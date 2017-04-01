Как найти свое предназначение, кто может на него указать и существует ли оно вообще?

Себя невозможно найти, себя можно только создать.(с)

Сколько не говори людям, что они являются творцами своей реальности и должны сами делать жизненные выборы, все равно все хотят услышать четкие указания о своей высокой мисссии и предназначении «свыше». Кроме того, со странной регулярностью всплывают комментарии из серии «только дураки учатся на своих ошибках, умные учатся на ошибках других». Так ли это? Можно ли дать человеку «священную книгу», чтобы он научился всему на чужих постулатах? Зачем тогда вообще проходить какой-либо опыт, если можно просто прочитать чью-то истину или вычленить её из вселенских инфополей? История знает достаточно примеров делегирования человеками собственного развития неким школам, течениям, религиям, философиям и прочим эгрегорам, но показывают ли подобные эксперименты достаточно эффективное развитие сознания, или все-таки личный опыт более ценен и позволяет свести к минимуму зомбирование «умных дураками»?

Сеанс новых гипнологов

В.: Почему через разных операторов, погружаемых мною, идут разные ответы на вопрос о моём предназначении? Иногда приходит вообще противоречивая информация. Почему так происходит?

О.: (усмешка) Тебя просто пытаются подвести к тому, что ответы на вопросы подобного рода лучше искать внутри, а не снаружи. «Предназначение» не является внешней целью, раз и навсегда установленной на жизнь или на цепочку жизней.



Как творец, ты постоянно оказываешь влияние на своё «предназначение», даже способен менять его, поэтому оно динамично в каком-то смысле. И, более того, этот энергоинформационный код находится на уровне, существенно превышающем уровень развития твоего разума, поэтому опускать эту вибрацию на уровень сознания и тем более рационализировать её, формулировать в словах, означает на деле сильно её профанировать. И потом, кто другой, отличный от тебя, способен чувствовать твоё предназначение лучше, чем ты сам? Здесь скорее происходит обратный процесс: чужие взгляды и чужие мнения о твоём предназначении могут иногда наставить тебя «на путь истинный», а могут и сильно сбить с толку, если ты в этом вопросе больше полагаешься не на свои личные ощущения, а на мнения других. С точки зрения разума, предназначение, миссия человека очень редко бывает чётко очерченной и внятно проговариваемой, в подавляющем большинстве случаев душе предстоит наработать много разного опыта, и если обстоятельства складываются так, что вместо запланированного в данном воплощении опыта душа вдруг будет нарабатывать другой, которого у неё также нет, — то, в общем-то, здесь большой беды нету.

Если ты запланировал на день сделать одно из нескольких важных дел, однако сделать его не получилось, зато получилось сделать то, что ты планировал на завтра, — то, сам понимаешь, здесь нельзя сказать, что день потрачен впустую. Точно так же и с «предназначениями».

Когда душа попадает в этот мир, у неё обычно бывает далеко не одно-единственное «предназначение», либо одно, но не такое конкретное, как хотелось бы. Насколько события в жизни происходят фатально, зависит от веры самого человека в их фатальность. Как существо, обладающее свободой воли, человек имеет достаточную степень свободы как в выборе своего предназначения, так и в отношении к нему в целом. А стремление отыскать «всемогущего и всеведущего гуру», который чётко и в подробностях расскажет тебе, в чём состоит твоя миссия в этой жизни, можно отнести к обычной «болезни роста» души. То есть — к обычной боязни принятия ответственности.

Если человек попадает в изменёнке на тот уровень, где записана программа его предназначения, у него исчезают все сомнения по поводу правильности действий, которые он совершает в этом состоянии. Например, когда человек совершает подвиг, он обычно совершает его в измененном состоянии сознания, поднявшись на уровень кода предназначения. Здесь эгоистические программы не работают, такие как инстинкт самосохранения, рациональное мышление, называемое «здравым смыслом», со стороны он может показаться сумасшедшим или одержимым, но с его собственной позиции ситуация кажется ему предельно чёткой и ясной: что происходит и что от него требуется совершить. Уже позднее, когда он выходит из изменёнки в обычный режим работы сознания, он не сможет чётко описать, что он чувствовал и почему так поступил. Обычно он пожимает плечами и говорит что-то вроде: «А иначе тогда и нельзя было поступить». Интересно, что в этом состоянии человек не столько осознаёт своё предназначение, сколько творит его, даже, если можно так выразиться, «перезаписывает». И уже впоследствии он без труда обнаруживает, что в его повседневном укладе жизни произошли существенные изменения, как внутри, в отношении ко внешнему миру и обстоятельствам, так и в потоке событий вообще.

В.: А как выйти человеку, живущему на земле, на тот уровень, где он может задать своё предназначение? Это вообще реально?

О.: Конечно, реально. Это просто… ну, как сказать…

В.: …установка мозгу, и всё?

О.: Не то чтобы «установка мозгу»… Ну, вот, показателем того, что ты способен менять своё предназначение, станет то, что ты перестаёшь, грубо говоря, этой проблемой заморачиваться. Исчезает беспокойство и стремление его отыскать. Ведь, как уже много раз вам говорилось: если ты ищешь своё предназначение, значит, подспудно полагаешь, что оно тебе неизвестно. И, кроме того, человек пытается найти в этом коде отнюдь не обычные бытовые и общесоциальные вещи, но втайне надеется обнаружить в нём чуть ли не мессианские программы, которые поднимут его на высшие уровни Космической Иерархии. К сожалению, в большинстве случаев это обычные уловки эго. Если человеку, жаждущему найти своё «предназначение», сообщить, что в этом нет никакой необходимости, что он и так его выполняет: растит и воспитывает детей, постигает азы космической этики, проходит уроки, прорабатывает эгоистические программы, учится Любви и принятию, — то какой будет его реакция? На самом деле, каждый человек прекрасно чувствует своё предназначение и на его основе выстраивает свою жизнь и судьбу. Просто не осознаёт и не понимает этого, считая его самоочевидной истиной, главным правилом игры.

В.: Но как оно может быть известно? Мы родились здесь, что-то делаем, какие-то проблемы решаем. А для чего мы здесь — никто ж не знает…

О.: Напротив, прекрасно знает, только сама энергетика этого кода находится выше ума и даже, более того, управляет мышлением человека, направляя его в то или иное русло.

В.: А почему?

О.: Потому что для ума она слишком абстрактна, слишком обобщена, слишком самоочевидна, чтобы человек был способен задуматься над ней. Но (хитро подмигивая) есть одна подсказка на жизненном пути. Когда что-то делаешь, отслеживай мимоходом реакцию души на эти действия: «по душе» они тебе или «не по душе». Что говорит твоя совесть? Вот и всё, этого достаточно для выполнения своего предназначения! Не поступай против совести, не делай того, что тебе «не по душе».

В.: Ха!

О.: Да, всё настолько просто. Если делаешь то, что «по душе», — значит, исполняешь своё предназначение. Если не делаешь — значит, не исполняешь.

Наш учитель — это не некий всезнающий гуру, а сама жизнь. Настоящий учитель не дает знания, он показывает как их добыть, задает вектор направленности, но прежде всего учит думать за СЕБЯ.

В.: Ну, да.О.: Ещё хочу добавить, что не стоит сильно стремиться вывести это ощущение в интеллект, рационализировать его, иначе оно начнёт вырождаться в свод каких-то этических правил, «заповедей», в понятия «добро-зло», «хорошо-плохо», «надо-не надо» — и приведёт со временем к большой путанице и стремлению соответствовать «букве» правил, а не их внутреннему содержанию. Это наглядно видно на примере ваших массовых религиозных учений. Ум в принципе неспособен дотянуться до вибраций души, они работают на разных уровнях. И благо, когда ум послушен голосу совести, а не наоборот.

В.: А вот такой вопрос сейчас в голову пришёл. Майкл Ньютон описывает, что душа, воплощаясь в тело, способна время от времени его покидать. И, если я правильно понял, бывает даже такое, что человек живёт своей жизнью, а душа в это время отсутствует. Бывает ли такое?

О.: Да, бывает. Но в несколько ином смысле.

В.: Вот так я вопрос правильно задам: кем будет осознавать себя человек, если из него выйдет душа? Вот, к примеру: я пришёл на работу, сижу за столом, в это время душа вышла, — с ощущением «я», с сознанием при этом что происходит?

О.: Ну, в каком-то смысле, душа — это и есть «я». «Я» как процесс, как жизненный поток, как ощущение жизни. Вместе с тем, эго, совокупность тонких тел, включая физическое, — это тоже «я», но в несколько ином смысле: в смысле «я» как объекта, как «нечто» существующее в соответствующей среде, плотной или тонкой. Возможно, сходу это будет трудно понять, но на вашем бытовом уровне интуитивно понятно, в чём разница между «жизнью» и «существованием», когда ты «живёшь», а когда «существуешь». «Существует» — эго, как инструмент, как механизм, действующий по программам, в него заложенным, будь то программы поведения или психологических реакций на однотипные раздражители. А «живёт» — душа, стремящаяся действовать не по программам, а творчески, с позиции «здесь и сейчас», то есть — в потоке. И если жизнь человека становится слишком автоматической, слишком однообразной, когда все его поступки строго регламентированы, подчинены строгому порядку, расписанию, ритму, настолько, что вибрациям души через эту броню социального снобизма невозможно пробиться, тогда действительно возникает ощущение, что «душа покинула тело» и они живут сами по себе, как разведённые супруги в одной квартире.

В.: Это и есть то, о чём я говорил, да?

О.: Да. Если ты не находишься в состоянии «здесь и сейчас», это означает, что эго перестало служить душе инструментом, но перешло под управление несколько иным силам, которые его могут даже перепрограммировать в своих интересах, в результате эго и душа перестают понимать друг друга, и это может приводить или к душевным болезням (уже само непонимание между ними можно назвать душевной болезнью), или к чисто формальному взаимодействию, поскольку эго в каком-то смысле является энергозависимым от души.

В.: То есть, этот процесс в действительности не происходит на 100%, просто какой-то луч внимания, часть души продолжает поддерживать внешние оболочки, да?

О.: Да, связь не может прерваться полностью, это противоречит правилам, принятым душой на воплощение. Вот представь, что ты взял напрокат велосипед. У тебя есть это ощущение, что он дан тебе в пользование, ты за него ответственен. Ты им пользуешься систематически, но потом всё реже. Представь, что кто-то попросил у тебя велосипед «покататься» или куда-то съездить, и ты разрешил. Потом этим велосипедом стали пользоваться посторонние всё чаще и чаще, а разрешения у тебя спрашивать всё реже и реже. И получается странная вещь: платишь за аренду велосипеда ты, а пользуются им, в основном, другие, причём уже достаточно бесцеремонно. Даже, когда он тебе бывает нужен, тебе сложно им воспользоваться, поскольку велосипедом пользуется кто-то другой, и где он находится в настоящий момент, ты лишь смутно догадываешься. И вот ты начинаешь задумываться: а в чём, по большому счёту, предназначение этого велосипеда? На фига ты его брал, если он не исполняет своих прямых функций? Ничего не напоминает метафора? Вот велосипед опять тебе понадобился, но он чёрт-те где, и когда его вернут и вернут ли вообще — неизвестно. Но ответственен за него ты, как главный пользователь или хозяин. И у тебя всегда есть право, вместо жалобы на своих недобросовестных друзей и знакомых, востребовать своё имущество назад и воспользоваться им по прямому назначению. Примерно такие же взаимоотношения могут происходить между душой и эго, и примерно то же самое будет чувствовать душа, когда эго выполняет не то, что необходимо душе, а какие-то иные, как правило сторонние по отношению к ней, задачи.

В.: Ага. А может быть такое, что «я» души и «я» человека будут заниматься разными вещами? К примеру, я буду играть на компьютере, и в тот же момент душа будет находиться на своей планете и что-то там делать своё? Такое возможно?

О.: Такое не только «возможно», но даже происходит постоянно, потому что как правило человеческое воплощение отнюдь не единственный инструмент, которым душа пользуется. И возможно даже, не самый главный. У души подобных воплощений даже в данной реальности может быть довольно много. Кажется, мы уже это обсуждали.

В.: Ага.

О.: Возможно, здесь стоит вопрос: как разобраться, которое «я» действует: «я» души или «я» эго?

В.: Да, да, да, именно вот этот вопрос…

О.: Очень просто. Когда действует «эго», то под «я» всегда подразумевается некий чёткий объект, не обязательно физический, материальный. «Я» в данном случае — это всегда «что-то»: физическое тело, ум, астральное тело, твои представления о себе как о личности, сама личность… Когда же проявляется «я» как душа, преобладает ощущение стороннего наблюдателя, ощущение не «я есть что-то», а просто «я есть», и всё. Есть ощущение, что «я» может настроиться на любой иной объект, в каком-то смысле отождествившись с ним, почувствовав себя им, а значит, мгновенно понять, что это за объект, что он чувствует, о чём думает, и так далее. Всё это «я» (душа) ощущает именно как возможность. Может, например, почувствовать энергетику определённого места, которое решила посетить… Например, ты сидишь за компьютером, работаешь в «Ворде», и вдруг у тебя возникает мимолётное ощущение, что ты частично находишься в другом месте, не здесь. Обычно это ощущается так, словно накатывается воспоминание, не обязательно реальное.

В.: То есть получается, что эти два «я» — эго и души время от времени сливаются и как-то взаимодействуют друг с другом, но не обязательно постоянно?О.: Да, они постоянно энергетически взаимодействуют. В идеале это взаимодействие происходит постоянно, в каждое мгновение времени, и такое состояние условно можно назвать «нирваной».

Истинное призвание каждого состоит только в одном — прийти к самому себе. Герман Гессе

Из книги Тома Кэмпбелла — Моя Теория Всего: Некоторые люди убеждены, что у них нет времени, энергии, или способностей к самостоятельному повышению качества сознания. Они полагают, что если найдут правильную религию, организацию, книгу, учителя, гуру или советчика, то смогут минимизировать усилия, необходимые, чтобы развить их собственный опыт переживания Большой правды. Ведь учитель объяснит, что такое правда, и они просто поверят в это. Вы думаете эта стратегия сработает ? Нет! Невозможно через веру проложить дорогу к качеству сознания в той же степени, как невозможно с помощью веры стать виртуозным скрипачем, мастером борьбы сумо или президентом своей страны. И существует еще одна проблема. Очевидно, что нужно правильно выбрать того, кому верить. Но как вы это сделаете, сами не обладая достаточной мудростью?

Хоть знания и могут быть переданы от человека к человеку, мудрость же достигается только через ваше собственное переживание и не может быть передана другими. УПД из комментариев: По себе могу сказать что цель есть основные и есть дополнительные, этим можно не ограничиваться. Но на первые цели будет дана энергия (любого рода будь то физическая, материальная и т.д.) Остальные цели которые не входят в те категории возможно не будут иметь поддержки от ВЯ(опять же можно до замысла запросить будет ли поддержка). По основным целям я запросил, получил, расшифровал, проверил все совпадает с тем, что я действительно хочу делать, т.е. цель как духовный порыв, а не тяжкий ненавистный труд. По творению мне кажется все сотворено, вопрос лишь кем, где с каким намерением! Робот пылесос был создан для того, чтобы самому не тратить время на уборку и т.д. (серые, роботы и прочие). Мне идет что данные формы творения будут удалены со всех миров постепенно, вопрос очищения, т.к. они не имеют ничего общего с развитием, даже мешают этому развитию.

Перестаньте искать что-то вне себя и прислушайтесь к тому, что у вас внутри. Люди боятся того, что может быть внутри, а это единственное место, где они могут найти то, что им нужно!

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