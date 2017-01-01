Интеллект, честность и стойкость: какую пользу нам приносит мат

Среди воспитанных людей сквернословие обычно считается чем-то вульгарным и крайне невежливым. Но общество зря табуирует ругательства, потому что для человека они естественны и могут принести ему немалую пользу, если знать, как ими правильно пользоваться.

К тому же любителей крепкого словца зачастую воспринимают совершенно неверно — как людей небольшого ума, стремящимся своей руганью навредить окружающим. Но ученые выяснили, что на самом деле все совсем наоборот.

Использование мата говорит не о глупости и желании кому-то насолить, а о честности, эмоциональной экспрессивности и, как ни странно, высоком вербальном интеллекте, согласно исследованиям.

Группа ученых из Нидерландов, Китая, США и Великобритании обнаружила устойчивую связь между сквернословием и честностью, которая проявляется не только на индивидуальном уровне, но и внутри социума.