Избыток серотонина может быть очень вреден для организма

Что такое серотонин? Считается, что это химическое вещество, выделяемое нашим телом, отвечает за счастье и настроение. Нехватка серотонина может привести к депрессии. Как работает “гормон счастья”? Узнайте всё о серотонине: функции, дефицит серотонина и связанные с этим расстройства, как увеличить уровень серотонина естественным путём и какие продукты способствуют выработке серотонина и повышению его концентрации в нашем организме.

Серотонин. Рис. NIDA (CША)

Серотонин – что это?

Серотонин – это гормон эпифиза, нейротрансмиттер или нейромедиатор. Нейротрансмиттерами называют вещества, с помощью которых химические сигналы передаются из одной части мозга в другую. В нашем организме есть несколько типов нейротрансмиттеров, выполняющих различные функции. Серотонин главным образом отвечает за наше настроение, регулируя его. В этой статье мы расскажем об этой важнейшей функции “гормона счастья”, и вы узнаете о том, насколько она сложна.

Как производится серотонин? Это вещество является результатом биохимического процесса одного превращения. Клетки синтезируют серотонин с помощью фермента триптофангидроксилаза. Путем последовательного 5-гидрокислирования аминокислоты триптофана этим ферментом образуется 5-гидрокситриптофан, также известный как серотонин.

Существуют вещества, которые при взаимодействии с рецепторами производят такой же эффект. Например, ЛСД или лизергиновая кислота вызывает галлюцинации, подобное действие имеют и другие наркотики, такие как экстази или МДМА. Эффекты серотонина весьма разнообразны, и в том числе этот гормон может стать причиной долгосрочного снижения когнитивных функций. Подобным образом взаимодействует с организмом и вещество фенфлурамин, которое очень часто используют при лечении ожирения.

Каковы функции серотонина?

Головной мозг состоит из более чем 40 миллионов клеток, и большая их часть в той или иной степени прямо или косвенно подвержена действию серотонина. Он участвует во множестве процессов, связанных со здоровьем: контроле сна и аппетита, регулировании настроения, воодушевления и активности, сексуального возбуждения, боли.

Регулирование настроения. Низкий уровень серотонина делает нас раздражительными. Считается, что утром уровень серотонина понижается, поэтому некоторые люди просыпаются в плохом настроении.

Низкий уровень серотонина делает нас раздражительными. Считается, что утром уровень серотонина понижается, поэтому некоторые люди просыпаются в плохом настроении. Контроль аппетита. При достаточном уровне серотонина наступает сытость, и мы перестаем питаться. При низком уровне серотонина, наоборот, нас тянет на углеводы и калорийную пищу.

При достаточном уровне серотонина наступает сытость, и мы перестаем питаться. При низком уровне серотонина, наоборот, нас тянет на углеводы и калорийную пищу. Регулирование сна. Серотонин участвует в регулировании циркадных ритмов посредством производства мелатонина. Нарушение баланса мелатонина приводит к бессоннице.

Серотонин участвует в регулировании циркадных ритмов посредством производства мелатонина. Нарушение баланса мелатонина приводит к бессоннице. Нейромедиатор сексуального возбуждения. Серотонин напрямую связан с сексуальным желанием. При дефиците серотонина сексуальное желание снижается, а при избытке – увеличивается.

Серотонин напрямую связан с сексуальным желанием. При дефиците серотонина сексуальное желание снижается, а при избытке – увеличивается. Регулирование боли. Связь этого вещества с болью противоречива. Серотонин является источником гипералгезии (повышенной чувствительности организма к боли) и хронической боли. До недавнего времени мы связывали это вещество со счастьем и удовольствием, однако серотонин также имеет отношение и к нейронному сигналу о боли.

Связь этого вещества с болью противоречива. Серотонин является источником гипералгезии (повышенной чувствительности организма к боли) и хронической боли. До недавнего времени мы связывали это вещество со счастьем и удовольствием, однако серотонин также имеет отношение и к нейронному сигналу о боли. Серотонин и материнство. Научные исследования подтвердили связь серотонина с выработкой материнского молока. Кроме того, дефицит серотонина может являться одной из причин внезапной смерти грудного младенца.

Серотонин и психическое заболевание

Серотонин называют “гормоном счастья” из-за его способности влиять на наше благополучие, повышение самооценки, помогать концентрироваться и расслабляться. Изменение его уровня в организме является причиной того или иного нарушения психического здоровья. С учётом функции этого гормона, лекарства, помогающие влиять на его уровень, используются при таких расстройствах, как депрессия, социофобия, обсессивно-компульсивное расстройство, паническое расстройство, расстройство прерывистой вспыльчивости, деменция и серотониновый синдром.

Уровень серотонина и депрессия

Считается, что причиной депрессии является нарушение уровня серотонина в организме. Речь идёт о процессе регенерации нейронов. Согласно неврологу Барри Джейкобсу, депрессия возникает при недостаточной регенерации нейронов. Антидепрессанты СИОЗС (селективные ингибиторы обратного захвата серотонина) помогают воспроизводить новые клетки головного мозга и улучшить настроение. Было бы замечательно, если бы мы могли измерять уровень серотонина в мозге, но это невозможно. Однако можно измерить его содержание в крови: анализы показали, что при депрессии уровень серотонина в крови понижен. Также неизвестно, снижается ли уровень серотонина до или после наступления депрессии. Тем не менее, такие антидепрессанты, как СИОЗС или СИОЗН (селективные ингибиторы обратного захвата серотонина или норадреналина) помогают в данной ситуации.

Социальная тревожность и серотонин

Дисбаланс этого нейромедиатора может стать причиной нарушений, связанных с тревожностью. Примером таких расстройств являются: паническое расстройство, обсессивно-компульсивный синдром, социальная тревожность или социофобия, общая тревожность и т.д. Доподлинно неизвестно, дефицит или избыток серотонина провоцирует симптомы тревожности. До недавнего времени считалось, что причиной является нехватка серотонина, однако последние исследования опровергли это. Американский медицинский журнал JAMA Psychiatry опубликовал исследование о том, что люди, страдающие социофобией, имеют повышенное содержание серотонина в организме. А учёные из Уппсальского университета доказали, что в миндалине (мозговой структуре, регулирующей чувство страха) людей, страдающих социальной тревожностью, уровень серотонина сильно увеличен. Возможно, это может быть характерно только для расстройства социальной тревожности, поэтому необходимо продолжить исследования.

Серотонин и обсессивно-компульсивный синдром

Связь между обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР) и нейротрансмиттером серотонином была выявлена в связи с тем, что применение антидепрессантов СИОЗС способствует улучшению состояния страдающих этим синдромом. СИОЗС являются ингибиторами обратного захвата серотонина, другими словами, лекарствами, препятствующими снижению уровня этого нейромедиатора. Так же, как и дефицит ацетилсалициловой кислоты нельзя назвать причиной простуды, мы не можем утверждать, что ОКР вызвано недостатком серотонина. Однако, этот факт всё же влияет на данное расстройство. Решение проблемы нехватки серотонина поможет справиться с такими симптомами как плохое настроение, импульсивность и агрессивность.

Паническое расстройство и уровень серотонина

Причины панического расстройства, как и ОКР, неизвестны. Хотя у пациентов с паническими атаками также был выявлен пониженный уровень серотонина, мы не знаем, это являлось причиной или следствием. Однако, как и в случае с ОКР, при панических атаках также помогают антидепрессанты СИОЗС. Содержащие их лекарственные препараты способствуют улучшению состояния пациентов с тревожными расстройствами в целом и при синдроме панической атаки в частности.

Расстройство прерывистой вспыльчивости и серотонин

Расстройство прерывистой вспыльчивости является расстройством поведения, характеризующееся беспричинными вспышками гнева. Нейротрансмиттер серотонин помогает регулировать настроение и способствует снижению интенсивности и количества этих приступов. Поэтому для медикаментозного лечения этого расстройства также используют антидепрессанты СИОЗС, вступающие во взаимодействие с нейромедиатором. Несмотря на то, что расстройство прерывистой вспыльчивости считается неизлечимым, понизить агрессивное поведение, ощущение фрустрации и внутреннего гнева таких пациентов можно с помощью лекарств и медитации.

Низкий уровень серотонина и деменция

Последствием возрастных изменений являются когнитивные нарушения, связанные с потерей нейронных связей. Снижается активность нейротрансмиттеров, ответственных за передачу нейронной информации. Старение не является синонимом деменции, однако известны случаи значительных когнитивных нарушений. Наиболее известным видом деменции является болезнь Альцгеймера. В опубликованном в 2006 году исследовании мировые учёные заявили о выявлении серотонинергической недостаточности пациентов с болезнью Альцгеймера. Была выдвинута гипотеза о том, что проблемы с памятью при Альцгеймере вызваны дисфункцией рецепторов серотонина. Рецепторы представляют собой клетки, способные принимать передачи нейромедиаторов. Доказательств того, что повышение уровня серотонина может предупредить или замедлить развитие болезни Альцгеймера, не существует. Однако будущие исследования, возможно, приблизят нас к возможности победить деменцию.

Серотониновый синдром

Избыток серотонина может быть очень вреден для организма. Антидепрессанты СИОЗС считаются безопасными. Однако передозировка и, как следствие, высокая концентрация серотонина в организме, могут стать причиной серотонинового синдрома. Это может произойти при одновременном применении двух препаратов, регулирующих уровень серотонина. Проблемы могут появиться при увеличении дозировки этих лекарств, при использовании ИМАО-препаратов (ингибиторы моноаминоксидазы, фермента, разрушающего серотонин) совместно с СИОЗС; при потреблении ЛСД или экстази. Симптомами серотонинового синдрома являются возбуждение, галлюцинации, повышение температуры тела, тахикардия, потливость, потеря координации, судороги, тошнота, рвота, диарея и изменения кровяного давления. Несмотря на то, что серотониновый синдром не считается опасным, его необходимо лечить для предотвращения возможных тяжелых последствий. Лечение подразумевает исключение приёма препарата, внутривенное введение мышечных релаксантов и блокираторов производства серотонина.

Можем ли мы повлиять на уровень серотонина?

Если вы задумались о том, что вы можете сделать, чтобы ваш уровень серотонина резко не снизился, мы предложим вам несколько способов повысить серотонин естественным путём.

1- Соблюдайте диету для увеличения уровня серотонина:

Какие продукты помогут повысить уровень серотонина? Сам по себе серотонин не входит в состав нашей пищи. Увеличить его уровень в организме помогает триптофан. Это аминокислота, из которой производится серотонин. Уровень этого вещества можно поднять с помощью богатых триптофаном продуктов. Триптофан не вырабатывается нашим телом, мы должны включить его в наш рацион. Пищевые добавки с этой аминокислотой являются хорошим дополнением к питанию, но не могут заменить его. Включение в рацион таких продуктов как соя, постное мясо (индейка и курица), тунец, лосось, ананасы, бананы, артишоки, шоколад и сыр обеспечивают дозу триптофана, достаточную для повышения уровня серотонина. Ещё один способ поднять концентрацию “гормона счастья” в организме – приём витамина B-6. Этот витамин может повлиять на скорость превращения триптофана в серотонин. Витамином B-6 богаты картофель, овощи, цельнозерновые продукты, курица, индейка, тунец и лосось.

2- Упражнения для повышения уровня серотонина

С помощью специальных упражнений можно поднять уровень этого нейротрансмиттера. Исследования показали, что упражнения могут быть такими же эффективными, как и медикаментозное или психотерапевтическое лечение депрессии. Раньше считалось, что антидепрессивный эффект упражнений можно наблюдать только через несколько недель. Однако согласно проведённому Техасским университетом в Остине исследованию, 40-минутная гимнастика уже положительно влияет на настроение. Участие в этом процессе серотонина не подтверждено научно, но всё указывает на то, что здесь задействован данный нейромедиатор.

3- Расслабьтесь и медитируйте

Чтобы повысить уровень серотонина важно не только приводить в движение тело, но и уметь останавливать поток своих мыслей. Йога или медитация – эти практики способствуют поднятию настроения и помогают расслабиться. Что такое медитация осознанности.

4- Новизна поможет произвести серотонин

Внесение новизны в свою жизнь поможет положительно повлиять на вашу серотонинергическую систему. Когда мы задумываем новый проект мы воодушевлены, настроение повышается. Этот эффект удовольствия в нашей нервной системе производит серотонин.

5- Смех повышает уровень серотонина

Связь между серотонином и настроением является двухсторонней. Мы можем поднять настроение, увеличив уровень этого нейромедиатора, а может быть и наоборот. Индукция настроения посредством психотерапии является широко распространённой практикой, и, пожалуй, самой известной является смехотерапия. Альтернативой могут быть театральные кружки, встречи с друзьями, воспоминание приятных событий или просмотр комедии.

Серотонин у мужчин и женщин

Согласно последним научным открытиям, количество серотонина в мужском организме выше, чем в женском. Но эту разницу можно назвать незначительной – настолько она невелика. Однако исследование, опубликованное в 2007 году, выявило интересный нюанс. Согласно обнародованным журналом Biological Psychiatry данным, мужчины и женщины по-разному реагируют на снижение уровня серотонина в организме. Мужчины с пониженным уровнем серотонина в мозге действуют более импульсивно и не имеют ярко выраженных симптомов депрессии. Женщины, наоборот, испытывают подавленное настроение и становятся более осторожными. Это может объяснить, почему женщины больше подвержены депрессии.Но не только это, а также и то, почему среди женщин больше распространены расстройства, связанные с настроением и тревожностью, а мужчины склонны к алкоголизму, СДВГ и нарушениям импульсного контроля (всё это связано с импульсивностью). Существуют доказательства, что всё это является результатом взаимодействия гормонов с серотонином. В определённые моменты это взаимодействие может стать причиной симптомов депрессии и плохого настроения. Предменструальный и послеродовой периоды, менопауза – во время эти периодов гормоны находятся в процессе изменения. У мужчин наоборот, постоянный уровень гормональной секреции сохраняется до среднего возраста.

Серотонин поможет увеличить терпение

Согласно недавним исследованиям лиссабонского Фонда Шампалимо, возможной функцией серотонина является способность повысить терпение. Согласно опубликованному журналом Current Biology исследованию, серотонин больше связан с нашим терпением нежели со счастьем. Учёные пришли к такому выводу на основании результатов опыта с мышами. Задание заключалось в том, что мышам было необходимо выждать определённое количество времени для того, чтобы получить пищу. Было отмечено, что мыши с повышенным содержанием серотонина способны лучше и дольше выдержать это ожидание. Нейроучёный Закари Майнен, возглавивший данное исследование, утверждает: “Есть общее мнение о том, что серотонин является гормоном счастья, однако наши исследования показывают, что это утверждение противоречиво”. Остаётся только дождаться результатов новых научных исследований серотонина, чтобы лучше узнать, всё же он больше связан со счастьем или терпением.

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