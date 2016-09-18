Информационное поле Вселенной существует без времени и знает о нас все

Человеческий мозг пока не в состоянии понять и принять многое из того, что предлагает нам Вселенная. Сотни ученых бьются над феноменами паранормальных явлений, но наука объясняет лишь тысячную долю происходящего. И чем таинственнее и загадочнее явление, тем звучнее его название.
Так, например, Ретроскопия – из термина понятно, что это описание происходившего в прошлом, без знания об этом. Проскопия, Прогностика или Прекогниция – это предсказания событий, которые должны произойти как в ближайшем будущем, так и в далеком. Биолокация – способность находить как людей, так и различные объекты. Ясновидение – восприятие на ментальном уровне происходящего в настоящем времени.
Зачастую люди, обладающие сверхъестественными способностями, сами не в состоянии объяснить, каким образом, откуда и с чьей помощью они получают нужную им информацию.
Американская предсказательница Джин Диксон описывает свой дар так: информация появляется в видениях, логических и законченных. Видения настолько детальны, что их не нужно расшифровывать. Благодаря своему дару ясновидящая предсказала смерть Мэрилин Монро, падение Берлинской стены, запуск Советским Союзом в космос спутника и многое другое.
Практически все экстрасенсы начинают сеанс с концентрации на том, что интересует, но пока недоступно. Возможно, так они посылают информационный запрос в те слои Вселенной, которые закрыты обычным людям.
Не менее известный экстрасенс Эдгар Кейси, который в видениях видел Атлантиду и загадочныйКристалл Атлантов, утверждает, что находит ответы в «Хрониках Акаши». Понятие «Акаши» происходит от древних индийских мыслителей. Оно представляет некую эфирную сущность, которая впитывает информацию обо всем что происходило или будет происходить во Вселенной. Так пишется великая книга «Хроники Акаши», прочесть которую могут только избранные.
Однако ученые, равно как и экстрасенсы нового поколения, нашли иное объяснение феномену ясновидения. Они склоняются к теории о глобальном информационном поле Вселенной, которое фиксирует всю информацию, независимо от степени ее важности и касающуюся каждого из нас.
Теория существования глобального информационного поля основывается на том, что все существующие на нашей планете имеют собственное энергетическое поле и соответствующее ему излучение. Так местность имеет геомагнитное поле, предметы – магнитное, живые существа и человек – биополе. Эти излучения несут информацию о свойствах обладателя и о том, что с ним происходило.
Если подвести все вышесказанное под закон сохранения энергии, который говорит, что ничто в мире не исчезает никуда и не появляется из ничего, а только лишь переходит из одного состояния в другое, то информация обо всем происходящем на Земле как раз и формирует глобальное информационное поле Вселенной, попадая в него и фиксируясь там навечно.
Излучения, идущие из глобального информационного поля, по частоте звуковых вибраций схожи с внутренними вибрациями человеческого мозга. Профессор Д.И.Дубровский, занимающийся изучением этого феномена, считает, что мозг не в состоянии принимать импульсы, передаваемые информационным полем, так как на их обработку тратилось бы на 6 порядков больше энергии, чем на анализ всей информации, передаваемой внутренними органами чувств.
Чтобы наш мозг не «закипел» от такой электромагнитной бомбардировки, природа позаботилась об этом, предоставив надежную защиту – гормон Серотонин. Этот гормон вырабатывается мозгом для связи между различными участками нейронов, которые в свою очередь предназначены для обмена информационными импульсами (мыслями).
Так вот, именно выработка серотонина, как утверждают ученые, сопровождается сильным электромагнитным «шумом» в мозговых клетках, что блокирует слабый сигнал глобального информационного поля Вселенной.
Предполагается, что у экстрасенсов – ясновидцев такая мозговая функция «глушения» сигнала по каким-то причинам не работает. При наличии таких особенностей мозговой деятельности процент вероятности контакта с вселенским информационным полем резко возрастает, что мы и наблюдаем у людей с экстрасенсорными способностями.
Над подтверждением теории «серотониновой глушилки» работал социолог Дж. Стаунтон. Для эксперимента он взял показатели 50-ти авиационных катастроф и 200-от железнодорожных. Исследуемыми величинами стали показатели вместимости транспорта, количество жертв катастрофы и число людей, вовлеченных в трагические события. Полученные данные Стаунтон сопоставил с данными аналогичных рейсов, совершенных благополучно. Выяснилось, что каждый рейс-катастрофа был заполнен на 61%, а каждый из благополучных аналогичных рейсов на 76%. Разница в 15% составили люди с более развитым контактом с глобальным информационным полем Вселенной.
Ученые также сделали попытку разгадать феномен вещих снов. Как показывает практика – это самый распространенный вариант контакта с вселенским банком информации.
Серотонин в основном вырабатывается нейронами, передающими зрительные образы от глаз к зрительному нерву. Ночью степень нагрузки на них значительно уменьшается, серотониновый «шум» утихает, да и внутренней энергии расходуется меньше. А ее избыток идет на обработку аналитическим центром мозга получаемых из глобального энергоинформационного поля сигналов. Вещие сны как раз следствие такой обработки.
Предвидение будущего, возможность заглянуть в прошлое – это далеко не все феномены, пока не раскрытые человечеством. Но ученые и экстрасенсы не сидят, сложа руки, и, возможно, в скором будущем мы сможем дать вразумительные ответы, разгадав тайны Вселенной и нашего мозга.
Источник faktzafaktom.ru
9 thoughts on “Информационное поле Вселенной существует без времени и знает о нас все”
Важнейшая тема, так как она охватывает начало Мира (или нашей Вселенной). Мир — это бесчисленное множество вселенных, им нет конца — бесконечность! Наша Вселенная имеет причину и бесконечный мир имеет причину. Причины — это Творцы, создатели, хотя представить такое невозможно. Из «Тайной Доктрины Блаватской известно, что рождение нашей Вселенной, — её материализация из состояния Небытия, — знаменуется появлением глобальных полей Сознания (Мировой СверхДуши, или всеобщим Информационным полем, или Высшим Разумом, или Творцом и так далее). А всеобщие поля Сознания нашей Вселенной формируют весь материальный мир. В том числе и Солнечную, и Землю, и каждого из нас. Поля Сознания нашей Вселенной (Мировая СверхДуша) входит в состав всех материальных тел Вселенной важнейшей составной частью — Душой. Таким образом, Душа человека является частью Мировой СверхДуши и несет в себе всю информацию, все знания, которыми владеет Сознание Вселенной (СверхДуша). Из всей этой информации мозг человека получает лишь те крохи, которые ему доверяет Душа человека или Учитель (Ангел-хранитель). В полях Сознания нашей Вселенной хранится всё Прошлое, Настоящее и Будущее, так как это подчинено возможностям Создателя. Можно сравнить с книгой. Писатель написал роман, захватив часть Прошлого, Настоящего и Будущего со множеством деталей. И создатель Вселенной написал рабочий проект Вселенной со всем Прошлым, Настоящим и Будущим, со всеми деталями, как в подробной книге. Надо читать «Тайную Доктрину»!
Когда мы разговариваем то слышим друг друга за счёт волн исходящих от человека. Волны не исчезают а крутятся в атмосфере. За тысячи лет они создали высший разум. Это мы и называем душой.Иногда ,вдруг человек вспоминает вещи о которых никогда не думал. Это его мозг ,как приёмник,принимает определённую волну.Интересная тема!!
— Полагаю, мы со своими разговорами-волнами являемся следствием Высшего Разума, а не наоборот. ☺
Эзотерика-это тайные знания,которые были глубоко скрыты от нас,но только сейчас нам открываются эти удивительные знания о рождении Вселенной, о Космическом разуме, о Душе,и о многом,раннее известном только избранным.
Как можно применить это знание? Ктонибудь спасал на основе этой информацией кого нибудь? Знание будущего если не помогает то длячего оно?
Еще как спасали! И скольких!
Koneshno je ono pomogaet ti mojesh posmotret na cheloveka poluchit informaciyu itvoy golos vnutreniy govorit skaji emu eto iti podhodish igovoriah to shro tebe govoryat
Один из наших «посвященных», И.Ефремов в своем творчестве имеет небольшое произведение. «Звездные корабли». И еще когда именно порлях, об их сущемтвовании он в этом произведении сказал. Наше доблесное МГБ посе его смерти обыскалось в квартире писателя каких либо материалов по этому поводу, был изъят его архив коллекцию уникального холодного оружия. Архив до сих пор не возвращен законным владельцам, наследникам, а коллекция, как мне кажется, растащена чиновниками ведомства. Ибо на запросу наследников по обоим поводам ответов нет. Архив же, на мой взгляд, является общенациональной ценностью и должен быть доступен людям.
Чуть подвисает ПК и потому есть как бы опечатки… Исправляю искаженное. … И еще когда, много лет назад писатель об этом сказал. Но в его произведении это чуть иначе выглядит. Наше доблестное МГБ… далее по тексту. .. ибо ПО запросам наследников … Далее по тексту.