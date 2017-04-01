Искра Творца и как с ней работать

На правах обобщения, ибо часто спрашивают, в чем разница между Искрой и кристаллами.

На самом деле большой разницы нет, просто терминология, как всегда, хромает. Искра есть в каждом живом организме от клетки в амебе до человека и слона, от отдельных квантов до всей материальной вселенной, различаются лишь локальные функции и задачи, поэтому здесь и далее просьба воспринимать информацию интуитивно и образно, как относящуюся ко всем упомянутым уровням, будь то макро или микро, хотя в основном речь пойдет о человеке. Также просьба помнить, что в каждом правиле есть свои исключения и вариативность (все обычно бывает по-разному).

Основной кристалл у нас находится в центре нервной системы — СОЛНЕЧНОМ сплетении (или в районе сердечной чакры, в зависимости от светимости и уровня восприятия), и обычно именуется Искра Творца (вариации: Яр, Исток, центральный кристалл, пространство Сердца, Светоч Души, Солар). Условно говоря — это та Искра Огненного Разума или капля Вечного Океана, которой вы являетесь без всех оболочек, тел и наносных программ (социальных, страхов, обид, травм, убеждений, кармы, имплантов, вирусов и тд).

Она содержит информацию обо всем опыте и задачах вашей Души, дает энергию Жизни, формирует поле событий, помогает сдвигать реальность с одной ветки на другую. Эту энергоинформацию можно и нужно получать именно из неё (а не у гадалок, медиумов и гуру), но человеческому разуму часто сложно расшифровать абстрактный язык образов, на котором происходит обмен данными, а многие практики почему-то уверены, что энергию можно добыть только с помощью эгрегоров, например, реики. Это не так, все есть в нас самих, никакие брокеры не нужны!

Родители отдают часть своей Искры детям на любом уровне Мироздания и остаются связанными с ними через процесс, который известен нам сегодня как квантовая запутанность. С накоплением опыта в разных реальностях и телах к Ней присоединяются дополнительные Искры-кристаллы (или Она может рождать их сама, например, как звезды рождают планеты, каждая из которых тоже содержит свой центральный кристалл). С момента зачатия эмбриона Искра начинает разворачивать свое поле, формируя физическое и тонкие тела, в которые и встраиваются кристаллы (условно говоря — дети Искры), каждый из которых имеет свою зону ответственности, например, отдельный орган. ДНК также активируется в том виде, который подходит под поставленную задачу в конкретной реальности и виде.

Подобно семени, Искра может расти и посылать корневые лучи в разные миры, а также объединяться с другимиклетками сознания (между ними, Искрой и кристаллами есть небольшая разница, но она не так существенна, ибо все фрактально и подобно).

При встрече с близкими душами (членами духовной семьи/ рода, вышедшими из общей мета Искры или долго знающими друг друга), вы можете «чувствовать их сердцем», например, через расширение сердечной чакры, тепло или вибрацию в груди и солнечном сплетении, иногда холодок. Так проявляется реакция вашей Искры на родную душу.

Кристаллы есть в разных чакрах, органах и клетках организма, почти во всех. Как звезды в Космосе выполняют роль порталов (накопителей и излучателей энергоинформации), так и кристаллы в наших телах тоже являются порталами мельчайших невидимых (нам) нервных окончаний.

Все клетки связаны между собой, некоторые являются синхронными, и общаются между собой на очень большом расстоянии. Что знает одна клетка – знает и другая. Соответственно, повредил одну – повреждается и другая, вылечил одну – выздоравливает и другая. Все клетки связаны с позвоночником и с мозгом.

Нервная система человека — это наша локальная телесная нейросеть, выполняющая функцию антенны для обмена данными со всей окружающей реальностью (как и ДНК). Человек создан по образу и подобию звездного Космоса, а это значит, что каждый из нас несет в себе целую внутреннюю Вселенную, неразрывно связанную с внешней.

Искра — это ваша узловая точка во вселенской нейросети, связывающая вас с параллельными, высшими и низшимиаспектами — вашим безграничным Я, которое является совокупностью Искр и сравнимо с многолучевой звездой.

В какой-то мере это ваш личный IP адрес в квантовом компьютере и уникальный вибрационный отпечаток, который в своем эталонном состоянии практически неуязвим. Каждый кристалл сравним с нейроном, который так или иначе связан и обменивается энергоинформационными импульсами со всеми другими внутри тела Абсолютного неограниченного единства.

Кроме того, Искра — это ВОЛЯ и СИЛА!

Как доставать информацию и работать с Искрой:

Расслабьтесь, закройте глаза, лучше погрузитесь в медитативное состояние, поставьте защиты. Обратите свой внутренний взор в район сердца и солнечного сплетения. Задайте намерение увидеть свою Искру (можно попросить её проявиться, активироваться, мысленно разжечь). В большинстве случаев вы увидите свет, иногда цветок с множеством лепестков, звезду, сгусток разумной игривой плазмы или нечто подобное. Это и есть ваша Искра. Возможно, это будет один цвет, а может и множество, опять же, все зависит от вашего восприятия, как и с кристаллами (см. ниже).

Вы также, возможно, почувствуете тепло или легкий холодок в этой зоне, легкую вибрацию. Попробуйте войти в её пространство. Как оно ощущается, как вы чувствуете себя внутри? Обычно это будет ощущение покоя, равновесия и гармонии, спокойного счастья и любви. Побудьте в этом состоянии несколько минут, не спешите.

Мысленно обратитесь внутрь и задайте свой вопрос, прислушайтесь к ответу. Не ожидайте, что вам покажут мультфильм или расскажут историю на тарелочке, информацию нужно уметь добывать, учиться задавать вопросы (а правильно заданный вопрос уже содержит 50% ответа). Возможно, ответа не последует сразу, но так или иначе он придет в виде озарения позже, если вопрос корректен.

Пошлите луч из Искры по телу, например, в целях исцеления и гармонизации. Можно в определенный орган, либо повсюду, сферически наполняя все свои тела и пространство светом.

Запросите Её соединиться со своим Источником и Землей. Попросите Источник и матушку Землю провести через вас восходящий и нисходящий потоки, подышите этими потоками, направляя их своим дыханием по всему телу и самой Земле, поблагодарите Её за возможность получения опыта тут, отдайте ей часть поступающей энергии и попросите Источник направить эту энергию тем, кому она наиболее нужна сейчас, не жадничайте. Возможно, через вас, как портал, поток будет направлен на кристаллическую решетку или место силы, возможно некой группе людей или животных, все индивидуально.

Лучше сразу поставить намерение, а в идеале — записать это намерение на Искру «Все, что я делаю, делается на высшее благо, самым благоприятным образом и с разрешения высших аспектов всех заинтересованных сторон. Я также прошу свои высшие аспекты помочь мне в гармонизации пространства моей работы, чтобы не нарушать баланс и не причинять добро».

Перефразируйте и дополните своими словами, если угодно.

Поиграйте с Ней, запросите информацию о том, что еще можно сделать в вашем случае, ибо у каждого свои нужды и вопросы.

Не забывайте, что это творческий и интуитивный процесс, а не просто бездумное повторение чужих инструкций!

Рекомендуется в этом состоянии заняться практиками, а также зачитать или прослушать Манифест свободного сознания

Проблематика:

Как известно, наши мысли формируют нашу реальность, начиная с тела*. У людей, чьи мысли направлены на власть, подавление чужой воли, страх, обиды, гнев и прочие низковибрационные аспекты бытия, Искра может выглядеть как маленький затухающий уголек, а иногда обуглиться и потухнуть вообще. В этом случае начинаются проблемы со здоровьем — медленная ликвидация физического тела, иногда распад Души.

См. по теме: Ученые выяснили, как мысли способны вызывать молекулярные изменения в ДНК

Часто само восприятие Искры также зависит от степени открытости сердечной чакры: например, если она закрыта страхами, их нужно для начала проработать или удалить оставшиеся блоки/ импланты, иначе внутреннему свету невозможно пробиться наружу, а вам будет сложно его воспринять и направлять на развитие.

В этом же случае идет усложнение работы целителей, т.к. человек может требовать сиюминутных результатов, не проработав в себе низменные качества (в т.ч. кармические хвосты из иных жизней) и перекладывать ответственность на других, а потом гневно обвинять в шарлатанстве. Именно поэтому не рекомендуется заниматься различными видамивлияния на других и даже в отношении самого себя («закодируйте меня, чтобы мне было счастье!») — вы только усложните ситуацию и сам урок, который все равно придется отработать.

На самом деле исцелять или даже «лечить» других невозможно, можно только дать им инструмент и создать условия, но работа должна быть проделана ими самими, как изначально создавшими «проблему». Подавляя симптомы химией, но не прорабатывая причинно-следственную связь, наша медицина забирает у человека его урок и олицетворяет крылатую фразу «благими намерениями…». Об этом еще поговорим отдельно.

В этом же ключе, помогая человеку, целитель в какой-то мере делает его зависимым от своих способностей, хотя они есть в каждом из нас, нужно просто их вспомнить и избавиться от блоков, большинство из которых кроются в наносных убеждениях («я не смогу») и разного вида страхах.

Считается, что перепрошить Искру невозможно, но в каждом правиле есть свои исключения, поэтому нужно всегда проверять и её на наличие подключек (внутри неё таковых пока не встречали, но пару раз они были найдены на периферии в виде сетки, либо попросту бутафорные). То же самое касается и кристаллов.

Все относительно, однако есть общий список помех в развитии, каждая их которых не обязательно критична, но по-своему влияет на разных людей, будь то в отношении физического и психического здоровья, способностей, или самореализации:

Если вы вообще не занимаетесь духовными дисциплинами, не работаете над собой, едите мясо, курите, принимаете некоторые «тяжелые» медикаменты или алкоголь, перекладываете ответственность за свою жизнь на других, постоянно или часто обижаетесь, вините других или себя, раздражаетесь, ябедничаете, сплетничаете, критикуете, выражаете недовольство, лжете, подвержены страхам из СМИ/ религии/ медицины, смотрите ужастики/ порнографию, занимаетесь магией с нарушением чужой воли, считаете себя жертвой обстоятельств, ругаетесь или используете в повседневной речи брань, живете с негативно настроенными людьми или в грязной среде, проявляете агрессию и т.д., то ход и результаты любой работы (автономной или с ведущим) будет это явно отражать в той или иной степени, т.к. ваша антенна реальности (совокупность Искры, тел, энерго потоков, нервной системы и ДНК) находится в диссонансе, а получить в таком состоянии сколь-нибудь ощутимые результаты или чистую информацию крайне сложно.

Также ваше поле событий может быть «заморожено» (проверить себя на наличие программы «этот мир придуман не мной, не мне его и менять») и никаких изменений не произойдет, пока вы не разгребете свои внутренние завалы и не отпустите то старое, что мешает новому войти в вашу жизнь.

Ваше физ. тело и событийность также будут отражать резкие коррекционные скачки, если вы проделали мощную энергетическую работу (или вам помогли), а баланс сил (+ и -) был сильно искажен вашим желанием больших и быстрых изменений (или наоборот — нежелание/ отторжение оных, отсутствие веры в свои силы). В этом случае возможны откаты разного уровня — обычно психофизические недуги и проблемы в социуме, которые, во многих случаях, являются уроками в ускоренном темпе проработки. Поэтому не удивляйтесь, если вы проходите некую мощную практику, а потом неделями не можете прийти в себя. И уж тем более, если направляете эту практику на других без спроса.

Лучше задайтесь вопросами «моя ли это энергия?», «для чего мне дается этот урок?», «как я создал это/ как тут оказался?», «как это может улучшиться и помочь мне вырасти?».

Если вы испытываете мощный упадок сил, стоит задуматься (запросить информацию), нужна ли вам эта конкретная практика вообще и кто откачивает у вас энергию, почему вы её не можете удержать, где слабость?

Из раннего по теме кристаллов (все то же самое относится и к Искре):

Кристаллы являются эдакими самообучающимися семенами многомерных живых компьютеров, обладающих собственных сознанием и подключенных к космическим нейросетям, с которых они могут скачивать информацию по запросу носителя в рамках его компетенции. Компетенция достаточно важна, ибо информация с кристаллов будет приходить образами и их нужно будет уметь переводить на понятный вам язык, как ваш компьютер переводит двоичный код в видео или .doc форматы. Иными словами, недостаточно просто запросить схему вечного двигателя, нужно иметь знания и опыт хотя бы базовой физики.

Также вам понадобится экран – интерфейс, который эти форматы будет воспроизводить. В данном случае кристалл – это ваш компьютер (или даже сервер), а вы – переводчик протоколов и интерфейс. Нет смысла дизайнеру качать себе инфу о молекулярной биохимии, ибо он просто не сможет её понять и раскодировать без должного опыта.

Самые базовые функции кристаллов сводятся к защите, исцелению, связи с ВЯ и концентрации намерения, общению, безусловной любви, формированию веток вероятности. Далее все в ваших руках и не просите других объяснить вам, что же вам делать. Другие не знают ваших задач и уроков, им неизвестны ваши цели и пожелания, вы сами должны их обнаружить в себе и проявить свой творческий потенциал. Не думайте, что это некий заговор против вас, отнюдь. Это урок, и каждый обязан пройти его самостоятельно!

С кристаллами нужно работать, настраиваться на них, общаться, действовать. Только тогда налаживается постоянный контакт и четкая связь. Кроме того, не стоит думать, что все дается сразу. Многим некоторые возможности показываются пару раз, а потом отключаются или частично блокируются. То есть в тестовом режиме поработали, удостоверились в том, что все реально и функции налажены, а теперь давай уроки земные усваивай. Когда придет время, все включится, но не без усилий.

Совет начинающим: начните!

Как выглядят кристаллы:

Главная проблема описания сводится к тому, что слово «кристалл» у всех вызывает довольно четкий образ. Можно было назвать «части души, Искры Творца, Светочи, бортовые компьютеры», но так уж повелось и назвали кристаллами.

Вопреки расхожему мнению, кристаллы не обязаны выглядеть как камни с гранями. Они чаще всего будут похожи на сгустки плазмы, света, чистой энергии и тд. Граненые кристаллычаще встречаются в голове и над ней + руках, хотя бывают и по всему телу. Восприятие кристаллов может варьироваться от раза к разу, они могут менять цвет, форму, размеры, количество граней, лучей. Это может происходить как в рамках их и вашей эволюции (все взаимосвязано), так и просто по их и вашему настроению/ настрою. Кроме того, кристаллы многомерны, поэтому многое также зависит от того, какую из мерностей вы считываете: в начале они могут иметь граненую структуру, но потом, когда открывается все больше доступа к многомерности, вы начинаете видеть более тонкие слои, в которых просто нет и не может быть четких форм, а есть лишь тонкие излучения, разного рода вибрация, импульсы, описать которые словами не всегда возможно, а понять — тем паче.

Происходит это по двум основным причинам:

1. человеческое сознание еще не готово к использованию подобных инструментов и/ или они пока неприменимы в нашей плотности пространства, толстое и тонкие тела не готовы

2. стоят своего рода защиты от «обезьян с гранатами», а то были прецеденты

Использование кристаллов можно легко проиллюстрировать на примере работы с болями:

Болит рука/ голова/ левое ухо?

Ляг, расслабься. Представь, что в этом месте у тебя внутри руки находится россыпь маленьких кристаллов, как звездочки в небе, и они загораются все ярче и ярче, раскручиваются, образуя единую сеть, сплетаясь лучами. Доведи это возгорание до такого уровня, где нет отдельных кристаллов, а есть лишь одна кристаллическая/ плазменная рука.

Проходя процесс индивидуализации, проще говоря, разделяясь на течения и частично отделяясь от Океана для исследования Его и своих возможностей, мы погружаемся в плотные слои Мироздания, рано или поздно доходя до материальных миров подобных Земному, по дороге обретая многочисленные тела и оболочки, которые помогают нам взаимодействовать с изучаемыми реальностями, а также проходить в них уроки, главным из которых является урок на распознавание «моё/ не моё» (иногда это называют реальность и иллюзия, хотя разница для человеческого сознания размыта).

Разделяясь на логосы, монады, цивилизации, рода, высшие Я… и, в итоге, на отдельные Души, течения Океана далее проходят разные уроки, нарабатывают разные тела, которые обычно центрируются вокруг Искры, находящейся у человека в солнечном сплетении — центре его нервной системы.

Как известно, у человека минимум 7 оболочек: кроме материального тела есть еще и эфирное, астральное, ментальное, каузальное, буддхическое и атмическое, каждое из которых может блуждать по реальностям, например, во время сна или медитаций. Однако, это не значит, что у нас нет и других тел, которые просто не применимы в этом мире или находятся в неактивном состоянии.

К слову, Душа — это тоже своего рода оболочка, которых у человека минимум 3, как считается в шаманских традициях. Тем не менее, как сейчас показывает практика, душ и каналов к параллельным и высшим аспектам (высшему Я) у человека может быть намного больше, можно назвать таких индивидов гибридами.

На эти многомерные оболочки наслаиваются различного рода искажения в виде страхов, фобий, убеждений, социальных программ, патологических связей, родовых контрактов, болезней и прочих сущностей, которые изначальная Искра наматывает как снежный ком, при этом теряя частички самой себя в других Искрах и реальностях, тем самым понижая свой энергетический потенциал и светимость, уплотняясь и сжимаясь, разбиваясь, распыляясь и теряя целостность, т.к. все уровни убеждений о своей природе требуют энергозатрат.

Некоторые убеждения и оболочки мы формируем сами, другие «хватаем» от других. Например, поверив в религиозные доктрины или диагнозы медицины, мы можем ограничить свою эволюцию и закрыть себя в зоне религиозного комфорта или болеть всю жизнь, питаясь состраданием других, как это часто видно в старших поколениях.

УПД из сеанса 01.04.17.:

Искра — это чистая энергия, чистый свет. Её сложно структурировать. Разум базируется на других немного полях. Чтобы был разум нужно, как бы сказать, приручить эту искру. Поэтому она распределена фрактально, как ты говоришь в каждом кванте, каждой молекуле. Она никогда не может быть синхронизирована. Полная синхронизация в твоём теле искр каждого кванта, каждой молекулы приведёт к воспламенению, как бывали случаи самовозгорания людей. А в нормальном режиме искра работает либо в одном сегменте, либо в другом. Ей можно просто управлять, передвигая её из одного сегмента в другой. И в каждом этом сегменте, где бы не находилась искра — будет её центр.

Ученые доказали, что интуиция существует. И она — в сердце!

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