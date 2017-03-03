К чему приводят негативные эмоции: Психосоматика в инфографике

Психосоматическими называют заболевания, причину которых нужно искать в психике и душе человека, в его отношении и восприятии происходящих событий. То есть эмоциональное или психическое состояние человека напрямую связано с физическим состоянием человека.
Многие учёные и медики признают факт того, что наше здоровье зависит от нашего внутреннего душевного состояния, наших мыслей и настроения, характера, наличия или отсутствия любви, от способности быть счастливым, отношения к неудачам и успехам на работе и пр.
Стресс всегда наносит удар по нервной системе, если же человек испытывает стресс постояно, в конце-концов нервная система перестаёт его выдерживать и влияние стресса распространяется на весь организм, давая осложнения на сердечно-сосудистую, эндокринную системы, а через них — на внутренние органы человека.
Кроме того, сильные эмоции, такие как обида, подавление гнева (злости), чувуство вины, неприятие себя, желание отомстить, страх, также могут приводить к возникновению различных патологических процессов в организме:
опубликовано econet.ru