Инопланетяне сильнее нас по разуму, но бездуховны

Скорый контакт с внеземным разумом – серьёзный вызов человечеству. Так считают видные украинские учёные и оригинальные дешифровщики Библейского Кода Василий Кушерец и Юрий Каныгин.

В своих выводах они исходят не только из философски правомерного признания внеземных цивилизаций, но и из убеждения в скором “проявлении” внеземного разумного мира.

Проблема внеземных цивилизаций встала в ряд наиболее жгучих проблем современности. Это, возможно, центральная проблема “последних времен”. Трудно даже представить себе, какие пертурбации ожидают нас (включая и нашу науку) в случае открытого контакта с Космическим разумом.

Понимание всей остроты проблемы, к сожалению, обходит стороной официальную науку. А ведь мы, земляне, совершенно не представляем последствия вышеназванных контактов. В каком отношении далеко опередившие нас инопланетяне могут интересоваться нами? – вот вопрос! Не дай Бог, в гастрономическом отношении!

“Чушь, – скажет читатель-оптимист, – ведь они – наши братья по разуму, да еще больше нашего поднаторели в культуре”. Но, простите, разве фашисты не были нашими “братьями по разуму”? И разве они не считали себя высококультурными людьми? А что они вытворяли в концлагерях с безвинными людьми. В одной Тремблинке уничтожили до 2 миллионов человек. Дело не в “братьях по разуму”, а в духовности.

Разум (высокая ученость) как раз и позволил создать невиданные раньше технологии смерти – газовые камеры, печи крематориев и т. д.

Инопланетяне, по учению православной церкви, сильнее нас по разуму, но бездуховны. Это падшие ангелы – субъекты, покинувшие Бога и пошедшие вслед за Люцифером. И это страшно.