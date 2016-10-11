Известный физик и Теория Струн: мы живем в Божьей Матрице

Митио Каку – известный физик-теоретик, футурист и автор бестселлеров – разработал теорию, которая доказывает существование Бога с помощью так-называемой Теории Струн.
Теория Струн предполагает, что кажущееся разнообразие элементарных частиц – это в действительности “колебательные состояния”.
Д-р Каку убежден в факте разумного дизайна вселенной, чем весьма раздражает ученое сообщество – ведь он является одним из самых известных, уважаемых физиков мира, соавтором теории струнного поля (одного из направлений в Теории Струн).
“Я пришел к выводу, что все мы в этом мире направляемся законами, правилами, которые, в свою очередь, установил Разум”, – заявил он (источник: Геофилософская Ассоциация антропологических и культурных исследований).
Д-р Каку является одним из продолжателей поиска “Теории Всего”, который начал еще великий Эйнштейн. “Теория Всего” должна объединить четыре фундаментальные силы вселенной: гравитацию, электромагнетизм, “большую силу” и “малую силу”.
По словам Каку, сама цель физики – “найти уравнение, позволяющее объединить все силы природы и читать разум Бога”.
Так как Теория Струн как раз и предлагает унифицированное описание гравитации и физики элементарных частиц, она претендует на статус “Теории Всего”.
К такому выводу (о существовании Разума во вселенной) д-р Каку пришел после эксперимента с “примитивными полурадиусными тахионами” (как он их называет).
Тахион – это частица, которая движется быстрее света. Многие физики, однако, считают, что такой частицы нет в природе, поскольку ее существование противоречит известным законам физики.
Как отмечал еще Эйнштейн и другие ученые, специальная теория относительности означает, что если бы существовали частицы-быстрее-света, их можно было бы использовать для коммуникации в обратном движении времени.
Д-р Каку использовал разработанную в 2005 году технологию, которая позволила ему, опираясь на примитивный тахионный полурадиус, проанализировать поведение материи на субатомном уровне.
После нескольких таких экспериментов, изучая поведение тахионов, физик пришел к выводу, что человечество живет в “матрице” – мире, управляемом законами и принципами, придуманными интеллектом-архитектором.
“Я пришел к выводу, что мы живем в мире, управляемом правилами, которые сотворил Разум, – сказал он. – Это не ваша любимая компьютерная игра, но нечто намного большее, сложное, непостижимое”.
Анализ поведения материи на субатомном уровне при воздействии тахионного полурадиуса показывает полную абсурдность понятия “случайность”. Ведь мы живем в мире, который управляется стабильными законами и не детерминирован какой-либо космической случайностью.
“Это означает, – отметил Каку, – что во вселенной, по всей вероятности, существует неизвестная нам сила! Однако эта “неизвестная сила”, которая стала всему причиной, дала всему существование и все содержит в целостности, – есть ни что иное, как личность Иисуса Христа, во что верят все христиане.
Как понимает д-р Каку, вся Вселенная представляет собой симфонию вибрирующих струн, исходящих из разума Самого Бога. И эта космическая музыка резонирует в 11 измерениях гиперпространства.
Этот американский физик японского происхождения заявил: “Физики – единственные ученые, которые могут, не краснея, произносить слово “Бог””.
“Для меня совершенно очевидно, что мы существуем в рамках единого плана, управляемого правилами, которые сотворены и сформированы универсальным Разумом, а не появились случайно”.
21 thoughts on “Известный физик и Теория Струн: мы живем в Божьей Матрице”
Да все так и есть!
С возрастом разум слабеет
Слава Иисусу Христу!
Я как чувствовала, что фильм «Матрица» не совсем выдумка
Ya dumala , novoe chto-to uviju, eto uje izvestno bilo i bez uchenih.
Когда Он уготовлял небеса, я (Мудрость) была там. Когда Он проводил круговую черту по лицу бездны,
(Притчи 8:27)
Он есть Тот, Который восседает над кругом земли, и живущие на ней — как саранча пред Ним; Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья.
(Исаия 40:22)
Мир есть наше отражение! Всё что видим и всё что случается вокруг есть проекциях нас
Андрей вы очень точно определили …
Он, конечно, молодец, но Теория струнной вселенной в России уже более 20 лет открыта, разработана и применяется в. По каждой струне из 7 можно отреставрировать получение нужного вида энергии. Например, если проблема со здоровьем — порвана Красная струна, с любовью- нет энергии по оранжевой и т. д. Автор — Евдокия Дмитриевна Лучезарнова теорию струн не просто открыла миру, а адаптировала её для восприятия и применения любым человеком для жизни без усилий. Но, к сожалению, в России действует поговорка «Нет пророка в своём отечестве»… Но развитые давно эту теорию изучают, применяют в повседневной жизни и живут без проблем. Например: я 20 лет не посетила ни одного врача, не выпила ни одной таблетки, нет проблем в любви, с работой и пр. А мне — 60 лет. Эту теорию преподают уже по всему миру 700 специалистов, которых Автор подготовила, выпущены учебники, видеоматериалы, созданы спектакли, культура новая сформирована… Пусть эти учёные уже отдыхают
А можно ссылку на эту теорию и как вы ею пользуетесь?
Да, я согласна , что моя коллега по Ритмометоду так без апеляционно закончила свой коментарий, но это правда и я могу сказать то же — что не знаю проблем со здоровьем 20 лет. А если интересно, то читайте материалы на сайте Института ИрЛЕМ — Iirlem.ru, а все консультанты и все программы института вы найдете а сайте http://irlem-practice.ru/. Книг издано уникальных, интересных уже более 500, читайте и открывайте МИР ЛУЧЕВОЙ ВСЕЛЕННОЙ, где нашему разуму суждено жить с 2003 года. Удачи! если более подробно интересно пишите в личку и на скайп svsto100 , всегда откроем вам двери в уникальный мир Ритмологии или логики РИТМа!
извините Ольга к чему такая бестактность…
Ольга почему такая бестактность….Вы уже далеко не девочка а такая бестактность поражает…
На svetilo@list.ru
Не похоже, что автор направления, о котором пишет участница секты «радостей», сильно здоровая женщина. С таким перевесом тела в пространстве передвигать на Земле сложно, а уж в взад-вперёд по времени не набегаешься. Очередной блуд времён развала, сохранившийся и подписывающийся якобы научными разработками создательницы теории
Очень грустно читать вас — когда что — то не понятно, это просто дело времени, пройдет время и все будут жить по Лучевым законам, и здесь не причем «блуд времен» , просто ПЕРВЫЕ всегда не поняты современниками. Будьте вместимее и лояльнее к непонятому.
Долбанный косоглазый торчок
Свиножопой вася с порваным очком, опять гнилой русятины с гамном пожрал что ли?
Старческий маразм)))
Хотелось бы подробнее ознакомиться
театр деревянных человечков куда смешнее.