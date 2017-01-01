Как использовать нумерологию ангелов

Ваши ангелы часто посылают вам сообщения, показывая вам последовательности чисел. Они делают это двумя способами.

Во-первых, тихонечко шепчут вам на ухо, чтобы вы подняли голову вовремя и заметили время на часах или телефонный номер на доске объявлений. Ангелы надеются, что вы заметите повторение одних и тех же цифр.

Например, вы можете часто видеть набор цифр 111, и вам будет казаться, что каждый раз, когда вы смотрите на часы, часы показывают 1:11 или 11:11.

Второй метод, которым ангелы показывают вам последовательности чисел, имеющие смысловое значение, например, физически размещая машину, которая движется перед вами, и имеет знак со специальным номером, который они хотят чтобы вы увидели.

Те, кто знаком с этим феноменом, становятся специалистами в прочитывании различных номерных знаков. Таким образом, ангелы на самом деле могут передавать вам детальные послания.

Основные значения ангельской нумерологии

Здесь приведены основные значения некоторых последовательностей чисел. Так или иначе, но ваши личные ангелы скажут вам, если ваша ситуация имеет другое значение для вас.

Спросите своих ангелов, «Что вы пытаетесь сказать мне?»

И они с радостью дадут вам дополнительную информацию, чтобы помочь в расшифровке значений их номеров.

— 111 —

Наблюдай за своими мыслями тщательно, и удостоверься в том, что ты думаешь только о том, о чем ты хочешь думать, а не о том, о чем ты думать не хочешь.

Эта последовательность означает то, что для вас открываются широкие возможности, и ваши мысли проявляются в физической форме в рекордные сроки. 111 похоже на яркий свет вспышки.

Это означает, что вселенная сфотографировала ваши мысли и проявляет их в физической форме.

Довольны ли вы теми мыслями, какие сфотографировала вселенная?

Если нет, исправьте свои мысли. (Попросите своих ангелов помочь вам в этом, если вы испытываете сложности с контролем и наблюдением за своими мыслями).

— 222 —

Наши недавно посеянные идеи начинают прорастать в реальность.

Продолжайте поливать и удобрять их, и скоро они проклюнутся сквозь почву, так что вы сможете увидеть доказательства своих манифестаций. Другими словами, не упустите пяти минут перед этим чудом.

Ваше проявление скоро станет очевидным для вас, поэтому вы продолжайте хорошенько работать!

Продолжайте удерживать позитивные мысли, продолжайте повторять аффирмации и визуализации.

— 333 —

Вознесенные Мастера находятся вблизи вас, желая показать вам, что вы можете рассчитывать на их помощь, любовь и товарищеские отношения.

Призывайте Вознесенных Мастеров часто, особенно, когда вы видите наборы чисел с 3 вокруг себя.

Некоторые из наиболее знаменитых Вознесенных Мастеров следующие: Иисус, Моисей, Мария, Гуань Инь, Йогананда.

— 444 —

Ангелы окружают вас, уверяя вас в своей любви и помощи. Не волнуйтесь, потому что ангельская помощь поблизости.

— 555 —

Пристегните свои ремни. Главное жизненное изменение впереди.

Это изменение не должно рассматриваться, как «позитивное» или «негативное», потому что все изменения всего лишь естественная часть жизненного потока.

Возможно, это изменение является ответом на ваши молитвы, поэтому продолжайте находиться в покое.

— 666 —

Ваши мысли находятся не в балансе сейчас, они слишком сфокусированы на материальном мире.

Этот набор цифр просит вас держать свои мысли в балансе между небесами и землей.

Подобно тому, как сказано в знаменитой «Нагорной проповеди», ангелы просят вас сфокусироваться на духе и служении, и помнить, что ваши материальные и эмоциональные потребности будут автоматически удовлетворены в результате.

— 777 —

Ангелы аплодируют вам, поздравления, вы в потоке!

Продолжайте хорошую работу и знайте, что ваше желание осуществляется.

Это чрезвычайно позитивный знак, означающий, что вы можете ожидать, что произойдут еще большие чудеса.

— 888 —

Определенный этап вашей жизни заканчивается, и этот знак является предупреждением к подготовке.

Этот набор цифр может означать, что вы завершаете эмоциональную карьеру, или фазу отношений. Это также означает, что существует свет в конце тоннеля.

Дополнительно, это означает, «Урожай созрел. Собирайте его и наслаждайтесь им». Другими словами, не мешкая, двигайтесь вперед, или наслаждайтесь плодами своего труда.

— 999 —

Завершение. Это окончание большой фазы в вашей личной или во всеобщей жизни.

Также, это послание работникам света, занятым исцелением Земли, означающий, «Приступайте к работе, потому что Мать Земля нуждается в вас сейчас».

— 000 —

Напоминание о том, что вы едины с Богом, чтобы вы почувствовали присутствие любви вашего Создателя в себе. Также, это означает, что какая-то ситуация прошла полный круг.

Комбинации цифр нумерологии ангелов

Ангелы часто посылают вам сообщение, содержащее комбинации из двух и более цифр. Здесь приведены основные значения трехзначных, двухзначных комбинаций.

Если ваши послания содержат три и более цифры, обедините ответы из различных комбинаций цифр.

Например, если вы постоянно замечаете комбинацию 312, используйте значение комбинации цифр 3 и1, плюс комбинации 1 и 2.

Или, если вы чувствуете, что вам так подсказывают, сложите цифры вместе.

Продолжайте складывать, пока не получите однозначное число. Потом посмотрите на значение этого, в частности, числа в ранее записанном списке цифровых последовательностей, которые содержат те же цифры, (например, 111, 222, 333 и так далее).

Комбинации, содержащие 1

Комбинации 1 и 2, такие как 121 или 112

Наши мысли подобны семенам, которые начинают прорастать. Вы могли уже, наверное, видеть некоторые свидетельства осуществления ваших желаний.

Это означает, что вещи будут двигаться в желаемом вами направлении. Продолжайте верить!

Комбинации 1 и 3, такие как 133 или 113

Вознесенные Мастера работают с вами над процессами ваших мыслей.

Разными способами они выступают в качестве наставников, обучая вас древним мудростям, связанным с манифестацией. Они посылают вам энергию, чтобы удержать вас от разочарований, и ободрение, чтобы вы оставались сфокусированными на истинных целях вашей души.

Дополнительно, Вознесенные Мастера могут предлагать вам консультации, руководство, советы, в отношении смысла вашей жизни. Всегда, тем не менее, они учат тому, что любое творение начинается на уровне мысли и идеи.

Попросите их помочь вам с мудростью выбрать то, что вы хотите.

Комбинации 1 и 4, такие как 114 или 144

Ангелы настойчиво указывают, чтобы вы следили за своими мыслями сейчас. Они советуют вам загадать желание, так как вы находитесь в такой точке, которая реализует ваши мысли в настоящий момент.

ПРИМЕЧАНИЕ: комбинация 411 означает, «Спросите ангелов о некоторой информации, которая вам нужна в данный момент».

Комбинации 1 и 5, такие как 115 или 551

Ваши мысли создают изменения в вашей жизни. Продолжайте управлять своими мыслями в вами выбранном направлении. Если приближающиеся изменения не желательны, вы можете остановить или изменить их, изменяя свои мысли.

Комбинации 1 и 6, такие как 116 или 661

Держите свои мысли в возвышенном состоянии и избегайте беспокойств, связанных с материальным миром.

ПРИМЕЧАНИЕ: комбинация 611 означает, «Просите помощи в исправлении чего-то такого в материальном мире, что раздражает или беспокоит вас в данный момент».

Комбинации 1 и 7, такие как 117 или 771

Это подтверждение того, что вы делаете все превосходно. Вы на правильном пути, продолжайте движение!

Это означает, что вы выбрали свои мысли правильно, и что вам следует сильнее сфокусироваться на своих задачах.

Добавьте подходящие эмоции к своим мыслям, например, чувство благодарности за те дары, которые вы получили в своей жизни. Благодарность ускорит процесс вашей манифестации.

Комбинации 1 и 8, такие как 118 или 881

Вы приближаетесь к концу важной фазы своей жизни. Если вы устали от каких-то событий в своей жизни, радуйтесь, что скоро произойдет исцеление или замена их на что-то лучшее.

Смиритесь и освободите те части своей жизни, которые не работают, потому что ваши мысли о лучшей жизни приходят к реализации.

Комбинации 1 и 9, такие как 119 или 991

Новые двери открылись для вас, как результат ваших мыслей. У вас есть возможность посмотреть на ваши мысли и столкнуться глаза в глаза с вашими собственными творениями.

Позвольте старому уйти, потому что оно заменяется новым в соответствии с вашими пожеланиями.

Комбинации 1 и 0, такие как 100 или 110

Могущественное Божественное руководство от Бога и ангелов просит вас изменить ваши мысли. Возможно, вы молились, чтобы стать счастливее и здоровее.

Если так, то это ответ на ваши молитвы. Бог знает, что решение, которое вы ищете, рождается из ваших мыслей.

Попросите Бога руководить направлением ваших мыслей и поддерживать вас во время вашего переходного периода.

Комбинации, содержащие 2

Комбинации 2 и 1, такие как 221 или 112

Наши мысли подобны семенам, которые начинают прорастать. Вы могли уже, наверное, видеть некоторые свидетельства осуществления ваших желаний.

Это означает, что вещи будут двигаться в вами желаемом направлении. Продолжайте верить!

Комбинации 2 и 3, такие как 223 или 323

Вознесенные Мастера работают с вами как со-авторы вашего нового проекта. Они говорят вам, что они разделяют ваше волнение и знают, что все происходит наилучшим образом для вас.

Эти Мастера могут видеть, что ваше будущее уже гарантированно будет наполнено счастьем, которое вы ищете. Наслаждайтесь этой новой фазой вашей жизни!

Комбинации 2 и 4, такие как 224 или 244

Как говорится в духовном писании, в Курсе Чудес, «Ангелы лелеют вашу новорожденную цель». Это знак того, что вы получаете помощь свыше в осуществлении желаемых вами переходов. Это время, когда вам особенно надо знать, что вы не одиноки.

Комбинация цифр 2 и 4 являются сигналом от ваших ангелов, говорящих вам, что они работают очень плотно с вами с данный момент.

Комбинации 2 и 5, такие как 255 или 225

Ваши молитвы и ваши намерения чисты, сильны, и безусловны, поэтому ожидайте, что изменение наступит даже быстрее, чем вы, возможно, ожидали. Не упустите момента, когда ваши желания осуществлятся. Они могут прийти неожиданными способами, поэтому не теряйте надежды. Разговаривайте с Богом часто, и просите утешения.

Комбинации 2 и 6, такие как 266 или 262

Новая покупка или приобретение ожидает вас.

Комбинации 2 и 7, такие как 277 или 272

Обращались ли вы недавно по поводу новой работы, приема в школу, или по поводу займа? Эти цифры означают хорошие новости. Они просят вас держаться и не позволять вашей вере колебаться.

Комбинации 2 и 8, такие как 288 или 282

Одна дверь начинает открываться и другая дверь начинает закрываться.

Прислушивайтесь к своей интуиции очень внимательно сейчас, потому что она подскажет вам шаги, которые обеспечат вам постоянное изобилие во время этих переходов.

Комбинации 2 и 9, такие как 299 или 292

Если вы недавно пережили потерю (работы, любимого, и т.д.), ожидайте, что она будет возмещена в самом ближайшем будущем.

Все работает вам во благо, несмотря на то, что возможно, позади осталось так много сцен, когда вы думали, что Бог оставил вас. Не волнуйтесь!

Чувствуйте энергию жизни, которая движется вперед в данный момент.

Вы не были наказаны вашими недавними потерями. Наоборот, вселенная готовит вас к новому.

Комбинации 2 и 0, такие как 200 или 202

Бог хочет, чтобы вы знали, что он не забыл и не покинул вас. Он любит вас очень, очень сильно!

В действительности, Бог подготавливает замечательную новую фазу вашей жизни. Говорите с Богом часто, и вы почувствуете это приближающееся чудо.

Бог также напоминает вам о важности «Божественной Своевременности». Иногда определенные факторы должны совпасть чтобы вами желаемый результат может быть достигнут.

Пока вы удерживаете свою веру, ничто не препятствует исполнению вашего желания.

Комбинации, содержащие 3

Комбинации 3 и 1, такие как 311 или 313

Вознесенные мастера работают с вами над процессами ваших мыслей. Разными способами они выступают в качестве наставников, обучая вас древним мудростям, связаным с манифестацией.

Они посылают вам энергию, чтобы удержать вас от разочарований, и ободрение, чтобы вы оставались сфокусированными на истинных целях вашей души.

Дополнительно, Вознесенные Мастера могут предлагать вам консультации, руководство, советы, в отношении смысла вашей жизни. Всегда, тем не менее, они учат тому, что любое творение начинается на уровне мысли и идеи.

Попросите их помочь вам с мудростью выбрать то, что вы хотите.

Комбинации 3 и 2, такие как 322 или 332

Вознесенные Мастера работают с вами как со-авторы вашего нового проекта. Они говорят вам, что они разделяют ваше волнение и знают, что все происходит наилучшим образом для вас.

Эти Мастера могут видеть, что ваше будущее уже гарантированно будет наполненно счастьем, которое вы ищете. Наслаждайтесь этой новой фазой вашей жизни!

Комбинации 3 и 4, такие как 334 или 344

Вы имеете возможность получить много помощи в данный момент! Как Вознесенные Мастера, так и ангелы находятся с вами, чтобы помогать, направлять и любить вас. Тянитесь к ним так же, как и они тянутся к вам.

Комбинации 3 и 5, такие как 353 или 335

Вознесенные Мастера хотят подготовить вас к большой перемене в жизни, которая неизбежна. Они хотят, чтобы вы знали, что они держут вашу руку во время этого изменения, и что все будет хорошо. Примите изменение и ищите благословение в нем.

Комбинации 3 и 6, такие как 363 или 336

Ваши Вознесенные Мастера помогают вам проявлять те материалы, которые нужны вам для выполнения Божественной цели вашей жизни.

Будь то деньги для обучения, или условия для вашей учительской или целительской работы, Мастера работают над тем, чтобы дать это вам. Они хотят, чтобы вы знали, что вы заслуживаете этой помощи, чтобы вы были способны дать это другим.

Комбинации 3 и 7, такие как 377 или 373

Вознесенные Мастера счастливы. Они не только видят вашу истинную внутреннюю Божественность, но они также одобряют тот путь, который вы выбрали.

Они хотят, чтобы вы знали, что вы достойны счастья, позвольте струиться потоку священного блаженства, который приходит с вашим Божественным наследием и выбранным путем.

Комбинации 3 и 8, такие как 338 или 383

«Продолжайте идти», Мастера говорят вам. Повысьте энергию и фокус своих мыслей и чувств. Перестройте свое мировоззрение с учетом знаний о своем единстве с Богом, всеми и всей жизнью

Комбинации 3 и 9, такие как 393 или 339

Это серьезное послание, чтобы отпустить ситуации вашей жизни, которые не являются целостными или которые отслужили своим целям. Не держитесь искусственно за эти ситуации из страха. Знайте, что в каждый момент о вас заботятся.

Это является необходимым, удерживать позитивную точку зрения в отношении себя и своего будущего. Эта точка зрения в действительности, создает то, что вы испытываете, поэтому попросите Мастеров помочь вам выбирать свои мысли с высшей перспективы любви.

Комбинации 3 и 0, такие как 300 или 330

Бог и Вознесенные Мастера пытаются привлечь ваше внимание, в большей степени, в отношении вопроса, связанного с выполнением вашей Божественной задачи.

Не игнорировали ли вы недавно какое-нибудь наставление?

Если так, то вы можете испытывать затруднения сейчас. Эта комбинация цифр является небесным методом предупреждения вас о том, что вы должны выполнять свою роль в процессе со-творчества.

Это означает, что необходимо прислушиваться и следовать своему Божественному руководству в выполнении определенных действий.

Комбинации, содержащие 4

Комбинации 4 и 1, такие, как 441 или 411

Ангелы настойчиво указывают, чтобы вы следили за своими мыслями сейчас. Они советуют вам загадать желание, так как вы находитесь в такой точке, которая реализует ваши мысли в настоящий момент.

ПРИМЕЧАНИЕ: комбинация 411 означает, «Спросите ангелов о некоторой информации, которая вам нужна в данный момент».

Комбинации 4 и 2, например, 442 или 422

Как говорится в духовном писании, в Курсе Чудес, «Ангелы лелеют вашу новорожденную цель». Это знак того, что вы получаете помощь свыше в осуществлении желаемых вами переходов. Это время, когда вам особенно надо знать, что вы не одиноки.

Комбинация цифр 2 и 4 являются сигналом от ваших ангелов, говорящих вам, что они работают очень плотно с вами с данный момент.

Комбинации 4 и 3, например, 443 или 433

Вы имеете возможность получить много помощи в данный момент! Как Вознесенные Мастера, так и ангелы находятся с вами, чтобы помогать, направлять и любить вас. Тянитесь к ним так же, как и они тянутся к вам.

Комбинации 4 и 5, например, 455 или 445

Ваши ангелы участвуют в одном из ваших знаменательных жизненных измений сейчас.

Комбинации 4 и 6, например, 446 или 466

Ваши ангелы предупреждают вас, что вы сфокусированны слишком сильно на материальном мире. Они просят вас передать свои беспокойства им, чтобы они могли вмешаться.

Сбалансируйте свой фокус между небом и землей, и знайте, что ваши ресурсы поистине безграничны, особенно, когда вы работаете рука об руку с Божественностью.

Комбинации 4 и 7, например, 477 или 447

Ангелы поздравляют вас и говорят, «Продолжайте великолепную работу! Вы в потоке. Держите свои мысли сфокусированными, потому что они имеют большой положительный эффект».

Комбинации 4 и 8, например, 488 или 448

Это сообщение ваших ангелов о том, что какой-то этап вашей жизни заканчивается. Они хотят, чтобы вы знали, когда все тормозится, они с вами, и будут помогать направлять вас к новым ситуациям, более подходящим для ваших нужд, желаний и целей.

Комбинации 4 и 9, например, 494 или 449

Ангелы говорят вам, что пора отпустить ситуацию, которая завершилась. Они напоминают, что, когда одни двери закрываются, другие открываются.

Ангелы определенно помогают вам открыть новые двери и исцелить от любой боли, сопровождающей этот переход, который вы сейчас переживаете.

Пожалуйста, попросите своих ангелов помочь вам обрести веру в то, что эти завершения и эти начинания являются ответами на ваши молитвы.

Комбинации 4 и 0, например, 440 или 400

Бог и ангелы хотят, чтобы вы знали, что вы очень, очень любимы. Они просят вас почувствовать эту любовь, потому что она ответит на многие ваши вопросы и разрешит любые проблемы.

Комбинации, содержащие 5

Комбинации 5 и 1, такие, как 511 или 515

Ваши мысли создают изменения в вашей жизни. Продолжайте управлять своими мыслями в вами выбранном направлении.

Если приближающиеся изменения не желательны, вы можете остановить или изменить их, изменяя свои мысли.

Комбинации 5 и 2, такие, как 522 или 552

Ваши молитвы и ваши намерения чисты, сильны, и безусловны, поэтому ожидайте, что изменение наступит даже быстрее, чем вы, возможно, ожидали.

Не упустите момента, когда ваши желания осуществлятся. Они могут прийти неожиданными способами, поэтому не теряйте надежды. Разговаривайте с Богом часто, и просите утешения.

Комбинации 5 и 3, например, 533 или 553

Вознесенные Мастера хотят подготовить вас к большой перемене в жизни, которая неизбежна. Они хотят, чтобы вы знали, что они держут вашу руку во время этого изменения, и что все будет хорошо. Примите изменение и ищите благословение в нем.

Комбинации 5 и 4, например, 554 или 544

Ваши ангелы участвуют в одном из ваших знаменательных жизненных изменений сейчас.

Комбинации 5 и 6, например, 556 или 566

Ваша материальная жизнь сильно меняется, например, приобретение нового дома, новой машины, или другое приобретение.

Комбинации 5 и 7, например, 577 или 575

Это признание того, что вы у порога неизбежного изменения, которое обогатит вас или физически, или эмоционально, или интеллектуально – или в комбинации всех трех.

Оставайтесь на этом курсе и скоро вы увидите свидетельства того, как изменение повлияет на вашу жизнь и на ваше окружение.

Комбинации 5 и 8, например, 588 или 558

Эта комбинация цифр символизирует то, что вы находитесь в 11-м часу, прямо перед лицом изменения.

Не бойтесь его, потому что вас будут поддерживать и любить во время этого изменения, которе теперь неизбежно.

Комбинации 5 и 9, например, 599 или 595

Для того, чтобы новое изменение произошло, необходимо отпустить прошлое.

Эта комбинация цифр просит вас отпустить прошлое и знать, что оно выполняло жизненную функцию в свое время. Тем не менее, жизнь подвижна, и изменение неизбежно.

Знайте, что новое стоит у вас на пороге, ожидая, чтобы его впустили. Вы сможете впустить это новое, когда отпустите старое с любовью.

Комбинации 5 и 0, например, 500 или 550

Важное послание, которое сообщает вам, что ваши жизненные изменения происходят в Божественном и превосходном порядке.

Они являются даром от Бога и в соответствии с волей Бога во имя вашего высшего Я.

Комбинации, содержащие 6

Комбинации 6 и 1, такие, как 611 или 661

Держите свои мысли в возвышенном состоянии и избегайте беспокойств, связанных с материальным миром.

ПРИМЕЧАНИЕ: комбинация 611 означает, «Просите помощи в исправлении чего-то такого в материальном мире, что раздражает или беспокоит вас в данный момент».

Комбинации 6 и 2, такие, как 622 или 662

Новая покупка или приобретение ожидает вас.

Комбинации 6 и 3, такие, как 663 или 633

Ваши Вознесенные Мастера помогают вам проявлять те материалы, которые нужны вам для выполнения Божественной цели вашей жизни.

Будь то деньги для обучения, или условия для вашей учительской или целительской работы, Мастера работают над тем, чтобы дать это вам. Они хотят, чтобы вы знали, что вы заслуживаете этой помощи, чтобы вы были способны дать это другим.

Комбинации 6 и 4, такие, как 644 или 664

Ваши ангелы предупреждают вас, что вы сфокусированы слишком сильно на материальном мире. Они просят вас передать свои беспокойства им, чтобы они могли вмешаться.

Сбалансируйте свой фокус между небом и землей, и знайте, что ваши ресурсы поистине безграничны, особенно, когда вы работаете рука об руку с Божественностью.

Комбинации 6 и 5, такие, как 665 или 655

Ваша материальная жизнь сильно меняется, например, приобретение нового дома, новой машины, или другое приобретение.

Комбинации 6 и 7, такие, как 667 или 677

Признание того, что ваши мысли и работа в материальном мире получили высокую оценку. Вы успешно сбалансировали свои мысли и деятельность, вы заботитесь об уме, теле и духе.

Продолжайте великолепную работу!

Комбинации 6 и 8, такие, как 668 или 688

Вы собираетесь расстаться с чем-то из вашего материального мира, например, продажа имущества.

Если вы не намерены избавляться от чего-то или продавать что-то из вашего материального мира, вы можете изменить свои мысли и изменить ход событий.

Тем не менее, если вы намереваетесь продавать что-то или избавляться от чего-то материального из вашей жизни, примите этот знак, как сигнал о том, что ваша мечта сбывается.

Комбинации 6 и 9, такие, как 669 или 699

Отпустите свои материальные вещи, особенно, если у вас есть навязчивая идея в отношении какого-то материального приобретения.

Эта комбинация цифр просит вас отпустить. Также, это сообщение о том, что что-то в вашей жизни будет заменено чем-то лучшим.

Будьте открыты для новых приобретений, которые превзойдут ваши ожидания, потому что вы готовы к обновлению. Вы заслуживаете наилучшего!

Комбинации 6 и 0, такие, как 600 или 660

Это послание от вашего Создателя о вашей материальной жизни. Божественное руководство от Бога просит вас меньше фокусироваться на Земных желаниях.

Это не означает, что Бог просит вас жить нищенскую жизнь, но, напротив, Ваш Создатель просит вас попробовать применить более духовный подход для решения ваших нужд.

Знайте, что Бог внутри вас и он является вашим источником всего, в чем вы нуждаетесь. Просто удерживайте веру и благодарность, и будьте открыты к знакам или новым возможностям, которые принесут материальные блага к вам.

«Ищите прежде всего царства Божьего, и все остальное будет дано вам», вот суть послания этой комбинации цифр.

Комбинации, содержащие 7

Комбинации 7 и 1, например, 711 или 771

Это подтверждение того, что вы делаете все превосходно. Вы на правильном пути, продолжайте движение!

Это означает, что вы выбрали свои мысли правильно, и что вам следует сильнее сфокусироваться на своих задачах.

Добавьте подходящие эмоции к своим мыслям, например, чувство благодарности за те дары, которые вы получили в своей жизни. Благодарность ускорит процесс вашей манифестации.

Комбинации 7 и 2, например, 722 или 772

Обращались ли вы недавно по поводу новой работы, приема в школу, или по поводу займа?

Эти цифры означают хорошие новости. Они просят вас держаться и не позволять вашей вере колебаться.

Комбинации 7 и 3, например, 773 или 733

Вознесенные Мастера счастливы. Они не только видят вашу истинную внутреннюю Божественность, но они также одобряют тот путь, который вы выбрали.

Они хотят, чтобы вы знали, что вы достойны счастья, позвольте струиться потоку священного блаженства, который приходит с вашим Божественным наследием и выбранным путем.

Комбинации 7 и 4, например, 774 или 744

Ангелы поздравляют вас и говорят, «Продолжайте великолепную работу!

Вы в потоке. Держите свои мысли сфокусированными, потому что они имеют большой положительный эффект».

Комбинации 7 и 5, например, 775 или 755

Это признание того, что вы у порога неизбежного изменения, которое обогатит вас или физически, или эмоционально, или интеллектуально – или в комбинации всех трех.

Оставайтесь на этом курсе и скоро вы увидите свидетельства того, как изменение повлияет на вашу жизнь и на ваше окружение.

Комбинации 7 и 6, например, 776 или 766

Признание того, что ваши мысли и работа в материальном мире получили высокую оценку.

Вы успешно сбалансировали свои мысли и деятельность, таким образом вы заботитесь об уме, теле и духе. Продолжайте великолепную работу!

Комбинации 7 и 8, например, 778 или 788

Не было ли у вас ощущения, что какая-то часть вашей жизни, например, работа или отношения, завершается?

Это подтверждение того, что ваши ощущения правильные. Окончание может обозначать значительное позитивное изменение в какой-то ситуации, или это может означать, что какая-то часть вашей жизни приближается к завершению.

Не взирая ни на что, эта комбинация цифр предвещает новости о предстоящем позитивном изменении, включающем в себя окончание напряженной ситуации. Держитесь, потому что ваша жизнь вот-вот станет легче.

Комбинации 7 и 9, например, 779 или 799

Поздравления! Вы обрасываете старые составляющие вашей жизни, которые больше вам не соответствуют.

Вы проживаете более подлинную жизнь, которая заключается в объединении с вашей высшей оценкой себя. Эта комбинация цифр приветствует ваше решение жить искренне.

Комбинации 7 и 0, например, 700 или 770

«Молодец» непосредственно от Бога, раздающего вам похвалы за ментальную, духовную и физическую работу, которую вы делаете.

Вы помогаете себе и многим другим людям идя своим настоящим путем, и Бог просит вас продолжать вашу великолепную работу.

Комбинации, содержащие 8

Комбинации 8 и 1, такие, как 811 или 881

Вы приближаетесь к концу важной фазы своей жизни.

Если вы устали от каких-то событий в своей жизни, радуйтесь, что скоро произойдет исцеление или замена их на что-то лучшее.

Смиритесь и освободите те части своей жизни, которые не работают, потому что ваши мысли о лучшей жизни приходят к реализации.

Комбинации 8 и 2, такие, как 822 или 882

Одна дверь начинает открываться и другая дверь начинает закрываться.

Прислушивайтесь к своей интуиции очень внимательно сейчас, потому что она подскажет вам шаги, которые обеспечат вам постоянное изобилие во время этих переходов.

Комбинации 8 и 3, такие, как 833 или 883

«Продолжайте идти», Мастера говорят вам. Повысьте энергию и фокус своих мыслей и чувств.

Перестройте свое мировоззрение с учетом знаний о своем единстве с Богом, всеми и всей жизнью.

Комбинации 8 и 14, такие, как 884 или 884

Это сообщение ваших ангелов о том, что какой-то этап вашей жизни заканчивается.

Они хотят, чтобы вы знали, когда все тормозится, они с вами, и будут помогать направлять вас к новым ситуациям, более подходящим для ваших нужд, желаний и целей.

Комбинации 8 и 5, такие, как 885 или 885

Эта комбинация цифр символизирует то, что вы находитесь в 11-м часу, прямо перед лицом изменения.

Не бойтесь его, потому что вас будут поддерживать и любить во время этого изменения, которе теперь неизбежно.

Комбинации 8 и 6, такие, как 886 или 866

Вы собираетесь расстаться с чем-то из вашего материального мира, например, продажа имущества.

Если вы не намерены избавляться от чего-то или продавать что-то из вашего материального мира, вы можете изменить свои мысли и изменить ход событий.

Тем не менее, если вы намереваетесь продавать что-то или избавляться от чего-то материального из вашей жизни, примите этот знак, как сигнал о том, что ваша мечта сбывается.

Комбинации 8 и 7, такие, как 887 или 877

Не было ли у вас ощущения, что какая-то часть вашей жизни, например, работа или отношения, завершается? Это подтверждение того, что ваши ощущения правильные.

Окончание может обозначать значительное позитивное изменение в какой-то ситуации, или это может означать, что какая-то часть вашей жизни приближается к завершению.

Не взирая ни на что, эта комбинация цифр предвещает новости о предстоящем позитивном изменении, включающем в себя окончание напряженной ситуации.

Держитесь, потому что ваша жизнь вот-вот станет легче.

Комбинации 8 и 9, такие, как 889 или 899

Некоторая важная фаза вашей жизни подошла к концу, принося с собой другие события, которые также заканчиваются по эффекту домино.

Подобно поезду, прибывающему к конечной остановке, один вагон останавливается, в то время как следующие вагоны задерживаются, прежде чем затормозить перед остановкой.

Эта комбинация цифр является посланием о том, что вы проходите через цепь событий, когда многие части вашей жизни затормаживаются и останавливаются.

Не беспокойтесь, тем не менее, потому что эти изменения необходимы для начала новых комбинаций и обстоятельств для вас.

Комбинации 8 и 0, такие, как 800 или 808

Это послание от вашего Божественного Создателя, обозначающее, что предстоящие завершения являются частью вашего Божественного плана.

Они являются ответами на ваши молитвы, и происходят в соответствии с волей Бога с отношении вас.

Попросите Бога помочь ослабить любые опасения или беспокойства, которые могут быть у вас в отношении этих предстоящих изменений.

Комбинации, содержащие 9

Комбинации 9 и 1, такие, как 991 или 919

Новые двери открылись для вас, как результат ваших мыслей.

У вас есть возможность посмотреть на ваши мысли и столкнуться глаза в глаза с вашими собственными творениями. Позвольте старому уйти, потому что оно заменяется новым в соответствии с вашими пожеланиями.

Комбинации 9 и 2, такие, как 992 или 922

Если вы недавно пережили потерю (работы, любимого, и т.д.), ожидайте, что она будет возмещена в самом ближайшем будущем.

Все работает вам во благо, несмотря на то, что возможно, позади осталось так много сцен, когда вы думали, что Бог оставил вас. Не волнуйтесь!

Чувствуйте энергию жизни, которая движется вперед в данный момент. Вы не были наказаны вашими недавними потерями. Наоборот, вселенная готовит вас к новому.

Комбинации 9 и 3, такие, как 993 или 939

Это серьезное послание, чтобы отпустить ситуации вашей жизни, которые не являются целостными или которые отслужили своим целям.

Не держитесь искусственно за эти ситуации из страха. Знайте, что в каждый момент о вас заботятся. Это является необходимым, удерживать позитивную точку зрения в отношении себя и своего будущего.

Эта точка зрения в действительности, создает то, что вы испытываете, поэтому попросите Мастеров помочь вам выбирать свои мысли с высшей перспективы любви.

Комбинации 9 и 4, такие, как 994 или 944

Ангелы говорят вам, что пора отпустить ситуацию, которая завершилась. Они напоминают, что, когда одни двери закрываются, другие открываются.

Ангелы определенно помогают вам открыть новые двери и исцелить от любой боли, сопровождающей этот переход, который вы сейчас переживаете.

Пожалуйста, попросите своих ангелов помочь вам обрести веру в то, что эти завершения и эти начинания являются ответами на ваши молитвы.

Комбинации 9 и 5, такие, как 959 или 995

Для того, чтобы новое изменение произошло, необходимо отпустить прошлое. Эта комбинация цифр просит вас отпустить прошлое и знать, что оно выполняло жизненную функцию в свое время. Тем не менее, жизнь подвижна, и изменение неизбежно. Знайте, что новое стоит у вас на пороге, ожидая, чтобы его впустили. Вы сможете впустить это новое, когда отпустите старое с любовью.

Комбинации 9 и 6, такие, как 966 или 996

Отпустите свои материальные вещи, особенно, если у вас есть навязчивая идея в отношении какого-то материального приобретения.

Эта комбинация цифр просит вас отпустить. Также, это сообщение о том, что что-то в вашей жизни будет заменено чем-то лучшим.

Будьте открыты для новых приобретений, которые превзойдут ваши ожидания, потому что вы готовы к обновлению. Вы заслуживаете наилучшего!

Комбинации 9 и 7, такие, как 977 или 997

Поздравления! Вы обрасываете старые составляющие вашей жизни, которые больше вам не соответствуют.

Вы проживаете более подлинную жизнь, которая заключается в объединении с вашей высшей оценкой себя. Эта комбинация цифр приветствует ваше решение жить искренне.

Комбинации 9 и 8, такие, как 998 или 988

Некоторая важная фаза вашей жизни подошла к концу, принося с собой другие события, которые также заканчиваются по эффекту домино.

Подобно поезду, прибывающему к конечной остановке, один вагон останавливается, в то время как следующие вагоны задерживаются, прежде чем затормозить перед остановкой.

Эта комбинация цифр является посланием о том, что вы проходите через цепь событий, когда многие части вашей жизни затормаживаются и останавливаются.

Не беспокойтесь, тем не менее, потому что эти изменения необходимы для начала новых комбинаций и обстоятельств для вас.

Комбинации 9 и 0, такие, как 900 или 909

Это послание от вашего Создателя, свидетельствующее о том, что часть вашей жизни, которая только что завершилась, была руководима Богом.

Ничего на самом деле не было по-настоящему потеряно. Не существует смерти и не существует случайностей. Ваше недавнее жизненное изменение, в котором важная часть вашей жизни прервалась или изменилась, на самом деле, является ответом на ваши молитвы.

Бог дает вам понять, что он не забирает ничего от вас, и не «причиняет» вам лишений. Напротив, ваши жизненные планы или молитвы вызвали это изменение в вашей жизни, посредством вашей Богом данной силы.

Пожелайте простить всех, связанных с этим, чтобы вы могли быть светлыми и свободными, когда вы войдете в прекрасную новую фазу жизни.

Комбинации, содержащие 0

Комбинации 0 и 1, такие, как 001 или 010

Могущественное Божественное руководство от Бога и ангелов просит вас изменить ваши мысли. Возможно, вы молились, чтобы стать счастливее и здоровее.

Если так, то это ответ на ваши молитвы. Бог знает, что решение, которое вы ищете, рождается из ваших мыслей.

Попросите Бога руководить направлением ваших мыслей и поддерживать вас во время вашего переходного периода.

Автор — Дорин Верче

Сайт http://www.angeltherapy.com

Перевод на русский язык: Татьяна Лосева