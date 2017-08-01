Как мир пытается нас «разбудить» — 7 сигналов

Каждому и каждой из нас дано огромное количество энергии. Мы пришли сюда преобразовывать мир и познавать себя, вершить большие и достойные дела. Наш мозг совершенней любого суперкомпьютера, а тело, по подсчетам ученых, должно служить минимум 150-200 лет.

Но почему порой мы чувствуем себя такими беспомощными, разбитыми и опустошенными?

Почему жизнь непонятна и трудна, на голову все время «что-то сваливается», дни пролетают хаотично и однообразно, а болезни настигают нас так рано?

Версий может быть множество, но в целом они сводятся к одному – мы практически не умеет осознанно управлять своей энергией.

Энергия в данном случае рассматривается как ваша универсальная жизненная сила (ци, если угодно). Она проявляется через здоровье, эмоции, действия, притяжение в жизнь желаемого и многое другое.

Если мы с этой энергией в контакте – все в порядке. Мы живем радостно, осознанно и ярко, занимаемся любимым делом и несем пользу себе и людям.

Но что происходит, если мы со своей энергией не в ладу? Читайте дальше.