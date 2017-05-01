К чему горят щеки?

Горят щеки: значение приметы

Если у вас горят щеки, то о вас кто-то вспоминает. Вы можете даже узнать, что именно в этот момент о вас думают или говорят. Для этого необходимо провести по щеке золотым кольцом и посмотреть на цвет полоски, оставшейся после него. Если полоска темная, то вас ругают или обсуждают ваши поступки. Если полоска светлая, то о вас говорят хорошо, возможно, хвалят. Если полоса красная, значит, человек говорит или думает о вас нейтрально.

Многие трактуют эту примету по-иному, учитывая сторону щеки. В этом случае левая и правая щека горят к разным событиям.

К чему горит левая щека

Горит левая щека – примета плохая. Это значит, что кто-то у вас за спиной плетет интриги. Самое неприятное, что чаще всего примета указывает на близких людей или родственников. Вполне возможно, что люди, которым вы доверяли, настроены против вас и хотят использовать ваше доверие и наивность в свои целях. Если у вас горит левая щека, то вам, конечно, не стоит тут же бежать и разбираться с тем, кто, по вашему мнению, может быть настроен негативно. Лучше не давать повода для конфликта, не поддаваться на провокации и всеми силами стараться сохранять спокойствие. Пройдет время, и заговор близких людей против вас раскроется сам по себе.

К чему горит правая щека

Горит правая щека – примета хорошая. Это значит, что о вас думает ваш любимый человек, причем его мысли очень позитивные и добрые. Вероятно, в этот момент он думает о том, как сделать вам приятное и как проявить по отношению к вам заботу. Если у вас горит щека, но второй половинки у вас нет, то это повод задуматься над тем, что у вас появился тайный поклонник. Скорее всего, он давно уже мечтает о вас, однако что-то мешает ему открыть свои чувства.

Если горят обе щеки

Если у вас горят и правая и левая щеки, то это очень плохая примета. Она указывает на то, что в скором времени вы будете плакать и ваши слезы остудят пылающее лицо. Эта примета может предсказывать несчастья, болезни, неудачи, обиды – все, что может причинить вред и вызвать слезы. Но исполнения этой народной приметы можно легко избежать. Для этого нужно просто умыть лицо святой водой. Жар спадет, и примета не исполнится.

Значение приметы по дням недели

Многие трактуют эту народную примету по дням недели.

Если щеки горят в понедельник, то вас ожидает новое знакомство или встреча со старым знакомым.Если щеки горят во вторник, то вас ждет серьезный конфликт, скандал или даже драка.Если щеки горят в среду, то вас ждет удача во всех задуманных делах. Также это указывает на денежную прибыль.Если щеки горят в четверг, вас ждет неожиданное происшествие, которое доставит удовольствие и радость.Если щеки горят в пятницу, вас ждет известие от близких людей или приезд родственников.Если щеки горят в субботу, вас ждет безудержное веселье.Если щеки горят в воскресенье, вы в скором времени расстанетесь с близким вам человеком.

Стоит сказать, что эта примета имеет смысл только в том случае, если ваши щеки начали гореть совершенно случайно, а не от жары на улице или вследствие заболевания.