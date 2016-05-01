Как делали теплый пол в старой России (4 фото)

Не раз слышал о дворянских усадьбах и конюшнях, где делали теплый пол и стены. Пропускали каналы от печей, куда проходил теплый воздух. Но такой вариант вижу впервые.

Нашей семье достался в наследство бабушкин дом в Воронежской области. 10 лет назад на семейном совете решили дом не бросать, по мере сил приводить в порядок.

При доме – надел земли, 50 соток воронежского чернозема, огород, сад, покос.

О решении ни разу не пожалели дом и сад не перестает радовать и удивлять нас и наших друзей, которые приезжают из Москвы «просто отоспаться и отдышаться, вспомнить вкус «картошки и яблок».

Сад благодаря глубокой обрезке в 2008 году пережил засуху 2009, 2010,2011 годов и прошедшим летом даже старые яблони, стволы диаметром 50 см, все в дуплах, которые «молчали» 10 лет, дали отменный урожай. Повидло из антоновки, сваренное в чугуне на грушевых углях, равных не имеет!

И наш дом позволяет сделать немало открытий.

Дом бабушки и дедушки сложен из дубовых бревен, стены с внешней и внутренней стороны мазаны глиной с соломой, с внешней стороны обшиты железом ( с Урала привозили оцинкованные корыта, разбирали и покрывали стены и крыши – поверьте, такой «сайдинг» простоял 60 лет!

Дом – это экологически чистый термос, хранит тепло зимой и чудесную прохладу в жаркие дни.

Примером замечательной старой технологии может быть плетень.

В августе перестилали в доме полы, и нам открылся образец энергосберегающих технологий начала 19 века — на расстоянии 1 метра от завалины по периметру всей комнаты был выложен плетень высотой 50-60 см, мазанный глиной извне, с открытым углом, обращенным к русской печи — нам рассказали, что такие «отражатели» делали, чтобы «загнать» тепло от печи под пол и сохранить его там — чем не своеобразный подогрев полов? Без единого гвоздя, только природные материалы – глина, песок, солома, лоза – и руки!

Русская печь стоит в углу, дальнем от окон, на глинобитном фундаменте. Периметр плетня размыкается возле печи примерно на 1,5 метра, как раз на уровне фундамента. При постоянном пользовании печью фундамент постепенно прогревался и отдавал тепло.

Под полом между стеной и плетнем действительно все засыпано землей, а внутри плетня оставлена воздушная подушка- пустое пространство между досками пола и землей, куда и «стекал» теплый воздух от фундамента. Это мы из рассказов старожилов узнали. Восстанавливаем русскую печь, пол уже переложили, будем рады сообщить, как пройдут испытания технологии.

Нам надо заново учиться, как жить в уважении к природе, тогда и она в долгу не останется…