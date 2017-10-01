Как элита доминирует в мире. Долг как инструмент порабощения

На протяжении всей человеческой истории, те, кто называется правящим классом, нашли различные способы заставить тех, кто находится под их контролем, работать для своей экономической выгоды.

Но в наши дни, мы охотно порабощаем сами себя. Заемщик – слуга кредитора, и в нашем мире никогда не было больше долгов, чем сейчас. По данным Института международных финансов, глобальный долг достиг отметки в 217 трлн долларов, хотя другие оценки поставили бы этот показатель намного выше. Конечно, все знают, что наша планета тонет в долгах, но большинство людей никогда не задумываются о том, КОМУ принадлежит весь этот долг. Этот беспрецедентный долговой пузырь представляет собой самое большое перераспределение богатства в истории человечества, а те, кто обогащаются, являются чрезвычайно богатыми избранными на вершине пищевой цепи.

Знаете ли вы, что у 8 человек сейчас столько же богатства, сколько и у беднейших 3,6 миллиарда человек вместе взятых, живущих на планете?

Каждый год разрыв между ультра-богатыми и бедными на планете становится все больше и больше. Это то, о чем я часто писал, и «финансовая» глобализация мировой экономики играет важную роль в этой тенденции.

Вся мировая финансовая система основана на долгах, и эта система, основанная на долгах, бесконечно вовлекает богатство мира в самую, самую вершину пирамиды.

Однажды Альберт Эйнштейн сказал:

“Сложный процент – это восьмое чудо света. Тот, кто это понимает, зарабатывает … тот кто этого не понимает … платит”.

Действительно ли он говорил это или нет, неважно, но реальность вопроса заключается в том, что это совершенно верно. Погружая всех нас в долги, и получая их с нас, элита может просто сидеть сложа руки и медленно, но уверенно становиться все богаче и богаче с течением времени. Между тем, поскольку остальные, все мы, работаем бесконечные часы, чтобы «оплачивать наши счета», правда заключается в том, что мы тратим наши лучшие годы на обогащение кого-то другого.

Много было написано о тех, кто управляет миром. Если вы хотите, можете называть их «элитой», «истеблишментом» или «глобалистами», правда заключается в том, что большинство из нас понимает, КТО они. И как они контролируют всех нас, это не какой-то гигантский заговор. В конечном счете, это на самом деле очень просто. Деньги – это форма социального контроля, и вешая на всех остальных нас как можно больше долгов, они заставляют всех нас работать на их экономическую выгоду.

Это начинается в очень раннем возрасте. Мы очень поощряем нашу молодежь ходить в колледж, и мы говорим им, чтобы они даже не беспокоились о том, сколько это будет стоить. Мы заверяем их, что после окончания школы у них будет отличная работа, и у них не будет проблем с погашением студенческих кредитов, которые они накапливают.