Как бороться с негативными энергетическими воздействиями

Признаки энергоинформационного нападения

Последствия негативного воздействия зачастую похожи на симптомы какого-либо заболевания. Понаблюдайте за своим физическим и эмоциональным состоянием. Возможно, ухудшение самочувствия, нервные срывы и раздражительность спровоцированы не простудой или усталостью, а энергетической атакой.

Есть простой способ это проверить. Возьмите два стакана с питьевой водой. Попробуйте ее на вкус и убедитесь, что она одинакова. Возьмите один стакан, накройте его правой ладонью и подождите пять минут. Представьте, что ваша энергия перетекает в стакан, наполняя его. Снова попробуйте воду. Если вкус не изменился или даже стал лучше, то никакого воздействия на вас не оказано. В случае, если вода в стакане показалась вам горькой, кислой или соленой, нужно очищать свою энергетику.

Организм первым замечает негативные проявления и энергетический дисбаланс и начинает посылать сигналы тревоги в виде головных болей, тошноты, а также чувства постоянного голода — энергия уходит на борьбу с негативным воздействием и не успевает восстанавливаться для нормальной жизнедеятельности.

Появляется тревожность и раздражительность, неконтролируемые всплески активности сменяются апатией. Резкая смена настроения, не свойственная вам, также может быть признаком опасного воздействия.

Бессонница чередуется с желанием проспать весь день, сны становятся сумбурными и тревожными. В подсознании может мелькать образ незнакомого вам человека. После сна появляется чувство еще большей усталости, возможны кошмары и сновидения, в которых вы в панике убегаете. Может появиться стойкий страх уснуть и увидеть что-то пугающее.

Раздражение и гнев не позволяют сдерживать эмоции, и отношения с окружающими людьми ухудшаются. Процветающий бизнес внезапно буксует или вовсе разваливается. Появляется чувство, будто все валится из рук: бьется посуда, не удается закончить пустяковое дело, учащаются мелкие бытовые травмы, особенно при участии острых предметов.

Способы защиты от энергетического удара

Если оказанное на вас влияние имеет не магическую основу, защитить себя можно путем практики медитации. Она поможет высвободить собственную энергетику и направить ее на вашу же защиту. Важно во время медитации представить себе защитную оболочку и попытаться ее растянуть таким образом, чтобы она закрывала вас, словно кокон. Для восстановления энергетики важно очистить не только себя, но и свое жилище от негатива.

Если вы слышите или ощущаете негатив, обращенный на вас, произнесите следующие слова: «От меня отскочит, назад вернется»; «От кого пришло зло, к тому и вернется». Также можно воспользоваться силой молитвыи попросить защиты: «Господи, спаси и сохрани. Отверни зло от меня и даруй покой и здоровье».

Снять негативное воздействие можно проведя ритуал, который прекратит энергетическую утечку и восстановит жизненные силы. Приготовьте 5 свечей, морскую соль и красную ленту. Наполните ванну теплой водой, зажгите свечи, одну из которых обвяжите лентой. Растворите соль в воде, приговаривая: «Соль со дна морского избавит от глаза дурного. Меня очистит, негатив снимет». Погрузитесь в воду на 15-20 минут, всматривайтесь в пламя свечи и представляйте, как негатив горит в огне. Смойте с себя прохладной водой остатки соли и проговорите: «Вода смывает все зло, все напасти, все ненастья». Со словами «негатив уйди, в пламени сгори» затушите свечу. Ее необходимо вынести из дома в завернутом виде, закопать или выкинуть.