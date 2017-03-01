Иван-чай пробуждает генетическую память и восстанавливает связь с предками

Иван-чай вошёл в нашу жизнь совсем недавно. Вошёл после серьёзного исторического перерыва. А ведь был одним из основных продуктов, поставляемых на экспорт когда-то. До революции 1917 года если быть точным. Вся Европа пила только наш Копорский чай. В Копорье были огромные плантации. Там же были и лаборатории по «шлифовке» технологического процесса производства. Потом в Европе вроде как ему составили конкуренцию чайные плантации Индии, Цейлона и др., и чайные корпорации выдавили с рынка наш исконно русский продукт.

Так ли это на самом деле? Может и так. Смущает одно, как европейский потребитель так быстро перешёл на другие типы чая? К тому же поставки были прекращены полностью. Это было не какое-то падение уровня продаж. Это был полный крах всего чайного экспортного бизнеса России. Потом и того хлеще, иван-чай перестали производить и употреблять в самой России. И случилось это опять же после революции. Загадка? Загадка, только если не задумываться над этой загадкой.

До новейшего времени об иван-чае знал только малый круг посвящённых. К началу XXI века была почти забыта и утеряна не только традиция Копорского чая, но и почти утеряна технология производства. Существенный удар по Копорью был нанесён гитлеровскими войсками летом 1941 года прущих всей своей армадой на Москву. Там Сталин восстановил все этапы производства Копорского чая. Что знал Сталин о Копорском чае такого, что понудило его восстанавливать традицию русского чая? Безусловно, что-то знал. Знал и о сакральной составляющей нашего чая, знал видимо и ещё многие важные вещи. Знал и Гитлер. Ведь это надо же было снять с почти уже победного марша на Москву часть подразделений армий группы Центр и направить в Копорье! И там танками раскатать все плантации и уничтожить все лаборатории по производству! Что за непонятная злоба на русский чай? И здесь без экскурса в историю Европы этого не понять.