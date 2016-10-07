Имя — отражение эгрегора

Самая сильная печать эгрегора поставлена на тех людей, которые живут в нашей стране, а носят имена греческие, римские, библейские. В меньшей степени влияние эгрегора сейчас распространяется на носителей западных имен.

Имена исламского эгрегора:

Имена исламского эгрегора не должны носить люди, не имеющие исламских корней. С одной стороны, эти имена дают очень большую жесткость и зависимость, фатализм, а с другой стороны — хорошие способности к адаптации и приспособлению, к мимикрии, к растворению в среде. Этот эгрегор очень живучий, дает великолепную регенерацию, но слишком большую страстность, открытость и разбросанность.

Имена иудейского эгрегора:

В иудейском эгрегоре в жизни более счастливы носители мужских имен. Зато женщины с этими именами более счастливы в детях ввиду почитания в этом эгрегоре образа матери. Печать страдания лежит на первой части жизни таких женщин и компенсация — во второй половине жизни. Со всеми этими именами связано нечто трагическое, фатальное, покорность судьбе.

Мужские имена: Абрам, Аким, Вениамин, Давид, Даниил, Елизар, Ефрем, Захар, Иван, Илья, Иосиф, Исаак, Матвей, Михаил, Назар, Натан, Наум, Семен, Серафим, Яков.

Женские имена: Ада, Анна, Дина, Ева, Елизавета, Жанна, Изабелла, Лия, Магда, Мария, Нора, Сарра, Серафима, Симона, Тамара, Элеонора, Элиза, Юдифь, Яна.

Имена греческого эгрегора:

Греческие имена дают их носителям живучесть, выживаемость в любых обстоятельствах. А с другой стороны, и они несут печать рока и судьбы. Эту печать двойственности и расщепления сознания несут на себе все люди, носители греческих, или эллинских, имен. С одной стороны, у этих людей смятение и покорность року и полный пессимизм, а с другой — попытки бороться с этими отрицательными факторами. Это крайне меркантильные с одной стороны, а с другой — жуткие мистики и пессимисты, это люди крайностей и контрастов. С одной стороны — жизнелюбие, а с другой стороны — потеря жизненных сил.

Мужские имена: Александр, Алексей, Анатолий, Андрей, Аристарх, Аркадий, Артем, Василий, Геннадий, Георгий, Герасим, Григорий, Денис, Дмитрий, Евгений, Егор, Кузьма, Лев, Леонид, Макар, Мирон, Нестор, Никита, Николай, Остап, Платон, Прохор, Родион, Степан, Тарас, Тимофей, Тихон, Федор, Филипп, Юрий.

Женские имена: Агата, Алевтина, Алла, Анастасия, Ангелина, Анжелика, Анфиса, Ариадна, Варвара, Василиса, Вероника, Галина, Евгения, Евдокия, Екатерина, Елена, Зинаида, Зоя, Илона, Ирина, Кристина, Ксения, Лариса, Лидия, Маргарита, Нелли, Оксана, Прасковья, Раиса, Римма, Софья, Таисия, Татьяна, Элла.

Имена римского эгрегора:

Печать римских имен на судьбе человека — это дисциплина, идея, подчиняющая себе их существование, борьба, власть, стяжание славы, желание стать яркой индивидуальностью. Люди с этими именами имеют очень резкий характер, беспощадны в своих действиях, но и с ними тоже беспощадно обходится судьба. Эти имена, слишком агрессивные и активные, часто имеют оттенок трагичности и беззащитности. Это знаменосцы, которые часто остаются «одним в поле воином». Они одиночки, не умеют подбирать себе команды, стремятся все сделать сами, а это, к сожалению, невозможно. Они прекрасные тактики, но не всегда хорошие стратеги. Римские имена дают наибольшую потребность к свободе и умение ее ценить. Очень мало из представителей этих имен являются счастливыми в браке. Часто у женщин с римскими именами мужская судьба, а у мужчин — женская.

Люди, носящие имена римского эгрегора, берутся за дело с большой энергией, но вскоре, к сожалению, их запал проходит. Римлянин может обольститься больше, чем любой другой.

Мужские имена: Антон, Валентин, Валерий, Викентий, Виктор, Виталий, Герман, Игнат, Иннокентий, Ипполит, Климентий, Константин, Максим, Марк, Павел, Роман, Сергей, Терентий, Тит, Феликс, Эмиль, Юлиан.

Женские имена: Августа, Альбина, Антонина, Беата, Валентина, Валерия, Виктория, Виолетта, Диана, Капи-толина, Клавдия, Клара, Лариса, Марина, Наталья, Полина, Регина, Руфина, Сабина, Ульяна, Фаина, Эмилия, Юлия.

Имена славянского эгрегора:

Многие из имен славянского эгрегора оттеснены христианством, поэтому носители данных имен терпят незаслуженные оскорбления, их всегда оттесняют, им не дают возможности воспользоваться своими способностями. Это люди, которые вынуждены терпеть, и все в их жизни зависит от них самих, от их стойкости, мужества и умения преодолевать препятствия. Таким людям предстоит обязательно сделать выбор в жизни между добром и злом; сомнения и искушения ожидают их на пути. Носители славянских имен бывают очень контрастными: либо очень дурными, либо святыми и благодетелями, потому что через них проигрывается мистерия Водолея — живой и мертвой воды.

Славянские имена делают человека противоречивым. Люди с такими именами бросаются в крайности, то погружаясь в полное ничтожество, то возносясь до небес. Лучшим представителям этих имен даются абсолютная свобода, умение самому намечать свои пути, непредсказуемость, склонность к реформаторству, отречение от старого; им дается возможность привлечь природные силы, использовать случайности и неожиданности. Им помогает сама природа.

У таких людей нет роковых факторов, но зато они часто не знают, что делать с этой свободой. Они нередко без пользы тратят силы, не знают, куда применить себя, не соразмеряют свои возможности и желания.

Женщинам со славянскими именами жить труднее, чем мужчинам. Они гордые и свободолюбивые, но они всегда несут, как крест, груз за спутника жизни.

Женские имена: Бажена, Беляна, Береслава, Бронислава, Вера, Влада, Владислава, Зореслава, Купава, Лада, Любовь, Любава, Людмила, Милена, Мира, Надежда, Рада, Светлана, Станислава, Ярослава.

Мужские имена: Борис, Борислав, Богдан, Бронислав, Владимир, Владислав, Всеволод, Вячеслав, Доброслав, Ждан, Лель, Любомир, Мечислав, Мстислав, Радомир, Ростислав, Святогор, Станислав, Тихомир, Ярослав.

Имена скандинавского эгрегора:

Эти имена дают упрямство, целеустремленность, выживаемость, им присущи фанатичность, неистовость и непрошибаемость. Но при этом они дают служение идее, умение добиваться цели, самопожертвование, подчинение себя какому-то принципу, власти. Люди со скандинавскими именами умеют склонять голову, но не колени. Они умеют признать свою неправоту, свои ошибки, но подчиняться не умеют. Скандинавы гордые и жесткие люди, им не хватает терпимости. Лучшее вэтом эгрегоре — это вера; такие люди могут быть первопроходцами. Скандинавский эгрегор для нашей территории очень благоприятен и позитивен, он дает стимул к действию и развитию.

Цель у людей со скандинавскими именами часто оправдывает средства. Ради своей цели они могут перешагнуть через что угодно.

Скандинавские имена — Ольга, Олег, Игорь.

Имена персидского эгрегора:

Персидский эгрегор накладывает на имена оттенок пышности, парадности, значимости. Без антуража, без шлейфа уважения, почета и внимания таким людям очень трудно раскрыться. Некоторые из них делают все, только чтобы быть в центре внимания, они очень падки на лесть. Худшие представители этих имен во взаимоотношениях предпочитают фальшь откровенности. Делая что-либо, они хотят получить внешние знаки внимания, а не получая, затаивают обиду. Они мстительны и злопамятны. Цель жизни у людей с персидскими именами — деньги, они любят жить на широкую ногу. Люди с такими именами считают, что они способны на большее, что их не замечают. Со временем их личная самооценка снижается, что рождает наполеоновский комплекс.

Мужские имена: Дарий, Кирилл, Рустам, Эльдар.

Женские имена: Айна, Дарья, Дарина, Зара, Зарина, Кира, Роксана.

Имена ассирийского эгрегора:

Носители этих имен имеют большую долю эклектичности, огромное желание распространить свое влияние на всех, отличаются неразборчивой общительностью со всеми, настроены на общение с иностранцами или людьми, которые занимают положение намного выше их. Они и сами стремятся к большим должностям, к продвижению вверх. Этим людям всегда всего мало, они ставят перед собой цели все больше и больше, аппетиты у них растут, у них огромное желание учительствовать, поучать. Но зато эти имена дают и жадность к знаниям, стремление к их распространению, страсть к путешествиям.

Женские имена: Нина, Семира, Эстер.

Имена западного эгрегора:

Все иностранные имена являются наиболее свободными в нашей славянской системе. Кроме свободы, они дают отпечаток отчуждения, некоего своего круга, отдельного от большинства. Придают элитарность и даже вычурность. Нужны особые условия для того, чтобы люди с этими именами могли бы проявиться в массе. Это люди узкого круга — или интеллектуалы, или бомжи и отщепенцы. Люди с именами западного эгрегора начинают жить очень хорошо в неспокойные времена, когда все вокруг плохо и неустойчиво. Как правило, именно люди с этими именами, словно пена, всплывают в смутное время и хорошо держатся на плаву. Люди с западными именами очень легко адаптируются за границей.

Мужские имена: Альберт, Альфред, Арнольд, Артур, Генрих, Глеб, Густав, Леопольд, Карл, Оскар, Ричард, Роберт, Ролан, Рудольф, Эдуард, Эрнест.

Женские имена: Алина, Алиса, Гертруда, Ида, Изольда, Инга, Инна, Клара, Луиза, Матильда, Фрида, Эльвира, Эмма, Эдита.

Искусственные имена:

Искусственные имена дают возможность человеку свободно действовать, но в худшем случае снимают с него все формы защиты — родовой, национальной, религиозной. Ложность, шаткость положения, беззащитность всегда будут сопровождать жизнь людей с искусственными именами. Их вера, их лучшие чаяния и надежды могут быть отняты и погублены. Все искусственные имена связаны со знаком хаоса.

Мужские имена: Владлен, Вилен, Ким.

Женские имена: Октябрина, Тракторина, Вилена.