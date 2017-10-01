Как элита доминирует в мире. Долг как инструмент порабощения

На протяжении всей человеческой истории, те, кто называется правящим классом, нашли различные способы заставить тех, кто находится под их контролем, работать для своей экономической выгоды.
Но в наши дни, мы охотно порабощаем сами себя. Заемщик – слуга кредитора, и в нашем мире никогда не было больше долгов, чем сейчас. По данным Института международных финансов, глобальный долг достиг отметки в 217 трлн долларов, хотя другие оценки поставили бы этот показатель намного выше. Конечно, все знают, что наша планета тонет в долгах, но большинство людей никогда не задумываются о том, КОМУ принадлежит весь этот долг. Этот беспрецедентный долговой пузырь представляет собой самое большое перераспределение богатства в истории человечества, а те, кто обогащаются, являются чрезвычайно богатыми избранными на вершине пищевой цепи.
Знаете ли вы, что у 8 человек сейчас столько же богатства, сколько и у беднейших 3,6 миллиарда человек вместе взятых, живущих на планете?
Каждый год разрыв между ультра-богатыми и бедными на планете становится все больше и больше. Это то, о чем я часто писал, и «финансовая» глобализация мировой экономики играет важную роль в этой тенденции.
Вся мировая финансовая система основана на долгах, и эта система, основанная на долгах, бесконечно вовлекает богатство мира в самую, самую вершину пирамиды.
Однажды Альберт Эйнштейн сказал:
“Сложный процент – это восьмое чудо света. Тот, кто это понимает, зарабатывает … тот кто этого не понимает … платит”.
Действительно ли он говорил это или нет, неважно, но реальность вопроса заключается в том, что это совершенно верно. Погружая всех нас в долги, и получая их с нас, элита может просто сидеть сложа руки и медленно, но уверенно становиться все богаче и богаче с течением времени. Между тем, поскольку остальные, все мы, работаем бесконечные часы, чтобы «оплачивать наши счета», правда заключается в том, что мы тратим наши лучшие годы на обогащение кого-то другого.
Много было написано о тех, кто управляет миром. Если вы хотите, можете называть их «элитой», «истеблишментом» или «глобалистами», правда заключается в том, что большинство из нас понимает, КТО они. И как они контролируют всех нас, это не какой-то гигантский заговор. В конечном счете, это на самом деле очень просто. Деньги – это форма социального контроля, и вешая на всех остальных нас как можно больше долгов, они заставляют всех нас работать на их экономическую выгоду.
Это начинается в очень раннем возрасте. Мы очень поощряем нашу молодежь ходить в колледж, и мы говорим им, чтобы они даже не беспокоились о том, сколько это будет стоить. Мы заверяем их, что после окончания школы у них будет отличная работа, и у них не будет проблем с погашением студенческих кредитов, которые они накапливают.
Но за последние 10 лет задолженность по студенческим кредитам в Соединенных Штатах выросла на 250 процентов, и сейчас это совершенно потрясающая сумма в 1,4 триллиона долларов. Миллионы наших молодых людей уже вливаются в «реальный мир» в финансовом отношении, и многие из них будут буквально тратить десятки лет на погашение этих долгов.
Но это только начало.
Чтобы успевать в нашем обществе, практически всем нам нужен автомобиль, и автокредиты очень легко получить в наши дни. Я помню, когда автокредиты давали только на четыре или пять лет, но в 2017 году довольно часто можно найти кредиты на новые транспортные средства, сроком на шесть или семь лет.
Общая сумма задолженности по автокредитам в США в настоящее время превысила триллион долларов, и этот очень опасный пузырь продолжает расти.
Если вы хотите иметь дом, это будет означать еще большие долги. В прежние времена ипотечные кредиты обычно давали на 10 лет, но сейчас уже на 30 лет является стандартом.
Кстати, вы знаете, откуда изначально исходит термин «ипотека»?
Если вы вернетесь к латыни, это на самом деле означает «смертельный залог».
И теперь, когда большинство ипотечных кредитов рассчитаны на 30 лет, многие будут продолжать платить до тех пор, пока они буквально не умрут.
К сожалению, большинство американцев даже не понимают, насколько они обогащают тех, кто выдает ипотечные кредиты. Например, если у вас есть 30-летняя ипотека на дом стоимостью 300 000 долларов США под 3,92 процента, в конечном итоге ваша общая сумма выплат составит 510 640 долларов США.
Долг кредитной карты еще более коварный. Процентные ставки по долгам с кредитных карт часто бывают в двузначных цифрах, и некоторые потребители фактически в конечном итоге платят в несколько раз больше, чем они первоначально заимствовали.
По данным Федеральной резервной системы, общая задолженность по кредитным картам в Соединенных Штатах также превысила триллион долларов, и мы входим в то время года, когда американцы используют свои кредитные карты наиболее часто.
В целом, потребители США теперь имеют около 13 триллионов долларов долга.
Как заемщики, мы все слуги кредиторов, и большинство из нас даже не понимают, что с нами сделали.
В этой первой части я сосредоточился на индивидуальных долговых обязательствах, но завтра во второй части, я собираюсь рассказать о том, как элита использует государственный долг, чтобы корпоративно поработить нас. По всей планете национальные правительства тонут в долгах, и это произошло не случайно. Элита любит сажать правительства в долги, потому что это способ систематически передавать огромное количество богатства из наших карманов в их карманы. Только в этом году правительство США заплатит где-то около полутора триллионов долларов только в процентах по государственному долгу. Это представляет собой кучу налоговых долларов, от которых мы не получаем никакой пользы, а те, кто от этого выигрывает, просто становятся богаче и богаче.
Во второй части мы также поговорим о том, как наша система, основанная на долгах, буквально предназначена для создания спирали государственного долга. Как только вы это поймете, все ваши взгляды на этот вопрос, изменятся. Если мы хотим взять государственный долг под контроль, мы должны покончить с этой нынешней системой, которая должна была поработить нас теми, кто ее создал.
Мы тратим так много времени на эти симптомы, но если мы хотим конкретных решений, нам нужно начать обращать внимание на коренные причины наших проблем. Долг – это инструмент порабощения, и тот факт, что человечество в настоящее время имеет более 200 триллионов долларов долга, должно глубоко беспокоить всех нас.