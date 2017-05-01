Как изменяют знаки Зодиака

Давайте сегодня узнаем, как же изменяют разные знаки Зодиака. Кто из них более расположен к изменам, и как они себя ведут в зависимости от своего знака Зодиака!

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Козерог

Козероги изменяют невинно. Не в смысле – вздохи и детский петтинг. А в смысле: «ну а чо такого-то?». И глазами невинно хлоп-хлоп. Вот жена, я ее люблю, вот телка, я ее хочу. Все должны быть довольны. Особенно, с учетом того, что Козероги, как правило, не палятся. Если же припереть Козерога к стенке неопровержимыми доказательствами, Козерог отмазываться не станет. Он пожмет плечами, посмотрит на тебя с удивлением хирурга, обнаружившего в аппендиксе золото инков, и скажет: «знаешь, а я бы покушал». И ты пойдешь жарить картофан, разрываясь между воспоминаниями о находке чужих трусиков в его кармане и установкой «не оправдывается, значит, не виноват».

Водолей

Водолей изменяет эмоционально. Так, что во все стороны летят щепки, слюни и кровища. Водолею очень некомфортно скрываться, поэтому ему подсознательно хочется, чтобы все обо всем узнали, и этот кошмар уже как-нибудь сам собой закончился. Вообще, Водолей – ужасно несчастный человек. На измены его толкает тяга к разнообразию и поиски чего-то необычного. Но раз за разом оказывается, что у всех женщин в трусах одно и то же. Как Водолеи доживают до старости в мире, который постоянно наносит им такие удары в спину, совершенно непонятно.

Рыбы

Рыбы изменяют изобретательно. Направляя богатую фантазию на сокрытие собственных горизонтальных подвигов, Рыба способна отмазаться в любой ситуации. То есть, вообще любой. Допустим, ты пришла домой и обнаружила в своей постели голую женщину. Измена? Да как ты могла подумать! Это моя двоюродная сестра, которая пришла пешком из Нягани, где ее избил муж, она дико замерзла, поэтому сняла ледяную мокрую одежду и греется под одеялом. Она прямо сейчас продолжает делать мне оральный секс? Да как тебе не стыдно! Я просто дал ей антибиотики в таблетках, и мы их пропихиваем, потому что у нее от стресса нарушен глотательный рефлекс. Это выглядит дико исключительно в напечатанном виде. А когда это говорит Рыба, то звучит более чем убедительно.

Овен

Овен изменяет жестоко. Если его поймать, то он не станет отмазываться, вот еще. Он сядет рядом, мечтательно закатит глаза и скажет: «ты взрослая девочка, ты должна понять, ты бы видела ее сиськи…». На твое отчаянное лепетание “какие сиськи, о чем ты говоришь, как ты можешь, у меня тоже сиськи, между прочим”, – он возьмет телефон, найдет фотку нужных сисек, протянет и скажет: ну, сама посмотри. А потом нежно возьмет тебя за руку, прочитает набившую оскомину лекцию о полигамии мужчин и скажет, что ты ему, между прочим, тоже очень дорога.

Телец

Телец изменяет редко, поэтому считается самым надежным партнером из всех знаков Зодиака. Есть только одна маленькая (ладно, большая) проблема – если Телец изменил, значит, он влюбился по-настоящему. И если остальные знаки еще как-то могут разделить – тут я сплю, а тут моя семья, то Телец должен непременно жениться на секретарше, раз уж он ее обесчестил. И никакие психотренинги «как сохранить семью» уже не помогут. Цепь не поможет тоже – разнесет стену и сбежит. Поэтому Тельцов желательно кастрировать на следующее утро после ЗАГСа – они и без первичных половых признаков отличные мужья.

Близнецы

Близнецы изменяют по-свински. Нет, чтобы уехать на Таити, переспать с туземкой и умереть от сифилиса. Где там. Близнецы выбирают половых партнеров исключительно из близкого круга общения. Так, чтобы сидеть за новогодним столом и понимать – о, я всех тут трахнул, как забавно. Впрочем, у Близнецов есть и другая ипостась. Если тебе повезло, то твой Близнец не изменяет тебе вообще – ему вполне хватает фантазий. То есть, когда вы сидите за новогодним столом, он прямо сейчас кого-то мысленно трахает. Ну да, «повезло» – это всегда очень условное понятие.

Рак

Рак изменяет очевидно. То есть, тебе даже не нужно находить в его телефоне откровенные СМС. Как только Рак, вздохнув, затягивает балладу о несовершенстве мира, о том, как нелегко строить отношения с тем, кого любишь, и вот ведь как интересно бывает – еще вчера человек был тебе чужим, а сегодня – роднее нету, – пиши пропало. «Роднее нету» – это не о тебе. Вообще, Раку измена дается нелегко и идет он на нее неохотно. А если идет, то проблема не в том, что у него где-то зачесалось, проблема в том, что ему нужна его Единственная(с большой буквы). И пока это десятиногое ракообразное всех женщин своими клешнями не перещупает, оно не остановится.

Лев

Лев изменяет неожиданно редко. От Льва ведь чего ждешь? Что он заведет себе тройку равноценных самок, собьет их в прайд и будет лежать в тени баобаба, пока они не притащат ему свежую печень антилопы гну. Но на деле, Лев не любит тратить лишние калории на вытирание чужих слез, поэтому ему вполне достаточно знания, что вот эта и вот эта готовы отдаться в любой момент. А пока не отдались, у Льва нет моральных обязательств вытирать их сопли. В общем, если твой Лев ленив, то убивать антилоп придется самостоятельно. Ну и пожалуйста.

Дева

Дева изменяет, как Бонд. Джеймс Бонд. Если ты завела роман с женатым Девой, то ваши свидания превратятся в сити-квест, полный загадок. Ты быстро научишься откликаться на «Антон, слесарь, СТО», а в твой зуб мудрости заложат капсулу с цианидом на случай звонка жены. Но не бойся, она не позвонит: Бонд свое дело знает. Дева находчив, как Масляков, убедителен, как автоматический пистолет Стечкина, и осторожен, как вирусолог, работающий с генно-модифицированным образцом Эболы. Единственный шанс узнать, что Дева тебе изменяет, это фраза: «Я люблю другую, давай разведемся».

Весы

Весы изменяют виртуозно. Они могут годами жить на две семьи, не особенно пытаясь скрываться, но все равно не палятся. Потому что обладают редким умением устроить всё так, чтобы все были довольны и не задавали вопросов. Кроме этого, Весы очень серьезно относятся к брачным обязательствам, и сами редко выступают инициаторами развода. В конце концов, зачем эти телодвижения в государственных органах, если все и так очень мило и удобно? Поэтому тут важно определиться: тебе нужен верный муж или муж, как таковой? Если последнее, то пусть себе развлекается, все равно никуда не денется. Если припечет – можно избить его черенком от швабры и отвести душу.

Скорпион

Скорпион не изменяет. Нет, серьезно. Разумеется, люди, немного знакомые с зоологией, ничего хорошего от Скорпиона, по определению, не ждут. И зря. Это милейшее членистоногое из класса паукообразных к любви и браку относится очень серьезно. И изменить любимой для Скорпиона нонсенс. А вот то, что Скорпион, собака (забудем о зоологии, ну её), сложный и может влюбляться по двенадцать раз за год – так это, согласитесь, совсем другая история.

Стрелец

Стрелец изменяет азартно. У Стрельцов на заднице, как у грузовиков, большая табличка: «СТОПОВ И ПОВОРОТОВ НЕТ». Если появится возможность вляпаться в адюльтер, то Стрелец непременно вляпается, да так, чтобы забрызгать биологическими жидкостями стены, потолок, соседей и центральную площадь города. Узнать об измене Стрельца довольно просто, причем, от общих знакомых. И – иногда – до того, как измена произошла. Потому что Стрелец не удержится и расскажет друзьям, кого именно и в какой позе собирается оприходовать в следующий уикэнд. Скалкой его, детка, скалкой.

А вам соответствует характеристика вашего знака Зодиака?