История серых

Серые (Greys) — ведомый кощеями бездуховный злобный народ из тёмных Миров, который идёт по технократическому пути развития (имперские законы, власть рабовладельцев и т.д.). Это тварения Господа Бога (Бытие 2), имя у которого Сатанаил [Тайная книга Иоанна]. Серые — жители Земли Эдем и Нод с Галактического Востока (галактика под названием Пекло, т.е. печётся жизнь, только зарождается), где и было био-клонирование по созданию Адама, Лилит и Евы: «И насадил Господь Бог рай в Едеме (Ётун) на востоке, и поместил там человека, которого создал» (Бытие 2:8). Каин улетел ещё восточнее на землю Нод, где и нашёл себе жену: «И пошёл Каин от лица Господня и поселился в земле Нод, на восток от Едема» (Бытие 4:16).

Цвет кожи бледно-серый, цвет ириса глаз вместе со зрачком чёрный. Рост до 3-х метров, но есть и карликовый вид не выше 150 см. Т.к. Серые сотварены Сатанаилом в отличие от нас рождённых (Богорождённых, т.е. детей Божьих), то они твари (тварные существа) и рабы своего отца-господа (что подтверждается в Библии), не имеющие Духа и Совести: Библия, Бытие 2:7 «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою» (т.е. дал душу ). Бытие 3:21 «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их» (т.е. дал тело ). Т.е. господь дал им тело и душу = .

Из Библии (но не из Иудаизма) убрали сведения о Лилит — первой жене Адама, позже ставшая первой женой Самаэля. Сатанаил создал Адама (перевод «глина») и Лилит по подобию ангелов второго неба. Адам и Лилит очень сильно спорили, кто из них главней, что «достали» Сатанаила и он создал Еву по подобию ангела первого неба (ниже уровень чем у Адама и Лилит), которая стала женой для Адама, а Лилит была отдана в жёны Самаэлю. От Самаэля Лилит родила Саваофа и Белиала. В связи с тем, что эти дети были очень кошмарны и уродливы даже по их меркам, то их стали называть демонами.

Самаэль — библейский Яхве, Иегова, господь, который в Ветхом Завете описан, как злобная, мстительная, эгоистичная сущность. Как сообщает Библия, он был один, его никакие народы не признавали, за что он им мстит: «Я топтал точило один, и из народов никого не было со Мною; и Я топтал их во гневе Моем и попирал их в ярости Моей; кровь их брызгала на ризы Мои, и Я запятнал все одеяние Своё; ибо день мщения — в сердце Моем, и год Моих искупленных настал. Я смотрел, и не было помощника; дивился, что не было поддерживающего; но помогла Мне мышца Моя, и ярость Моя — она поддержала Меня: и попрал Я народы во гневе Моем, и сокрушил их в ярости Моей, и вылил на землю кровь их» (Ис 63:3-6) «Все народы пред Ним как ничто, — менее ничтожества и пустоты считаются у Него» (Ис 40:17).

Т.е. отсутствие своего народа и не подчинение других народов вызывало в нём патологическую ярость, и он решает заиметь свой народ, рабов для себя: «Этот народ Я образовал для Себя; он будет возвещать славу Мою» (Ис 43:21). Своему народу в Ветхом Завете он всё время твердит, что он их бог, называя их рабами, а появился этот народ так: «При рождении твоём, в день, когда ты родилась… ты выброшена была на поле… И проходил Я мимо тебя, и увидел тебя, брошенную на попрание в кровях твоих… ты выросла и стала большая, и достигла превосходной красоты: поднялись груди, и волоса у тебя выросли… И проходил Я мимо тебя, и увидел тебя, и вот, это было время твоё, время любви; и простёр Я воскрилия риз Моих на тебя, и покрыл наготу твою; и поклялся тебе и вступил в союз с тобою, говорит Господь Бог, — и ты стала Моею» (Иез16:4-8). «И взяла сыновей твоих и дочерей твоих, которых ты родила Мне» (Иез 16:20).

Т.е. Самаэль осеменил брошенную девочку — Еву — тварения Сатанаила, когда она достигла полового возраста: «Самаэль, ангел воздуха, вошел в змея, и принял облик прекрасного юноши, которого видел на земле, в стране гиперборейской, и обманул ангела первого неба, который был в образе женщины, и уговорил Еву вкусить от плода познания добра и зла, и вкусила она от запретного плода, и познала добро и зло. Самаэль же обольстил Еву ласковыми словами, и сотворил с нею плотское дело. Адам же, видя все это, тоже вкусил от запретного плода, и преисполнился желания греха и исполнил желание своё с Евой в прославление змея… И от змея Ева родила Сына Каина и дочь Калмену, а от Адама — Авеля, убитого впоследствии Каином» (Тайная книга Иоанна XVI, XVII). Есть ещё и другие источники, говорящие, что Самаэль оставил свой образ (Законы Рита или по-современному телегония) в Еве до Адама. Например, согласно «Пирке рабби Елиэзер» Каин был зачат Евой от Самаэля. В «Ялкут Берешит» описана связь смертной с богом (Евы с Самаэлем). И в Библии: «приобрела я человека от Господа» (Бытие 4:1). И в иудейском Талмуде: «евреи приятнее богу, нежели ангелы… иудеи одного существа с богом, подобно тому, как сын одного существа с отцом». Т.е. серые по образу Самаэля, который первый «распечатал» её девственность (поэтому у нас всегда берегли девушки девственность до свадьбы, а иначе позор). Т.е. Серые пошли от Самаэля и Евы, ведущие свой род от пробирки Сатанаила.

Серые прибыли на нашу Землю в лето 1748 СМЗХ или по-современному 30 сентября 3761 г. до н.э. и без разрешения поселились на свободном острове Ланка (Шри-Ланка, о. Цейлон). Отсюда они и ведут свой календарь и навязывают нам срок своего пребывания на Мидгард-Земле, как дату от сотворения всего Мира.

В Сатиях Ведах Перуна Перун предупреждал о том, что серые появятся на Земле. И он предвещал их появление: «По серой коже вы узнаете чужеземных ворогов. Глаза цвета мрака у них. Двуполые они и могут быть женой аки мужем. И каждый из них может быть отцом или матерью. Разукрашивают они краской лики свои, чтобы походить на детей человеческих, и никогда не снимают одеяний своих дабы не обнажилась нагота звериная их».

Жили они по 800-900 лет на своей родине, но наше Солнце им по спектру полностью не подходит и чтоб не вымереть, они начали проводить генетические эксперименты для мимикрирования и смешивания с местным населением древней Дравидии (Индии), где жили чернокожие народы Дравиды и Наги. В результате появились человекоподобные существа с генетическими, половыми и психическими отклонениями. Т.к. твари двуполые (гермафродиты), у которых, в зависимости от Луны, менялась половая ориентация. Теперь вы понимаете, почему у них мужчина рожал от мужчины: «…Исаак родил Иакова; Иаков родил Иуду…» (Мат 1:2). Эта двуполость очень часто выражается в их человекообразных потомках в виде гомосексуализма, бисексуализма, лесбиянства и двуполости.

Сейчас медицинские данные о рождении гермафродитов скрываются, преподносится для мира, якобы, это ошибка природы. Никакой ошибки нет. Гермафродитов очень много. И это всё генетически взаимосвязано.

Чтоб себя не выдать они скрывают тела и внедряют заповеди «да не оголи тела ближнего своего». Трактуют, что сыновья Хама были прокляты за то, что сын увидел Ноя обнаженным. Хотя там дело совершенно в другом. У хасидов это дошло до того, что они детей зачинают через небольшую дырочку в простыни. А когда они пришли к власти в 1917 году, то первый декрет был не о земле (как учит ис-торы-я), а об отмене уголовного наказания против нравственности, т.е. от преследования жопошников (гомосексуалистов). Сталин вернул уголовное наказание за гомосексуализм.

О смешении серых с людьми есть строки в Библии, Бытие глава 6:1 «Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божии (серые) увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали (воровали) их себе в жены, какую кто избрал». Т.е. воровали или брали себе жён за большие подарки, что вошло в обычай (калым, выкуп), т.е. покупки дочери, т.к. женщина у них за человека не считается до сих пор, т.к. Ева по подобию ангела первого, а Адам второго неба, более высшего.

При смешивании с местным населением вместо многих сотен лет стали жить по 120 лет. Вначале было много детей акселератов (гигантизм). С детства на своих детей они надевают золотые украшения: цепочки, колечки, серёжки. Золото и кристаллы им надо для накопления жизненной пси энергии для поддержания энергетики тела, чтоб выжить на нашей планете. Без золота у них физическая структура расплывается и они жиреют, что можно наблюдать у Новодворской, которая отказалась от золота.

Новые поколения мимикрированных поколений воспитывались (обрабатывались) в определённом русле, что они самые, самые, что они дети богов пришедших с небес и т.д. Отдавали своих детей для обучения знаниям к жрецам, также постепенно лестью и обманом они добывали различную информацию у негроидных народов с которыми контактировали, задаривая их подарками.

Со временем они начинали переписывать историю под себя. При этом, когда что-то переписывалось, то первоисточники уничтожались. Но в любом источнике они записывали, что они самые лучшие. Они избранники божьи, и боги избрали именно их.

У тех племен и народов, которые не шли на контакт с иноплеменниками они путем диверсий уничтожали хранилища исторических данных: капища, святилища, зекураты, библиотеки и т.д. Пример из недалекой истории – разрушение Вавилонской башни. Согласно Библии хотели построить башню высотой до неба, чтобы достичь, как говорят, небес и Бога. А на самом деле смысл построения Вавилонской башни был совсем в другом: собрать в одном месте мудрость всех народов, сделать библиотеку. Но её уничтожили. Еще известно из истории – поджёг Александрийской библиотеки в Египте. Её поджигали дважды. Это повлекло к уничтожению бесчисленного количества карт и папирусов. Были уничтожены хранилища папирусов в Фивах и Менфесе, уничтожение Эртрусской библиотеки в Риме, уничтожение исторических свитков в Афинах, но там обвинили в этом Герострата, будто он поджёг храм, поэтому и прославился, хотя на самом деле там было иначе. Герострат ремонтировал храм, но кто-то из купцов поджёг, но т.к. Герострата застали пытающимся потушить пожар, то его и обвинили в поджёге, чтобы прославить себя в веках.

Серые использовали силы стихий (этому научились у жрецов) для уничтожения в Срединном (Средиземном) море других библиотек – так был уничтожен архипелаг Санторин, на котором было хранилище библиотек, города, храмы. Эти силы стихии по-современному можно назвать тектоническим оружием, т.е. они вызвали землетрясение, которое привело к извержению вулканов, наводнению. Иногда Санторин называют Малой восточной Атлантидой.

Была уничтожена громадная библиотека в Царь-граде (это Константинополь). Это было в лето 5788 от СМЗХ.

У серых 10-ти канальная энергоновая система крови, т.е. 10 каналов для восприятия информации. Т.е. его мозг может обрабатывать сразу 10 информационных потоков. Поэтому у них 10-тиричная система. У славян (белых) 16-тиричная система. У жёлтых – 12-ая. У красных – 9-ая. У чёрных – 6-ая:

Чёрные. 3 мужских и 3 женских канала.

3 группы крови: 1+, 2+, 3+, 1-, 2-, 3-.

Генофонд передаётся по отцу.

Красные. 5 мужских и 4 женских канала.

4 групп крови: 1+, 2+, 3+, 4+, 1-, 2-, 3-, 4- и ещё «редкая группа».

Генофонд передаётся по отцу.

Серые. 5 женских и 5 мужских каналов.

5 групп крови: 1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 1-, 2-, 3-, 4-, 5-.

Женская довлеет мужскую, генофонд передаётся по матери.

Жёлтые. 6 женских и 6 мужских каналов.

6 групп крови: 1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 1-, 2-, 3-, 4-, 5-, 6-.

Генофонд передаётся по отцу.

Белые. 8 женских и 8 мужских каналов.

Генофонд передаётся по отцу, но добавляется и от матери, т.к. система полная.

Индусы (Чёрные+Жёлтые)

3 женских и 6 мужских каналов.

Серые вначале смешались с чёрным населением древней Дравидии и позже с жёлтым:

Серые+Чёрные

3 женских и 5 мужских канала.

Непальцы, индусы, цыгане (Серые+Жёлтые)

Нестабильная система, введены варны, чтоб эта ветвь

не смешивалась с другими, т.к. вымрет.

Наследственность у серокожих передаётся по материнской линии. Цвет волос чёрный с красноватым оттенком или рыжий (не путать с цветом соломы), группа крови 4 и 5. Приняв человеческий облик, они при этом остаются «тёмными» по сути своей. Они создают всевозможные ложные культы, в том числе религиозные, направленные на уничтожение Культа РА — Светлого или Небесного (нет беса) – духовного (Ян), с навязыванием Культа Лунного – Тёмного или земного – материального (Инь).

Кто с ними не контактировал, объявлялся врагом, против которого применялось информационное оружие: ложь, вероломство, подкуп, обман и т.д. Настраивали одни племена и народы против других и пропихивали своё технократическое мировоззрение (разделяй и властвуй). Когда не помогало, то действовали открыто, что можно прочитать в Ветхом Завете Библии.

До их прибытия междоусобных конфликтов по различным пустякам не возникало. Всё решалось словом (переговорами). Изменили историю дравидов, вписав себя, как-будто они тут изначально. Этот приём они проделывают постоянно.

Индусский труд Рамаяна прибывших серых называет «ракшасы», и сообщает, что главного называли Раван (отсюда равин, рави, т.е. учитель), которому подчинялся Ракшан. Равану понравилась Сита, и он её выкрал. Муж Ситы Рамхат (Рама) через Умана попросил помощи у наших и Ситу вернули, а всех человекообразных серых отправили в страны гор рукотворных на перевоспитание, а именно в места, где были Зикураты (Вавилон) между Тигром и Евфратом и в Та-Кеми (Египет), где были пирамиды. Научили земледелью, чтоб не жили больше за счёт других.

Там они жили компактно, ни с кем не смешиваясь, обособленно, называя свои автономные поселения Гетто. Продолжали эксперименты с кровью, т.к. спектр нашего Солнца не имеет им нужный спектр психической энергии, которую они восполняли золотом и кристаллами. Это время они считают рабством, пока Мойша (Моисей) не вывел их из Египта и они 40 лет вели войны и грабили соседние земли под руководством Иисуса Навина, дабы отучить своё племя от данных уроков честно трудиться. Об этом далее будет подробно.

У серых политеистическое (многобожие) учение Сефир (цефир, цехир), где десять богов и каждому отведён свой цефир (сефир) — учение о десяти цефиротах, о десяти богах, имеющие свои имена. Т.е. они почитали десять шимотов, т.е. десять имён божьих и человекообразных серых называют шимотниками. Отсюда и навязанная нам десятеричная система, цифры, хотя у нас всегда была шестнадцатеричная система и числа.

Позже прилетели другие серые, наши Предки которых называли яйцеголовыми:

Черепа, превышающие по объёму обычный человеческий почти в два раза (на прорисовках это видно)

Яйцеголовые вскоре захватили власть во главе с фараоном Аменхотепом IV (1389-1358 гг. до н.э.), сменивший своё имя на Эхнатон («тот, который угоден богу Атону»). Как все “профессиональные революционеры” Эхнатон имел все признаки физического вырождения, а именно фигуру гермафродита (очень широкие женские бедра и выступающие груди). На слишком тонкой и слабой шее неправильную, скошенную и удлинённую яйцеголовую форму головы он вместе со своей сестрой-женой Нефертити скрывали под специальными головными уборами. И все их дочери имели такие же признаки. Естественно, это пропагандировали и Нефертити была символом женской красоты.

Яйцеголовые изучали знания погибшей Атлани и знания оставленные белыми богами (первые 4 династии фараонов были белыми), изучали движение Осириса (т.к они читают наоборот, то Осирис от «сирисо», т.е. Сириус по-современному). Изучали, как избавляться от болезней, как изречать душу (влияние на психику, психология, гипноз, нлп и т.д.). При помощи определённых кристаллов они излучали длины волн, которые меняли сознание людей и в последствии создали систему и аппараты для психологического воздействия на жителей (по современному: аппараты психологической обработки, торсионные пси генераторы и т.д.).

Эхнатон провел грандиозную революцию в религиозной, светской и экономической жизни Египта. Он запретил знания о множестве Богов и запретил главного Бога Египта — Бога солнца Амона-Ра. Эхнатон одним из первых стал переделывать историю. Он приказал на тысячах памятников культуры стереть и уничтожить имя Амона. Святилища древних египетских Богов были поруганы и разграблены.

Отменив культы всех древних Богов, был установлен культ единобожия (монотеизм), где основой культа стал Сет. Сет — это Самаэль (Яхве), т.е. поклонение змее Сету, что можно увидеть (змею) на их головных уборах и в христианских храмах:

Треугольник обозначает три сущности: Сатанаил, Самаэль и Лилит — это их Всевидящее око, их троица, которую они навязывают нам под другими именами: Отец, Дух святой и Сын:

По Библии в Эдеме змей соблазнил Еву и она с Адамом ослушались и нарушили наставления их творца — Сатанаила. Эту же змею (Сет, Самаэль, Яхве) можно лицезреть на многих эмблемах. Например, у Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), где он «висит» над всей Землёй, обвивает посох Мойши (Библейского Моисея). Этот змей и руководил процессом перевоспитания евреев в пустыне (об этом чуть позже):

Было запрещено произносить имя своего бога, чтоб не быть разоблачённым и были введены слова заменяющие имя Сета: «Тот, который есть», «Всесильный», «Всевышний», «Всемогущий», «Вездесущий» и т.д. Для подавления психики были разработаны жрецами специальные ритуалы и обряды. Установленные в храмах пси-аппараты ускоряли и закрепляли психическую обработку населения. Больший эффект производили эти пси-генераторы на серых, чем на местное чернокожее население, которые заходили в храмы.

Эхнатону не долго удалось изгаляться над Египтом. Через 16 лет его свергли и к власти пришел Тутанхамон. Храмы Атона разрушили и имя Эхнатон также не только предали поруганию, но и запретили называть.

Как происходил дальнейший захват власти, можно почитать в Библии, книга Исход. Для этого был выбран «богоизбранный» народ: «приму вас себе в народ и буду вам богом» (Исх 6:7). «Я господь. Являлся я Аврааму, Исааку и Иакову с именем «Бог Всемогущий», а с именем моим «господь» не открылся им». Т.е. Сет (Яхве, Иегова) не говорит, что он господь (менее могущественная сущность), а говорит, что Бог Всемогущий.

Библия сообщает, что евреи даже были солнцепоклонниками, т.е прошли перевоспитание: «и жертвенники ваши будут опустошены, столбы ваши в честь солнца будут разбиты, и повергну убитых ваших перед идолами вашими; и положу трупы сынов Израилевых перед идолами их, и рассыплю кости ваши вокруг жертвенников ваших» (Иез 6:4-5). А это явно не входило в планы библейского бога (Самаэля): «Господа Саваофа (Сын Самаэля) — Его чтите свято, и Он — страх ваш, и Он — трепет ваш! И будет Он освящением и камнем преткновения, и скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлею и сетью для жителей Иерусалима. И многие из них преткнутся и упадут, и разобьются, и запутаются в сети, и будут уловлены» (Исаии 8:13-15). Т.е. дети сопротивляются отцу, не хотят быть с ним, тогда они будут уловлены в сети!

«Мерою Ты наказывал его, когда отвергал его (свой народ)… И чрез это загладится беззаконие Иакова; и плодом сего будет снятие греха с него, когда все камни жертвенников он обратит в куски извести, и не будут уже стоять дубравы и истуканы солнца» (Ис.27:8-9). Т.е. Цена искупления их вины перед их богом — это уничтожение культа солнца на Земле. Т.е. сами были солнцепоклонниками, но были уловлены в сети этого бога, и чтобы загладить свою вину, должны уничтожить культ Солнца на Земле, т.е. Ведическую Культуру. Что и видим сейчас — Солнечные Культы в тени, и господствует Луна.

Исход и Египта

Получив инструкции свыше от змея (как передавались инструкции: Библия Исход 19) один из жрецов Сета, по имени Моше (Мойша, т.е. Моисей из Библии) с другими жрецами-помощниками вывел из Та-Кеми (Египта) зомбированный народ, но не весь. Те кто не посещал храмы и не прошел промывку мозгов остались в Египте, почитая и дальше своих шимотов божьих (Шимотники, современное название — сефарды, сейчас самые притесняемые). В Библии это описано так: «И дам народу сему (Израильтянам) милость в глазах Египтян; и когда пойдёте (т.е. сбежите из Египта), то пойдёте не с пустыми руками. Каждая женщина (Израильтянка) выпросит у соседки своей и у живущей в доме её (т.е. у Египтянок) вещей серебряных и вещей золотых, и одежд; и вы нарядите ими и сыновей ваших и дочерей ваших, и оберёте Египтян» (Исход 3.21,22).

За 42 года хождения по пустыни, которую можно пройти за две недели шла культивация, смена поколений и мировоззрений, вместо старой веры навязывается и укрепляется новая. «Да не будет у тебя других Богов, кроме меня» можно прочитать в Библии и вместо десяти богов им подсунули одного бога и десять заповедей, т.к. цифра десять для них священна.

В пустыне выбираются самые наглые, безсовестные представители их народа. Эта отобранная вышедшая из пустыни «элита» называется левитами.

Левиты — жрецы новой монотеистической религии. У них были знания от своего мира и знания Египта, что возвысило их над другими народами и эти знания они использовали для своих эгоистических целей.

Согласно Ветхому завету и Торе, лишь прямые потомки первосвященника Аарона, брата Моисея (Моше), имеют право священнодействовать среди евреев! «И освящу… Аарона и сынов его освящу, чтобы они священнодействовали Мне… и будет это Аарону и сынам его в участок вечный от сынов Израилевых… Это устав вечный, да будет для него и для потомков его по нем» (Исход:29,44; 29,28; 28;43). Что строго соблюдается не одну тысячу лет, и иудейскими раввинами становятся лишь «сыны Аароновы». Это доказала группа ученых из Израиля, США, Англии и Канады проведя обширное генетическое исследование мужской Y-хромосомы. Как у сефардов (Ближний Восток и Южная Европа), так и ашкенази (Центральная и Восточная Европа) все священники имеют поразительно схожие Y-хромосомы, резко отличающиеся от Y-хромосом простых обывателей. Т.е. особый «левитский ген» имеют все раввины — толкователи Талмуда.

Сет обещал им землю обетованную: опалённый стан — Палестину. Но просто так туда со своим уставом было не войти. Левиты заслали на обетованные земли своих провокаторов и стравили греков и троянцев. Во время 13-ти летней осады Трои иудеи помогали обеим сторонам, продавая продовольствие, оружие и многое другое богатея на этом, в то время когда воюющие стороны уничтожали друг друга и нищали. По этой же аналогии их потомки обогащались во всех последующих войнах между народами накапливая несметные богатства.

Мойша терпеливо ждал в пустыне пока шла осада Трои. Цель была достигнута. Троя пала. Со временем захватчики ушли и голая Троя была была взята иудеями под предводительством Иисуса Навина. Он вводит войска и всех уничтожает, кроме девственниц. Это можно прочитать в Библии:

«Когда введёт тебя Господь, Бог твой, в землю, в которую ты идёшь, чтоб овладеть ею, и изгонит от лица твоего многочисленные народы, которые многочисленнее и сильнее тебя, и предаст их тебе Господь, Бог твой, и поразишь их: тогда предай их заклятию, не вступай с ними в союз и не щади их… И истребишь все народы, которые Господь, Бог твой, даёт тебе» (Второзаконие, 7.1-2.16). «Слушай, Израиль: ты теперь идёшь за Иордан, чтобы пойти овладеть народами, которые больше и сильнее тебя. Знай же ныне, что Господь, Бог твой, идёт перед тобою, как огонь поядающий; Он будет истреблять их пред тобою, и ты изгонишь их, и погубишь их скоро, как говорил тебе Господь» (Второзаконие, 9.1-34). «идите за ним по городу и поражайте; пусть не жалеет око ваше, и не щадите; старика, юношу и девицу, и младенца, и жён бейте до смерти» (Иезек,9.5-6.5). «и убили всех мужского пола,… а жён медиамских и детей их сыны израилевы взяли в плен… И прогневался Моисей на военачальников, тысяченачальников и стоначальников, пришедших с войны, и сказал им Моисей: для чего вы оставили в живых всех женщин… итак, убейте всех детей мужского пола и всех женщин, познавших мужа на мужском ложе, убейте; а всех детей женского пола, которые не познали мужского ложа, оставьте в живых для себя… Женщин, которые не знали мужского ложа, (было) тридцать две тысячи» (Числа», 31.7-35.1). «И поразил Иисус Навин всю землю нагорную и полуденную, и низменные места, и землю лежащую у гор, и всех царей их; никого не оставил, кто уцелел бы, и всё дышущее предал заклятью, как повелел Господь, Бог Изралиев» — «Господь-каратель» (ИисНав. 10.40; Иезек. 7.96; Иис. Нав. 11.14-15.2).

В первую очередь иудеи уничтожили духовную столицу, город руссов — Русолим, который назывался в честь тех, кто построил, т.е. в честь руссов. Завоеватели переименовали в Ерусалим, сейчас мы его знаем как Иерусалим.

Еврей — пришелец с чужой Земли, от еврейского глагола «эвэр» — «переходить через» (энциклопедия архимандрита Никифора 1891г.). Но совсем ещё недавно наши Предки не использовали греческое слово «планетос» (блуждающая звезда) и планеты называли Землями, т.е евреи на современном языке пришли с другой планеты (инопланетяне). Евреи — одно из колен человекообразных серых. Их священные книги так и говорят, что они люди, с божественной душой, а остальные нелюди, хуже животных с которыми можно делать всё что угодно (их заповеди). Ученные по данным ДНК-Генеалогии утверждают, что ветвь Авраама самая молодая – ей 3000 лет в отличии от Славяно-Арийской, которой по данным учёных более 10 000. Символ у евреев — это треугольник в круге. Символ очень похож на описанные выше:

Евреи — инструмент в руках Сета (библейского господа) и левитов

Евреев во все времена левиты использовали как пушечное мясо для захвата власти и богатств других народов. А все шишки получали евреи. Особенно страдают евреи «левой руки» (отец еврей, мать другой национальности). Т.к. у них генотип передаётся по женской линии, то такие евреи за евреев не считаются и относятся к гоям. Их всё время «кидают под танки», чтоб потом кричать на весь мир, какие евреи бедные и несчастные.

Библия хорошо описывают евреев, как инструмент библейского бога в уничтожении и смирении других народов. Для библейского бога — Сета-змея-Яхве главное уничтожить всё высокое, гордое и только трусы будут им помилованы, только такие ему и нужны: «блаженны нищие духом», т.е. трусы для него блажены: «Поникнут гордые взгляды человека… И падет величие человеческое, и высокое людское унизится» (Ис 2:11-17), «на кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом Моим» (Ис 66:2).

«народы, слушайте и внимайте, племена… гнев Господа на все народы, и ярость Его на все воинство их. Он предал их заклятию, отдал их на заклание. И убитые их будут разбросаны, и от трупов их поднимется смрад, и горы размокнут от крови их» (Ис 34:1). Т.е. библейский бог, который ненавидит все народы, хочет нас всех уничтожить, но нужен инструмент — евреи, т.к. этот бог без помощи на земле ничего не может, он всё делает чьими-то руками. За то, что евреи будут выполнять его прихоти он в отличии от нас не истребит: «Те, которые освящают и очищают себя в рощах (а освещали наши Предки) все погибнут, говорит Господь» (Ис 66:17), «Я совершенно истреблю все народы, среди которых рассеял тебя, а тебя не истреблю» (Иер 30:11).

«Скажи дому Израилеву: так говорит Господь Бог: не для вас Я сделаю это, дом Израилев, а ради святаго имени Моего, которое вы обесславили у народов, куда пришли» (Иез 36:22) Т.е. он не только ненавидит все народы на земле, он и ненавидит своих детей — богоизбранный народ, и не для него и не во имя его он работает. Отчего и плачет иудей: «извратил пути мои и растерзал меня, привел меня в ничто» (Плач Иеремии 3:11).

Инструкция по захвату власти и чужих богатств

«И дам им отроков в начальники, и дети будут господствовать над ними. И в народе один будет угнетаем другим, и каждый – ближним своим; юноша будет нагло превозноситься над старцем, и простолюдин над вельможей» (Исаи 3:4, 5) Вам это ничего не напоминает? Гражданская война, культурная революция в Китае и т.д. Т.е. принцип прост — детям дают власть в руки и убеждают, что они умнее старших. Этот простой принцип применяется для стравливания и уничтожения, а потом захвата власти у разных народов.

«Введет тебя бог твой, в ту землю, которую он клялся… дать тебе с большими и хорошими городами, которых ты не строил, и с домами, наполненными всяким добром, которых ты не наполнял, и с колодезями, высеченными из камня, которых ты не высекал, с виноградниками и маслинами, которых ты не садил, и будешь есть и насыщаться» (Второзаконие 6:10-11).

Мирового господства евреев над другими народами через деньги и финансовый кредит: «и ты будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы; и господствовать будешь над многими народами, а они над тобой не будут господствовать» (Второзаконие 15:6).

Награда за выполнение миссии библейского бога

«тьма покроет землю и мрак народы; а над тобой воссияет Господь, и слава Его явится перед тобой. И придут народы к свету твоему… достояние народов придет к тебе… все они… принесут золото. Сыновья иноземцев будут строить стены твои, и цари их — служить тебе… И будут всегда отверсты врата твои, не будут затворяться ни днем ни ночью, чтобы приносимо было к тебе достояние народов» (Ис 60:1-11). «вы будете называться священниками Господа, служителями Бога нашего будут именовать вас; будете пользоваться достоянием народов и славиться славою их» (Ис 61:6). Ну это здравомыслящие люди и так видят. Видят, кто и что творится в мире, кто у всех «рулей» контроля власти, мировоззрения. Видит, как они приписали чужую славу себе переписав под себя историю и т.д.

«Вот, имя Господа идет издали, горит гнев Его, и пламя его… чтобы развеять народы до истощания; и будет в челюстях народов узда, направляющая к заблуждению. А у вас будут песни, как в ночь священного праздника, и веселие сердца» (Ис 30:27). Т.е. религии — христианство, иудаизм, ислам — это узда, ведущие людей к заблуждению, а у тех, кто эту узду надел, у тех веселье и праздник, но этот праздник евреем достанется большой ценой. Т.е. когда они выполнят свою миссию по уничтожению ведической солнечной культуры, то «Господь… возвратить Себе остаток народа Своего, какой останется…», т.е. он бил, бил их, натравлял, истреблял, мучил, издевался и остаток он соберёт и простит кто останется в живых и им «будет большая дорога» (Ис 11:11-16), т.е. они свалят с нашей планеты, уничтожив всё и вывезя все природные богатства.

Спасение евреев

Чтоб спасти евреев (поэтому они и богоизбранные) был послан Иисус, который нес евреям Духа Святого — третий не хватающий элемент, чтоб они стали как все с тремя элементами: тело, душа, дух: . Ибо, кто примет Духа Святого, в том Совесть проснётся — четвёртый важный элемент, изображается символом в центре Звезды Инглии . Исус говорил: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева» (Матф., 15:24); «на путь к язычникам (солнцепоклонникам) не ходите и в город Самарянский не входите; а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева» (Матф., 10: 6); «Не здоровые нуждаются во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию» (Лука 5:31,32). Конечно, любой христианин возразит, а как же «идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам» (Мф 28:19,20). Это поздняя дописка в конце евангелия. Такие дописки ученые обнаружили, сфотографировав в ультрафиолетовом спектре самые старые рукописи Евангелий.

Иисус также говорил евреям (Иоанн 8:22, 8:31), что их: «отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи» (Иоанн 8:44). В апокрифе Иоанна, гностическом мифе Иринея, Ипполита, в Ипостаси Архонтов, а лучше всего в Тайной книге Иоанна об этом всём очень подробно написано.

В Славяно-Арийских Ведах о евреях (серых) и их спасении говорится следующее:

«… но придут из Мира Тьмы чужеземные вороги, и начнут глаголить Детям Человеческим слова льстивые, ложью прикрытые… Цель их, погубить Души Детей Человеческих, дабы не достигли они никогда Светлого Мира Прави и Асгарда Небесного, обители Богов — Покровителей Рода Небесного и Расы Великой. А также Небесных Земель и Селений, где обретают покой Святомудрые Предки ваши… По серой коже их, вы узнаете Чужеземных ворогов… Глаза Мрака у них, и двуполы они, и могут быть женой, аки мужем, разукрашивают они красками лица свои (от них пошла косметика), чтобы походить на Детей Человеческих… И создадут они веру свою, и объявят себя сынами Бога Единого, … ибо не имеют они ни Души, ни Совести. И создадут они Золотого Тура, как символ своего могущества, и будут поклоняться ему, тако же, как богу своему… И пошлют к ним Боги… Великого Странника (речь идёт об Иисусе Христе), любовь несущего, но жрецы Золотого Тура придадут его смерти мученической. И по смерти его, объявят Богом его… и создадут веру новую, построенную на лжи, крови и угнетении… И объявят все народы низшими и грешными, и призовут пред ликом ими созданного Бога каяться, и просить прощения за деяния свершённые и не свершённые…И по совету Чужеземцев, тайно прибывших на Мидгард-Землю, люди станут лишать друг друга Жизни… ради глотка свежей воды, ради куска чистой пищи…и начнут забывать они Древнюю Мудрость и Законы Бога-Творца Единого… Велика Разобщённость придёт в Мидгард и только Жрецы-Хранители Святой земли Расы Великой будут хранить чистоту Древнего Знания, несмотря на лишения и смерть…

Множество Кругов Жизни пройдёт Мидгард-Земля по Пути Сварожьему… Жизнь праведная и счастливая вернётся на земли Великой РАсении. Но жрецы Чужеземцы… из храма Золотого Тура (Иудаизм), и жрецы убитого Странника (христианство и ислам), захотят уничтожить их мир и покой, ибо жрецы сии, живут плодами чужого труда. И отрекутся многие люди от Святой Веры Предков своих, и внимать начнут словам чужеземцев, коя суть ложь неправедная, сбивающая Детей Человеческих с пути Сил Света…

Они зарятся на все чужое им не принадлежащее… Все их мысли только о власти. Цель чужеземцев — нарушать гармонию, царящую в Мире Света… и уничтожить Потомков Рода Небесного и Расы Великой, ибо только они могут дать достойный отпор Силам Пекла (вот почему основной удар нанесён ими по нашей Державе, а также по другим государствам, где находятся наши Рода).

Слуги Мира Тьмы считают, что только им должны принадлежать все Миры, кои создал Великий Ра-М-Ха (Творец-Всевышний)… И прибывая на Земли цветущие, стремятся приучить они Детей Человеческих к Жадности, ибо Жадность губит Познание, когда же Познание убито – Стыд погибает… Когда убит Стыд, угнетается Правда, с гибелью Правды и Счастье убито – Человек погибает, а если погибает Человек, то всяким богатством его, свободно завладевают Чужеземцы… в Мире Тьмы житье доступно лишь тем, кто богатство имеет, человек неимущий, как мёртвый в пустыне.

… Они отнимают достаток у людей, на Силу Обмана своего надеясь… Зная, что если отнимут у людей опору в Веру, цель в Жизни и Свободу Духа (Заветы Родовых Богов), то самих людей погубят… Дети Человеческие в таком положении в Мире Яви, избирают путь смерти свободно, и оружие своё направляют, против Чужеземцев-злодеев, ибо лучше славную смерть принять, в битве праведной с Чужеземными ворогами, чем покориться врагам… Люди слабые Духом теряют рассудок, либо под власть Чужеземцев – врагов попадают, иные же в жажде стяжаний, к Чужеземцам идут в услужение.. Несчастье таких заблудших людей хуже смерти, так как Смерть, согласно Закона, есть Вечный путь Мира, и нет никого, в Мире Яви живущего, кто Смерть превзошёл бы».

P.S. Посему хорошенько вдумайтесь в данные Заповеди!

При смешении серых с белым народом получается не стабильная система. От белых основа – четыре, От серых – треугольная структура – Получается Звезда Давида из 13-ти элементов. Они используют эту систему тринадцати (нестандартного, неадекватного — особого мышления). Могут использовать и изучать системы 12-ти, 10-ти, 9-ти, 6-ти. Они могут найти общий язык со всеми этими народами, кроме 16-ти, т.е. белых.

Их представители из Англии, Франции и Голландии участвовали в хитрой и беспощадной колонизации Америки. Голландские захватили себе район и назвали «Новым Йорком» и там устроили вольный рынок, на который поставляли чернокожих рабов, вылавливая их в Африке и продавали первым колонистам. Позже заработанные деньги пустили в оборот сказав чернокожим, что надо уничтожить рабовладельцев и вы будете свободны, что привело к гражданской войне. Т.е. для поколений, которые родились в рабстве они стали освободителями. Но история продолжилась. Они взорвали 9 сентября 2001 года башни-близнецы Всемирного торгового центра. Объявили о террористах и давай спасать весь мир от терроризма — выглядя в глазах одураченных граждан спасителями.

Эта тринадцатиричная система постоянного смешения отображена на долларе. У орла в лапах тринадцать стрел, на флаге 13 полос, 13 звёзд над головой орла, пирамида из 13 рядов и т.д.:

Они понабрали от религий всех народов по чуть-чуть и создали своё мистико-философское учение. И навязывают его другим под видом идеала братства, равенства и свободы. Братства не может быть, – не могут люди быть друг другу родственниками, т.к. начнётся кровосмешение, и люди вымрут. Равенства тоже не может быть. При всем, так называемом равенстве, никто никогда не заставит мужчину рожать и кормить грудью. Свобода может быть от чего-то или от кого-то. Свободу получают только рабы. А наши Предки были вольные люди. Вольный человек – это человек, управляющий разумом, чувствами, эмоциями, умом и деяниями (вольному – воля, спасённому – рай).

Они добавляют ритуальную кровь в кока-колу и пепси-колу. Капля такой крови содержит всю информацию о человеке. И попадая в организм с «пепси» или «кокой», оживая, начинает разрушать структуру ДНК.

Система 13-ти не стабильная, т.к. 5+8=13, а 13 пополам не делится (отсюда изменение психики – срывы и т.п.). Первый мужчина закладывает образ духа и крови, а т.к. у евреев духа нет, то остаётся только система крови, то по Славянскому закону он – еврей, по еврейскому – не еврей. Мальчиков называют байстрюк, а девочка – шикса. Внешне преобладает то, чего больше. Внешний вид похож на белого, а внутреннего содержания нет, внутри у них пустота. Следовательно, серые не ассимилируют (вживаются), а мимикрируют (подражают); скрещиваясь с другими народами, они приобретают облик других народов, но внутренняя суть не изменяется. У евреев только первый ребёнок от белого+серого считается не евреем (8 мужских и 5 женских каналов). В Талмуде так и написано, что первого нужно убить, а остальные все евреи, т.е. последующие дети считались своими (8 женских и 5 мужских). Их называют евреями правой руки.

Те, у кого папа — еврей, а мама – белая – называли евреями левой руки, мальчиков называли байстрюком, а девочку шиксой, т.е. не чистокровные. Их, как правило, уничтожали при погромах (не свои, не жалко), но зато на каждом углу можно кричать, что уничтожают евреев.

В прошлом евреев изгоняли из различных стран большое количество раз. О них негативно отзывалось много известных личностей. О данном племени вы можете в более яркой форме узнать из книг Григория Климова — курсы лекций высшей социологии: «Красные Протоколы», «Протоколы Советских Мудрецов», «Красная Кабала», «Божий Народ» и т.д.

Из Иудаизма вышли хасиды, а из хасидов – хабадовцы – самая богатая секта, которая контролирует почти все рычаги власти, создавая еврейское информационное поле, созданное еврейским капиталом и еверо-СМИ. О чем очень подробно рассказывает харьковский раввин Ходос: http://hodos-video.com и http://www.hodos.kharkov.ua . Согласно священной хабадовской книге Танья, их бог создал мир исключительно для евреев. Души евреев, которых реально насчитывается всего 600 тысяч (!), являются частицами их бога. Поэтому евреи поясняют, – существуют два вида душ: божественная (их) и животная (наша). Божественной душой обладают только евреи, которая в течение многих лет с их прибытия (5,5 тыс. лет) реинкарнирует из тела в тело, что и подтвердил на одном из телемостов каббалист Лайтман, что это секрет их успеха. Евреи также обладают животной душой первой категории, которая представляет собой невидимую жизненную силу, содержащуюся в крови и поддерживающую жизнь тела. Эта душа происходит из некоего духовного источника, именуемого “клипат нога” (сияющая нечистота), связанная с древом познания добра и зла. От неё получают жизненную силу все кошерные (разрешённые в пищу) животные, а также растения.

Но существует и другая животная душа, низшего порядка, которой обладают якобы исключительно неевреи, которые от некой нематериальной сущности, именуемой “ситра ахара” (другая сторона). Раввин Шнеур-Залман был убеждён в том, что неевреи лишены Божественной души, и, стало быть, лишены духовной жизни. Если их послушать, то поступки еврея всегда диктуются добрыми побуждениями, а поступки гоя — злыми. Именно так раввины Хабада и учат в синагогах. “Нет плохих евреев. Все евреи — хорошие”, заявил библиотекарь Любавического Реббе, раввин Барух Левин, комментируя рассказ о роли евреев в октябрьском перевороте 1917г. По его мнению, евреи-большевики руководствовались благими намерениями своей еврейской души. Т.е. миллионы погибших, 2 мировые войны, все катаклизмы и коммунизмы расцениваются евреями, как правильный выбор.

Но вышеописанное состояние мира, по “Танье”, продлится не вечно. “Ситра ахара” — отвратное для их бога, что он ненавидит” (стр. 127), т.е. их бог ненавидит народы мира, равно как и всех животных, поддерживаемых клипами. В будущем, когда придёт Машиах (Мессия), все клипы уничтожаются перед их богом, как будто их и не было (гл. 19, стр. 117).

Исторический процесс после прихода Машиаха, которого хабадники видят непременно хабадником и потомком царя Давида через Шнеура-Залмана, по “Танье” выглядит следующим образом. Бог уничтожает три клипы, и соответственно, уничтожаются все питаемые ими нечистые животные и народы мира. Затем преображается клипат нога, являющаяся для евреев и чистых животных источником жизни, и заблудшие евреи возвращаются к ортодоксальному иудаизму. Земля, как ни странно, не считается Шнеуром-Залманом нечистотой, и, следовательно, сохраняет своё существование, или же преобразуется в эфирное тело. Гидросфера, атмосфера, поддерживаемые, по логике “Таньи”, клипами, также должны уничтожиться. Миллионы еврейских душ-искр объединяются в первозданные 600 тысяч. Таким образом, 600 тысяч еврейских душ, парящих над пустынной (или эфирной) Землёй — вот апофеоз истории по “Танье”! Ну чем не Армагеддон. Именно поэтому и уничтожается такими спешными темпами наша природа, всё живое на планете Земля. Вместо строительства ветряных, гидро, геотермальных, солнечных и других электростанций, они засоряют её сожжением миллионов тонн нефти, угля и газа.

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