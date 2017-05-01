Изменение реальности

Одной такой настройки вполне достаточно для того, чтобы включились невидимые механизмы, трансформирующие Вашу жизнь в лучшую сторону. Но Вы можете проводить самонастройку столько раз, сколько пожелаете

1. Вам нужно сесть удобным образом на полу (по-турецки, поза лотоса) так, чтобы впереди было свободно 2-3 метра пространства.

2. Закройте глаза и расслабьтесь.

3. Почувствуйте себя больше, чем физическое тело (бесконечным сознанием, душой, всеобщей энергией — т.е. выйдите из ошибочного понимания того, что Вы есть тело)

4. Обратитесь к Высшему Я (или к тому, в кого верите) примерно таким образом: «Моё Высшее Я, прошу тебя позволь мне осуществить задуманное». Скажите так и обязательно хорошо осознайте то, что говорите.

5. После этого правой рукой (раскрытой ладонью, смотрящей вперёд) проведите слева направо, говоря-думая-представляя: «Открываю пространственную плоскость». Движение ладонью подобно тому, как если бы Вы вытирали мокрое окно — представьте окно шириной 1, 5 метра, и Вы ведёте ладонью от его левого края до его правого края.

6. Когда проводите так ладонью и говорите эти слова — очень хорошо представьте, что вслед за Вашей ладонью перед Вами образуется бесконечная плоскость. Она именно бесконечная и разделяет мир на две части — ту, в которой Вы сейчас в данный момент находитесь и ту, в которую Вы сейчас перейдёте.

7. Далее хорошо держа эту картину в своём сознании — т.е. хорошо концентрируясь на этих трёх элементах:

а) мир, в котором сейчас находитесь,

б) бесконечная плоскость перед Вами,

в) мир, в который сейчас перейдёте (мир за плоскостью) — начните определять то, что Вы хотите оставить и то, что хотите приобрести. Другими словами — в какую реальность Вы хотите перейти и какую оставить.

8. В этой части настройки Вы совершенно свободны в определениях этих реальностей. Начинать всегда нужно с той, в которой сейчас (на момент настройки) находитесь и далее переходить к той, которая за плоскостью.

9. Например это может выглядеть так: Вы сидите с закрытыми глазами (понимаете, что перед Вами плоскость, разделяющая мир на две части) и говорите-думаете про себя: «В этой реальности я имею проблемы со здоровьем (можно уточнить-сформулировать конкретно болезнь, например: проблемы с печенью, с глазами, сердцем и т.д.), я недостаточно решителен, я плохо понимаю людей, меня не в полной мере уважают, я совершенно лишён чувства любви к чужим людям, у меня нет сострадания, я имею очень большие затруднения с финансами, никак не могу открыть Третий Глаз и пробудить Кундалини, плохие отношения в семье, моя жизнь полностью лишена смысла…».

Далее Вы переключаете своё сознание на реальность, расположенную за плоскостью и говорите-думаете: «В той реальности я совершенно здоров, я удачлив и меня все любят и уважают, я имею столько денег, сколько мне необходимо, я обладаю в полной мере всеми сверхвозможностями, все мои мысли и желания быстро материализуются, жизнь приносит мне радость и удовлетворение, я источник счастья и благополучия…».

10. После этого Вы встаёте (держа всю созданную картину в своём сознании) и проходите сквозь пространственную плоскость.

11. Затем садитесь напротив места, на котором сидели только что по другую сторону плоскости (зеркальное отражение), закрываете глаза и снова ещё раз осознаёте факт того, что Вы перешли в ту реальность, которую сформулировали находясь за плоскостью.

Т.е. ещё раз фокусируетесь на понимании следующего: «В этой реальности я совершенно здоров, я удачлив и меня все любят и уважают, я имею столько денег, сколько мне необходимо, я обладаю в полной мере всеми сверхвозможностями, все мои мысли и желания быстро материализуются, жизнь приносит мне радость и удовлетворение, я источник счастья и благополучия…».

12. Далее Вам нужно обязательно убрать (закрыть) пространственную плоскость. Для этого Вы левой рукой делаете всё тоже самое, что делали правой рукой, но только наоборот. Т.е. ладонью левой руки Вы делаете движение справа налево и при этом говорите-думаете-представляете: «Я закрываю пространственную плоскость». И представляете, как следом за рукой плоскость исчезает.

13. После этого самонастройка завершена и её можно будет повторить в любое другое время (через день, через неделю или год) по желанию, любое число раз.