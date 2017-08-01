Ищите следы прошлых жизней в нынешней

Знаете ли вы, что найти следы прошлых жизней можно в повседневной жизни? В окружающих нас вещах, в звуках, которые мы слышим, в движениях нашего тела, которые мы считаем привычными и почти не обращаем на них внимания.
Почему мы можем испытывать тягу к непонятным вещам?
Вы любите, к примеру, восточные танцы, не имея к их родине никакого отношения, а в незнакомом месте чувствуете себя как дома? Все это происходит, когда мы входим в резонанс с тем, о чем мы знали в прошлых воплощениях. Резонанс (фр. resonance, от лат. resono — откликаюсь). Резонанс по отношению к чему-то из прошлых жизней — это способность эмоционально откликнуться на что-то. Каждое воспоминание о нашем опыте имеет эмоциональную окраску — какое-то яркую, какое-то — менее яркую. Если вы действительно сталкивались с чем — то в прошлых жизнях, сегодня вы можете войти с этим в резонанс, испытав при этом сильные эмоции. При резонансе, связанным с прошлыми жизнями, вы видите то, чего здесь, сейчас, в реальности нет. Происходит наложение информации внутренней, прошлого опыта на опыт жизни сегодняшней.
Как понять, что это воспоминание из прошлой жизни
Как правило такие воспоминания происходят спонтанно, в расслабленном состоянии. Человек в это время не фантазирует и занят своими мыслями, ничего себе не представляет и даже не думает о месте, где находится или о предметах, которые его окружают. Вдруг он может отчетливо услышать различные звуки, увидеть картинки, что-то почувствовать. Все это будет его личным переживанием, окружающие этого не заметят. При резонансе с прошлыми жизнями происходит перенос опыта в жизнь реальную. Вдруг, ни с того ни с сего могут возникнуть ощущения, человек начинает слышать звуки, ощущать запахи, хотя видимых причин для их возникновения в видимом мире нет.
Все, что мы воспринимаем, фиксируется органами чувств. Сигналы разных органов чувств различаются по силе — например, у многих хорошо развита визуализация. При резонансе они с большей вероятностью увидят картинки, чем услышат определенные звуки. А бывает, что происходит наложение сигналов, — тогда к картинкам может присоединиться звук, запах или ощущение. К таким воспоминаниям человек не готов, он не может предугадать, что сейчас по какой-то причине проявится его воспоминание. Что может вызывать сильные ощущения?
Следы прошлых жизней
Сильные ощущения вызывают разные запахи.
Например, в одном из прошлых воплощений в момент смерти человек чувствовал запах миндаля. В нынешней жизни он может испытать тревогу по непонятным причинам, если проходит мимо прилавка с орехом этого сорта. Различные позы тела способны вызвать какие-то образы. К примеру, человек проходил через восточное воплощение, и, сев в позу лотоса может сидеть так часами, не имея специальной подготовки, не жалуясь при этом на затекание ног и держа спину прямой. Для него она привычна,удобна. При этом о йоге он может и не знать в этой жизни.
Встречается, что звуки способны вызвать определенные состояния или образы. Слово, сказанное с определенной интонацией, определенный звук, музыка — все это может вернуть воспоминания о далеком прошлом. Например, человек в современном городе может в какой-то момент отчетливо услышать звуки металлического оружия и в его сознании пронесутся образы битвы, которая случилась много веков назад. При этом звуки услышит только он.
Страны, города, места.
Даже в вашем родном городе могут быть места, где вы способны ощутить мощный эмоциональный подъем. К примеру, человек идет по улице, застроенной высотками, а образы видит базарной площади и слышит шум голосов торговцев, причем осознает, что торговцы говорят на непонятном ему языке. И чувствует он себя при этом как дома. И лишь позже узнает, что через этот город проходил Великий Шелковый Путь. Кто-то может приехать в чужую страну на курорт. Пойдет купаться в море и “вдруг” начинает паниковать, чувствовать болевые спазмы в определенной части тела. А дело в том, что в прошлой жизни ему здесь оторвало руку.
Книги и тексты
Взяв в руки старинную книгу, человек может увидеть совершенно незнакомые ему в реальной жизни образы. Можно увидеть в книге текст, его расположение и перенестись в события прошлых столетий. И образы эти могут вообще никак не относиться ни к тексту, ни к книге. Просто они как катализаторы — запускают память. Иностранное слово, значение которого неизвестно и не понятно способно выстроить в памяти определенные ассоциации. Только представьте, какие эмоции может вызвать книга, если человек читал или написал именно ее в прошлой жизни!
Профессии
Выбор профессии
, рода занятий также является ключом к воспоминаниям опыта прошлых воплощений. Здесь срабатывает принцип: никогда этого не делал, специально этому не учился, но как-то само получается. Так срабатывает клеточная память. Когда человек что-то делает и испытывает при этом эмоциональный подъем, это навык из прошлой жизни. У всех профессий есть свои атрибуты, свой профессиональный язык. Если из жизни в жизнь человек занимался одним и тем же видом деятельности, то в нынешней это ощущается как мастерство.
Например, механик помогает ребенку слепить в школу что-то. И пластилин в его руках начинает приобретать определенную форму, причем не абы какую, по принципу “лишь бы сделать”. И он при этом испытывает сильный восторг, чувствует, что это его, родное. Женщина может испытывать сильное волнение каждый раз, покупая себе обувь. И волнуется не от того, что стала обладательницей еще одной пары туфель, а потому что чувствует, какой обувь должна быть. Она знает весь процесс ее изготовления.
И при этом работает учителем в школе. Кто-то может часами ходить вдоль прилавков с тканями, щупать их и получать от этого тактильное удовольствие. Не обучаясь специально на закройщика прекрасно разбираться в выкройках. Представлять в своем сознании, что может получиться из ткани, если сделать складки-выточки там-то и там-то. Обращая внимание на свое состояние при определенных действиях, на то, что и как мы делаем, можно найти подсказки о предыдущих жизнях. Профессии накладывают свой отпечаток на личность и по ней можно определить, чем в прошлой жизни человек занимался.
Предметы
Предметы, которыми мы пользовались в прошлых жизнях
хранят информацию о том, кто и как с ними взаимодействовал. Сильные эмоции вызывает одежда. Она связана с памятью тела. К сожалению, одежда сохраняется плохо. В прошлые века в некоторых родах одежда хранилась долго, в сундуках и не выкидывалась. Определенный крой одежды, фасон способен натолкнуть на воспоминания. В одежде определенного фасона тело принимает иное положение и человек погружается в другое состояние. Старинные перчатки, шляпы, кожаные изделия могут вызывать сильный резонанс у человека. Если у кого-то в роду из поколения в поколение хранилась какая-то одежда и человек несколько жизней подряд воплощался в этом роду, то есть шанс найти свою собственную вещь.
Хорошо сохраняет воспоминание о хозяине старинная посуда.Деревянная, стеклянная, серебряная посуда позволяет вспомнить вкусовые ощущения. Форма посуды, материал, из которого она сделана вызывают своеобразные эмоции. Драгоценные камни, украшения, особенно те, которые передаются из поколения в поколение могут быть сильными резонаторами. Драгоценные камни представляют собой кристаллы, а в них информация храниться очень долго.
Татьяна Д., выпускница Института Реинкарнационики:
«Увидела однажды на выставке глиняные свистульки для детей, они были разной формы, но особенно меня привлекли птички. Мастер рассказывал о древней технологии изготовления, как обожженные изделия опускаются в рассол. Я слушала завороженно и рассматривала птичек, я узнала их, ведь уже знала, что такие же в прошлой жизни на Руси делала моя дочь.»
Музеи
В музеях хранится множество старинных предметов — картин, оружия, предметов обихода и. д. И, что немаловажно, там собраны предметы разных эпох. Соответственно, можно почувствовать, что вам ближе: какая культура, стиль, век. Долго сохраняются картины. Они часто собраны в коллекции и выставлены в музеях. Холст, краски, которые художники в большинстве своем делали по собственному рецепту — все это хранит память о человеке, написавшего картину. В любую картину художники вкладывают энергию. И она остается. Картины, с которыми человек был как-то связан в прошлых инкарнациях, в реальной жизни могут вызвать ощущение попадания в совершенно иное, объемное пространство. Глядя на гобелены, можно перенестись сознанием в средневековый замок, если в этот период вы были воплощены. Искусство делать гобелены зародилось в средневековье. Ими защищались больше от ветра, а не украшали стены. Оружие, выставленное в музеях, может вызывать сильные эмоции, причем не всегда положительные.
Стиль, орфография и пунктуация автора сохранены.
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