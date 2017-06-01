Как избежать энергетической и информационной зависимости и манипуляций

Каждый час, каждую минуту на нас сваливается мощный поток информации. Наш мозг, наша психика, а значит — и тело, получает колоссальную нагрузку. В последние несколько лет она невообразимо увеличилась и с каждым днем все растет.
С 2012г. значительно увеличился поток писем, которые я получаю от людей, читающих популярные книги, посещающих разные семинары, мастер-классы, как в сфере самопознания, так и в сфере бизнеса. Всех их объединяет общая тема – претензии к гуру, учениям, популярным авторитетам науки, ТВ или социальных сетей: «Ничего хорошего, разочаровали, использовали, обманули, потерял время/деньги/, здоровье».
Становится очевидным, что при таком положении дел техника безопасности как никогда важна и жизненно необходима.
НЕВИДИМЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
Человеку, проживающему на Земле, взаимодействующему с социумом, невозможно быть полностью независимым.
Разные группы людей объеденяются и синхронизируются по определенному принципу, энерго-информационной структуре, называемой эгрегором. Можно представить его, как некий резервуар, хранилище.
Существуют эгрегоры государств, религий, разных учений, направлений науки и спорта, семьи, национальностей, предприятий, компаний, ТВ, художников, читателей, гурманов, курильщиков. Множество! Один человек может принадлежать нескольким эгрегорам.
В зависимости от того, какой информацией наполнен эгрегор, такие цели, ориентиры проявляются в жизни находящихся в нем людей. Как заполняется эгрегор? За счет психической энергии фанатов, последователей.
Каждый человек уверен, что его мысли принадлежат только ему. Это не совсем так. Наше мышление, мнение, ценности в немалой степени формирует эгрегориальная зависимость.
Не стоит огорчаться, предъявлять претензии. Чтобы чересчур не погрузиться в общие планы, чтобы не попасть на удочку чужих целей и не свернуть с пути собственной жизни, важнее развивать энерго-информационную грамотность и иммунитет.
Предлагаю несколько простых и полезных рекомендаций:
1. Развивайте многогранное, многомерное (квантовое) мышление. Не спешите оценивать, отрицать или принимать что-либо. Начните с «может быть». Допускайте. И в тоже время самостоятельно анализируйте, исследуйте, изучайте интересующий вас вопрос, тему, событие.
2. Не существует единственного правильного пути к истине и мудрости, самого лучшего учения, гуру, авторитета.
Знать все не способен никто. Это равнозначно окончанию существования, эгзистенции в любом ее проявлении и на любом уровне. Мы можем только угадывать, пробовать, исследовать, то есть познавать.
Интересуйтесь разными авторами, разными мнениями, открытиями, явлениями. Расширяйте границы познания. Не забывайте уточнить и проверять себя: какова ваша цель, что вы ищете, зачем вам это.
Будьте гибкими своим телом и мышлением. Будьте готовы к любой новизне и изменениям в любой сфере жизни, в мировоззрении. Это предоставит вам возможность свободы выбора и удовольствие собственной жизни.
3. Все, что вы узнаете, чем впечатляетесь применяйте индивидуально.
Сочитайте со своими личными параметрами и приоритетами, адаптируйте под себя.
Не погружайтесь никуда всем своим существом, на все 100%. Будь-то учение, человек, физические тренировки, система питания, образ жизни, мода. Не привязывайтесь, не застревайте.
Не цепляйтесь за чужие жизни, чужие цитаты, интересы и открытия, не копируйте их, создавайте свое. Не бойтесь ошибок. Проявите смелость!
Это и есть ваше предназначение и смысл вашей жизни – познание и со-творчество. Творите, создавайте и через свою жизнедеятельность покажите, кто вы на самом деле.
4. Развивайте самостоятельное мышление.
Не спешите пользоваться «костылями», не стремитесь к готовым ответам.
Если вас интересует какой-нибудь вопрос, вам нужно получить ответ, принять решение, не спешите советоваться, особенно со знакомыми, ориентироваться на известные личности, популярных гуру, внешние информационные источники.
Хотя бы на миг остановитесь, успокойтесь и представьте, что никого нет – только этот мир и вы. Вам не доступны другие люди, книги, СМИ. Как вы будете ориентироваться, где будете искать ответы, как будете жить?
Вы прекрасно знаете, что все ответы – в вас самих. Но развивать столь ценный и полезный навык — слышать себя и выбирать то, что нужно вам, трудно. Для этого нужно пространство, чистота, тишина. Не бойтесь остаться наедине с собой. Поверьте, вас ожидает столько открытий!
©Philippe Starck
Называйте это интуицией или связью с информационным полем, или своим подсознательным, неважно, это всего лишь этикетки. Главное, что информация оттуда настоящая и предназанaчена лично вам. Качество расшифровки будет зависеть от вашей вибрационной чистоты и уровня подготовки. Каждый раз, шаг за шагом, для вас раскроются все новые грани ответов. Проявите терпение.
5. За свою грамотность, образованность, жизнь вообще, мы ответствены сами.
Если вам кажется, что вас обманули, ввели в заблуждение, вами манипулировали, примите это как урок, и опираясь на этот ценный опыт, учитесь фильтровать, отличать, выбирать и принимать решения самостоятельно.
Не сердитесь на тех, кто лгал, манипулировал, не оправдал ваших ожиданий. Не ищите виноватых. Независмо от нашего возраста, социальных этикеток, регалий, все мы учимся и через призму своего понимания транслируем лишь свой опыт, а не абсолютную истину.
6. Развивайте свою связь с Творцом.
С Богом, Абсолютом, Высшим Разумом – не важно, как для себя вы это называете, и со своей вечной, божественной сутью. Вам это дано. Вам не нужно ничье разрешение и благословение. Это ваше природное право.
Будьте искренни. Не иммитируйте духовность, не попадайтесь на демонстрацию внешних атрибутов: громких слов, выделяющихся аксесуаров, образа жизни «избранных», ритуалов.
7. Избегайте обид, претензий, злобы.
Учитесь узнавать и ликвидировать эти проявления в завязи.
Злость, обида, месть, страх способствует оттоку жизненных сил, природных энергетических ресурсов. В таком состоянии человек теряет массу энергии, а значит и естественную защиту. Он становится расбалансированным, уязвимым, в конце концов, зависимым. Таким человеком очень легко манипулировать, воспользоваться им, куда- нибудь втянуть, что- нибудь впихнуть.
Учитесь не вовлекаться в эмоциональные «качели» во время разных бесед, дискусий, в социальных сетях, ТВ, Интернете. Часто мы не можем знать истинных причин происхождения того или другого явления, события, кому это выгодно. Поэтому не стоит терять ценную личную энергию и время своей жизни.
Эмоциональный дисбаланс блокирует возможность адекватно мыслить, анализировать, делать правильные выводы и принимать мудрые решения.
Автор: Ильма Сафронова, специально для эконет.ру