Интеллект, честность и стойкость: какую пользу нам приносит мат

Среди воспитанных людей сквернословие обычно считается чем-то вульгарным и крайне невежливым. Но общество зря табуирует ругательства, потому что для человека они естественны и могут принести ему немалую пользу, если знать, как ими правильно пользоваться.
К тому же любителей крепкого словца зачастую воспринимают совершенно неверно — как людей небольшого ума, стремящимся своей руганью навредить окружающим. Но ученые выяснили, что на самом деле все совсем наоборот.
Использование мата говорит не о глупости и желании кому-то насолить, а о честности, эмоциональной экспрессивности и, как ни странно, высоком вербальном интеллекте, согласно исследованиям.
Группа ученых из Нидерландов, Китая, США и Великобритании обнаружила устойчивую связь между сквернословием и честностью, которая проявляется не только на индивидуальном уровне, но и внутри социума.
В ходе работы исследователи опросили 276 волонтеров и проанализировали статусы более чем 73 тыс пользователей Facebook, чтобы измерить их уровень честности в соотношении с употреблением нецензурных выражений.
Оказалось, что искренность участников эксперимента прямо пропорциональна частоте использования ими бранных слов в речи.
Более того, предыдущие исследования говорят о том, что ругань может быть признаком повышенного интеллекта. Результаты научной работы 2016 года показали, что люди с высоким уровнем вербального интеллекта склонны к сквернословию больше других.
Между беглостью в применении табуированных слов и выражений и общей беглостью речи существует положительная корреляция: чем больше слов человек генерирует в одной категории, тем больше слов он способен генерировать и в других категориях, считает доктор Тимоти Джей.
Он хотел опровергнуть утверждение о том, что люди, частенько использующие мат, делают это, потому что у них скудный словарный запас.
Доктор Джей считает, что понимание того, как и когда можно ругаться — это часть эмоционального интеллекта человека. А употребление нецензурных выражений там, где это может быть уместно, давно стало нормой, а не отклонением от нее.
Но смотря на сквернословие с точки зрения морали, можно легко упустить важность этого явления в контексте интеллектуального развития личности.
Ругательства сгруппированы не только по своему значению, но и по их негативным коннотациям и лингвистической валентности — количеству грамматических элементов, с которыми слово может соединяться в предложении.
Обычно крепкие выражения имеют мощную эмоциональную окраску и из-за этого не всегда воспринимаются окружающими легко.
Но сами сквернословы прекрасно понимают свою экспрессивную натуру и едва заметные различия в смысле сказанных в гневе слов, что говорит о достаточно высокой адаптивности лингвистических навыков этих людей.
А еще мат может значительно повысить болевой порог и увеличить выброс адреналина в момент опасности, притупив чувство страха.
Это предположение подтверждает эксперимент с погружением рук в ледяную воду. Участники, которые с упоением бранились во время этого процесса, смогли продержаться в среднем на 40 секунд дольше, чем те, которые воздерживались от мата. К тому же волонтеры из первой группы сообщали, что ругань делала боль менее ощутимой.
Это объясняется тем, что использование нецензурных выражений активирует защитный механизм в участках мозга, отвечающих за эмоции, когда человек внезапно оказывается в ловушке или ему наносится вред.
В этом случае сквернословие — это своего рода агрессивное вербальное сопротивление нападающему, направленное на то, чтобы его запугать.
Но функции ругательств на этом не заканчиваются. Сегодня с помощью брани люди выражают не только злость и агрессию, но и счастье, грусть, удивление, страх и множество других эмоций.
Так что пора принять тот факт, что мат серьезно укоренился в человеческой речи по вполне рациональным причинам и давно стал нормой. А значит табуировать его не имеет смысла.