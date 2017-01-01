Как избавиться от иллюзий и улучшить свое материальное положение

Качество нашей жизни, ее благополучие во многом зависят от того, как мы к жизни относимся, о чем и как думаем, кем видим себя в этом мире. Вы когда-нибудь замечали: стоит притвориться больным с какой-либо целью, и настоящая болезнь – вот она, не заставит себя ждать – тут же заболеешь в самом деле. Да еще так сильно, что перепугаешься всерьез, пока выздоровеешь.

Недаром в народе существует выражение «накликать беду»: уныние, тягостные переживания только усугубляют плохое положение вещей. А вот оптимистический настрой, уверенность в себе, напротив, помогают человеку преодолевать препятствия и сохранять здоровье. Многие люди хотели бы изменить свое материальное положение к лучшему, но не всем это удается. Может быть, мы что-то не так делаем? Как-то не так относимся к деньгам, что-то не то о них знаем?

Глава первая. Жизненные позиции и ваше материальное положение

Чем опасны мифы.

Мифы – это определенные архетипические истории, содержащие духовное наставление, следуя которому человек реализует определенную жизненную программу.

Человек по той или иной причине выбирает себе миф в качестве образца для подражания и следует его сюжету, реализуя его на материале собственной жизни. Миф диктует правила поведения: сделаешь то-то, получишь в ответ то-то и то-то. Миф имеет над человеком большую власть: человек верит, что все, что содержится в мифе, – истина в последней инстанции, и предательство этой истины сулит ему, человеку, катастрофические последствия. Мифы опасны тем, что люди склонны абсолютизировать именно свой собственный миф, игнорируя и отрицая существование иных мифов, возможность проявления других моделей поведения и творческих реализаций сюжетов. В данном случае миф становится неким аналогом шор, которые кучер надевает на глаза лошади, чтобы она шла только в том узком направлении, которое видит прямо перед собой, и ничего, кроме этого пути, не замечала вокруг. Такая косность мышления по отношению к мифам и собственным возможностям ведет человека в жизни по протоптанному кем-то до него пути, лишая его возможности посмотреть на свою жизнь с иной точки зрения и очень ограничивая его духовный и финансовый потенциал. Человек может всю свою жизнь реализовывать фальшивый миф, чуждый для своей личности сюжет, который только осложняет обстоятельства его жизни и не приносит ему и его близким ничего хорошего. Но у человека всегда, в любом возрасте есть возможность осознать свой миф и отказаться от него, заменив его другим, т.е. другой позицией, с которой человек смотрит на мир и свою роль в нем. Это никогда не бывает поздно – начать жить сначала.

Основная идея мифа содержится в некоем утверждении, которое может иметь форму афоризма, пословицы, поговорки, крылатого выражения, цитаты. Это утверждение, произносимое человеком в значимых для него ситуациях, является отражением жизненной позиции, на которую опирается человек в своих выборах и поступках.

Жизненная позиция бывает декларируемой и фактической. Эти две позиции не всегда совпадают у одного и того же человека: он может утверждать одно, а по сути делать другое, зачастую противоречащее провозглашаемому утверждению. Поэтому если мы хотим узнать фактическую жизненную позицию человека, то мы должны судить о ней не по тем лозунгам, которые он выдвигает, а по конкретным действиям, которые либо подтверждают, либо опровергают заявленную позицию.

Миф первый: Деньги – это Бог.

Это очень распространенная на сегодняшний день среди людей постсоветского пространства позиция.

Такой человек будет утверждать, что с помощью денег можно решить абсолютно все проблемы. И если эта позиция окажется фактической, а не просто декларируемой, то такой человек постарается купить не только продукцию, которую вы продаете, но и вас вместе с потрохами в придачу. Для такого человека официант в ресторане – приложение к основному блюду, на котором можно дополнительно самоутвердиться в любой форме – «я ему плачу», «пусть терпит, работа у него такая!» Такой человек путает плату за оказанную услугу с платой за возможность получить власть над производителем или продавцом услуги: власть над чужим временем, личными интересами, мыслями и чувствами. Для него деньги – религия, посредством которой он хочет получить власть над всем миром в целом.

По сути, человеку с такой позицией нужны не столько деньги, сколько та власть и могущество, которые он может получить посредством обладания большими деньгами. Такой человек может всерьез верить, что сможет однажды купить эликсир, который вернет ему молодость, даст бессмертие и вечную счастливую жизнь.

Корни этой позиции уходят в глубоко скрытый в подсознании данного человека тотальный страх перед жизнью, перед окружающим миром. Данный человек стремится к контролю над всеми проявлениями своей внешней и внутренней жизни, чтобы сделать их предсказуемыми и не страшными для него.

Проблема такого человека вытекает из его атеистической позиции: он уверен, что Бога нет, что миром управляет хаос, упорядочив который и подчинив себе, человек сам сможет стать богом и избавиться, наконец, от своего страха. Фальшь данной позиции заключается в том, что на самом деле деньги – не Бог, который поможет человеку разрешить все его проблемы, а власть – это не то, что можно купить за деньги. Реальная власть – это сидхи, то есть побочный эффект духовного просветления, подъема личности на высокую ступень эволюционного развития.

Ощущение реализационной власти над миром возникает у человека спонтанно, в те моменты, когда он остро ощущает Божественное присутствие и единение с миром, и вдруг понимает: «Я все делаю правильно».

Власть как самоцель никогда не может дает человеку ощущения единения с миром настолько, чтобы перестать бояться его. Именно страх, скрытый глубоко внутри, вынуждает человека вести себя показательно бесстрашно и даже агрессивно. Внешне такой человек может выглядеть нарочито суровым, жестким, непримиримым. Он демонстративно уверен в себе. Никогда не упустить возможность проконтролировать вас, выступить в роли наставника, знатока жизни. В социальных ситуациях никогда не расслабляется, всегда готов отразить любое нападение. Зато в обстановке, которую считает домашней, может буквально раскиснуть: передвигается на полусогнутых ногах, шаркает подошвами, кряхтит, сутулится. Любимый отдых – забраться на диван с ногами и укутаться в плед. У него часто бывают проблемы с болями в позвоночнике. Такое поведение выдает человека, у которого отсутствует внутренний духовный стержень, на который он мог бы реально опереться в жизни. Его жизненная позиция, как он подозревает в глубине души, ущербна, а личные принципы нежизнеспособны и легко могут быть нарушены. Такой человек очень боится, что кто-то узнает о его слабости, и он делает все, чтобы казаться в глазах окружающих «правильным» и бесстрашным перед испытаниями судьбы.

Истинное же бесстрашие – это тоже сидхи, побочный эффект того, что человек постоянно ощущает Божественную поддержку. Поэтому бесстрашие не может быть целью человека.

Вся власть в мире – от Бога, и Он правит миром, а не деньги и бесстрашные герои. Достаточно взглянуть на историю человечества, чтобы убедиться в том, что никому из смертных не удалось обрести власть над миром и стать бессмертным: Александр Великий, Калигула, Юлий Цезарь, Аттила, Наполеон Бонапарт, Ленин, Гитлер, Сталин.

Действительно, посредством денег можно получить власть над какой-то частью мира, но не над миром в целом. Например, можно купить медикаменты, но не новое здоровье; путевку на спа-курорт, но не молодость. Можно купить диплом об образовании, но не багаж знаний; можно купить престижное место работы, но не высокие профессиональные качества; можно купить членство в клубе, но не искреннее восхищение вашей персоной; можно купить лотерейный билет, но нельзя купить благосклонность Фортуны. Невозможно купить ощущение полноты жизни, ее смысла, радости бытия, веру и надежду, силу духа и благородство. Деньги могут помочь в создании благоприятных условий для достижения этих метаценностей, но не более.

Человеку с вышеуказанной жизненной позицией следует реально стремиться не к тому, чтобы обладать всеми деньгами в мире, а к тому, чтобы искать за проявлениями внешнего мира законы Вселенной, которые этим миром управляют. Следует смотреть сквозь внешний мир в То, что находится за ним, и в какой-то момент увидеть Бога. И тогда страх исчезнет, и не нужно будет копить деньги на вооружение.

Миф второй: обладание деньгами и материальными благами делает человека счастливым.

Такая позиция выдает человека с большим комплексом собственной неполноценности. Он не ощущает своей личности. В том месте, где у него должна быть личность со своей этикой и моралью, находится набор общепринятых социальных штампов: предписания как себя вести, как реагировать, что именно думать, какие испытывать чувства как выглядеть. Когда возникает какая-то сложная жизненная ситуация, такой человек лихорадочно начинает перебирать в уме подходящие варианты поведения из того арсенала штампов, что хранится в его голове, как вор перебирает отмычки к замку. И когда находит, действует строго по предписанию. Творческим людям такой человек кажется совершенно бездушным, тупым и ограниченным, но это не беда для него: он поступает не хуже других. Беда начинается тогда, когда человек сталкивается с такой жизненной ситуацией, для которой в его сознании не существует готового социально одобренного решения. Тогда он идет советоваться к знакомым, в чьих рекомендациях сильно сомневается в глубине души, или же бездумно следует совету, с легкостью перекладывая ответственность на чужие плечи. Такие ситуации случаются с ним сплошь и рядом и сильно пугают его. Он тотально неуверен в себе. И хотя он все время оглядывается на соседей, знакомых, сильных мира сего, ему очень хочется самому быть личностью и давать советы другим.

Свою личность такой человек полностью отождествляет со своим материальным имуществом. И считает, что его личность будет тем значимее, чем больший материальный потенциал ему удастся собрать.

Такой человек исполнен зависти к тем, кто, по его мнению, достиг высокого положения в обществе и располагает большими материальными ресурсами. Поскольку в большинстве случаев высокий уровень материального достатка сопутствует людям с выдающимися качествами характера, человеку кажется, что стоит только ему разбогатеть, и он тоже станет выдающейся личностью. Предметом зависти здесь, по сути, являются не столько деньги и материальные ценности, сколько внешние признаки проявлений человеческого характера, сопутствующие богатству. Человек завидует чужой уверенности в себе, самостоятельности суждений. Зависть вызывают энергичность, жизнерадостность, здоровый и ухоженный вид, респектабельность, привлекательность, обаяние. Завистник хотел бы обладать таким же хорошим вкусом, умением раскованно держаться и непринужденно общаться. Реже в таких случаях завидуют образованности, профессионализму, широте сознания, щедрости.

Обладатель данной жизненной позиции ошибочно считает перечисленные качества характера следствием того, что человек богат: «Конечно, он может это себе позволить! Ведь у него охрана, знакомства, влиятельные друзья! Он к Самому Н дверь ногой в кабинет открывает!» Человек с данной позицией не понимает, что своим богатством человек, которому он завидует, обязан, прежде всего, вышеперечисленным чертам характера, которые и помогли ему добиться успеха в жизни. Иными словами, «он богат, потому что он такой человек», а не «он такой человек, потому что богат». Поэтому, когда у обладателя данной жизненной позиции появляются деньги, и он приобретает какую-то материальную вещь, которая есть у успешного человека, он ожидает, что теперь у него появятся и соответствующие черты характера. Но ничего подобного не происходит. Тогда человек старается заработать еще больше денег, чтобы приобрести еще большее количество вещей, чтобы, наконец, выглядеть как богатый. Для этого человека сами вещи и деньги не важны: он не умеет получать удовольствие от хороших вещей и изысканной пищи, не разбирается ни в архитектуре, ни в искусстве, ни в технике и, по большому счету, глупо распоряжается своими деньгами. Они нужны ему только для того, чтобы доказать другим, что он богат, что он не хуже их. Вместо того чтобы развивать свою личность, он тупо складывает в закрома материальные ценности: строит дома, меняет машины, коллекционирует золотые украшения и предметы интерьера, брендовую одежду и аксессуары. При этом данный человек никогда не бывает удовлетворен собой, своими приобретениями и результатами своей деятельности. Например, когда он покупает новую машину, от него можно услышать такую фразу в адрес человека, которому он завидует: «А Н уже год ездит на одной и той же машине и при этом радуется! Вот лох!»

Постепенно у человека вырабатывается особая жизненная философия, подробнее познакомиться с которой можно в произведениях литературы: А.С. Пушкин «Скупой рыцарь», Оноре де Бальзак «Гобсек». Обладая большим количеством денег и вещей, человек фактически не пользуется ими, ведет довольно аскетичный образ жизни, ни с кем не поддерживает дружеских отношений, общается только с тем, от кого зависит его материальное благополучие. Внешность человека приобретает совершенно определенные черты, по которым с первого взгляда легко узнать зануду и скупердяя: сухопарость, скованность телодвижений, нездоровый цвет лица, пергаментная кожа. Нервозность, недружелюбие. У человека колючий пронзительный недоверчивый взгляд, глаза бегают, старается избегать прямого взгляда в глаза. Взгляд оживляется только тогда, когда он делает вам какое-то деловое конкретное предложение. Будьте уверены: он уже имеет план, как заполучить ваши денежки. В голосе звучат фальшивые нотки, интонации приторные, мимика неестественная, как бы через усилие. Например, когда этот человек хочет улыбнуться, у него просто растягиваются губы, а глаза остаются колючими и ничего не выражающими. В речи часто употребляет символические обороты, говорит общепринятые истины, общие фразы. Старается создать вокруг вас определенный фон, подвести вас к каким-то определенным выводам, чтобы вы приняли нужное для него решение, но при этом не обещает вам ничего конкретного.

В славянской мифологии этой жизненной позиции соответствует образ Кощея Бессмертного, который декларирует истину «Счастье в богатстве», но фактически хотел бы обладать любовью окружающих, для чего крадет Василису Прекрасную. Ему хочется, чтобы она его полюбила. Он хочет быть красивым и привлекательным, искренне любимым, но не знает, что и как для этого нужно сделать. Образ Василисы Прекрасной – это символ красоты, любви, жизни в славянских сказках. По сути, чтобы стать любимым, Кощею нужно перестать быть Кощеем и превратиться в Добра Молодца, то есть на костный скелет следует нарастить живую плоть: перестать быть равнодушным и ригидным, реагировать переменами в своем характере на перемены внешней реальности, уважать потребности и чувства других людей. Для этого надо сменить жизненную позицию и потратить некоторое количество накопленных богатств на самовоспитание, образование, окультуривание, улучшение своей внешности и характера, изменить привычки повседневной жизни, превратить свой мрачный скучный дом в светлый дворец, где красота и любовь могли бы поселиться с искренним на то желанием. То есть, по сути, Кощей должен умереть в человеке, уступив место Доброму Молодцу в нем. Иными словами — человек должен развивать свою личность.

Возможность свободы творческого самовыражения и развитие своей личности делает человека счастливым. Но Кощей для себя этих возможности не видит, в возможность собственного перерождения не верит, считая, что единственный способ получить любовь окружающих и мира в целом – купить ее посредством богатства, а потом запереть для надежности в башне, чтобы не сбежала, запугать угрозами. Ложность данной позиции отражена развязкой сказки: Добрый Молодец освобождает Василису из плена, а Кощей погибает.

Сюжет может повторяться в течение жизни данного человека несколько раз: на роль желаемой красоты и любви будут находиться все новые и новые претенденты обоих полов, которые в итоге будут оставлять данного человека в одиночестве со своим богатством. Скупой Рыцарь у Пушкина умирает на сундуках с золотом, его смерть не вызывает у окружающих никаких чувств, кроме радости освобождения. Бальзаковский Гобсек умирает в глубоком одиночестве от голода в подвале, заваленном гниющими продуктами.

Миф третий: Большие деньги – большие проблемы.

В этом мифе содержится рациональное зерно. Действительно, если состоятельный человек стремится сохранить и приумножить свое богатство, ему необходимо проявлять большую активность, чем хотелось бы. Представьте себе, что богатство – это огромный многоэтажный дворец. Чтобы поддержать в нем порядок, нужно все время что-то делать: регулярно подстригать лужайки, ухаживать за цветником и парком, обновлять гравий на дорожках, следить за состоянием зимнего сада, начищать до блеска ручки дверей и водопроводные краны, мыть окна, натирать паркет. Вы скажете, что не обязательно все это делать самому – есть прислуга и дворецкий. Да, но управлять большим штатом подчиненных в действительности гораздо труднее, чем выполнять нехитрую работу уборщика самостоятельно. Жить в лесной хижине и ходить на охоту проще, чем жить в деревенском доме с домашним хозяйством.

Действительно, когда есть деньги, возникают проблемы: деньги невозможно хранить в чулке – они от этого обесцениваются. Проблема богатого человека состоит в том, что ему нужно позаботиться о том, чтобы деньги все время находились в обороте, приносили доход. Цивилизованный подход к деньгам требует, чтобы капитал работал, а не лежал где-то мертвым грузом. Они как ручейки должны течь от человека в разных направлениях, описывать круг по свету, и возвращаться обратно, обогащая владельца новыми идеями, силами, возможностями.

Да, это проблемы. Но проблемы богатого человека носят совсем иной характер, чем проблемы бедного. В жизни бедного человека на самом деле проблем гораздо больше, чем в жизни богатого: в жизни богатого по сути одна проблема – проблема творческой реализации своих идей, а в жизни бедного их целая иерархия. И в первую очередь это проблема низкого качества жизни: постоянная забота о хлебе насущном, трудный выбор между несколькими жизненно необходимыми вещами, тревога о незащищенности перед неожиданными неприятностями, нестабильность, зависимость от обстоятельств внешней жизни и т.п. Бедному человеку даже трудно вообразить, что есть более высокие человеческие потребности, чем потребность в защищенности, принадлежности к группе, потребность в любви и самоуважении.

Этой жизненной позиции чаще всего придерживаются как раз те люди, которые обладают достаточно высоким потенциалом для того, чтобы быть богатыми. Они регулярно зарабатывают тем или иным образом большие деньги, но сознательно не стремятся вложить их в какое-то доходное дело, чтобы приумножить свой капитал. Они стараются потратить часть денег в свое удовольствие, оставив неприкосновенный запас в банке, чтобы жить на проценты от него. Реальное же положение вещей таково, что такому человеку судьбой предназначено вершить серьезными делами. И пусть со стороны его жизнь кажется для многих недостижимо высоким материальным идеалом, по сути, данный человек потакает своей лени, бездействует в тех областях жизни, где ему надо бы проявить больше творческих инициатив. Поэтому реально такая позиция оказывает негативное влияние на качество его жизни: ни в чем материальном не нуждаясь, потакая своим прихотям и развлекаясь, человек все же смертельно скучает, в глубине души чувствуя, что недорабатывает, не занимается делом, а просто прожигает жизнь. Это часто бывает причиной его депрессии и недовольства собой. Ему следует отказаться от данной жизненной позиции и заменить ее на другую, более конструктивную, более соответствующую его уровню развития личности.

Миф четвертый: Не в деньгах счастье.

Бедные люди любят повторять эту формулу. Но если вы внимательно понаблюдаете за ними в тот момент, когда они это произносят, то поймете, что на самом деле у них нет ни того, ни другого: слова эти произносятся, как правило, с глубоким вздохом, печальным выражением лица; взор, устремлен в никуда; плечи безвольно опущены, голова слегка наклонена вперед и вбок – типичная поза удрученного чем-то человека. В другом случае маркеры, сопровождающие данное утверждение, наоборот, могут носить ярко выраженный агрессивный характер: человек смотрит на вас с вызовом, говорит с нажимом, брови нахмурены, мышцы лица напряжены – он готов с вами спорить и доказывать, что счастлив в своей бедности. Счастье, по определению Маслоу, — пиковое переживание интимного свойства, которое возникает спонтанно и длиться мгновение. В это мгновение человека не заботит вопрос о том, какое впечатление он производит на окружающих, и уж, тем более, не возникает потребности никому ничего доказывать. Счастье – это то, что в доказательствах не нуждается.

Данная позиция – своеобразная защитная реакция человека на зависть, которую он испытывает к благополучию других, более удачливых людей. В действительности же человек, выражающий такую жизненную позицию, не хочет признаться даже самому себе в собственной несостоятельности, неспособности или нежелании иметь достойное материальное положение. Впрочем, это лицемерие легко обнаружится, стоит предложить денег человеку, который проповедует данную истину. Он сразу забудет о своих принципах. И испытает пиковое переживание в тот миг, когда у него в руках окажется кругленькая сумма.

Впрочем, можно встретить и таких энтузиастов своего дела, кто соглашается работать без оплаты своего труда, только ради самой возможности заняться любимым делом. Но такие люди обычно и не сетуют на свое материальное положение – они богаты своей любовью к своему делу. Если такой человек и произносит данную фразу, то делает это отличным от описанных выше способом: с легкой веселой улыбкой, без намека на грусть или сожаление, без стремления убедить вас в этом – в его устах данная фраза звучит как фоновая трансляция, имеющая в контексте чисто риторическое значение. Она редко выражать фактическую жизненную позицию такого человека: если ему достойно заплатить за его работу, это только добавит ему радости.

Деньги не могут помешать счастью, а вот их недостаток – может. Бедность – это лишения и ограничения наших возможностей, препятствие на пути к творческому раскрытию личности. О том, что счастье не в деньгах, искренно сказать может только тот человек, у которого достаточное количество денег для реализации своих планов и идей: для него действительно счастье не только в деньгах.

Миф пятый: В сорок лет денег нет – уже не будет.

Считается, что можно сколотить состояние лишь в молодости, а после сорока можно не напрягаться – поезд уже ушел. Эта негативная установка по-прежнему жива в сознании многих. В ее ложности можно убедиться, если вспомнить некоторые примеры из жизни знаменитых людей. Авраам Линкольн, портрет которого украшает пятидолларовую купюру США, был неудачником во всяком деле, за которое брался в возрасте до 40 лет. Этот великий человек преуспел только в зрелости.

Вопреки досужему мнению, статистика говорит о том, что лучшие творения человек создает в возрасте сорока – шестидесяти лет. Эти данные основаны на тщательном исследовании деятельности тысяч людей. Достаточно в качестве примеров привести таких известных миллионеров, как Генри Форд и Эндрю Карнеги. Выдающийся ученый в области психологии Абрахам Маслоу убедительно доказал, что самоактуализация личности проявляется в зрелом возрасте, в юности и молодости человек не обладает достаточным опытом и знаниями, чтобы полностью реализовать свой творческий потенциал.

Миф шестой: Чем больше работаешь, тем больше зарабатываешь.

Если работать изо всех сил, рано или поздно разбогатеешь.

Как известно, бедняки трудятся от зари до зари, получая за свой тяжелый труд гроши. В то время как богачи только и делают, что блистают на светских раутах или отдыхают на известных курортах, никто из них не вкалывает у станка или в поле, а их богатство, между тем, увеличивается.

Ни для кого не секрет, что самый низкооплачиваемый и в тоже время самый изнурительный труд – физический. Он не требует никакой особенной подготовки и полностью зависит от состояния физического здоровья. Но здоровье – ресурс ненадежный, его очень легко потерять. И обладателю данной жизненной позиции надо бы знать, что продавая свое физическое здоровье, он сможет заработать разве что ежедневную пайку супа, но никак не многоэтажный особняк.

Достойные деньги на самом деле приходят не к тому, кто много и тяжело работает, а к тому, кто умеет конструктивно мыслить и адекватно действовать. Естественно, что только ленивый человек мог придумать выключатель для электричества с дистанционным управлением. Трудолюбивому было некогда: он был постоянно занят работой – подставлял табуретки, вкручивал и выкручивал лампочки.

Наш личный банк находится у нас в голове. Но в него еще нужно иметь желание войти. Никто не сомневается в том, что интеллектуальный и духовный труд требует гораздо больше энергетических затрат, чем физический, каким бы непосильным и продолжительным он ни был. Но обладатель указанной жизненной позиции упорно закрывает глаза на этот факт.

На самом деле ленив не тот, кто целыми днями лежит на диване и копается в своем внутреннем мире, по крупицам выуживая из него оригинальные идеи и делая необыкновенные изобретения, позволяющие изменить к лучшему качество своей жизни. Ленив тот, кто, прикрываясь постоянной занятостью и трудолюбием, изо дня в день с завидным упорством исполняет ритуал ничего, по сути, не решающего неэффективного мартышкиного труда, давно лишенного какого бы то ни было творческого начала.

Для своих близких такой человек может стать настоящим камнем преткновения. Он действительно трудится как вол, его трудно уличить в безделье, но и пользы для улучшения качества жизни от его работы никакой. И того же он требует от своих домашних. Он непримиримо относится ко всем попыткам близких отказаться от тяжелого бесплодного труда в пользу плодотворного творческого безделья, пусть даже факты такого безделья регулярно приносят некоторым в сотни раз больший доход, чем его собственный непродуктивный праведный труд. Отступник все равно будет считаться бездельником, а высокий доход – незаслуженным везением. Такой человек способен задушить в зародыше любую нестандартную творческую инициативу, подвергнуть уничижительному сомнению всякую необычную идею. Он только и способен, что жаловаться на общество, которое не в состоянии по достоинству оценить его «трудолюбие и бескорыстие» и воздать ему, наконец, заслуженные почести и материальные блага. Но между нищетой и богатством не бывает компромиссов: вы в этом вопросе стоите или на одной позиции, или на другой. Вы или бездумно вкалываете, или оставляете нетворческий физический труд и начинаете конструктивно думать.

Можно, подобно Сизифу, катить в гору неподъемную глыбу, истощить силы и скатиться вниз, оказавшись под камнем. А можно сделать едва заметное для окружающих точно направленное усилие и получить высочайший результат. Иными словами, степень напряжения и количество затраченных усилий не прямо пропорциональны высокому денежному эквиваленту. Деньги придут только в том случае, если действия глубоко продуманы человеком, являются адекватными в данной обстановке и совершаются последовательно и целенаправленно.

Миф седьмой: копейка рубль бережет.

Чем больше мы будем экономить, тем больше у нас будет денег.

Это абсолютная неправда. Когда человек планомерно вычеркивает из списка своей потребительской корзины все новые и новые составляющие, он встает на путь сокращения своих потребностей. Ведь у него исчезает стимул что-то предпринимать для повышения уровня дохода. В этой игре довольно легко зайти за те пределы, когда степень удовлетворения практически всех базовых общечеловеческих потребности окажется столь низкой, что основной потребностью станет только потребность в еде.

Начинается с безобидного отказа от «архитектурных излишеств» в интерьере и гардеробе. Но такой отказ обязательно влечет за собой изменения в уровне удовлетворения потребности в любви и принадлежности к группе единомышленников: люди принимают нас на уровне «свой-чужой», встречая по одежке и оценивая по обстановке, в которой мы живем. Если ты стал выглядеть хуже, чем мы, значит, ты уже не совсем наш. Если у тебя в доме некрасиво и неуютно, плохо угощают, — мы к тебе больше не придем. К тому же на подсознательном уровне все люди считают неудачи чем-то вроде заразного заболевания, и избегают общения с теми, кто попал для них в разряд неудачников.

Если женщина оставляет работу, чтобы заниматься домашним хозяйством, мотивируя тем, что она имеет слишком низкий доход, и ее занятия дома принесут гораздо большую пользу семье, чем мизерная зарплата, она должна позаботиться о том, чтобы ее социальная активность не была ограничена только семейными отношениями. Она должна стать вдохновителем своего мужа и детей на подвиги в сфере их социальной активности. Для этого она должна постоянно заниматься самосовершенствованием и самообразованием, чтобы повысить свой уровень интеллекта и профессионализма, и в итоге вернуться к социальной жизни, влиться в коллектив, где она сможет иметь более высокий материальный доход, чем тот, который вынудил ее оставить работу. Если же женщина этого не делает, то постепенно общий уровень социальной культуры семьи в целом снижается, что приводит и к снижению материального уровня жизни.

За счет чего это происходит? Дело в том, что человек всегда остается существом социальным, даже когда его социальные контакты сильно ограничены. Он всегда интимно включен в общество, и его личная эстетика и этика не может быть полностью обособлена от социальной. Поэтому любовь, возникающая между людьми, всегда содержит два аспекта: любовь к человеку как к социальному существу и любовь к человеку как к существу биологическому. Между собой эти аспекты отличаются «примерно так же, как шампанское от хлебного кваса». Когда женщина, например, ограничивает круг своего социального общения исключительно семейными отношениями (общение с продавцом в магазине не в счет), социальный аспект любви ее мужа к ней исчезает и остается только биологический. Это означает, что у мужа пропадает потребность в эстетическом оформлении их отношений – красивые жесты, цветы, подарки, стихи. Отношения, построенные на биологической основе, в конечном итоге приводят обоих партнеров и их детей к деградации социальной этики: человек постепенно перестает ощущать такие тонкости, как настроение собеседника или дух коллектива, и реагирует лишь на прямые указания или угрозы. Культура чувств постепенно выхолащивается. Начинают преобладать грубые эмоции: злоба, ненависть, похоть, злорадство, зависть, ревность. Любовь постепенно начинает ощущаться лишь как сексуальное влечение. Не нужно говорить, что у человека с таким поведением и эстетическими нормами возникают проблемы в общественных ситуациях. Карьерный рост приостанавливается, что ведет к ухудшению материального положения. Получить другую работу становится проблематично из-за элементарного неумения заинтересовать потенциального работодателя своей персоной. Обзавестись новыми перспективными знакомствами трудно по той же причине. Трудности в социальных контактах испытывают и дети, чей характер и ценности формировались в обстановке фактически антисоциальной. Они могут хорошо вписаться только в тот коллектив, где подобное критерии «хорошего» и «плохого» будут нормой. Таким образом, и материальное положение детей фактически предопределено: оно будет таким же плохим, как и положение родителей.

Экономия на походах в кинотеатр лишает человека необходимого эмоционального фона, который возникает, когда человек находится среди других людей и разделяет свои эмоции с себе подобными. Исчезает ощущение своей сопричастности к жизни других людей.

Экономия на высоком качестве одежды и игнорирование модных тенденций вначале приводит к чувству дискомфорта во время посещения театра, выставки, концерта, светской тусовки. В конце концов, человек отказывается от посещения подобных мероприятий, что отделяет его от общественной жизни и, в конечном итоге, приводит к комплексу социальной неполноценности.

Более аскетический образ жизни снижает уровень удовлетворения потребности в защищенности: человек начинает неоправданно экономить на качестве еды, что снижает уровень иго здоровья и интеллекта. Экономия на бытовой составляющей условий домашнего проживания сказывается на здоровье: недостаток света, тепла, пространства, уюта раздражает, снижает уровень психического здоровья, сказывается на иммунной системе.

Экономия на доступе к средствам массовой информации (отказ от покупки глянцевых журналов, переход на дешевую бульварную прессу, отказ от интернета) сказывается на уровне информированности человека о новейших переменах, происходящих в мире, и возможности быстро и адекватно реагировать на них. Ограничение информационного потока только телевизором формирует у человека неадекватное представление о мире. О том, чтобы потратить деньги на какие-то тренинги, семинары, группы развития личности, клубную деятельность такой человек и не помышляет.

Качество жизни в целом постепенно ухудшается до такой степени, что человеку уже трудно без посторонней помощи выбраться из замкнутого круга материальных проблем, с которыми он сталкивается. Но помощь квалифицированного психолога дорого стоит, а социальная изоляция привела к тому, что если у человека и есть в окружении люди, с которыми он мог бы обсудить свои проблемы, то они ничем ему помочь не могут, та как сами находятся в аналогичном положении.

Кто неоправданно экономит, в сущности, не реализует в полной мере свой энергетический потенциал, припрятывая его на черный день. И этот день обязательно наступает. Чтобы получить больший доход, необходимо вначале потратить, вложить определенное количество денег, сил, времени, энергии в какое-то предприятие будь то обучение, освоение профессии, приобретение оборудования и сырья, приобретение товара. Нужно уметь восстанавливать силы в процессе деятельности, аккумулировать энергию, поддерживать энергетический баланс между расходами и доходами, если вы хотите приумножить капитал. Только это, но не экономия на предметах первой необходимости и общечеловеческих ценностях улучшит ваше материальное положение.

Миф восьмой: Большие деньги – результат везения.

Многие искренне считают, что богатство – это результат случайного везения. Например, можно выиграть приличную сумму в лотерею или получить богатое наследство. По мнению такого человека, возможность быть богатым полностью зависит от внешних обстоятельств жизни, но ни в коей мере от самого человека. «Вот если бы я родился в богатой стране, в богатой семье, — тогда другое дело». Но так ли это на самом деле? В действительности многие миллионеры имели весьма скромный стартовый капитал или не имели его вовсе и добились процветания самостоятельно. Недаром один умный человек воскликнул: «Дуракам везет? Значит, не такие уж они дураки!»

Надежда на неожиданное везение зиждется на нереалистических ожиданиях: «Вдруг случится чудо, и в один прекрасный день я проснусь богатым!» Вместо того чтобы предпринимать серьезные практические шаги, эти люди предаются бесплотным мечтам о том, как они могут внезапно разбогатеть. При этом, надеясь на выигрыш в лотерею, они могут так ни разу и не купить билет. Им греет душу сама возможность помечтать об этом, а что будет после получения богатства, они даже не представляют. Им важен лишь факт внезапного обогащения, а не использование своего богатства в конкретных формах. На самом деле подобные мечтатели считают себя в глубине души недостойными богатства, больших денег, поэтому-то и не предпринимают конкретных усилий во внешнем мире и не проявляют упорного стремления разбогатеть, оставляя место богатству только в своих снах и мечтаниях.

Если вы все же приняли решение играть в лотерею и выиграть, прежде, чем вложить деньги в лотерейный билет, проконсультируйтесь с астрологом на предмет, возможно ли это в принципе в вашей жизни. И если нет, то прекратите рассчитывать на выигрыш в лотерею или азартные игры, или наследство и займитесь другими конкретными делами, если вам действительно нужно изменить свое материальное положение к лучшему. Если же окажется, что выигрыш для вас реальная возможность, тогда – вперед! Прежде, чем купить лотерейный билет, составьте подробный бизнес-план на предмет того, как конкретно и на какие именно предметы и задачи вы собираетесь потратить свой выигранный миллион. Не упустите ничего, вплоть до одной копейки. Если окажется, что вам не к чему стремиться, что вам реально эти деньги не на что потратить, то отложите покупку билета до тех времен, когда у вас появиться реальная цель. Тогда гороскоп сработает.

Статистика показывает, что далеко не всем, кому повезло с выигрышем или наследством, удается хоть как-то более-менее конструктивно распорядиться своим богатством. Если наряду с данной жизненной позицией у человека существуют еще другие фальшивые позиции по отношению к финансам, то в результате он снова окажется у разбитого корыта, как известная старуха в сказке о Золотой Рыбке.

Миф девятый: Выше головы не прыгнешь.

«Сиди скромно, не высовывайся, не старайся выглядеть умнее, чем ты есть». «Курочка по зернышку клюет и сыта будет». «Не с нашим счастьем». «Рылом не вышел». «Куда уж нам: из грязи да в князи». «Не суйся с калачным рылом в суконный ряд». «Мы люди маленькие». «Нам, шакалам, и косточки от вашего стола достаточно». Все эти народные мудрости программируют человека на нищету и оправдывают его бездействие, пассивность и косность мышления. Эти пословицы, как и большинство других, пришли к нам из глубокой древности, когда было гораздо труднее подняться из более низкого социального слоя, к которому принадлежали родители, в более высокий. В наши дни не стоит слепо доверять народной мудрости, которая, как и все на свете, имеет способность устаревать со временем.

В этой позиции отражена философия бедного человека, который глубоко убежден: чтобы он ни делал, что бы ни предпринимал, все равно ничего не получится. Ведь он родился в неподходящее время, в неподходящей семье, в неподходящем месте, и так уж он устроен, что никогда больших денег ему не видать, как собственных ушей. Эта позиция, фатальная по своей сути, выражает негативное убеждение человека в том, что все его усилия изначально обречены на провал, бесполезны и безрезультатны, ибо такова его судьба, и ничего он лично с этим поделать не может и не хочет. В результате этой позиции человек занимается постоянным самопрерыванием: он обрывает собственный творческий порыв еще на стадии его зарождения, не позволяя ему созреть в виде определенного плана и реализоваться в конкретных действиях последовательно, с направленностью на достижение конкретного положительного результата.

Даже если человек под воздействием внешних обстоятельств и ввязывается в какой-то новый перспективный для него проект, он подсознательно делает все так, чтобы у него ничего не получилось. Власть всякой жизненной позиции над человеком выражается всегда в том, что человек подсознательно стремится найти подтверждение ее в фактах и событиях своей жизни. И данный человек, сам того не замечая, будет все время сам вставлять палки в колеса своей деятельности, и провоцировать окружающих – коллег, коллектив, друзей, начальство, членов семьи – на то, чтобы они ему всячески мешали в его работе. И когда, наконец, он провалит свой проект и остановится на привычном способе деятельности, приносящей ему мизерный доход, он успокоится и останется доволен собой – его жизненная правота опять подтвердилась: «Выше головы не прыгнешь». Выход только один: забыть о своем низком происхождении, принять, как объективно существующий факт, возможность подняться в более высокий социальный слой и зарабатывать больше. Естественно, это повлечет за собой необходимость изменить большинство своих повседневных привычек, манеру поведения и общения, стиль одежды и образ жизни в целом. Если человек к этому готов в принципе, то у него есть все шансы улучшить качество своей жизни. Если же он не собирается ничего из вышеперечисленного искренне и последовательно предпринимать, то ему остается только посоветовать прекратить жаловаться на жизнь и сетовать на свою бедность. Такой человек должен нести свой, самостоятельно выбранный крест бедности, по возможности честно, не завидуя более успешным соотечественникам и не портя окружающим настроение своей несчастной физиономией.

Миф десятый: Бедность – не порок.

Это откровенно паразитическая жизненная позиция, которая разделяет мир на богатых и бедных, намекая на то, что богатые порочны только потому, что они богатые, а бедные праведны, только потому, что они бедные: «Мы бедные, зато честные».

Данная позиция обычно сопровождается рекитирским по сути утверждением «делиться надо» по отношение ко всякому, у кого есть больше материальных благ. «Хороший человек всегда отдаст другому последнюю рубаху». «Честным путем не разбогатеешь». «Нам буржуи здесь не нужны».

Исторический опыт гибели Российской империи в результате революционной деятельности коммунистической партии, опыт коммунистического режима европейских, африканских и азиатских стран наглядно показывает, что данная позиция является деструктивной во всех отношениях: когда уничтожены обладатели богатства, в среде равноправных бедных снова обнаруживаются те, кто отличается от остальных лучшим материальным положением. И тогда снова встает вопрос об экспроприации на государственном уровне. Активный вариант подобной позиции ведет к всеобщему обнищанию граждан государства со всеми вытекающими последствиями.

Парадокс заключается в том, что человек с данной жизненной позицией реально очень нуждается в том, чтобы богатые люди были, — он не способен существовать иначе, кроме как за счет богатых. Он всегда в поиске богатого с целью завладеть его деньгами: одолжить, получить «помощь», «поддержку», гранд, спонсирование. Как правило, если такой человек находит богатого спонсора со здоровой жизненной позицией, который искренне верит в его талант и хочет поддержать его на этом пути, то через какое-то время спонсор теряет интерес к подопечному. Это связано с тем, что «бедный» в глубине души не уважает своего спонсора и даже презирает его как «богача». Это отношение, естественно, хорошо считывается подсознанием незадачливого спонсора, в результате чего тот начинает чувствовать себя неуютно, испытывать глубокое неудовлетворение и разочарование в жизни, у него могут даже начаться финансовые неприятности и физические болезни. На подсознательном уровне «богач» начинает чувствовать неприязнь к облагодетельствованному им человеку, ущемлять его, предъявлять претензии, избегать общения с ним. Сюжет их взаимоотношений, как правило, заканчивается разрывом связи.

С другой стороны, человек, стоящий на позиции, что бедность не порок, сам будет избегать возможностей стать богатым по той только причине, чтобы не попасть в разряд порочных и не нажить себе врагов. Раз уж богатому все время угрожает опасность быть порочным и получить за это расплату в виде потери своего богатства, так зачем же и стараться разбогатеть? Если же человек с такой установкой все же позволяет себе быть богатым, он постоянно терзается глубоким чувством вины перед теми, кто, по его мнению, беден. Поэтому он старается всячески ублажить их, откупиться от них подарками, подачками, всяческими спонсорскими действиями, заискивает перед ними и лебезит, прибедняется и стыдится своего материального положения. При этом спонсорство такого человека, как и его мнимая благотворительность, редко бывают уместными и конструктивными, ведь он печется не о гармонии в мире по большому счету, а только об успокоении своей больной совести и плохо представляет себе реальное положение вещей.

Действительно ли бедность не является пороком? Порок – это определенный дефект, недостаток качества. Данная позиция утверждает, что бедность не является недостатком или дефектом человека. Но современные научные исследования доказывают обратное: бедность – это серьезный недостаток, настоящий порок. Посмотрите, к каким выводам пришла профессор Марта Фарах, директор Центра когнитивной нейрофизиологии при Университете Пенсильвании, изучавшая взаимосвязь бедности и интеллектуальных способностей детей: у бедных детей, как правило, хуже идут дела в школе, в то время как дети из богатых семей справляются лучше. Марта Фарах выдвинула предположение, что детство, полное лишений, влияет на физическое развитие мозга и дает его обладателю ущербный интеллектуальный потенциал, не позволяя и в дальнейшем вырваться из бедности. Соответственно, если бедность разрушает мозг, вполне логично звучит утверждение, что в целом бедняки принимают «худшие» решения, чем богатые люди. Фарах провела несколько экспериментов для проверки когнитивных функций – языка, памяти и визуальной обработки – у детей с низким и средним социально-экономическим статусом. Она обнаружила, что дети с низким социально-экономическим статусом стабильно показывали худшие результаты по сравнению с детьми со средним социально-экономическим статусом в тестах на память, язык и планирование. Нетрудно увидеть, как это приводит к менее лучезарному будущему. Интересно, что другое исследование показывает: даже короткий период бедности может негативно отразиться на когнитивном развитии ребенка. Связанны с неимущей жизнью и другие проблемы человеческого здоровья: недостаток железа в организме из-за плохого качества питания; негативное действие на организм свинца, содержащегося в шелушащейся краске. Как правило, матери в малоимущих семьях употребляют наркотики, курят и пьют во время беременности из-за низкого общего уровня их культуры, что снижает шансы на успешную самореализацию у будущего ребенка, точно так же как отсутствие игрушек и книг сказывается на развитии его личности. Это подтверждает мысль, что бедная (в любом смысле) атмосфера притупляет ум. Люди с хорошим финансовым здоровьем обладают и лучшим физическим здоровьем (и живут дольше), чем те, кто стоит на низкой ступеньке в социальной иерархии. В таком случае бедность причиняет детям вполне конкретный вред, изменяя их мозг.

Профессор Фарах приходит к выводу, что «нейрофизиология может превратить детскую бедность из проблемы экономических возможностей в биоэтическую проблему». По этой причине, говорит профессор Фарах, бедность заслуживает, чтобы ее рассматривали как заболевание, пишет The Times. Американская исследовательница Марта Фарах утверждает, что от последствий детства, проведенного в нищете, необходимо лечиться, применяя специальные препараты. Конечно, может быть, что не бедность разрушает мозг, а заранее разрушенный мозг не дает вырваться из бедности. Но в любом случае взаимосвязь бедности и низкого качества жизни в целом и проблем со здоровьем в частности очевидна.

Пороком бедность является и с точки зрения знаменитого философа йоги Свами Вивекананды. Вот цитата из его лекции «Карма-йога», изданной в 1911 году.

«Домохозяин является опорой всего общества; он – главный кормилец. Обездоленные, слабые, дети и женщины, которые не работают, — все зависят от его заработка. Мирской человек должен энергично бороться, чтобы приобрести две вещи: сначала знание, потом богатство. Это его долг, и если он не исполнит своего долга, он – ничтожество. Мирской человек, который не борется ради богатства, — действует безнравственно. Если он ленив и довольствуется праздной жизнью, он живет безнравственно, потому что от него зависят, может быть, сотни людей. Если же он приобретает богатство, то сотни других людей находят в нем свою поддержку.

Если бы в этом городе не было многих людей, жаждавших богатства и приобретших его, не было бы здесь и различных культурных и благотворительных учреждений.

В данном случае погоня за богатством не предосудительна, так как она имеет целью дальнейшее распределение его. Для мирского человека приобретение богатства и благородное использование его составляет религиозный долг: домохозяин, стремящийся разбогатеть праведными путями и для правильных целей, в действительности делает то же самое для достижения спасения, что и отшельник, молящийся в своей келье, так как в них мы наблюдаем лишь различные проявления той же добродетели – самоотречения и самопожертвования, вызываемых преданностью Богу и всем Его созданиям».

Миф одиннадцатый: Деньги – зло, предмет самых низменных вожделений.

Это довольно стойкий миф, пронизывающий многие религии. Моралисты, исповедующие эти убеждения, опираются на мнение, что самая распространенная мотивация всех преступлений, в том числе и убийств, – это погоня за наживой.

Стойкое неприятие католической церковью рыночных отношений в свое время вызвало раскол внутри самой церкви, что повлекло за собой войны с миллионными жертвами и возникновение религии протестантизма, относящейся к деньгам более терпимо. Православное христианство поощряет своих прихожан вести скромный образ жизни, поститься и воздерживаться более 200 дней в году: скромная одежда, отсутствие макияжа у женщин, нехитрый быт, непритязательная пища. Все это выглядит довольно убого на фоне роскошного великолепия православных храмов, и как бы намекает, что если человек и обязан зарабатывать много, то только для того, чтобы жертвовать храму. Буддизм вообще утверждает, что все проявления материального мира – это майя, иллюзия, привязанность к которой порождает страстные желания и является причиной страданий.

Ханжеское отношение к деньгам было присуще и недавнему атеистическому прошлому государств, входящих в состав бывшего Советского Союза. Большинство граждан в действительности хотели жить богато, но старательно делали вид, что это не так, в угоду общепринятой общественной позиции; власти всячески подчеркивали свое негативное отношение к богатству, хотя сами негласно старались обогатиться. Поэтому процветал черный рынок, спекуляция, круговая порука. Были в том обществе, конечно, и такие люди, кто искренне верил в то, что быть богатым – это зло. Такой человек относился к деньгам равнодушно. Он считал себя выше их и не стремился заработать, довольствуясь малым и гордясь своими скромными материальными запросами и высокими моральными качествами строителя коммунизма.

Этот миф остается стойким в сознании многих людей, которые по прежнему занимают пассивную позицию по отношению к материальному благополучию. Они предпочитают приспособиться к новым материальным условиям, сокращая свои материальные потребности по мере того, как уменьшаются их материальные возможности, но не ищут для себя способов улучшить качество своей жизни.

Иногда доводится слышать, как богатый человек высказывает подобную позицию по отношению к деньгам. В этом случае можно говорить о явном лицемерии. Это своего рода пиар, желание угодить толпе, поддерживая на словах общепринятое мнение, на деле же придерживаясь противоположного. Особенно парадоксально подобная фраза звучит из уст бухгалтера, работающего в банке. Как говорится, если долг противоречит совести, подавай в отставку.

Реальность состоит в том, что деньги не являются ни добром, ни злом. Деньги – это эквивалент энергии, затраченной на производство товара, которую производитель намерен получить от покупателя. А для покупателя – это эквивалент энергии, которую он готов отдать продавцу за право обладания тем или иным товаром. Деньги стоят между продавцом и покупателем тогда, когда прямой обмен произведенными товарами невозможен или нежелателен для обеих сторон.

Деньги вошли в обиход на определенном этапе развития человеческого общества. Игнорировать этот факт – антиисторично. Нам нужны деньги, потому что мы должны есть, у нас должен быть дом, домашняя утварь, одежда. Кому-то эти потребности могут показаться низменными, но они – основные. Возвышенные потребности появляются у обычных людей только после того, как в достаточной степени удовлетворены эти, «низкие»: «Голодное брюхо к ученью глухо». Конечно, все это мы могли бы произвести для себя сами: вырастить хлеб и овощи, воспитать домашнюю скотину, соткать полотно, сшить рубашку. Но так уже было когда-то в далеком прошлом: люди занимались домашним хозяйством и вели натуральный обмен произведенными вещами. Все равно со временем они пришли к тому, что с деньгами жить удобнее.

С этой точки зрения и следует смотреть на деньги. Их не следует бояться, их не следует избегать, ими нужно научиться пользоваться. Для этого следует знать некоторые правила. Во-первых, каждый человек в состоянии произвести что-то такое, что он может обменять на необходимый ему товар, то есть продать. Нужно только сделать своего рода изобретение: найти то самое, что окажется востребованным другим человеком. Например, изобретение компьютера сделало Билла Гейтса одним из самых богатых людей в мире. Ребята, которым пришла в голову мысль разносить на пляже чай со льдом, тоже неплохо заработали. Дорогого стоит востребованный и вовремя данный хороший совет.

Во-вторых, нужно уметь продать произведенный вами товар. Для начала нужно определиться с ценой. Цена товара – вещь мистическая: это нечто среднее между тем, сколько вы готовы заплатить за интересующую вас вещь, и тем, за сколько продавец готов вам ее уступить. Себестоимость, затраты времени и сил имеют тут очень шаткую позицию. Например, шерстяной свитер ручной работы в бутике Бенетон стоит приблизительно 150 долларов в начале сезона и 45 долларов в конце. Если вы выберете похожую по качеству шерсть и свяжете такой же свитер сами, потратив на это дело пару вечерних часов возле телевизора в течение трех-четырех недель, он обойдется вам долларов в 15. Если же на протяжении какого-то времени вы будете регулярно посещать стоковые магазины, прогуливаясь пешком в свободное время, то, вероятно, вам удастся найти такой свитер за 5 долларов.

В-третьих, у вас должно быть достаточно силы личности, чтобы отстоять свое право на заявленную вами цену. Не допускайте ситуаций, когда в обмен на ваш товар вам предлагаются не конкретные деньги здесь и сейчас, а пустые слова и сомнительные обещания. Например, вам предлагают поработать два часа переводчиком во время презентации нового предприятия, а расплатиться обещают примерно в такой форме: «Ну, мы же давние друзья! Свои люди – сочтемся! Подкинем тебе деньжат!» Вы в этот момент под этой символической фразой можете подразумевать какую-то совершенно конкретную вещь: «100 долларов в руки после окончания презентации», — а ваш собеседник оценивает вас на качественном уровне: «Да ты, парень, такой дурачок, что за пару рюмок и бутерброд кому хочешь другом станешь. Никаких договоров заключать не надо. Когда-нибудь дам тебе пару баксов, если будешь настаивать». Чтобы вы не ушли с торга с пустыми руками и не потеряли веру в человечество, всегда оговаривайте взаиморасчеты точно и конкретно, и следите за тем, чтобы торг был справедливым для всех его участников.

В-четвертых, нужно уметь сохранить заработанные деньги. Мир устроен так, что в нем живут люди с очень разными жизненными позициями. Некоторые позиции заставляют людей с вожделением смотреть на чужие материальные ценности. Вы всегда должны иметь в виду, что как только у вас появятся деньги, возле вас тут же появятся люди, которые захотят эти деньги заполучить. Это могут быть друзья, соседи, случайные знакомые, бедные родственники. Поэтому старайтесь не афишировать свои доходы, с одной стороны. С другой, всегда имейте наготове несколько фраз отказа просителям. Репетируйте их перед зеркалом. Произносите с уверенной спокойной интонацией. Фразы должны иметь только Качественную модальность Триадического архетипа, но не Предметную или Синтетическую. Предметная модальность слишком интимная, тяжелая: собеседник почувствует себя причастным к вашей личной жизни и начнет давать практические советы, выгодные для себя. Например, в ответ на вашу фразу: «Я как раз вчера вложил всю сумму в банк на депозитный счет», — он может предложить вам воспользоваться кредитом с этого счета, чтобы одолжить ему нужную сумму. Если же фразы будут в Синтетической модальности, которая оставляет большой простор для творчества, будучи слишком «легкой», ваш собеседник может воспринять ее как повод для дискуссии и затеять спор с вами, в котором постарается убедить вас сделать то, что ему нужно.

Например, фраза «Я принципиально не одалживаю денег» или «Брать в долг – плохая примета» может послужить предметом спора, в котором у вас может не хватить сил на выигрыш, если проситель опытный, а вы не достаточно твердо стоите на своей позиции. Чтобы ваша позиция была реально устойчивой, у вас должен быть бизнес-план на то, как вы собираетесь распорядиться вашими финансами. Вы должны составить список конкретных вещей, которые вы собираетесь приобрести на ваши деньги и установить точные сроки. Покупки должны быть реально обоснованным. Если это авто, вы должны знать марку, объем двигателя, расход бензина, расходы на содержание и эксплуатацию и отдавать себе отчет, зачем конкретно автомобиль вам нужен. Приобретения должны служить вашим реальным потребностям и приносить прибыль, а не удовлетворять фантазии. Иначе вы рискуете через некоторое время оказаться без денег. Поэтому, имея в виду ваши конкретные цели, отвечайте своим просителям с Качественной модальности, она нейтральна по сути и исчерпывающа по содержанию. Вашему собеседнику не хватит наглости уточнять у вас подробности или пускаться в философствования на тему того, как вам следовало бы относиться к деньгам. А если хватит, вы всегда можете попросить его вам не хамить. Итак, возможные ответы в Качественной модальности: «Я и рад бы помочь от всей души, но у меня на эти деньги есть определенные планы», «Я храню все деньги на депозитном счете, его нельзя трогать», «Увы, у меня у самого долги, которые нужно возвращать», «Нет, при моих обстоятельствах я не могу одолжить, ни копейки».

Вывод: наше материальное положение зависит от того, какому мифу в этой сфере жизни мы следуем.

Глава Вторая. Что конкретно следует предпринять, чтобы улучшить свое материальное положение.

Измените свои жизненные позиции, если они фальшивые.

Переиграйте свое прошлое, если оказалось, что с детства вам внушили ложные представления о мире.

Многим из нас родители говорили: «Сейчас у меня нет денег», «На это у нас нет денег», «Мы честные люди, откуда у нас может быть столько денег?» Привычка с детства ощущать недостаток средств к существованию мешает во взрослой жизни зарабатывать столько, сколько необходимо, чтобы удовлетворить общечеловеческие базовые потребности в той мере, которая позволяет иметь уже более высокие общечеловеческие потребности, более тонкие, более творческие. Если вышесказанное – про вас, то вам следует переиграть в своих воспоминаниях сцены из вашего прошлого на новый лад. Например, если ваше детство прошло в бедной обстановке, представьте, что все было совсем не так. Вооружитесь качественными книгами и журналами по созданию интерьера и листайте их до тех пор, пока не найдете интерьер, в котором вам хотелось бы провести свое детство. То же самое проделайте с домом, садом, парком, улицами города или деревни. Далее займитесь своим внешним видом: начиная с младенчества и до сегодняшнего дня, примеряйте на себя одежду, обувь, аксессуары, которые вам действительно нравятся, и ни в коем случае не смотрите на ценник! Представляйте сцены из вашего детства, в которых ваши родители щедро тратят деньги на ваши игрушки и развлечения, ваших друзей и путешествия.

Переиграйте прошлое! Представьте, как родители говорят: «У нас достаточно денег», «Мы можем себе это позволить», «Сейчас мы тебе это купим». Постарайтесь забыть родительские фразы о нехватке средств. Никогда не говорите и не думайте, что «денег нет» — ведь эта формула может стать вашей каждодневной реальностью! Наши мысли и слова почти полностью формируют наши обстоятельства. Если мы часто думаем и говорим: «Денег не хватает, денег нет», — так оно вскорости и будет, ведь мысль управляет энергией.

Научитесь эмоционально не зависеть от состояния ваших финансовых дел.

Конечно, очень важно научиться эмоционально не зависеть от наличия и количества денег в данный момент у вас на счету или в кошельке.

Это означает, что в трудные финансовые периоды жизни человеку следует избегать негативных эмоций тоски, малодушия, неверия, отчаяния. Эти эмоции, переходящие в затяжной хронический характер, действуют разрушительно на психику человека и его способность конструктивно мыслить и находить сильные решения трудных задач. В эти периоды занимайтесь аутотренингом: ведите здоровый образ жизни, для того, чтобы ваш ум хорошо работал. Относитесь к данным обстоятельствам как к условию задачи, которую вам нужно решить. Не тратьте силы на бесполезные жалобы, разговоры, сетования. Направьте их на реальные поиски решения. Решая задачу, будьте последовательны и целеустремленны. Не распыляйтесь, действуйте точно, в экономном режиме. Будьте в хорошей форме: люди не любят и избегают тех, у кого неприятности, потому что на подсознании верят, что это заразно. Это действительно так и есть! Сами в этот период прекратите свои отношения с неудачниками – энергетическое поле неудачи только усугубит ваши собственные неприятности. Старайтесь, напротив, искать встреч с людьми успешными, удачливыми, здоровыми. Ни в коей мере не посвящайте их в свои неприятности и не пытайтесь искать у них совета и поддержки. Напротив, проводите с ними время в непринужденной обстановке, обсуждая только те проблемы, которые интересны вам обоим и не связаны с вашими конкретными обстоятельствами сейчас. Обсуждайте с ними перспективы своего и их будущего, делайте это с радостным вдохновенным лицом, с горящими глазами, с уверенностью в успехе. Энергетическое поле удачи поддержит вас и зарядит позитивной энергией. Через какое-то время вы поймете, что ваши дела идут на лад. Не останавливайтесь, продолжайте действовать в том же духе. Ваш успех уже близок.

И, наоборот, в периоды финансового подъема – а эти чередования полос бывают в жизни каждого человека – не следует впадать в эйфорию и швырять деньги направо и налево, бездумно расходуя их по прихоти сиюминутного чувства. Не спешите встретиться с теми, кого, по вашему мнению, Фортуна забыла. Вам сейчас захочется поделиться своим успехом, опытом и богатством со старыми знакомыми, показать им, как вам теперь хорошо. Не делайте этого ни в коем случае: вы снова станете заметны для эгрегора неудачников, и он постарается вас вернуть в свои ряды. Если встретите такого знакомого случайно, ведите себя спокойно, нейтрально, не обсуждайте свои дела, не рассказывайте подробно об обстоятельствах своей жизни. Отделайтесь общими фразами и вежливыми улыбками. Не зовите такого человека в гости к себе домой, лучше, если он настаивает на встрече, сходите с ним в близлежащее демократичное кафе на чай или кофе, но не угощайте его – пусть заплатит за себя сам. Не заказывайте много – только напиток. Ни в коем случае не ходите с этим человеком в дорогое увеселительное заведение: ресторан, клуб, казино. Это будет большой ошибкой, которая повлияет в дальнейшем на ваш финансовый успех.

Не ищите так же специально встречи с успешными людьми – вы встретитесь с ними случайно –эгрегор удачи позаботится об этом. Но если вы будете слишком назойливы и нарушите этику эгрегора, ваша удача снова отвернется от вас.

Отношение к деньгам у вас должно быть стабильным, отвечающим конструктивной жизненной позиции, ровным, неэмоциональным. Просто привыкнит?? к тому, что у вас ВСЕГДА хорошее материальное положение, и исходите из этого. Решения принимайте взвешенно, логично. Если вы склонны к волнению, никогда не принимайте решение сразу – дождитесь, пока ваши эмоции улягутся, позвольте себе попереживать, и только потом размышляйте.

Хорошо помогает в острые пиковые периоды финансового спада или подъема словесная формула, которую человек должен сказать себе спокойным уверенным тоном: «Так будет не всегда».

Повысьте качество своего интеллекта, займитесь своим образованием, лечитесь от бедности.

Часто жизнь не дает много денег тому, кто мог бы неправильно ими распорядиться. Ведь деньги – это средство, которое может дать человеку определенную власть над миром. Человек глупый, необразованный, не обладающий достаточной широтой сознания, не осознающий взаимосвязь всего живого на земле, мог бы, владея мощью больших денег, принести непоправимые разрушения в мир. Поэтому в жизни обычно глупость идет рука об руку с бедностью. Так природа защищается от возможной агрессии со стороны недалекого, но наделенного большой властью человека.

Поэтому, если у вас регулярно случаются провалы в нищету при, казалось бы, столь же регулярных финансовых взлетах, не считайте себя умным. Смиритесь с тем, что ума у вас все-таки недостаточно. Даже при том, что множество фактов вашей биографии говорят об обратном. Скажите себе: «Я глуп». Посмотрите на себя в зеркало внимательно. Потом откройте ноутбук и напечатайте эту фразу в новом документе. (То же можно сделать с помощью карандаша и листа бумаги).

Далее разверните данное утверждение на Качественном уровне: перечислите по порядку все качества вашей натуры, которые подтверждают то, что вы – глупец.

Далее на Предметном уровне напротив каждого Качественного утверждения опишите конкретное событие из вашей жизни во всех деталях и подробностях в качестве примера, подтверждающего это утверждение.

Далее на Предметном уровне опишите событие, которое могло бы произойти вместо того события, которое произошло реально и привело к плохим последствиям. Сюжет в нем должен по воле вашей фантазии развернуться таким образом, чтобы данный пример смог опровергнуть Качественное утверждение, иллюстрирующее то, что вы – глупец. То же самое проделайте со всеми качественными утверждениями вашего списка.

Далее, опираясь на только что придуманный вами и описанный конкретный пример, назовите на Качественном уровне ту черту характера, которая должна была бы присутствовать у вас, чтобы данный сюжет мог быть осуществлен. Проделайте это со всем списком.

Далее откройте новый документ (возьмите чистый лист). Напишите: «Я умен». На качественном уровне составьте список черт вашего характера, которые подтверждают утверждение, что вы умны. Напротив каждого Качественного описания приведите конкретный пример из вашей жизни во всех подробностях, подтверждающий это.

Далее сравните между собою эти два документа. Качества, подтверждающие, что вы глупы, выделите синим цветом. В первом документе качества, подтверждающие, что вы умны, выделите красным цветом. Во втором документе качества, подтверждающие, что вы умны, выделите зеленым цветом.

Далее откройте третий документ (возьмите чистый лист) и внесите в него выделенные красным и зеленым черты вашего характера, записав их в два столбика. Сравните столбики между собой. Выделите жирным шрифтом (обведите в рамку) те черты, которые встречаются в обоих столбиках. Эти качества реально присутствуют у вас в характере, но вы не всегда используете их, чтобы быть последовательно умным. Качеств, выделенных красным цветом, вам не хватает для того, чтобы быть очень умным. Их следует развить в себе. Качества с первого листа, выделенные синим цветом, представляют проблему для вашего характера, они провоцируют вас на совершение глупостей. Имейте это в виду. Это не значит, что с этими качествами вам нужно вступить в бой и уничтожить их. Нет, пусть они живут, они зачем-то тоже нужны. Но только, когда в вашей жизни снова возникнет ситуация, в которой нужно будет совершить определенный поступок, дайте себе тайм-аут и постарайтесь определить: поступок, который вы собираетесь совершить, соответствует качеству умника в вашем списке или глупца? Далее можете делать выбор, как вам следует поступить. Конец обоих сюжетов вам известен.

Чтобы развить в себе необходимые качества характера, следует читать художественную литературу на тему данного качества, ходить на чаты и сайты в интернете и общаться с людьми, имеющими сходную проблему. Также следует читать специальную литературу из области практической психологии: журналы, статьи, монографии. Следует посещать соответствующие вашей теме тренинги и группы поддержки, семинары и практические занятия. Работа с психологом один на один всегда менее эффективна, чем такая же работа в группе.

Улучшите качество своего питания. Врачи валеологи рекомендуют с целью повышения качества интеллекта принимать поливитамины с комплексом минералов (цинк, медь, селен); препараты, содержащие йод (йодомарин); препараты на основе растения гингко-билоба (танакан). Установите для себя здоровый режим дня, не переутомляйтесь, следите за тем, чтобы ваш сон ничто не тревожило, выключайте на ночь все электроприборы в вашей спальне. Продолжительность сна должна быть не менее восьми часов. Учитывайте кривую ритма Работоспособности бизнесмена, которая характеризуется пятью периодами от начала деятельности:

Адаптация к деятельности. 20-30 минут. Большое волевое усилие.

Оптимум работоспособности – 3-4 часа. Волевые усилия незначительны.

Период компенсации. Уровень работоспособности все еще устойчив, но требует выраженных волевых усилий, направленных на преодоление утомления. 1-2 часа.

Период неустойчивой компенсации. Колебания работоспособности, но без закономерной тенденции к снижению. Появляются явные признаки утомления. 1-2 часа.

Период снижения работоспособности. Производительность падает на 20-25%. Появляются признаки усталости. 1-2 часа.

Вывод: если мы стоим на правильной этической позиции и действуем в соответствии с ритмами Космоса, у нас всегда будет достаточно хорошее устойчивое материальное положение, чтобы мы могли быть удовлетворены финансовой стороной своей жизни, несмотря на неизбежные для всех людей частные трудности.