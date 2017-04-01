КАК ИЗМЕНИТЬ УСТАНОВКИ В ПОДСОЗНАНИИ?

Когда твои глубинные установки (твое подсознание) «вещает в автоматическом режиме», чем определяет твою судьбу, т.е. притягивает в твою жизнь события, обстоятельства и нужных людей без твоего согласия, то как-то бы нужно научиться с ним «договариваться». И здесь тоже все было бы замечательно, если бы не одно «НО!» Есть пара проблем.
Проблема №1: порой ты не знаешь, какие установки у тебя есть
Для наглядности приведу отвлеченный пример: У молодого парня Васи проблемы с девушками, он боится знакомиться с ними. Если ему удается случайно познакомиться с кем-нибудь, то он ведет себя так, что девушка быстро исчезает из его жизни. Однако на словах он утверждает, что вот-вот и у него наконец-то всё получится.
Но у него по– прежнему ничего не выходит, он раз за разом наступает на дни и те же «грабли», и будь эти «грабли» реальными, у него на лбу была бы огромная шишка. Но наш герой упорен, он не догадывается обратить взгляд на себя, на свое мышление, на свое ИЗЛУЧЕНИЕ и изменить его и решить проблему легко и играючи.
Проблема №2: Если ты знаешь, что негативные установки есть, то ты пытаешься спрятаться от них и сделать вид, что их нет
Продолжим пример: мы недолго наблюдали за Василием со стороны и обнаружили в его поведении негативные установки, которые не дают ему найти свою любовь. Мы подходим к нему и прямо в лоб заявляем, что у него вот такие установки, которые всё ему портят… Наш герой скорее всего займет оборонительную позицию и скажет всё, что угодно, но не признает, что ответственность за неудачи лежит на нем.
Если человеку не хватает денег, то у него негативные установки (излучения), связанные с деньгами. Если проблемы со здоровьем, то у него негативные установки (излучения) по здоровью и т.д. Осталось научиться найти и избавиться от них.
Есть проверенные способы поиска этих самый излучающих глубинных установок. Но это тема отдельного разговора. Сегодня достаточно просто узнать, что они есть, и что есть способы их отыскать, а, значит, проводить их в дальний путь…без тебя.
Пусть все станет как надо: ты – отдельно, дурные привычки – отдельно. Попробуй пожить без них. Может, тебе понравится? Лично мне доставляет удовольствие даже сам процесс – процесс выработки новых привычек.
Для достижения новых результатов понадобится несколько вещей: НОВЫЕ ЗНАНИЯ, а для их применения нужна МОТИВАЦИЯ (желательно постоянная). Для закрепления результатов и достижения окончательной и бесповоротной победы над собственным подсознанием нужны КОНТРОЛЬ и ПОЗИТИВНОЕ ОКРУЖЕНИЕ.
1. Новые знания
Существует огромное количество авторов и огромное количество предлагаемых ими методов для налаживания эффективного взаимодействия в системе «Человек с его НОВЫМ желанием быть счастливым – подсознание, которое всегда «за все старое и проверенное».
Это можно обсудить отдельно. Нужно научиться не просто читать книги, а сделать их инструментами для изменения жизни. Это возможно.
2. Мотивация
Мир так устроен, что в нем все идет циклами: день сменяет ночь, зима лето, а, внезапно, за огромным прорывом в каком-либо деле может быть время застоя или небольшого отката. Это нормально, и это нужно понимать. Самое главное, во время отката (и это относится ко всем областям жизни, а не только к работе с подсознанием) пойми, что происходит, и не оставляй попытки.
Возможно, тебе нужно взять небольшую паузу, чтобы твой организм смог стабилизироваться и набрать сил для следующего «прыжка». Самое главное – не бросай начатое дело и не сдавайся, а результат не заставит себя ждать.
3. Контроль
Тебе нужен помощник, который никогда не будет смеяться над тем, что ты принял серьезное решение для изменения своей жизни. Он поможет систематизировать работу и «не спрыгнуть с поезда» при возникновении первых трудностей.
Он не должен жалеть тебя, он, как хороший тренер в спорте, должен понимать, поддерживать и воодушевлять. Хорошо, если у этого человека уже есть собственный опыт в работе с собственным подсознанием.
4. Позитивное окружение
Фактически изменив свои установки, ты будешь менять свое поведение, а изменив поведение, ты сможешь, вполне заслуженно, рассчитывать на лучшие результаты во всех областях твоей жизни.
Но тут возникнет проблема – всё твоё окружение, все твои родственники и знакомые, коллеги по работе свои установки не поменяют и будут продолжать действовать по-старому. Положительное влияние работы над своими установками может «затереться» из-за постоянного общения со старым окружением.
Как разрешить эту проблему? Старайся активно и осознанно участвовать в формировании своего круга общения, ищи людей, которые будут тащить тебя вверх и избегай людей, которые негативно влияют на тебя.
Все вышесказанное имеет ценность для тебя только в том случае, если ты действительно проникся пониманием, что жизнь в старых убеждениях и в старых привычках, не смотря на кажущуюся комфортность, в наше время все же является ОПАСНОЙ. Подсознание, управляемое средствами массовой информации и твое привычное окружение медленно, но верно делают свое дело – делают твою жизнь удобной для себя.
Изменения сложны, но возможны. Теперь у тебя есть знания, достаточные для начала и есть человек (который сегодня передал эти знания). Он готов быть рядом, если ты рискнешь сделать первый шаг к своему счастью:
- Новые знания
- Мотивация
- Контроль
- Позитивное окружение
Четыре простые, но эффективные позиции для выработки новых глубинных установок, внедрение которых на уровень убеждений и выработки новых привычек должно повлиять на снижение уровня стресса, так как неизбежно притянет в твою жизнь ДРУГИЕ обстоятельства, ДРУГИХ людей, ДРУГУЮ жизнь. И, самое главное, научившись этим простым вещам, ты сможешь передать эти знания своим детям.
Вот и получается , что бесполезно ждать, пока все вокруг тебя станет хорошо, для того, чтобы почувствовать себя по-настоящему счастливым. СТАНЬ СЧАСТЛИВЫМ (сначала – в теории, затем – на практике) и тогда вокруг тебя все будет хорошо. Надеюсь, что ты ещё помнишь о том, что на 40% твоё счастье зависит от твоих привычек? )))) Удачи! Я знаю – у тебя получится!
Если вы думаете, что Вселенная сидит и придумывает для Вас проблемы и болезни, то у Вас мания величия )))) Она просто реализует Ваши заявки, которые Вы «транслируете» в виде собственных глубинных установок – убеждений.