Как мы сами блокируем свои чакры

1. Первая чакра – красный цвет; копчик – Соединение с Землей, отвечает за жизненную силу человека.

Блокировка происходит, если человек чувствует страх. Это состояние блокирует первую чакру. Для улучшения работы и снятия блокировки не убирайте свои страхи в сторону, а поставьте их перед глазами. Посмотрите “в лицо” вашим страхам. Разберите их “по-полочкам”.

2. Вторая чакра – оранжевый цвет; чуть ниже пупка, отвечает за творческую реализацию и удовлетворение потребностей.

Блокировка происходит, если человек чувствует вину. Это разрушительное состояние. Каждый, кто его испытывает, чувствует себя, как в липком коконе безвыходности. Снятие блокировки происходит также, как и в работе с первой чакрой. Не уходите от этого. Разберитесь в чем вы видите вашу вину. Посмотрите на ситуацию с другой стороны. Вспомните все, за что счтаете себя виноватыми. Можно проговорить (не бездумно, а со смыслом, пониманием):

«Я прощаю себя во всех воплощениях, временах и пространствах. Я прошу прощения у всех тех, кого мог обидеть во всех воплощениях, временах и пространствах. Я прощаю всех тех, кто мог обидеть меня во всех воплощениях, временах и пространствах. Я собираю свою энергию и прошу все части моей многомерной души воссоединиться со мной здесь и сейчас.»

3. Третья чакра – желтый цвет; пупок – это энергетический центр нашего организма, отвечает за силу нашего намерения.

Блокировка происходит, если человек чувствует стыд, РАЗОЧАРОВАНИЕ. К сожалению этому нас учат даже в школах. Пытаясь постоянно пристыдить ребенка, говоря ему: “а тебе не стыдно?” Этим блокируя не только третью, но и вторую чакру. Разблокировка чакры не отличается от разблокировки первой и второй чакр.

4. Четвертая чакра – зеленый цвет, сердце, участвует во всех процессах жизни человека.

Блокировка происходит, если человек чувствует скорбь. Это не менее разрушительное эмоциональное состояние человека. Когда закрывается эта чакра, то человек испытывает неприятное, болезненное состояние в области сердца. Блокировку снять сложнее, чем в других чакрах, т.к. сопровождаемое всему этому состояние апатии зачастую не дает человеку возможность трезво взглянуть на проблему. Нужна большая сила воли, чтобы в состоянии скорби попытаться разобрать ситуацию, увидеть причину и взглянуть на все с другой стороны.

5. Пятая чакра – голубой цвет; горло, открывает работу обмена веществ, коммуникация, творчество.

Блокировка происходит, если человек выбирает ложь и ложь самому себе. Это наверное самое сложное – не врать! Особенно если мы общаемся с людьми, которые постоянно врут. Они и в других видят обман, даже если их не обманывают. К сожалению ложь “заразна”. Если вы разберетесь в этом состоянии и внимательно посмотрите, как оно рождается, то увидите, что это как вирус, который передается от одного к другому. Сложно быть иммунным к этому, сложно, но возможно. Не отвечайте обманщику тем же, не пытайтесь себя обмануть чем-то. Будьте перед собой честны.

6. Шестая чакра – синий цвет, середина лба, третий глаз, настраивает тело на контакт с подсознанием, духовная воля.

Блокировка происходит, если человек чувствует разделение, живет иллюзиями. Не нужно брать на себя больше, чем вы “можете унести”. “Звездная болезнь” всегда приводит к падению. Вы становитесь слепы и глухи ко всему. Примите реально то, что у вас есть. Не то, что имеет сосед. Не пытайтесь стать выше ближнего. Мечты сбываются, если они реальны.

7. Седьмая чакра – фиолетовый цвет, над головой – соединение с космической энергией.

Блокировка происходит, если у человека сильные земные привязанности. Тут подразумевается все — дом, работа, машина, люди и т.д. Нужно научится отпускать все. Самое сложное — отпустить человека, которого любим. Но приняв то, что любовь не материальна, это тоже возможно сделать. Не принимайте ваши земные привязки за догму. Не ставьте везде клеймо «моё», отпустите все.

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