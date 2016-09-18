Информационное поле Вселенной существует без времени и знает о нас все

Человеческий мозг пока не в состоянии понять и принять многое из того, что предлагает нам Вселенная. Сотни ученых бьются над феноменами паранормальных явлений, но наука объясняет лишь тысячную долю происходящего. И чем таинственнее и загадочнее явление, тем звучнее его название.

Так, например, Ретроскопия – из термина понятно, что это описание происходившего в прошлом, без знания об этом. Проскопия, Прогностика или Прекогниция – это предсказания событий, которые должны произойти как в ближайшем будущем, так и в далеком. Биолокация – способность находить как людей, так и различные объекты. Ясновидение – восприятие на ментальном уровне происходящего в настоящем времени.

Зачастую люди, обладающие сверхъестественными способностями, сами не в состоянии объяснить, каким образом, откуда и с чьей помощью они получают нужную им информацию.

Американская предсказательница Джин Диксон описывает свой дар так: информация появляется в видениях, логических и законченных. Видения настолько детальны, что их не нужно расшифровывать. Благодаря своему дару ясновидящая предсказала смерть Мэрилин Монро, падение Берлинской стены, запуск Советским Союзом в космос спутника и многое другое.

Практически все экстрасенсы начинают сеанс с концентрации на том, что интересует, но пока недоступно. Возможно, так они посылают информационный запрос в те слои Вселенной, которые закрыты обычным людям.

Не менее известный экстрасенс Эдгар Кейси, который в видениях видел Атлантиду и загадочныйКристалл Атлантов, утверждает, что находит ответы в «Хрониках Акаши». Понятие «Акаши» происходит от древних индийских мыслителей. Оно представляет некую эфирную сущность, которая впитывает информацию обо всем что происходило или будет происходить во Вселенной. Так пишется великая книга «Хроники Акаши», прочесть которую могут только избранные.

Однако ученые, равно как и экстрасенсы нового поколения, нашли иное объяснение феномену ясновидения. Они склоняются к теории о глобальном информационном поле Вселенной, которое фиксирует всю информацию, независимо от степени ее важности и касающуюся каждого из нас.

Теория существования глобального информационного поля основывается на том, что все существующие на нашей планете имеют собственное энергетическое поле и соответствующее ему излучение. Так местность имеет геомагнитное поле, предметы – магнитное, живые существа и человек – биополе. Эти излучения несут информацию о свойствах обладателя и о том, что с ним происходило.

Если подвести все вышесказанное под закон сохранения энергии, который говорит, что ничто в мире не исчезает никуда и не появляется из ничего, а только лишь переходит из одного состояния в другое, то информация обо всем происходящем на Земле как раз и формирует глобальное информационное поле Вселенной, попадая в него и фиксируясь там навечно.

Излучения, идущие из глобального информационного поля, по частоте звуковых вибраций схожи с внутренними вибрациями человеческого мозга. Профессор Д.И.Дубровский, занимающийся изучением этого феномена, считает, что мозг не в состоянии принимать импульсы, передаваемые информационным полем, так как на их обработку тратилось бы на 6 порядков больше энергии, чем на анализ всей информации, передаваемой внутренними органами чувств.

Чтобы наш мозг не «закипел» от такой электромагнитной бомбардировки, природа позаботилась об этом, предоставив надежную защиту – гормон Серотонин. Этот гормон вырабатывается мозгом для связи между различными участками нейронов, которые в свою очередь предназначены для обмена информационными импульсами (мыслями).

Так вот, именно выработка серотонина, как утверждают ученые, сопровождается сильным электромагнитным «шумом» в мозговых клетках, что блокирует слабый сигнал глобального информационного поля Вселенной.

Предполагается, что у экстрасенсов – ясновидцев такая мозговая функция «глушения» сигнала по каким-то причинам не работает. При наличии таких особенностей мозговой деятельности процент вероятности контакта с вселенским информационным полем резко возрастает, что мы и наблюдаем у людей с экстрасенсорными способностями.

Над подтверждением теории «серотониновой глушилки» работал социолог Дж. Стаунтон. Для эксперимента он взял показатели 50-ти авиационных катастроф и 200-от железнодорожных. Исследуемыми величинами стали показатели вместимости транспорта, количество жертв катастрофы и число людей, вовлеченных в трагические события. Полученные данные Стаунтон сопоставил с данными аналогичных рейсов, совершенных благополучно. Выяснилось, что каждый рейс-катастрофа был заполнен на 61%, а каждый из благополучных аналогичных рейсов на 76%. Разница в 15% составили люди с более развитым контактом с глобальным информационным полем Вселенной.

Ученые также сделали попытку разгадать феномен вещих снов. Как показывает практика – это самый распространенный вариант контакта с вселенским банком информации.

Серотонин в основном вырабатывается нейронами, передающими зрительные образы от глаз к зрительному нерву. Ночью степень нагрузки на них значительно уменьшается, серотониновый «шум» утихает, да и внутренней энергии расходуется меньше. А ее избыток идет на обработку аналитическим центром мозга получаемых из глобального энергоинформационного поля сигналов. Вещие сны как раз следствие такой обработки.

Предвидение будущего, возможность заглянуть в прошлое – это далеко не все феномены, пока не раскрытые человечеством. Но ученые и экстрасенсы не сидят, сложа руки, и, возможно, в скором будущем мы сможем дать вразумительные ответы, разгадав тайны Вселенной и нашего мозга.

Источник faktzafaktom.ru