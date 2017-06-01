Как избежать энергетической и информационной зависимости и манипуляций

Каждый час, каждую минуту на нас сваливается мощный поток информации. Наш мозг, наша психика, а значит — и тело, получает колоссальную нагрузку. В последние несколько лет она невообразимо увеличилась и с каждым днем все растет.

С 2012г. значительно увеличился поток писем, которые я получаю от людей, читающих популярные книги, посещающих разные семинары, мастер-классы, как в сфере самопознания, так и в сфере бизнеса. Всех их объединяет общая тема – претензии к гуру, учениям, популярным авторитетам науки, ТВ или социальных сетей: «Ничего хорошего, разочаровали, использовали, обманули, потерял время/деньги/, здоровье».

Становится очевидным, что при таком положении дел техника безопасности как никогда важна и жизненно необходима.

НЕВИДИМЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Человеку, проживающему на Земле, взаимодействующему с социумом, невозможно быть полностью независимым.

Разные группы людей объеденяются и синхронизируются по определенному принципу, энерго-информационной структуре, называемой эгрегором. Можно представить его, как некий резервуар, хранилище.