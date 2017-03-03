К чему приводят негативные эмоции: Психосоматика в инфографике

Психосоматическими называют заболевания, причину которых нужно искать в психике и душе человека, в его отношении и восприятии происходящих событий. То есть эмоциональное или психическое состояние человека напрямую связано с физическим состоянием человека.

Многие учёные и медики признают факт того, что наше здоровье зависит от нашего внутреннего душевного состояния, наших мыслей и настроения, характера, наличия или отсутствия любви, от способности быть счастливым, отношения к неудачам и успехам на работе и пр.