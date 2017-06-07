Исчез на 23 часа: Похищение пришельцами узбекского школьника

Журналистка Н. Искандерова опубликовала в мае 1990 года в узбекистанской газете «Правда Востока», город Ташкент, статью про невероятное происшествие, случившееся в Нишанском районе Самаркандской области.

Герой странных событий — Тулкин Айтматов, ученик 11-го класса средней школы совхоза «Нишан».

В то весеннее утро 1990 года Тулкин проснулся, едва забрезжил рассвет. Стараясь никого не разбудить, он натянул спортивный костюм, кеды и выскочил на улицу. Направился легкой пробежкой к дому своего друга Илгора.

Сейчас он стукнет в калитку, выбежит в ответ на стук немного заспанный друг, и они начнут утреннюю разминку. А потом Тулкин вернется домой, позавтракает и отправится на занятия в школу…

Увы, неожиданные события нарушили привычный распорядок дня.

Рассказывает Тулкин Айтматов:

— По дороге мне надо было пересечь асфальтовое шоссе возле мостика. Едва я вступил на него, как почувствовал сильную резь в глазах. Вдруг стало нестерпимо светло. В воздухе на высоте примерно пятишести метров бесшумно зависло что-то вроде большого ярко-красного цилиндра. Мне стало очень страшно. Не помню, звал ли кого на помощь. Помню лишь какое-то оцепенение, неподвижность ног, как бы мгновенно прилипших к асфальту.

Цилиндр опустился на шоссе метрах в пятидесяти от меня. Он разломился по вертикали на две половинки. И из него вышагнуло существо высокого роста в серебристом костюме. Седые волосы до плеч. Руки — ниже колен. Ну, а дальше ничего не помню. Потерял сознание. Очнулся в мягком удобном кресле.

Вижу — у моих ног пенится море, морской прибой. Я сижу в кресле возле самой его кромки. Вода была какая-то вся радужная — так бывает, когда в лужу попадает бензин. Вдали светило солнце. Все вокруг искрилось, но не утомляло своим искрением глаза. Меня удивили горы в виде сталагмитов, поднимающиеся в отдалении прямо из моря.

Я огляделся по сторонам. Ни души — кругом. Мне было хорошо и легко. Непонятно откуда звучала негромкая приятная музыка. Не знаю, что за мелодия была, — никогда прежде такой не слышал. Мое сознание вновь затуманилось.

Когда опять пришел в себя, то увидел, что стою на дороге — на том самом месте, где приземлялся цилиндр. Мимо меня, чуть не сбив с ног и сердито, коротко просигналив, промчалась машина. Шел сильный дождь. Болела голова. Мне захотелось вернуться поскорее домой…

Вернувшись домой, Тулкин Айтматов узнал удивительную вещь про самого себя. Оказывается, он отсутствовал 23 часа, переполошив не только своих родных, но и весь совхоз, и даже все начальство в райцентре.

Первой забила тревогу мать. Было около семи часов утра, на столе стыл завтрак, а сына, отправившегося двумя часами ранее на утреннюю гимнастическую разминку, все не было. Обеспокоенная женщина послала своего другого — младшего — сына к Илгору, чтобы поторопить Тулкина, — мол, в школу опоздает. Илгор ответил, что Тулкин сегодня не приходил к нему вопреки обыкновению.

Тут уж и отец Тулкина не на шутку встревожился. Сообщил об исчезновении сына в милицию и в школу.

Начался поиск. Оперативную группу, прибывшую из райцентра, возглавил майор милиции X. Сайфуллаев. К поиску подключились все одноклассники Тулкина, местные жители, сотрудник уголовного розыска из райцентра О. Хусаинов. Люди обошли все окрестности в округе, заглядывали в арыки, шарили в кустах. Парень словно испарился или же сквозь землю провалился.

Какие только версии не выдвигались! Не исключали ни преступление, ни несчастный случай. Опросили тех, кто ехал либо проходил утром по этой местности. Безрезультатно.

Не учли наши профессиональные сыщики и сыщики-любители лишь одной версии — возможности фантастического путешествия старшеклассника в некий иной мир.

Вспоминает У. Пардаева, работница совхоза «Нишан»:

— На следующий день после исчезновения школьника шел очень сильный дождь. Я встала, как обычно, рано — около четырех часов утра. Вышла на двор, чтобы посмотреть, не остался ли под дождем наш щенок. Кругом стояла страшная темень — в совхозе именно в эту ночь отключилось почему-то электричество.

Вдруг показался яркий свет. Я было решила, что это светят мощные фары какого-то автомобиля. Однако свет разгорался все сильнее. Он буквально слепил мои глаза. Я сильно испугалась таинственного сильнейшего света, падавшего, оказывается, с небес, и поспешила вернуться со двора в дом. Повторяю, это было около четырех часов утра.

Именно в это время Тулкин Айтматов осознал себя вернувшимся непонятно откуда в родной ему мир — на Землю. Похищен неведомо кем с нее он был минувшим ранним утром в пять часов утра.

Говорит отец Тулкина:

— Сын вернулся домой в абсолютно сухой одежде, хотя на улице шел проливной дождь. Удивляюсь и недоумеваю!

Говорит директор средней школы совхоза «Нишан» М. Язданов:

— Тулкин Айтматов — парень серьезный. Хорошо учится. Не замечен в желании выделиться, привлечь к себе внимание. Соврать не должен. Однако этот его дикий рассказ о том, где он побывал. Даже и не знаю, что тут сказать. Где-то же Тулкин был в течение 23 часов! Неужели и вправду — в другом мире?

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