Исследования о самоисцелении ДНК

Грегг Брейден сообщает поразительную информацию о трех экспериментах с ДНК, которые доказывают, что молекула ДНК может исцелиться при помощи «чувств» человека.

В недавно разработанной им программе «Исцеляя Сердца — Исцеляя Нации: Наука о Мире и Сила Молитвы» Грегг Брейден говорит, что в прошлом мы утратили большое количество информации о древних духовных традициях: после пожара в Александрийской библиотеке было утеряно как минимум 523.000 документов. Но, возможно, есть сведения, относящиеся к тем древним учениям, которые могли бы помочь нам понять некоторые тайны науки. Грегг Брейден, ученый и инженер, сообщает о трёх весьма любопытных экспериментах.

ЭКСПЕРИМЕНТ №1

Этот эксперимент был проведен доктором Владимиром Попониным, квантовым биологом. Сначала в некоторой емкости создавался вакуум, где присутствовали единственные материальные объекты – фотоны (частицы света). Было замерено расположение фотонов и установлено, что они распределены исключительно произвольно. Это был ожидаемый результат. Затем в емкость поместили часть ДНК, и снова произвели замеры распределения фотонов. В этот раз фотоны ВЫСТРОИЛИСЬ В ОПРЕДЕЛЕННОМ ПОРЯДКЕ, ориентированном на ДНК.

Иными словами, физическая часть ДНК оказала воздействие на фотоны нефизической природы.

После этого ДНК изъяли из контейнера и снова произвели замеры фотонов. Фотоны ОСТАЛИСЬ В ТОМ ЖЕ ПОРЯДКЕ и ориентированы в том же направлении, где находилась ДНК. Чем же были связаны частицы света?

Грегг Брейден говорит, что мы вынуждены признать возможность появления там некоего НОВОГО энергетического поля, энергетической системы, и что ДНК обменялось информацией с фотонами через эту энергию.

ЭКСПЕРИМЕНТ №2

Этот эксперимент был проведён военными. От доноров были взяты лейкоциты из ДНК и помещены в специальные камеры для измерения электрических зарядов. В ходе эксперимента донора помещали в отдельную комнату и подвергали «стимулированию» при помощи видеоклипов, которые вызывали у человека различные эмоции. ДНК находилась в другой комнате того же здания. За донором и за ДНК велось наблюдение.

По мере того, как донор «выдавал» пики эмоций, измеряемые электрическими импульсами, ДНК реагировала ИДЕНТИЧНЫМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ИМПУЛЬСАМИ В ТО ЖЕ САМОЕ ВРЕМЯ.

Не было ни времени запаздывания, ни времени передачи сигнала. Пики и спады импульсов ДНК В ТОЧНОСТИ СОВПАДАЛИ по времени с пиками и спадами импульсов донора.

Военные хотели узнать, на какое расстояние они смогут отдалить донора от его ДНК и продолжать получать такой же результат. Они прекратили исследования после того, как расстояние между донором и его ДНК составляло 50 миль, а результат эксперимента был всё ТОТ ЖЕ: не было ни времени запаздывания, ни времени передачи сигнала.

ДНК и её донор проявляли идентичные реакции в одно и то же время. Что это может означать?

Грегг Брейден говорит, что живые клетки обмениваются информацией через не признаваемую ранее форму энергии. На этот вид энергии не влияет ни время, ни расстояние. Это не локальная форма энергии, это энергия, которая существует везде и в любое время.

ЭКСПЕРИМЕНТ №3

Третий эксперимент был проведён Институтом Математики Сердца, а отчет, написанный об этом эксперименте, называется «Локальное и Нелокальное Воздействие Когерентных Частот Сердца на Конформационные Изменения ДНК». (Не обращайте внимание на название! Сама информация – потрясающа! )

Несколько ДНК плаценты (самой древней формы ДНК) были помещены в контейнер, в котором могли быть измерены её изменения. Обученным участникам эксперимента, каждый из которых был способен переживать сильные эмоции, раздали 28 пузырьков с этой ДНК. Всех участников опыта проинструктировали, как воспроизводить и переживать «нужные» чувства.

Было установлено, что в зависимости от чувств исследователей ДНК ИЗМЕНЯЛА СВОЮ ФОРМУ.

Когда исследователи ЧУВСТВОВАЛИ благодарность, любовь и признательность, НАПРЯЖЕНИЕ ДНК СНИЖАЛОСЬ, а спираль распрямлялась и становилась длиннее.

Когда исследователи ОЩУЩАЛИ страх, злость, разочарование или переживали стресс, то ДНК ЗАКРУЧИВАЛАСЬ и УПЛОТНЯЛАСЬ. Она становилась короче и ОТКЛЮЧАЛА многие из наших ДНК-кодов!

Если вы когда-либо чувствовали себя «отключенными» негативными эмоциями, теперь вы понимаете, почему ваше тело было таким же образом «выключено». Коды ДНК включались, когда участники снова испытывали чувства любви, радости, благодарности и восхищения.

Позже этот эксперимент проводился с ВИЧ-положительными пациентами. Было обнаружено, что переживание чувств любви, благодарности и восхищения повышало СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ организма в 300.000 раз. Здесь и находится ответ, который поможет вам всегда чувствовать себя хорошо, независимо от того, какой страшный вирус или бактерии находятся вокруг вас. Оставайтесь в состоянии радости, любви и восхищения!

Эти эмоциональные изменения выходят далеко за рамки известных электромагнитных явлений. Люди, умеющие испытывать чувство глубокой любви, способны изменять форму своих ДНК. Грегг Брейден говорит, что это иллюстрирует признание новой формы энергии, связывающей всё творение.

Эта энергия, похоже, представляет собой ПЛОТНО СОТКАННУЮ СЕТЬ, связывающую всё материальное. По существу, мы способны оказывать влияние на эту сеть творения через наши ВИБРАЦИИ.

ВЫВОДЫ:

Чего же общего имеют эти эксперименты с существующей ситуацией? За всем этим стоит наука, определяющая, как мы сможем выбрать нужное время, чтобы оставаться в безопасности, независимо от того, что происходит вокруг.

Как объясняет Грегг Брейден в «Эффекте Исайи», время имеет не только линейные характеристики (прошлое, настоящее и будущее), оно также имеет глубину. Глубина времени состоит из всех возможных молитв, которые когда-либо могли быть и были вознесены. Собственно, на все наши молитвы уже получен ответ. Мы лишь активизируем один из них, переживая его своими ЧУВСТВАМИ. ВОТ КАК мы создаем свою реальность – мы выбираем её своими чувствами. Наши чувства активизируют временной интервал через сеть творения, связывающую всю энергию и материю во Вселенной.

Помните Вселенский закон, что мы притягиваем к себе то, на чем концентрируем своё внимание? Если вы фокусируетесь на страхе, тем самым вы посылаете сигнал Вселенной дать вам то, чего вы боитесь. Но если вы настроитесь на чувства радости, любви, благодарности или восхищения, и сконцентрируетесь на привнесении еще больше этих качеств в вашу жизнь, то тогда вы автоматически сможете избежать всего негативного.

Своими чувствами вы будете выбирать иной ВЕРМЕННОЙ ИНТЕРВАЛ.

Вы можете предотвратить вероятность заболеть гриппом, другими вирусными и прочими заболеваниями, если будете стремиться испытывать только позитивные чувства, способные поддерживать иммунную систему на невероятно высоком уровне.

Таким образом, вы получаете защиту от чего бы то ни было: найдите то, что будет радовать вас каждый день, или час, или всего несколько минут в день. Это самая лёгкая и самая лучшая защита, которая может у вас быть. А если ничего «не находится», то будьте довольны тем, что Вселенная уже поймала всех преступников!

Портал «Земля и Небо»