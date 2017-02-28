ИСКУССТВЕННОЕ ОПЛОДОТВОРЕНИЕ ОТКРЫЛО ДВЕРИ В НАШ МИР ТЕМНЫМ СУЩНОСТЯМ НИЗШЕГО УРОВНЯ

Сегодня мир в целом (наверное, кроме Китая, Индии и Африки) захлестывает волна бесплодия и снижения рождаемости. Не только Россия, где около 25 лет не простая экономическая ситуация, но и ведущие страны Америки и Европы стокнулись с демографической проблемой (смертность больше рождаемости). Причины этого явления самые разные (спад развития этносов, экономические, психологические и многие другие). Решение этой проблемы предлагает наука в виде искусственного оплодотворения. В 2010 году ученый Роберт Эдварс за свое открытие метода зачатия «детей в пробирке» получил Нобелевскую премию.
Сегодня на Земле живет более 4 миллионов (!) (в России несколько тысяч) детей, зачатых в пробирке. И их число продолжает расти…
Искусственное оплодотворение помогает не только бесплодным женщинам. Сейчас все чаще говориться о суррогатных матерях, которые за деньги вынашивают в себе «дитя из пробирки». Известные и популярные люди прибегают к искусственному оплодотворению, пропогандируя его для всех. Например, известный актер Голливуда Роберт Де Ниро прибегал к услугам суррогатных матерей в 1995 и недавно в 2011. Одни из первых подхватили и стали применять искусственное оплодотворение гомосексуалисты, ведь им также хочется оставить потомство на Земле. Один из самых знаменитых «голубых» — музыкант Элтон Джон со своим партнером стали родителями в декабре 2010 тоже благодаря суррогатной матери.
Насколько же хорошо для человечества это открытие, для кого оно открыло двери в наш мир?
Один из наиболее ясных ответов на проблему искусственного оплодотворения дает зороастрийская Традиция.
По зороастрийскому мировозрению наш мир создан прекрасным и совершенным творцом Ахура Маздой, от которого только Свет, Добро и Любовь. Но из-за Ангро Манью, напавшего на наше мироздание, мы оказались в мире, временно оккупированным темными силами. Сейчас по зороастрийскому летоисчислению мы живем на границе Эпохи Смешения света и тьмы и Эпохи Разделения добра от зла.
Человек в зороастризме считается воином, находящимся на передовой линии фронта битвы светлых и темных сил. Своим выбором мы можем способствовать торжеству Света, когда мы выступаем с позиции любви, гармонии, добра. Либо мы можем усилить темное воинство, если опираясь на гордыню, ложь и страх, примем позицию вируса — паразитизм, разрушение. Развиваясь с позиции нравственно-моральных законов, совершенствуясь, и генерируя вокруг себя поле любви и гармонии, осознавая себя частичкой целостного мира, стремясь сделать его прекраснее, мы как дитя Творца выполняем свою задачу и свой воинский долг.
Светлые силы в этом заинтересованы и помогают нам в этом, а темные — наоборот, стремяться нас вовлечь свою орбиту греха и тьмы, чтобы через нас обрести силу в этом мире.
Считается, что когда наша духовная сущность рождается у любящих друг друга родителей через их непосредственную близость, то она при зачатии получает защиту Рода, (Фравахара по авестийски).
Энергия биополей, раскрутка энергетических вихрей мужчины и женщины в Любви проводящих акт зачатия притягивает и защищает светлую сущность. Именно поэтому такие взаимоотношения сакральны и священны в зороастризме (и в других традициях).
Когда же зачатие происходит случайно, двое при этом лишены светлых и чистых помыслов, тем более «по пьяне», при низших страстях удовлетворения, то притянутая сущность будет гораздо низшего уровня и ее защита будет ослаблена.
В случае искуственного оплодотворения соединение сперматозоида и яйцеклетки происходит просто механическим путем, напрочь лишенная защиты энергии тел родителей и Фравашей, Предков. На уровне физиологии включается зачатие и развитие будущего организма, но какая душа, сущность какого плана в этот момент вселяется — крайне трудно судить. Учитывая, что в настоящий момент множество темных сущностей стремиться попасть в наш мир, становится понятна опасность.
Чем вызвано бесплодие, которое вынуждает прибегать к методу искусственного оплодотворения, рождению детей из пробирок? Множество факторов способствуют появлению бесплодия — беспорядочные половые связи, неправильное питание химическими и ГМО-продуктами, проживание в экологически неблагоприятных местах и другое. Но, если вдуматься, то именно все эти факторы пропогандируются и развиваются наукой, так всеми признанной и уважаемой. В итоге получается, что некая сила сначала создала проблему, а потом предложила способ ее решения, в итоге оказавшись в выигранной ситуации.
С одной стороны уменьшается количество здоровых людей, связанных своими корнями с белой расой, способных в данный исторический момент смены Эпох дать отпор темному началу, выступить на стороне Света. А с другой стороны, на Земле каждый день растет число людей, роженных искусственно, которые гораздо более предрасположены к выбору темной стороны.
Прирост населения Земли при постоянном сокращении потомков белой расы идет за счет роста рождаемости потомков черной и желтой расы. Что наводит на размышления.
Возникает вопрос как относиться к таким людям, пришедшим из пробирки и живущих среди нас. Считать их потенциальной угрозой человечеству? Проклинать, избегать? Как решить эту пробему с этической точки зрения? Да, это все проявления наступившей Эры Водолея, связанной с разделением на живую и мертвую воду, и началом Эпохи Разделения Добра и Зла. Эти процессы пока только набирают силу. Пока нужно понимать, что таким людям из пробирок предстоит решить больше проблем и вопросов, связанных с ослабленной защитой на планах духа, души и тела. Возможность оступиться и сделать неправильный выбор для них велика и поэтому им нужно максимально следует соблюдать морально-нравственный закон.
One thought on “ИСКУССТВЕННОЕ ОПЛОДОТВОРЕНИЕ ОТКРЫЛО ДВЕРИ В НАШ МИР ТЕМНЫМ СУЩНОСТЯМ НИЗШЕГО УРОВНЯ”
«Прирост населения Земли при постоянном сокращении потомков белой расы идет за счет роста рождаемости потомков черной и желтой расы. Что наводит на размышления.»
Такое предложение в статье также наводит на размышления. Расизмом пахнет..