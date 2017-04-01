КАК ИЗМЕНИТЬ УСТАНОВКИ В ПОДСОЗНАНИИ?

Когда твои глубинные установки (твое подсознание) «вещает в автоматическом режиме», чем определяет твою судьбу, т.е. притягивает в твою жизнь события, обстоятельства и нужных людей без твоего согласия, то как-то бы нужно научиться с ним «договариваться». И здесь тоже все было бы замечательно, если бы не одно «НО!» Есть пара проблем.

Проблема №1: порой ты не знаешь, какие установки у тебя есть

Для наглядности приведу отвлеченный пример: У молодого парня Васи проблемы с девушками, он боится знакомиться с ними. Если ему удается случайно познакомиться с кем-нибудь, то он ведет себя так, что девушка быстро исчезает из его жизни. Однако на словах он утверждает, что вот-вот и у него наконец-то всё получится.

Но у него по– прежнему ничего не выходит, он раз за разом наступает на дни и те же «грабли», и будь эти «грабли» реальными, у него на лбу была бы огромная шишка. Но наш герой упорен, он не догадывается обратить взгляд на себя, на свое мышление, на свое ИЗЛУЧЕНИЕ и изменить его и решить проблему легко и играючи.

Проблема №2: Если ты знаешь, что негативные установки есть, то ты пытаешься спрятаться от них и сделать вид, что их нет

Продолжим пример: мы недолго наблюдали за Василием со стороны и обнаружили в его поведении негативные установки, которые не дают ему найти свою любовь. Мы подходим к нему и прямо в лоб заявляем, что у него вот такие установки, которые всё ему портят… Наш герой скорее всего займет оборонительную позицию и скажет всё, что угодно, но не признает, что ответственность за неудачи лежит на нем.

Если человеку не хватает денег, то у него негативные установки (излучения), связанные с деньгами. Если проблемы со здоровьем, то у него негативные установки (излучения) по здоровью и т.д. Осталось научиться найти и избавиться от них.

Есть проверенные способы поиска этих самый излучающих глубинных установок. Но это тема отдельного разговора. Сегодня достаточно просто узнать, что они есть, и что есть способы их отыскать, а, значит, проводить их в дальний путь…без тебя.