Ищите следы прошлых жизней в нынешней

Знаете ли вы, что найти следы прошлых жизней можно в повседневной жизни? В окружающих нас вещах, в звуках, которые мы слышим, в движениях нашего тела, которые мы считаем привычными и почти не обращаем на них внимания.

Почему мы можем испытывать тягу к непонятным вещам?

Вы любите, к примеру, восточные танцы, не имея к их родине никакого отношения, а в незнакомом месте чувствуете себя как дома? Все это происходит, когда мы входим в резонанс с тем, о чем мы знали в прошлых воплощениях. Резонанс (фр. resonance, от лат. resono — откликаюсь). Резонанс по отношению к чему-то из прошлых жизней — это способность эмоционально откликнуться на что-то. Каждое воспоминание о нашем опыте имеет эмоциональную окраску — какое-то яркую, какое-то — менее яркую. Если вы действительно сталкивались с чем — то в прошлых жизнях, сегодня вы можете войти с этим в резонанс, испытав при этом сильные эмоции. При резонансе, связанным с прошлыми жизнями, вы видите то, чего здесь, сейчас, в реальности нет. Происходит наложение информации внутренней, прошлого опыта на опыт жизни сегодняшней.

Как понять, что это воспоминание из прошлой жизни

Как правило такие воспоминания происходят спонтанно, в расслабленном состоянии. Человек в это время не фантазирует и занят своими мыслями, ничего себе не представляет и даже не думает о месте, где находится или о предметах, которые его окружают. Вдруг он может отчетливо услышать различные звуки, увидеть картинки, что-то почувствовать. Все это будет его личным переживанием, окружающие этого не заметят. При резонансе с прошлыми жизнями происходит перенос опыта в жизнь реальную. Вдруг, ни с того ни с сего могут возникнуть ощущения, человек начинает слышать звуки, ощущать запахи, хотя видимых причин для их возникновения в видимом мире нет. Все, что мы воспринимаем, фиксируется органами чувств. Сигналы разных органов чувств различаются по силе — например, у многих хорошо развита визуализация. При резонансе они с большей вероятностью увидят картинки, чем услышат определенные звуки. А бывает, что происходит наложение сигналов, — тогда к картинкам может присоединиться звук, запах или ощущение. К таким воспоминаниям человек не готов, он не может предугадать, что сейчас по какой-то причине проявится его воспоминание. Что может вызывать сильные ощущения?

Следы прошлых жизней

Сильные ощущения вызывают разные запахи. Например, в одном из прошлых воплощений в момент смерти человек чувствовал запах миндаля. В нынешней жизни он может испытать тревогу по непонятным причинам, если проходит мимо прилавка с орехом этого сорта. Различные позы тела способны вызвать какие-то образы. К примеру, человек проходил через восточное воплощение, и, сев в позу лотоса может сидеть так часами, не имея специальной подготовки, не жалуясь при этом на затекание ног и держа спину прямой. Для него она привычна,удобна. При этом о йоге он может и не знать в этой жизни. Например, в одном из прошлых воплощений в момент смерти человек чувствовал запах миндаля. В нынешней жизни он может испытать тревогу по непонятным причинам, если проходит мимо прилавка с орехом этого сорта. Различные позы тела способны вызвать какие-то образы. К примеру, человек проходил через восточное воплощение, и, сев в позу лотоса может сидеть так часами, не имея специальной подготовки, не жалуясь при этом на затекание ног и держа спину прямой. Для него она привычна,удобна. При этом о йоге он может и не знать в этой жизни. Встречается, что звуки способны вызвать определенные состояния или образы. Слово, сказанное с определенной интонацией, определенный звук, музыка — все это может вернуть воспоминания о далеком прошлом. Например, человек в современном городе может в какой-то момент отчетливо услышать звуки металлического оружия и в его сознании пронесутся образы битвы, которая случилась много веков назад. При этом звуки услышит только он.

Страны, города, места.

Даже в вашем родном городе могут быть места, где вы способны ощутить мощный эмоциональный подъем. К примеру, человек идет по улице, застроенной высотками, а образы видит базарной площади и слышит шум голосов торговцев, причем осознает, что торговцы говорят на непонятном ему языке. И чувствует он себя при этом как дома. И лишь позже узнает, что через этот город проходил Великий Шелковый Путь. Кто-то может приехать в чужую страну на курорт. Пойдет купаться в море и “вдруг” начинает паниковать, чувствовать болевые спазмы в определенной части тела. А дело в том, что в прошлой жизни ему здесь оторвало руку.

Книги и тексты

Взяв в руки старинную книгу, человек может увидеть совершенно незнакомые ему в реальной жизни образы. Можно увидеть в книге текст, его расположение и перенестись в события прошлых столетий. И образы эти могут вообще никак не относиться ни к тексту, ни к книге. Просто они как катализаторы — запускают память. Иностранное слово, значение которого неизвестно и не понятно способно выстроить в памяти определенные ассоциации. Только представьте, какие эмоции может вызвать книга, если человек читал или написал именно ее в прошлой жизни!

Профессии