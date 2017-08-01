Как мир пытается нас «разбудить» — 7 сигналов

Каждому и каждой из нас дано огромное количество энергии. Мы пришли сюда преобразовывать мир и познавать себя, вершить большие и достойные дела. Наш мозг совершенней любого суперкомпьютера, а тело, по подсчетам ученых, должно служить минимум 150-200 лет.
Но почему порой мы чувствуем себя такими беспомощными, разбитыми и опустошенными?
Почему жизнь непонятна и трудна, на голову все время «что-то сваливается», дни пролетают хаотично и однообразно, а болезни настигают нас так рано?
Версий может быть множество, но в целом они сводятся к одному – мы практически не умеет осознанно управлять своей энергией.
Энергия в данном случае рассматривается как ваша универсальная жизненная сила (ци, если угодно). Она проявляется через здоровье, эмоции, действия, притяжение в жизнь желаемого и многое другое.
Если мы с этой энергией в контакте – все в порядке. Мы живем радостно, осознанно и ярко, занимаемся любимым делом и несем пользу себе и людям.
Но что происходит, если мы со своей энергией не в ладу? Читайте дальше.
Что такое вытесненная энергия и как она нас «достает»
В мире пустоты не бывает, ничто не появляется ниоткуда и не исчезает в никуда.
Проще говоря, если мы не управляем своей энергией, она вытесняется из «зоны досягаемости» во внешний мир или в нашу сферу бессознательного,и начинает проявляться некими «раздражителями». Если не прикладываем ее к созиданию, она выплескивается в разрушения.
Ну, как, если бы мы уснули и упустили поводья шестерки лошадей, а они распряглись и стали хаотично бегать вокруг нас, угрожая растоптать. И не едем никуда, и страшно, что заденет нас или наших близких…
Именно вытесненная, неосознаваемая и неуправляемая нами собственная энергия и обеспечивает хаос, мельтешение и мелкие (а порой и крупные) разрушения в нашей жизни.
И тут же мир нам это показывает – он стремится нас разбудить. Чтоб мы поняли, что пора просыпаться и ловить лошадей. А затем – привязывать к карете и держать свой путь в нужном направлении.
1. Особые сны: повторения, магия, кошмары
Это самый бережный способ до вас «докричаться». Еще пока ничего не происходит на физическом плане, лишь в психической сфере.
Все, что вы вытесняете, прорывается в ваши сны. Признаками того, что на свою энергетику и какие-то сферы жизни нужно обратить внимание, являютсяповторяющие или очень яркие сны, которые вас сильно впечатлили.
Одним из распространенных сюжетов является магия во сне – как будто вы управляете огромными силами, стихиями. Это прямой совет – у вас колоссально много энергии, распоряжайтесь же ей в реальности!
Если дело зашло далеко, появляются кошмары – последняя попытка вашего подсознания «разбудить» вас. Это не силы зла. Это ваша же энергия, которая от отчаяния «пошла» на такие крайние меры.
Все подобные сны лучше стараться расшифровать, пытаясь понять скрытое в них послание.
2. Знаки Вселенной: предупреждения, советы, совпадения
Тоже мягкий способ привлечь ваше внимание. Вам попадаются особые книги и статьи, которые говорят: «Проснитесь!» (например, та статья, которую вы сейчас читаете).
Вы выхватываете случайные строчки песен или обрывки разговоров, которые что-то затрагивают в вас.
Это могут быть фильмы, чужие истории, приметы, в которые вы верите, приглашения на курсы и тренинги, и многое другое.
Знаки Вселенной также могут быть повторяющимися, или выглядеть, как удивительные совпадения.
Присматривайтесь и прислушивайтесь к знакам. Это любовь мира к вам.
3. Вещи вырываются из рук, ломаются
В физическом пространстве первый «удар» вашей вытесненной энергии берут предметы окружения. И это хорошо, ведь пока не страдает живое.
Вы наверняка замечали – бывает, что вещи словно «взбесились». Кран резко плюется (хорошо, если не кипятком), тарелки выскальзывают и разбиваются, пуговицы отстреливают на пару метров. Рвутся бусы и одежда.
При зашкаливании вашей энергии – взрываются лампочки, вылетают пробки, выходят из строя бытовые коммуникации, например, может прорвать воду.
Ломающиеся вещи – это явный признак вашей бесконтрольной энергии. Не обратите на него внимание – все может зайти дальше.
4. Животные: необычное или агрессивное поведение, болезни
Звери, благодаря своей инстинктивной природе, отлично ловят вытесненный энергетический фон.
Понаблюдайте за своими животными. Если у вас их нет – могут «показать» соседские или уличные коты, собаки.
При вашем сбалансированном фоне звери спокойны, ласковы, здоровы.
При вытеснении энергии: прячутся от вас, не даются в руки. Или наоборот, излишне пристают – кусают, царапают, орут. Порой перестают есть, или, напротив, едят «как не в себя».
Нарушают запреты и вредят, например, яростно дерут вещи и обои, могут оставить «подарки» в неожиданных местах.
Их бесполезно за это ругать, ведь они лишь показывают то, что вытесняете вы. Поблагодарите их за науку – они принимают второй удар, после вещей.
В крайних случаях животные начинают болеть. Симптомы их болезни могут подсказать вам, в какой сфере вашей жизни нарушения. Не отследив это, получите нарушения у детей или у себя в теле.
5. Дети: странное поведение, капризы, болезни
Увы. На детей приходится третий удар. Они еще не умеют управлять своим телом и психической сферой, плюс самозабвенно любят родителей.
Все ваши вытесненные чувства и дисбалансы они очень хорошо считывают ипроявляют в своем поведении и самочувствии.
Здесь картина похожа на ситуацию с животными. Дети испытывают страхи и подавленность; наоборот, очень «бесятся», пристают к вам, ломают вещи и треплют животных (тут сливаются воедино все три фактора).
Часто болеют. Легкий вариант – простуды, диатезы, разбитые колени.
Более запущенный – какая-то сложная или экзотическая болезнь, чтоб родители приложили очень много сил, помогая ребенку ее вылечить. Таким образом, как вы поняли, дети бессознательно стремятся помочь маме или папе реализовать колоссальную вытесненную энергию.
Дай Бог, что бы у вас до такого не доходило.
6. Окружающие люди и события: конфликты, неудачи
Волна бесконтрольной силы зашла так далеко, что уже формирует ситуации и отношения с другими людьми.
Первыми признаками являются навязчивые советы знакомых и незнакомых людей; случайная агрессия и появление в вашем поле странных и неприятных типов, например, сильно пьяных или конфликтных.
Дальше больше. Нарушаются отношения на работе или в семье. Вас цепляют, оскорбляют, обижают. О вас разводят сплетни (это, кстати, отличный пример, что вы не принимаете какую-то важную для вас сферу, например, сексуальность, либо стесняетесь какого-то события или явления в своей жизни. Пока вы сами не примете, это будет возвращаться в виде чудовищных сплетен и «неловких» ситуаций).
В худших случаях неосознанности люди притягивают криминальные происшествия и аварии.
Пусть всех нас минует чаша сия. Мы работаем над собой и готовы осознанно принять то, что происходит в нашей жизни, не доводя до крайностей.
7. Ваше тело: изменения веса, неприятные симптомы, заболевания
Первые признаки «вытесненки» видны снаружи – кожные высыпания(прыщики, сыпь), выпадение волос. Тело подает сигналы, как может. Различные притирания, как правило, не помогают. «Чудесные превращения» — лишь отфотошопленная реклама дорогих кремов.
Энергия, вытесняемая долго и в больших количествах, часто меняет вес. Он начинает резко прибывать, или, наоборот, излишне снижаться.
Неуправляемая энергия имеет свойство скапливаться и прорываться в каком-то одном месте вашего тела – в зависимости от того, в какой сфере жизни (чакре) нарушение.
Сначала это проявляется периодическими болями и расстройствами(покалывание, онемение). Если ситуация не меняется, с течением времени перерастает в хронические заболевания в этой области.
Как видите, управлять своей энергией просто необходимо. И это не только «сугубо личное дело», ведь ваша вытесненная энергия цепляет и тех, кто вам дорог и не может себя защитить – детей, животных…
А управление энергией начинается с осознания – где проблема и что нужно делать.
Желаю вам осознанной и радостной работы над собой!
Ульяна Радная