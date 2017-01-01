Интересные факты про биополе

Увидеть биополе человека под силу только лишь специальному аппарату или экстрасенсу. Само понятие биополе часто имеет разные интерпретации. Кто-то называет его аурой, а кто-то – энергетическим полем.Выглядит биополе как яйцо, которое словно окутывает тело человека. Зачем же оно нужно?

Считается, что биополе призвано оберегать человека от внешнего влияния. Оно защищает от болезней, усталости, плохого настроения, магических воздействий и всего, что может нанести вред.

У каждого из нас свои размеры биополя. У кого-то эта невидимая оболочка очень толстая и крепкая, а у кого-то слабая и едва заметная. Чем толще и мощнее биополе, тем лучше. Через такую защиту сложно проникнуть болезням и плохому настроению.

Как узнать силу своего биополя?

Энергетическую оболочку можно измерить специальным аппаратом. Но, естественно, не у каждого дома лежит подобная чудо-техника. Узнать силу своего биополя можно самостоятельно. Для этого необходимо понаблюдать некоторое время за самочувствием и настроением. Если вы часто болеете, вас легко вывести из себя, часто находитесь в плохом расположении духа и постоянно испытываете внутренний дискомфорт, то ваше биополе слабое. Как правило, с маленьким энергетическим потенциалом человек всю жизнь будет испытывать влияние извне, что негативно отразится на его карьере, финансовом положении, семейных отношениях и прочих сферах. Кроме того, если биополе человека очень слабое, то на него легко навести порчу, сглаз или сделать любовный приворот. Даже любое грубое слово в его адрес или недобрый взгляд может нанести ему вред. Если же со здоровьем все нормально, человек ощущает чаще всего прилив сил, то его биополе находится на хорошем уровне.

Как восстановить биополе?

Если у вас слабый энергетический запас, то это не проблема! Свое биополе всегда можно привести в порядок. Для этого существует множество различных способов. Один из них – медитация. Сядьте поудобнее и начинайте глубоко вдыхать воздух носом. При вдохе вы втягиваете в себя энергию, при выдохе выплескиваете наружу весь свой энергетический мусор. Это дыхательное упражнение нужно проделать примерно 40 раз. После этого вам необходимо распределить полученную энергию по своему биополю. Для этого помассируйте виски, подбородок, лоб, переносицу и мочки ушей. Такая медитация поможет вам восстановить биополе и набрать сил.

Существует еще один способ, который позволяет постоянно держать биополе на хорошем уровне. Для этого нужно просто завести дома кошку или собаку. Считается, что животные имеют по сравнению с человеком слабое биополе. А носитель такой энергетической оболочки без вреда для себя питается негативной энергией носителя более сильного биополя. Получается, что домашние питомцы способны забирать негативную энергетику человека.

Для того, чтобы всегда поддерживать свое биополе, необходимо следовать нескольким важным правилам:

• избегайте конфликтов и ссор. В такие моменты ваше биополе разрушается и вы становитесь очень уязвимым;

• поменьше смотрите телевизор, особенно программы и фильмы, вызывающие ужас, негатив, тоску, агрессию и прочие отрицательные эмоции;

• не грубите и не желайте людям зла, от этого ваше биополе тоже может повредится;

• старайтесь всегда находиться в хорошем настроении, почаще улыбайтесь и мыслите позитивно, тогда ничто не сможет пробить толстую броню вашего биополя.

Эти простые правила помогут вам укрепить свое биополе и стать более сильным, везучим и счастливым человек.