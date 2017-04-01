КАК НАЧАТЬ «ЧИСТИТЬ» СВОЮ ЖИЗНЬ УЖЕ СЕГОДНЯ? 7 ШАГОВ

Современная жизнь летит настолько быстрыми темпами, что нам просто не хватает времени, чтобы сделать паузу и привести её порядок. Рано или поздно вы обнаружите, что перегружены рабочими задачами, что у вас практически нет личной жизни, и вы не в состоянии одновременно со всем справиться. Фактически ваша жизнь полна ненужных и несущественных вещей, и это мешает вам сконцентрироваться на чём-то действительно важном. Вы попросту утратили над ней контроль. Кстати, изменить привычки и жизненную неупорядоченность не так уж и сложно. Просто попробуйте!

1. Начните с вашего дома

Если у вас возникло желание устроить своей жизни «генеральную уборку», начните с чего-нибудь попроще, например, с вашего дома. То, как вы ведёте домашнее хозяйство, несомненно, отражается и на вашем жизненном стиле. Наведение порядка в жилище поможет создать порядок и в голове. Посвятите выходные полной очистке комнат, шкафов, кухни и выбросьте старые, ненужные, сломанные и отжившие вещи, которые просто загромождают ваш дом. Кстати, сюда можно включить и полную «уборку» информации на вашем компьютере. Когда закончите с домом, можете перейти к более сложным вещам.

2. Закончите несделанное

Вы, наверное, замечали такую закономерность, что каждая отложенная задача постепенно перерастает в огромную кучу невыполненных дел. Даже если вы не думаете о них, ощущение чего-то несделанного не даёт вам спокойно жить. Список может быть бесконечным: позвонить родителям, начать изучать новый язык, купить абонемент в спортзал и т.д. Если вы не закончите такие задачи, вы будете постоянно чувствовать себя некомфортно. Попробуйте перечислить всё, что вы планировали сделать, а затем потихоньку начните это реализовывать. Конечно, это требует силы воли, но когда вы закончите с последней задачей из списка, вам станет гораздо легче дышать.

3. Пересмотрите свой список друзей

Окружение обладает немалым влиянием на ваше благополучие, мышление и поведения. Одни друзья пробуждают в вас только самые лучшие качества, а вот другие, напротив, могут дурно воздействовать на вашу самооценку и просто бесцельно тратить ваше время свое время. Сократите список друзей. Удалить телефонные номера тех, с кем вы не общаетесь, ограничьте свои встречи и поддерживайте отношения только с теми, с кем вам комфортно. Вы не должны чувствовать себя виноватым из-за того, что не жаждете с кем-то общаться. Кстати, это касается и друзей в социальных сетях. Скорее всего, вы вряд ли знаете лично половину из них.

4. Поставьте перед собой цели

Если вы живете без ощущения движения к цели, вы рискуете потратить свое время на совершенно неправильные вещи. Конечно, вы не можете расписать детальный план жизни сразу на много лет вперёд, но если вы действительно хотите упорядочить свою жизнь, вам нужен план-минимум. Научитесь ставить цели и видеть ваше предназначение, чтобы не потерять направление и не заблудиться. Такой план-минимум – это источник мотивации и вдохновения. Кроме того, если вы расставите приоритеты, то вам более не придётся безрезультатно распыляться по мелочам.

5. Научитесь быть дисциплинированным и организованным

Увы, но это целая проблема для большинства людей. Ровно 24 часа в сутки есть у всех, но кто-то успевает переделать массу дел, а кто-то не успевает ничего. Для того чтобы развить чувство дисциплины, вероятно, потребуется много времени. Начните планировать свою следующую неделю в воскресенье вечером. Выработайте привычку укладываться спать и просыпаться в одно и то же время. Упорядочьте свои домашние дела, и вы увидите, насколько проще станет ваша жизнь. Кстати, вы всегда можете подкорректировать свои планы и выкроить время для чего-то ещё.

6. Передышка вам не повредит

Если вы совсем выдохлись, возьмите паузу, чтобы подумать о своей жизни. Иногда люди чувствуют себя опустошенными из-за нелюбимой работы или давно изживших себя отношений. Краткая передышка позволит вам взглянуть на всё происходящее под другим углом и рассмотреть то, что нужно изменить. Скорее всего, вы вернетесь абсолютно другим человеком с энтузиазмом и массой свежих идей.

7. Научитесь игнорировать

Люди постоянно живут в стрессе и одновременно пытаются устранить факторы этого стресса. На самом деле нужно просто изменить своё отношение. Иными словами, научитесь игнорировать некоторые вещи в вашей жизни, чтобы почувствовать себя счастливым и довольным. Люди часто беспокоятся о ситуациях, которые находятся вне их контроля. Поймите, что действительно важно для вас, а чем можно пренебречь. Жизнь гораздо проще, чем вы думаете.