставку! — засмеялся

— Меня можно назвать зрелым, матёрым, но не рухлядью.

— Это так! — согласился я с Чердынцевым. — По возрасту — ты старик, но по виду здоровый, сильный и жизнерадостный.

— Примерно в моём возрасте и уходили ориане из жизни. В мифе как сказано? Когда

человек уставал жить, он поднимался на высокую скалу и бросался оттуда в море. Удар о воду, и душа мчится на отдых в Ирий. Я для чего тебе это рассказываю, чтобы ты понял, что человеку по силам управлять своим здоровьем, следовательно, он может жить столько, сколько захочет…

— А если он захочет жить вечно?

— Такого не бывает. В любом из нас накапливается усталость от пережитого. И когда ты

твёрдо знаешь, что жизнь вечна и духовной смерти нет, то уход на новое воплощение страха не вызывает. Но мы снова не о том. Мне хочется тебе сказать, что у наших предков в генетическом коде отсутствовали биологические часы. Они представляли собой особую расу. Именно по этой причине ориане и могли жить столько, сколько хотели.

— По-твоему, мы сильно изменились?

— Не мы изменились, а нас изменили. Ориане и атланты в своём эволюционном развитии

вплотную подошли к границе перехода на планеты второго порядка. Бессмертие физического

тела — одно из условий этого перехода. Но им не дали покинуть Землю-матушку. Вмешалась

третья сила. Она и сейчас рядом с нами. — Как же так получилось, что великие империи начали братоубийственную бойню? — перебил я всезнайку. — А у нас что, не так? Германцы и славяне, по сути, две ветви одного побега, а драка-то между ними какая! Сколько ненависти друг к другу. Немцы испокон веков считают нас, русских, варварами. Если их спросить: «за что такая немилость?», они не ответят. Потому что не знают. Такова программа. Беда в том, что она имеет не столько подсознательный характер, сколько генетический. У нас к германцам — то же самое. Особенно после последней войны. Если немец, значит, непременно фашист и живодёр. Разве не так? — В простонародье это имеет место, — согласился я, — на уровне коллективного сознания…

— То же самое сложилось и тогда. Ящероголовые, путешествуя с планеты на планету,

миллионы лет назад в совершенстве освоили технологию генетического моделирования. Всё это позволяет им приспосабливаться и мимикрировать на самом высоком уровне. Вспомни

индийские мифы о нагах. Их ставленники 40 тысяч лет назад захватили власть в Атлантиде, и началось великое противостояние двух великих держав. Чем оно закончилось, ты хорошо

знаешь: гибелью континентов, потопом и одичанием уцелевших от гибели. Но не это самое

страшное, дружище. Оно в другом, в том, что переселенцы с севера и запада, а также беженцы с гибнущего в волнах Тихого океана континента Му, очень скоро попали под полный контроль завоевателей. И что ящероголовые предприняли? Первым делом они «воткнули» в ДНК потомков белых богов биологические часы. И установили на них максимальный срок — 100 лет, не больше. Вспомни, по сколько веков жили сыновья Адама, и по сколько лет стали жить потомки легендарного Ноя? В семь-восемь раз меньше. В Торе отражена хоть и тенденциозная, но правда. То же самое ты без труда можешь найти в наших тайных ведах, да и в индийских ведах сказано, что древние жили по 7-8 веков. Но после потопа время жизни людей резкоукоротилось. Как ты думаешь, зачем это было сделано завоевателями?

— Право не знаю, могу только предположить. — Давай, я послушаю. — Мне кажется, чтобы отнять у человека возможность пройти весь путь эволюции за одну жизнь. — Ну, ты и сказанул! Почему не думаешь, когда открываешь рот? — Тогда для того, чтобы накопленное за жизнь знание он не мог реализовать. — Ответ верный. Отсюда и знаменитая поговорка… — Я её знаю, — перебил я волхва. — «Если б молодость знала, а старость могла!» — Этим всё сказано: молодость глупит, а мудрая старость не в силах что-то изменить — ей пора идти в могилу. Навязав человечеству биологические часы и включив, посредством их, раннее старение, завоеватели тем самым ускорили у человечества смену поколений. Ускорили в 10-12 раз. Чтобы доказать это, достаточно сравнить человека с животными. Посмотри на собак, — старик кивнул головой на своих лаек. Половозрелой собака становится к году. Сучонки ещё раньше, через 6 месяцев. Но возьмём срок — год. А сколько живёт собака? Минимум 16 лет. А то и больше. Так работают её биологические часы. Какое отношение? Один к шестнадцати! А у людей? Пусть половое созревание у нашего вида будет в 14 лет. — Что-то ты рановато! — Нормально, в 13-14 семя уже вырабатывается и мамами становятся в 12, а то и раньше. Правда, далеко не все, но нам нужна нижняя планка. А теперь давай сравним продолжительность жизни человека с пропорцией собак или лошадей. Можно взять других зверей, у них у всех одна пропорция. Примерно 11-13-16. Сколько получим? 200 лет минимум, точнее по верхней планке — 236. Как тебе такое? По законам нашей планеты, где жизнь основной массы млекопитающих подчинена пропорции от полового созревания до смерти 1 к 12 или 16, человек должен легко жить 200 лет. А мы сколько живём? В три, а то и в четыре раза меньше! Самое печальное то, что нам всем вбито в голову, что семьдесят лет — это наш человеческий век. А то, что время жизни человека не вписывается в общий закон природы, никому не приходит в голову. Знаешь, как ящероголовым удалось не только навязать потомкам белых богов биологические часы, но и такой короткий век жизни?

— Мог бы и догадаться — посредством информационного воздействия цветных искусственно созданных рас. Несмотря на то, что гибридных рас несколько, если учесть подрасы — их десятки, проект создания гибридов был один. В нём чётко отслеживается век жизни

метисов где-то около 100 лет, а то и того меньше. Когда же после великой катастрофы и ориане, и атланты стали расселяться по материкам, они стали волей-неволей контачить с гибридами. Вспомни предания про «белых богов», которые приходили к диким необразованным племенам и давали им знания? Легенды предков китайцев и индийцев рассказывают, что поначалу белые боги жили очень долго. Например, тот же Кетцалькоатль прожил три века, и не умер, а уплыл на восток через океан. Но странное дело, прошло несколько сот лет, и век представителей белой расы сравнялся с веком цветных гибридных рас. Как такое могло произойти?

— Я же тебе сказал, ума не приложу, не знаю!

— Здесь сработали два фактора. Один из факторов — утрата древних знаний, а второй —

мощное информационное воздействие. Пресс коллективного сознания гибридных рас на

подсознание потомков белых богов. Сегодня мы с тобой говорили о магии веры на изменение

генетического кода ДНК. Так вот, вера всегда рождается из глубин подсознательного. Из самой его глубины. Уяснил? Я кивнул. — А подсознание улавливает информацию и днём и ночью. Причём отовсюду. Оно работает независимо от сознания, у него своя логика, ты это должен знать… Теперь до тебя дошло, как всё раскручивается? — Сначала реагирует подсознательное, из него рождается вера во что-то, она подключает институт воли, строится «намерение» измениться. — Заметь, и подсознание, и сознание работают синхронно, — добавил Чердынцев. — А воля включается автоматически независимо от сознания. — Так вот где ловушка! — наконец дошло до меня. — Да, именно здесь. Сознание осознаёт только веру, всё остальное проходит мимо него. — Значит, достаточно человеку поверить, и он уже «спёкся»? — В общем-то, так. Просто ты упустил роль глубинного или подсознательного. Именно, благодаря ему рождается вера, а она является особой, и днём, и ночью работающей антенной по впитыванию информационных потоков. Вот, где наша слабость — слабость всех живущих на Земле человеческих рас. Она заложена в подсознании. И сознание не всегда способно отсечь ненужную информацию. Понял теперь, как появились биологические часы в нашей генетике, плюс установка на очень короткий век? — Понял, что мы сами себя запрограммировали на то, что сейчас имеем.

— Верно. Самое печальное то, что сейчас мы занимаемся тем же самым. Механизм прост и

универсален. Завоеватели им до сих пор пользуются. Что в наше время вкладывают нам в

подсознание? Что все расы равны, что надо нам смешиваться с неграми, папуасами и

китайцами, что дети от таких браков самые талантливые и жизнеспособные, хотя всё наоборот.Фактически, идёт навязывание чисто либеральных ценностей. Для чего? Чтобы растворить белую расу в океане представителей гибридных рас. Зачем, я думаю, ты понимаешь: чтобы окончательно опустить наше сознание до их уровня. Ведь для ящероголовых серьёзную опасность представляем только мы. Скажу больше: в основном немцы, скандинавы и мы, русские… Средиземноморская гибридная раса, их долгожданноедетище, хоть и живёт в Европе, но опасности для оккупантов не представляет. У неё другая генетика. Она давно вывернута наизнанку. У большинства её представителей в голове только нажива и развлечения. Как раз то, что хозяевам и требуется. Раб не должен думать о свободе. Он обязан отдавать свою энергию хозяину и жить только прямой кишкой. Вспомни великих греков, итальянцев, испанцев, французов? Все они были по своей антропологии и генетике представители нордической расы. Тот же Платон, Аристотель или Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль или Эльгреко. — Ты хочешь сказать, что средиземноморская раса на таланты кастрированная? — Не в этом дело. Она — другая. Цветным чужды идеи и высокие порывы души. Их интересы в ином. По своей генетической природе, все они — рабы. Таковыми их и создали ящероголовые. Заметь, с каждым веком духовное различие между цветными расами и нашей белой становится всё меньше и меньше. Это не от того, что цветные подымаются. Внутренне они пока не в состоянии подняться, а внешнее — не считается. Различия исчезает из-за нашего духовного падения. Понимаешь, что происходит? — И какой из всей этой беды выход? — Спасти на Земле уцелевших представителей нордической расы. Сохранить потомков белых богов. Тогда мы спасём от гибели и себя, и цветных. Им можно помочь. Конечно не сразу, но можно. Здесь дело во времени. Если у нас ничего не получится, тогда очень скоро придёт конец нашей цивилизации дегенератов… Я же тебе говорил, если есть яд, то найдётся и противоядие.

— Ну и как это делается?

В это время оленьи упряжки выехали из лиственничного бора на берег озера и люди, сидящие в нартах, приветствуя нас, замахали руками. Мы тоже подняли свои руки в знак приветствия, и обе нарты, съехав на лёд озера, наперегонки помчались к нашему берегу.

— Вот видишь, я могу и не успеть! — посмотрел на меня дедушка. — Но мне кажется, что ты и сам можешь догадаться. Всё архипросто.

— Первое что надо сделать для избавления от программы на короткую жизнь, так это уйти из системы.

— От людей с их безумной психикой, и от влияния СМИ, — добавил всезнайка.

— Лет, эдак, на пять.

— Достаточно — на три года. Хорошо, тут ты сообразил. Иначе подсознание всё равно

наловит кучу программ. Неважно от кого и где. Оно это сделает с удовольствием.

— Второй шаг, я думаю, заключается в том, чтобы поверить, что тело человека сможет жить ровно столько сколько потребуется.

— Верно! Но для этого надо заложить эту программу в своё подсознание. И заставить его не

реагировать на информационное давление извне. Как это сделать, ты знаешь. Можно — через обычный вход в подсознание. Можно обратиться к своей сущности. Что, собственно, то же самое, только на более глубокий уровень, а можно и так, как я только что тебе рассказал, используя письмо на полном расслаблении».

Таким образом, снять заложенную в нас негуманоидным разумом программу укороченных «биологических часов» возможно, хотя это и потребует огромных усилий и в том числе, необходимость выйти из информационного воздействия паразитической системы и ее слуг. Конечно, на такое способен не каждый человек. Ну и, конечно, вся эта темная свора, всегда бросается со злобным лаем на любые подобные знания. Ведь их задача — сокращение населения Земли и в первую очередь, — за счет белой расы, которая представляет угрозу их античеловеческим планам.

Верить или не верить в возможность долголетия — это личное дело каждого. Но есть уже случаи, когда безнадежно больные люди уходили от цивилизации жить в лес, чтобы спокойно умереть. Но вместо смерти они выздоравливали. Причем от болезней, которые считаются неизлечимыми и на тех стадиях, когда от них уже отказывались врачи.

Сами эти случаи уже должны насторожить в отношении того, что именно наша «цивилизованная» жизнь, подверженная информационному воздействию паразитической системы приносит нам множество болезней и значительно сокращает продолжительность жизни. И эти случаи лишь подтверждают ту информацию, которую поведал Г.Сидорову сибирский отшельник, в том числе и на своем собственном примере.