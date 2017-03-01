Как НАЧАТЬ сознательно чувствовать энергии

Многие видят энергии, многие чувствуют, некоторые могут управлять ими, а есть соискатели, которые хотят, но не знают. Эти простые упражнения помогут в начале пути познания энергий.

Упражнение №1.

Постарайтесь остаться одни, чтобы никто не мешал и не отвлекал. Со временем надобность в уединение отпадет. Лягте удобно на спину, не скрещивая рук и ног. Лучше быть раздетым. Закройте глаза. Мысленно пройдитесь по всему телу, особенно уделяя внимание мышцам лица, шеи, плеч, пальцам рук и ног. Мысленно расслабляйте их. Наливайте тяжестью все тело, представляйте себя расслабленным пока не перестанете ощущать тело. Возможно вы перестанете ощущать границы тела и вам покажется, что руки и ноги лежат по-другому, а не так, как вы их уложили. Не обращайте на это внимание. Представьте как тело наполняется теплом или приятным холодком через ступни ног, и ладони. Втягивайте энергию в себя ладонями и ступнями и макушкой головы — (там находятся чакры) . Покалывание и мурашки — успех. Может вы почувствуете легкий ветерок, гуляющий по телу. Представляйте как энергия течет вверх от ступней по ногам, от ладоней по рукам, как наливается ей все тело, собирайте энергию в солнечное сплетение. Можно представить энергию цветной. Можно придать ей любой цвет и качество — допустим » я наполняюсь зеленой энергией здоровья». Сосредотачивайтесь на физических ощущениях тела — что вы чувствуете? Придумывайте и играйте — правил нет, вы не сможете себе навредить. Вред только если делать это без удовольствия и желания. Заканчивайте когда надоест. Если в первый раз вы только думали об этом, но ничего не ощутили, то ничего страшного. Продолжайте и все получится.

Упражнение №2.

При доступе свежего воздуха (хотя бы открытой форточки).

Расслабьтесь как описано в первом упражнении, можно лежать или сидеть — любая удобная поза. Закройте глаза. Вдохните воздух в себя глубоко медленно, полной грудью. Почувствуйте как с вами дышит ваша кожа, все ваше тело, как вбирает в себя энергию воздуха. Выдохните. Просто дышите без определенных правил — главное ощутить как энергия входит в вас во время вдоха. Вы почувствуете по всему телу покалывание, мурашки, тепло или холод, может шевеление у корней волос. Эти ощущения приятные — ловите их и прочувствуйте.