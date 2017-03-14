Как многократно умножить силу своих мыслей

Однажды один учёный сказал, что мозг похож на компьютер, поэтому глупых людей не существует, есть лишь люди, которые неправильно пользуются своим мозгом. То же самое обстоит и с нашими мыслями. Все вы уже знаете, что любые мысли могут иметь два знака — плюс и минус, т. е. положительные и отрицательные. А также любая мысль может быть слабой и сильной.

Что усиливает нашу мысль?

— Как ни странно, физическая нагрузка на тело — усиливает также и наши мыслительные способности. Это ещё заметили мудрецы древней Греции. Пифагор сам каждый день занимался понятием тяжестей и заставлял это делать своих учеников. Сильное и крепкое тело даёт предпосылки для сильной мысли.
— Находитесь всегда в состоянии любопытства. Это развивает мозг. Он, как у ребёнка, продолжает развиваться только в этом состоянии. Начинают активироваться неизведанные участки мозга. Вплоть до паранормальных способностей. Вы, наверно, все смотрели фильм «Люси», когда мозг был активизирован на все 100%. Однако йоги могут активизировать его при помощи упражнений. Стойка на голове — сильнейшее упражнение для этого. Медитация и особые вибрации — мантры (например, мантра ОМ), пробуждают потаённые зоны мозга, заставляя его работать на гораздо больше процентов, чем у обычных людей.
Снижение рациона питания — резко поднимает умственную деятельность, т. к. энергия начинает тратиться не на переваривание пищи (которая и так в избытке), но на мыслительные способности.
Также важно делать хотя бы элементарное — не разрушать мозг алкоголем и курением.
  • Концентрация на определённых участках головы. Йоги концентрируются на области гипофиза, или Третьего Глаза. Это активизирует спящие у обычных людей способности.
  • Нужно находиться всегда в состоянии любви и добра к окружающему миру — это сильнейшим образом действует на мозг. Его биохимия становится максимально благотворной для его развития именно в плане тонких энергий и процессов. Развивайте левую руку. Это усиливает правое полушарие мозга. Это полушарие хранит в себе море загадок и тайн поистине вселенских масштабов.
  • Всегда контролируйте свои мысли. Вы все знаете об эффекте муравьёв. Каждый тащит гусеницу в свою сторону. И она движется лишь потому, что в какую-то сторону тянет немного больше муравьёв. Поэтому заставьте все мысли двигаться в том направлении, которое вам нужно. Или лучше всего — выделите одну главную мысль — и концентрируйтесь только на ней. И Вы поразитесь тому, как сильно это начинает работать. Вы увидите, что ваши мысли стали намного сильнее. А значит, и ваша жизнь станет намного успешнее.

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