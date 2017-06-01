Как мы зарабатываем кармические долги

Каждый из нас имеет какой-то объём информации относительно такого понятия, как карма. Попробуем разобраться более подробно, — с чего же всё началось и почему мы перерождаемся снова и снова?

Итак, Веды говорят о том, что все эти перерождения имеют название — Колесо Сансары. В него попадают души, которые решили отказаться от Бога. То есть каждая душа это частица Бога, которой он даровал свою осознанность и, если можно так выразиться, личностное существование. И вот для душ, которые захотели «отделиться» от Бога, Он и создал материальный мир. Материальный мир является иллюзией, как утверждает, кстати, не только ведическое знание, но и буддийское учение.

Правда, в этих двух учениях есть существенное отличие, Если буддисты утверждают, что материальный мир иллюзорен в том смысле, что его как бы вообще нет, и всё это существует в том или ином виде только у нас в голове; то веды говорят об иллюзии, как об отражении реального мира. То есть материальный мир это только отражение реального духовного мира. И как отражению ему очень далеко до красоты реальности. Примерно так, как фотографии, скажем, цветка, или заката до цветка и заката «вживую». Вроде всё то, да не то. Не отображается что-то неуловимое, как дыхание жизни. Да и ценности материальные слишком «быстротечны» и нестабильны, потому что отражение редко бывает устойчивым. А вот духовным ценностям «хоть бы хны», проходят века и даже тысячелетия, а они всё не меняются. По-прежнему, в цене великодушие и любовь, милосердие и сострадание. Почему же они не меняются? Да потому что они и есть реальность, а материя всего лишь иллюзия отражения.

Но, даже в этом иллюзорном мире, где живут души, чаще всего гонимые гордынею, желающие «автономии» от Бога, есть определённые правила. Это не правила придуманные «зачем-то Богом» — это необходимое условие его существования, иначе всё превратилось бы в хаос. К примеру, одна душа причинила зло другой душе (заставила её страдать). По закону сохранения энергии, это зло (а зло это тоже энергия) остаётся в этом мире и разрушает его, в меру своих возможностей. Его, для сохранения мира, естественно, необходимо нейтрализовать. Но, всё дело в том, что нейтрализовано оно может быть только там, откуда вышло. Так что, причинившей зло душе, никуда не деться – придётся переродиться и принять страдание, которое было причинено другой душе. И таким образом исчерпать карму. И родится снова в радости и благоденствии.

Но вот, чтобы вырваться совсем из Колеса Санскары, нужно, чтобы душа снова захотела вернуться к Богу.