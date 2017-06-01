Как люди взаимодействуют между собой на энергетическом уровне?

Общение по сути — это и есть энергетический обмен. Вырабатываемая человеком энергия отдается вовне. Но, в соответствии с законами сохранения энергии, человек должен получать энергию извне. Отсюда потребность общаться.

Люди общаются ради личной выгоды. Во время взаимодействия между людьми происходит энергетический обмен — один отдает, другой получает и наоборот. Если люди нравятся друг другу, то между ними происходит интенсивный энергетический обмен. При этом оба испытывают удовольствие от общения.

Даже если двое, испытывающие взаимное притяжение, не разговаривают, изображая равнодушие, их энергетические поля все равно тянутся друг к другу. Как говорится, «меня к нему тянет».

Во время общения двух людей между их аурами образуются каналы, по которым текут в обе стороны энергетические потоки. Потоки могут иметь любой цвет и принимать любую форму (их можно увидеть, обладая способностями к экстрасенсорному восприятию).

Энергетические каналы связывают ауры партнеров через соответствующие чакры в зависимости от типа общения:

Муладхара (базовая чакра) — родня.

Свадхистана (половая чакра) — любовники, семейная пара, друзья по веселому времяпрепровождению, родня.

Манипура (пупочная чакра) – родня, сотрудники, подчиненные, начальство, друзья по спорту и те, с кем вступаешь в конкуренцию.

Анахата (сердечная чакра) – объекты эмоционального взаимодействия, это те люди, кого мы любим. Для гармоничного развития отношений мужчины и женщины необходимо наличие канала и по половой чакре (свадхистане).

Вишудха (горловая чакра) – единомышленники, коллеги и др.

Аджна (лобная чакра) – подражание и обожание кумира, лидера секты и др. Гипнотические каналы, внушение мыслей. Телепатическая связь с другим человеком.

Сахасрара (венечная чакра) – связь только с эгрегорами (коллективы, религиозные общины, секты, футбольные клубы болельщиков, политическая идеология и т.п.)

Чем более увлечены друг другом партнеры, тем более прочные и активные формируются каналы.

В ходе становления близких доверительных отношений все чакры постепенно связываются каналами. Именно таким путем возникают прочные взаимоотношения, которые не подвластны ни расстояниям, ни времени. Например, мать всегда чувствует своего ребенка, где бы он ни был, и сколько лет бы ни прошло со времени их последней встречи. Бывает и так, что, встречая старого знакомого спустя много лет, человек чувствует себя так, как будто они расстались только вчера.

Каналы могут сохраняться очень долгое время — годы, десятилетия и переходить из воплощения в воплощение. То есть каналы связывают не только тела, но и души.

Здоровые отношения формируют яркие, чистые, пульсирующие каналы. В таких отношениях есть доверие, близость, искренность и остается достаточно места для личной свободы. Здесь происходит равноценный обмен энергией, без перекосов.

Если отношения нездоровы, то есть один партнер зависит от другого, то каналы тяжелы, застойны, тусклы. Такие отношения лишают свободы, часто сводятся к взаимному раздражению и озлоблению.

Если один из партнеров хочет полностью контролировать другого, каналы могут обвить ауру со всех сторон.

Когда отношения постепенно умирают, то и каналы истончаются, слабеют. Со временем энергия перестает курсировать по этим каналам, связь прекращается, люди становятся чужими.

Если же люди расстаются, но каналы еще сохраняются, то они продолжают тянуться друг к другу. Бывает и так, когда один партнер обрывает каналы связи и закрывается от дальнейшего взаимодействия, а другой партнер все еще привязан к нему и всячески пытается пробиться сквозь энергетическую защиту, чтобы восстановить отношения.

В процессе насильственного разрыва каналов расставание происходит весьма болезненно. На восстановление после этого требуется много месяцев или лет. Здесь многое зависит от того, насколько человек готов принять свободную волю другого и освободиться от зависимости, выработанной в течение долгого времени.

Большинство каналов, выстроенных в повседневном общении, со временем бесследно исчезают. В случае близких отношений, каналы сохраняются очень долго, даже после расставания некоторые каналы остаются. Особо сильные каналы возникают при половых и родственных связях.

Каждый раз при половом контакте с новым партнером образуются новые каналы по половой чакре, связывающие людей на протяжении долгих лет, а то и всей последующей жизни. При этом совершенно не имеет значения, успели ли половые партнеры узнать имена друг друга — канал в случае полового контакта образуется и держится очень долго. А если есть канал, то есть и циркуляция энергии по нему. А какого качества приходит энергия — это уже сказать сложно, это зависит от характеристик поля другого человека. Спать или не спать, а если спать, то с кем, — решать, конечно же, вам. Хорошо, когда это происходит осознанно.

Считается, что самые прочные каналы — родительские. Но и здесь могут быть варианты.

У людей, которые долгое время живут рядом, энергетические поля (ауры) подстраиваются друг к другу, и работают в унисон. Интимные отношения требуют синхронизации полей. Часто мы замечаем, что люди, долгое время живущие вместе, становятся похожи друг на друга даже внешне.

Если же характеристики аур двух индивидов сильно различаются, то им трудно будет общаться. Когда в поле вторгаются энергетические потоки, чуждые ему, появляется реакция отталкивания, страха, отвращения. «Меня от него тошнит».

Когда человек не хочет с кем-то общаться, то он закрывает свое энергетическое поле, и все энергетические потоки, исходящие от другого человека, отражаются. В этом случае у другого создается впечатление, что его не слышат, как будто он разговаривает со стеной.

Во время болезни происходит ослабление энергетического поля у больного, и он бессознательно восполняет недостающую энергию за счет того, кто находится рядом. Это происходит автоматически. Здоровые люди подпитывают больных. Это часть семейной жизни: сначала я тебе помогу, потом ты мне. Если болезнь затяжная и тяжелая, все члены семьи могут почувствовать ее опустошающее влияние. Они со временем будут чувствовать усталость и нежелание ухаживать за больным. В такие моменты очень важно уметь восполнять собственные запасы энергии. Нельзя отдавать все время только заботам о больном, необходимо отвлекаться. На помощь могут прийти хобби, спорт, творчество, общение с друзьями, развлечения.

Негативные эмоции (гнев, зависть, ревность и др.), направленные в сторону другого человека, пробивают его ауру темным энергетическим потоком. В этом случае происходит утечка энергии в пользу агрессора. Человек, чья аура загрязнена несовершенным мышлением, нелюбовью или унынием, не способен получать энергию из внешнего пространства, и он восполняет свой энергетический голод за счет других людей. Это так называемый энергетический вампиризм.

Вампир может быть активным. В этом случае он забирает энергию у другого человека посредством активного выброса негатива в его сторону. Это, как правило, скандалисты, конфликтные люди, постоянно ворчащие и озлобленные. Если в ответ на злобный выпад такого человека вы ответили эмоционально — расстроились, разозлились — то ваша энергия потекла к нему. Выходит, что основная защита — спокойствие и игнорирование.

Вампиры бывают пассивными. Такой человек будет давить на жалость, постоянно рассказывая, какой он несчастный, больной, как ему не везет по жизни, все складывается в этом мире против него, никто его не любит и не понимает. Естественная реакция доброго собеседника — пожалеть, помочь, поддержать — то есть, поделиться своей энергией. Вампиру того и надо. Но не думайте, что после этого что-то изменится. В каждый последующий раз вы будете вынуждены выслушивать все те же жалобы и стоны, а после общения чувствовать себя выжатым и уставшим. Давать или не давать свою жизненную энергию (жалеть или не жалеть) — решать вам и только вам.

В высшей степени негативные взаимодействия могут вызвать столь сильное разрушение поля, что человеку долго потом придется восстанавливаться. Некоторые процессы залечивания ауры происходят автоматически. В этом случае говорят: «время лечит». Но некоторые раны оставляют после себя пожизненные рубцы, которые могут быть перенесены в будущие жизни. Люди в этом случае склонны избегать боли и защищают свои раны энергетическими и психологическими блоками.

Остается сказать еще, что каналы могут связывать не только двух людей, каналы могут связывать человека с животным, растением или любым неживым объектом. К примеру, многим знакомо чувство тоски по месту или дому, где произошли важные события. Человек может привязаться к своей машине, ребенок — к своей игрушке.