Хватит ныть! Борись и живи

Статья для тех, кому нужен волшебный пинок, а не очередная доза жалости. Так что прежде, чем читать – определись — что тебе из этого нужно: жалость или толчок?

Мне не все равно – как ты проводишь свою жизнь (даже не время, а жизнь!). Потому что я знаю, что можно жить лучше в миллионы раз. А если ты страдаешь, значит, дело плохо. Потому что, зачастую, страдать – это твой собственный выбор! Пусть и несознательный, но твой выбор! Тебе знакомо понятие «выученная беспомощность»? Давай познакомлю. Дети вырастают в ситуации многолетней зависимости от родителей. Не важно, полная ли семья или нет. У всех есть родители, которые решают нашу жизнь за нас – много лет! Рано или поздно, ребенок привыкает, что за него решают. И привыкает, что брозды правления его жизнью принадлежат кому – то: сначала родителям, потом другим людям, но только не ему!

Если ты чего-то хочешь, то тебе объяснят почему тебе это не надо.

Если тебе что-то нравится, то объяснят почему тебе это не должно нравиться.

Если у тебя трудности, страхи, переживания, то тебе объяснят, что это все ерунда.

Тебе все объяснят, уж будь уверен!

И, вскоре, ты привыкнешь, что ты сам такой беспомощный и ничего не понимаешь. А все понимают только другие. И уж куда тебе состязаться с такими мудрыми, умными, всезнающими «другими». И ты привыкаешь, ты выучил, что это так- ты ничем не можешь себе помочь! А время идет…ты растешь, обретаешь силу, навыки, умения, достоинства, опыт…НО по-прежнему думаешь – что от тебя ничего не зависит. И руководствуешься ты не реальными обстоятельствами, а собственным сформированным убеждением!

Беспомощность — это заученное и привычное убеждение, как правило, не связанное с реальной ситуацией.

А сегодня, сейчас – уже реальность другая, отличная от твоей детской, или от той, где ты от кого-то зависишь, или от той, где ты не влияешь на свою жизнь!

Влияешь! Еще как влияешь! И как ты теперь живешь в этой объективной реальности, где ты – взрослый человек, решающий свою жизнь сам? Тебе нравится? Тебе плохо, ты страдаешь. Тебя обидели: жизнь, близкие люди, обстоятельства и т.д. Да, не спорю – тяжело. Не мы себе выбрали, как сложилась наша жизнь к тому возрасту, в котором мы можем на нее влиять. Но сегодня ты сам можешь на нее влиять!

И что сделал ты?

Как ты попытался изменить это?

Что ты попробовал, чтобы перестать в этом находиться?

Поныл. Умница. Молодец. Поныть нужно какое-то время. Какое? Не всю же жизнь! А только немного! А дальше-то что? Для того, чтобы ныть, нужно тратить силы. Те силы, которые ты можешь потратить на реальные действия! Ты это понимаешь? Хватит считать, что твои проблемы уникальны. Ты не один – кому тяжело. У каждого есть своя боль, свое «трудно», свое «тяжело». Но почему тогда одни живут и счастливы, а другие существуют и несчастны?

Ответ прост — так хотят сами!

Да, страдать – это привычка. Плохая, дурная, вредная привычка, от которой необходимо избавляться!

Так что же тебе делать?

1. Прими решение: хочешь жить или хочешь существовать. Вот так, честно. Перед самим собой. Для себя! Не назло, а вопреки всему, что пыталось тебя сломать, но не получилось.

2. Разозлись на себя: если принял решение жить, значит сейчас не время себя жалеть и быть жертвой. Если принял решение существовать, тогда существуй, обвиняй других и ничего не делай. Лучшее алиби ничего не делать – быть жертвой!

3. Ищи пути решения твоей проблемы, а не оправдания себя! Пробуй все здоровые конструктивные способы, методы, средства, возможности – все, что может тебе помочь найти решение!

4. Верь в себя и надейся на лучшее! Помни,все получится, если ты этого хочешь! Пока что ты не знаешь своей силы и того, на что ты способен. И того как ты можешь жить и что иметь. И если не начнешь это узнавать прямо сейчас, то так навсегда и погрязнешь в своем болоте, которое с каждым днем все больше затягивает. И выбраться из него с каждым днем будет все тяжелее и тяжелее…Никто не придет и не спасет тебя, кроме тебя самого! Ты – сам себе спасатель. И психолог тоже не поможет, если ты не хочешь быть спасенным.хочешь жить или хочешь существовать. Вот так, честно. Перед самим собой. Для себя! Не назло, а вопреки всему, что пыталось тебя сломать, но не получилось.если принял решение жить, значит сейчас не время себя жалеть и быть жертвой. Если принял решение существовать, тогда существуй, обвиняй других и ничего не делай. Лучшее алиби ничего не делать – быть жертвой!твоей проблемы, а не оправдания себя! Пробуй все здоровые конструктивные способы, методы, средства, возможности – все, что может тебе помочь найти решение!Помни,все получится, если ты этого хочешь! Я не беспросветно глупая, которая не знает что такое боль,» тяжело» или «невыносимо». Именно, что знаю! Любой психолог, изначально человек, который справился, и знает, какого оно «до» и «после». Знает много людей, которые тоже изменили свою жизнь и счастливы. И поэтому я позволяю себе подобную вольность — не жалеть тебя, а помочь переосмыслить свою жизнь другим способом.

Нравится тебе, или нет, но жизнь — это борьба! Так что, поднимай свою ленивую депрессивную задницу и тащи ее по новому пути, друг мой! А я в тебя очень верю. Удачи!

Стиль изложения автора сохранён. Мнение

редакции может не совпадать с мнением автора.