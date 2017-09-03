Инопланетяне сильнее нас по разуму, но бездуховны

Скорый контакт с внеземным разумом – серьёзный вызов человечеству. Так считают видные украинские учёные и оригинальные дешифровщики Библейского Кода Василий Кушерец и Юрий Каныгин.
В своих выводах они исходят не только из философски правомерного признания внеземных цивилизаций, но и из убеждения в скором “проявлении” внеземного разумного мира.
Проблема внеземных цивилизаций встала в ряд наиболее жгучих проблем современности. Это, возможно, центральная проблема “последних времен”. Трудно даже представить себе, какие пертурбации ожидают нас (включая и нашу науку) в случае открытого контакта с Космическим разумом.
Понимание всей остроты проблемы, к сожалению, обходит стороной официальную науку. А ведь мы, земляне, совершенно не представляем последствия вышеназванных контактов. В каком отношении далеко опередившие нас инопланетяне могут интересоваться нами? – вот вопрос! Не дай Бог, в гастрономическом отношении!
“Чушь, – скажет читатель-оптимист, – ведь они – наши братья по разуму, да еще больше нашего поднаторели в культуре”. Но, простите, разве фашисты не были нашими “братьями по разуму”? И разве они не считали себя высококультурными людьми? А что они вытворяли в концлагерях с безвинными людьми. В одной Тремблинке уничтожили до 2 миллионов человек. Дело не в “братьях по разуму”, а в духовности.
Разум (высокая ученость) как раз и позволил создать невиданные раньше технологии смерти – газовые камеры, печи крематориев и т. д.
Инопланетяне, по учению православной церкви, сильнее нас по разуму, но бездуховны. Это падшие ангелы – субъекты, покинувшие Бога и пошедшие вслед за Люцифером. И это страшно.
В связи с этим вызывает удивление позиция католической церкви. И дело даже не в том, что Ватикан официально признал инопланетян и неизбежность скорой встречи с ними. Вот заявление госсекретаря Ватикана: “Священный престол не отрицает того, что внеземные существа интеллектуально и духовно(?) более развиты, нежели люди, которых больше привлекает не добро, а зло. Внеземные пришельцы – промежуточное звено между человеком и ангелом. Они молятся за нас”.
Ватиканский теолог Коррадо Балдуччи по телевидению зачитал официальный документ: “Специальная комиссия святого престола пришла к выводу, что контакты с инопланетянами не носят чисто демонический характер, они не связаны с психическим здоровьем контактирующих, то есть не являются галлюцинациями. Они реальны и заслуживают нашей поддержки”.
Ватикан, по нашему мнению, допускает в отношении к “пришельцам” серьезные ошибки, могущие привести к роковым последствиям.
Главная ошибка – в игнорировании двуполярности Космоса, то есть наличия в нем Светлых (Божеских) и темных (дьявольских) сил. Ватикан, судя по вышеприведенным заявлениям, исходит из контакта землян со светлыми силами. Ну, а если к нам явятся представители темных сил?
Вполне вероятно, что Ватикан, будучи в тесном контакте с правящими кругами США (уже связанными с инопланетянами), начал подготовку человечества к объявлению фактов встречи с пришельцами из космоса.
Судя по данным уфологов и многочисленным фигурантам этих контактов, можно сделать вывод о преимущественно “добром” или индифферентном (созерцательном) отношении к нам космитов.
Но немало и других фактов – зловещего характера. Тут и эксперименты над людьми (похожими на эксперименты эсесовцев в концлагерях), и насилование “дочерей человеческих”, и убийства, и вживление имплантантов, и материальный ущерб (уничтожение скота), и многое другое.
Факт тот, что человечество стоит на пороге нового выбора, невиданного по сложности, драматичности, судьбоносной наполненности (читайте Апокалипсис). И в связи с этим нас ожидают радикальные преобразования в науке и миропонимании.
Вступление истории в космическую фазу (прямой контакт людей с космитами) откроет для нас священное (сакральные) основы человеческой истории, именно те основы, которые заложены в Библии: 1. Человек – феномен космический (создан внеземными силами – Богом); 2. История – борьба светлых и темных космических сил – Бога и дьявола при активном участии человека; 3. История идет по Божескому плану, который хоть и нарушается темными силами и человеком в силу его греховности, все равно будет осуществлен.
Нынешняя ситуация очень похожа на описанную в Библии предпотопную ситуацию, когда “дети Неба” (космиты) оказались на Земле и увидели дочерей человеческих, что они красивы, и “брали их себе в жены, какую кто избрал”. Насилие стало массовым (в наше время оно тоже становится массовым – есть данные, что немало уже людей родились от инопланетян, хотя и не подозревают об этом), и “увидел Господь Бог, что велико развращение человеков на Земле… и раскаялся Господь, что создал человека на Земле, и восскорбел в сердце Своем. И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых Я сотворил…”
В настоящее время ученые все больше убеждаются в “развращении человеков”, участии в этом еще нераскрывшихся пришельцев и в возможности новой Вселенской катастрофы (наподобие всемирного потопа). Любопытно, что правящие круги США и ряда других стран и их секретные службы разрабатывают “сценарии будущего” на основе данных Библии и других Первокниг с учетом контакта с разумным космосом.
А в чем же суть космического вызова?
1. В нашем понимании самих себя и своей роли в мироздании. Мы – дети Божьи, и признак этого – наша духовность (Дух Святой, заложенный в нашей душе). Рвущиеся к нам “дети неба” бездуховны. Это дети Люцифера, отступившие от Бога. И самое страшное в том, что, будучи бездуховными, они намного умнее и сильнее нас, так как их цивилизация на ряд тысячелетий опередила нас в научном и технологическом отношении. Поэтому данный “вызов” мы не сможем одолеть самостоятельно.
Мы не будем здесь разбирать конкретных пришельцев и их базовые планеты. Это задача будущей науки о человеке и космогонии. Круг этих планет (и задач по их изучению) очерчен в Библии: “Можешь ли ты связать узел Хима и разрешить узы Кесиль? Можешь ли выводить созвездия в свое время и Ас с ее детьми? Знаешь ли ты уставы неба, можешь ли установить господство его на Земле?” (Иов. 38.31-33). Хима – это Плеяды, Кесиль – Орион, Ас – Большая Медведица. Будущая наука приблизится к решению этих задач при содействии Высших сил. И это уже не астрология, а нечто более масштабное.
Выход у нас один – союз с Богом и его светлыми посланцами, которые борются за нас, вернее, помогают нам в космической борьбе. Ватикан, видимо, целиком полагается на них, не замечая “чудища обла, стозевного, и лаяй”.
2.Суть космического вызова землянам раскрывается в ответе на вопрос: что же им (космитам) нужно от нас? Чего они к нам лезут? Разве им мало жизненного пространства во Вселенной диаметром в 100 тысяч световых лет?
Борьба за овладение Землей (этой “пылинкой”, затерянной на краю Вселенной), вернее, за овладение нами, и есть борьба за всю Вселенную. Дело не в метеоритных угрозах Земле, а в использовании космитами Вселенского инстинкта размножения. Не случайно главное внимание энлонавты уделяют репродуктивному аппарату людей: они хотят путем кровосмешения изменить матрицу человека, трансформировать на свой лад Божескую – изначальную природу людей. А это, в свою очередь, трансформирует Мировую душу – сделает ее люциферианской. Ведь человек – это микрокосм (миниатюрная Вселенная), симметричный макрокосму (большой Вселенной). Каков микрокосм, таков и макрокосм (как внизу, так и вверху и наоборот).
Инопланетяне используют все свои знания, всю науку, чтобы “прорвать кордон”, добиться цепной реакции в деле размножения на Pемле своих последышей. К этому сводятся их эксперименты над женщинами.
И это – вызов для Землян. И можно не сомневаться, что в будущем наша наука (с помощью Божьей) будет задействована в борьбе со внеземной наукой по укреплению кровного (межвидового) кордона (“вражды” между семенем человеческим и “сверхчеловеческим”). Это будет одной из главных задач генетики.
3. Но не только генетика, а и социальные науки (включая психологию) обретут новые задачи в связи с противостоянием темному космосу.
Известно, что как светлые, так и темные силы Неба действуют через людей. Целые народы, нации, расы вовлекаются в водоворот Вселенской борьбы Света и Тьмы. Особенность XX века состоит в том, что центр указанной борьбы – передовой край – перенесен с Неба на Землю. Сатанинские силы прямо явились в наш дом и правят здесь свой бал. В этом – смысл Апокалипсиса (заключительной книги Священного Писания о “конце света”): “Итак веселитесь, небеса и обитающие на них! Горе живущим на земле и на море! Потому что к вам сошел диавол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени”…
© Владимир Стрелецкий / Прелесть тайны
One thought on “Инопланетяне сильнее нас по разуму, но бездуховны”
Статейку эту, видно написал православный поп, озабоченный уменьшением своей паствы, а стало быть — доходов. Так что, накатив стакан — другой, кагора, фантазия у него и разыгралась.