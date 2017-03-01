Иван-чай пробуждает генетическую память и восстанавливает связь с предками

Иван-чай вошёл в нашу жизнь совсем недавно. Вошёл после серьёзного исторического перерыва. А ведь был одним из основных продуктов, поставляемых на экспорт когда-то. До революции 1917 года если быть точным. Вся Европа пила только наш Копорский чай. В Копорье были огромные плантации. Там же были и лаборатории по «шлифовке» технологического процесса производства. Потом в Европе вроде как ему составили конкуренцию чайные плантации Индии, Цейлона и др., и чайные корпорации выдавили с рынка наш исконно русский продукт.
Так ли это на самом деле? Может и так. Смущает одно, как европейский потребитель так быстро перешёл на другие типы чая? К тому же поставки были прекращены полностью. Это было не какое-то падение уровня продаж. Это был полный крах всего чайного экспортного бизнеса России. Потом и того хлеще, иван-чай перестали производить и употреблять в самой России. И случилось это опять же после революции. Загадка? Загадка, только если не задумываться над этой загадкой.
До новейшего времени об иван-чае знал только малый круг посвящённых. К началу XXI века была почти забыта и утеряна не только традиция Копорского чая, но и почти утеряна технология производства. Существенный удар по Копорью был нанесён гитлеровскими войсками летом 1941 года прущих всей своей армадой на Москву. Там Сталин восстановил все этапы производства Копорского чая. Что знал Сталин о Копорском чае такого, что понудило его восстанавливать традицию русского чая? Безусловно, что-то знал. Знал и о сакральной составляющей нашего чая, знал видимо и ещё многие важные вещи. Знал и Гитлер. Ведь это надо же было снять с почти уже победного марша на Москву часть подразделений армий группы Центр и направить в Копорье! И там танками раскатать все плантации и уничтожить все лаборатории по производству! Что за непонятная злоба на русский чай? И здесь без экскурса в историю Европы этого не понять.
Была по версии академика Чудинова В.А. когда-то Европа русской и называлась Русь Яра со столицей в Арконе на острове Рюген (наш тот самый Руян-Буян). Потом Русь Яра завоевали и Аркона пала. По словам германских же историков, вся Восточная Германия, это кладбище славян. Такова трагичная реальность. Потом остатки русского народа были ассимилированы с захватчиками и через пару поколений уже говорили на других языках. «Универсальный конвертер» латинский язык сделал своё дело. Потом новое течение истории, правда уже в формате Западной цивилизации. На каком-то историческом этапе русские купцы начинают поставлять в Европу Копорский чай. И тут случается невероятное: в почти полностью перерождённом населении Германии просыпаются русские гены и славянское самосознание. Вспыхивают кроды и праздничные купальские костры. Народ Европы начинает отмечать исконные славянские праздники.
Сказать, что Западная элита испытала шок, ничего не сказать. Неудивительно, что Гитлер дал приказ войскам сравнять с землёй Копорье. Это была генетическая ненависть. Ненависть и животный страх!
Так, что же за таинственное такое растение наш Иван-чай? Растение пробуждающее генетическую память? Видимо не только память, а ещё и обеспечивает связь с предками. Совсем недавно я задумался: почему Копорский чай? Само растение называется Кипрей узколистовой. Чай Копорский по местности Копорье. Всё вроде так. Но сакрально понял почему только тогда, когда сам стал его собирать, заготавливать и перерабатывать. Растёт кипрей такими колониями-сообществами. Когда видишь эту плантацию со стороны, то вдруг начинаешь сравнивать с людьми, собравшимися на какое-то собрание и решающими что-то сообща. Как в старину на Копе. Так может не Кипрей, а Копра? Сообща к Богу. Копа к Ра. Почему и нет? Копра пробуждает самосознание и пробуждает эффективно, надо сказать. Это уже проверено на опыте. Опять же само растение так похоже на антенны дальней космической связи.
Сейчас многие стали заниматься производством Иван-чая. По крупицам восстанавливается технология и секреты ферментации. Он хоть и не получил пока крупно масштабного рынка сбыта по причине малой информированности людей, но результаты его действия уже налицо. Это и лечебное действие, и улучшение метаболизма, это и другие свойства. Но главное его свойство всё-таки видимо сакральное. Это восстановление связи с предками и пробуждение родовой генетической памяти. Не удивительно, что именно эти его свойства так пугают деструкторов. Прорыв самосознания русов уже идёт. И этот прорыв так необходим сейчас русскому народу. Копорский прорыв к наследию предков и возрождению русского духа.
Олег Толмачев