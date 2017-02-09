ИСКУССТВЕННОЕ ОПЛОДОТВОРЕНИЕ ОТКРЫЛО ДВЕРИ В НАШ МИР ТЕМНЫМ СУЩНОСТЯМ НИЗШЕГО УРОВНЯ

Сегодня мир в целом (наверное, кроме Китая, Индии и Африки) захлестывает волна бесплодия и снижения рождаемости. Не только Россия, где около 25 лет не простая экономическая ситуация, но и ведущие страны Америки и Европы стокнулись с демографической проблемой (смертность больше рождаемости). Причины этого явления самые разные (спад развития этносов, экономические, психологические и многие другие). Решение этой проблемы предлагает наука в виде искусственного оплодотворения. В 2010 году ученый Роберт Эдварс за свое открытие метода зачатия «детей в пробирке» получил Нобелевскую премию.

Сегодня на Земле живет более 4 миллионов (!) (в России несколько тысяч) детей, зачатых в пробирке. И их число продолжает расти…

Искусственное оплодотворение помогает не только бесплодным женщинам. Сейчас все чаще говориться о суррогатных матерях, которые за деньги вынашивают в себе «дитя из пробирки». Известные и популярные люди прибегают к искусственному оплодотворению, пропогандируя его для всех. Например, известный актер Голливуда Роберт Де Ниро прибегал к услугам суррогатных матерей в 1995 и недавно в 2011. Одни из первых подхватили и стали применять искусственное оплодотворение гомосексуалисты, ведь им также хочется оставить потомство на Земле. Один из самых знаменитых «голубых» — музыкант Элтон Джон со своим партнером стали родителями в декабре 2010 тоже благодаря суррогатной матери.