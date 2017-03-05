Хранители: Врата,через которые вы готовы путешествовать

Теперь пришло время поговорить с вами о вратах, ведь вы уже используете их.

Врата подобны порталу во времени, через который вы можете перемещаться. Эти врата могут быть обнаружены существом или открываются ему по достижении определенных высот на личном пути, чтобы открыть ему доступ к новому опыту и способам обучения.

Для некоторых существ это простая ступень на пути роста. Это означает, что в течение их жизни открываются определенные пути, поскольку именно эти пути наиболее удобны для данного вида и для данного существа.

Это не означает, что таким образом функционируют все порталы, но это относится к самым обычным порталам, или вратам, которые вы можете обнаружить.

Путешествуя по жизни, существо на каждом шагу делает выбор быть открытым для определенных вибраций, знаний и тому подобного, и ему открываются порталы в нужных направлениях.

Это очень благодатный рост для индивида. Это не отход от изначальной программы роста, но, как вы могли бы сказать, расширение доступа к более полному выражению естественных склонностей индивида.

Это один тип врат. Они очень естественны. Это не означает, что все существа определенного склада получают доступ к порталу, связанному с их существованием. Имеется в виду, что если существо работает над тем, чтобы настроиться на врата, то именно эти врата ему и откроются.

На самом деле существуют тысячи, миллионы врат. Вы можете считать их ритуалом перехода.

Врата для мальчика — это становление мужчиной.

Врата для девочки — становление женщиной.

Это подходящая аналогия для описания естественных врат для существ. В жизни постоянно встречаются врата.

Есть также очень специфические врата, которые открываются на планете в ваше время. Поскольку мы — коллективная мудрость, мы хотим объяснить вам эти врата, чтобы помочь всем вам активировать частоты, которые сделают возможным переход и постепенную эволюцию.

Для нас термин «врата» имеет собирательное значение. Это условия, при которых сходятся в одной точке энергия и время. Их можно использовать бесконечным множеством способов.

Мы полагаем, что вам могут помочь человеческие определения. Врата — это точка входа для циркуляции или концентрации энергии. Кто-то из-за особенностей циркуляции энергии назвал бы их воронками. Другие называют их порталами, потому что они представляют собой входы, или точки доступа, через которые энергия втекает и вытекает.

Мы будем использовать термин «врата» для описания всей полноты опыта и определения различных взаимодействий энергий в каждой системе врат.

Планетарные врата — это соотношение высших и низших частот, встроенных в тело планеты. Некоторые врата, или порталы, или воронки, были помещены на свои места во время создания планеты. Эти врата используются для получения планетой мудрости от существ с более развитым сознанием. Информация передается по очень специфическим энергетическим каналам внутри тела планеты, которые связаны с земной корой. Их называют лей-линиями, или энергетическими каналами Земли. А на самом деле они являются порталами для перемещения больших объемов энергии. В данном контексте энергия — это особые высокие частоты Божественного Разума.

Никогда не думайте, что энергия неосознанна. Естественные планетарные врата соединяют специфические источники энергии в теле планеты. Источники энергии иногда называют воронками, местами Силы или святыми местами. Они помогают отслеживать систематическую работу планеты, ее эволюционный рост и в случаях необходимости выделяют тонкие энергии. Это простейшие галактически настроенные врата, с которыми могут работать существа на этой планете.

Такие врата могут ускорять исцеление и передавать великую мудрость. Доступ к ним получают подобно доступу к Хроникам Акаши, но планетарные врата настроены именно на земную жизнь планеты (имеются в вицу люди, животные и растения).

Большинство людей, работающих с порталами, или вратами, работают с естественными вратами планеты.

Все врата имеют между собой межпространственную связь. Врата имеют связь не только с Землей. В зависимости от настройки и назначения они содержат мудрость множества миров, существ и опытов. Естественные врата планеты настроены для общей эволюции Земли через фундаментальные физические реакции, основанные на определенных целительных динамических частотах.

Поскольку понятие времени проявляется только в некоторых случаях, понимание потребностей и схем будущего полностью содержится в естественных вратах планеты. Межпланетные врата создавались на Земле в течение долгого времени.

Некоторые святые места, такие как Мачу-Пикчу, Пирамиды и Стоунхендж, связаны с межпланетными вратами. Они содержат частоты естественных врат Земли и доработаны для межпланетных путешествий и вливаний энергии.

Эти энергетические пути обычно используются для особой информации, например для улучшения энергетической сонастроенности, ускорения благотворных изменений и изменения частотных характеристик. Они содержат информацию о межпланетной инициации, доступ к специфическим межпространственным путешествиям и мудрость, полученную от культур отдаленных миров.

Большинство людей, работающих с этими вратами, имеют прошлый опыт взаимодействия с ними. Они могли жить на других, имеющих контакт с Землей планетах, и теперь перед ними стоят задачи, связанные с этим. В прошлых жизнях они могли иметь инициацию в мистических культурах, имеющих отношение к этим вратам. Эти врата используются для самых разных целей.

Межпланетные врата более сложны для вас — просто потому, что они не эволюционировали вместе с планетой и могут использоваться другими существами с не очень возвышенными целями. Не позволяйте этому беспокоить вас, ведь большинство существ, пользующихся этими вратами, уже перестроили свои частотные характеристики, чтобы минимизировать подобного рода вмешательство. Эти врата используются существами из отдаленных миров, чтобы общаться здесь, а также людьми — для путешествий за грани сознания планеты.

Межвселенские врата и мультивселенские врата создаются и разрушаются периодически. Все они создаются и используются для очень сложных энергетических задач и ликвидируются, когда задачи выполнены.

Межвселенские врата имеют дело с определенными нитями опыта во Вселенной. Например, вся структура Вселенной может быть основана на определенной теме — такой, например, как любовь. Поэтому все существа в этой конкретной Вселенной будут исследовать любовь в мириадах ее проявлений. Для нас Вселенная — это такая объединенная тема опыта. Внутри этой целостной Вселенной каждое существо выбирает грань ее выражения, которую будет исследовать. Если Вселенная была создана вокруг любви, эта тема будет резонансной в ее поле. Это будет текстура ее опыта. Это будет музыкальный резонанс и различные опусы внутри данного произведения.

Существует множество вселенных и множество полей выражения.

Эти вселенные занимают свои места в еще большем Всем. Мультиверсум (совокупность вселенных) есть симфония этих опытов и выражений. В то время как вселенные играют музыку своих собственных тем, Мультиверсум осознает их и доводит их формат до целостности.

Оба этих коллективных выражения имеют врата, которые появляются и исчезают в энергетическом и физическом поле вашей планеты. Они — высокосовершенные проявления, ведущие к обширным пространственным выражениям Всего. Такая активность врат возникает только в определенные моменты эволюции рас и планеты. Вселенские врата позволяют и помогают телу планеты, а также всем существам, населяющим ее, вдыхать вселенскую энергию, в которой они покоятся. Мультивселенские врата раскрывают выражение Всего через обширный фокус, выбранный для переживаемого опыта или в комбинации с ним.

Наш разговор углубляется в специфические детали, но мы знаем, что твоя высшая сущность понимает все, о чем мы говорим. То, что мы предлагаем вам такие определения, должно усиливать вашу способность выбирать врата, через которые вы готовы путешествовать.

Вот их перечень:

• Естественные Планетарные Врата содержат специфическую информацию, предназначенную для планеты и всех населяющих ее существ. Они представляют собой естественные пути эволюции.

• Межпланетные Врата содержат межпространственную информацию для всех существ, способных получить доступ к нцм. В них есть земная информация, информация о многих других связанных с Землей планетах и частотах для эволюции.

• Вселенские Врата включают в себя лейтмотивы опыта. К ним относится и ощущение движущей силы, стоящее за опытом бытия. Через эту динамическую частоту все нити опыта, которые активно соприкасаются с земной реальностью, выражаются в единстве.

• Мультивселенские Врата охватывают движения Всего и переводят их в подходящее для восприятия выражение красоты и радости.

Когда вы путешествуете через врата, полезно знать, чего вы достигаете. У многих из вас есть особые задачи, которые вы должны выполнить в этом эволюционном танце. Полезно понимать связи между вратами, ибо тогда вы сможете достигать новых частот гораздо быстрее.

Все врата взаимосвязаны. В то время как многие из вас предпочитают работать привычным способом, можно открывать и другие пути.

Осознанность и понимание вашей работы и человеческого опыта — важные критерии для тонких врат, через которые вы путешествуете и к которым получаете доступ. Недостаточно просто хотеть быть там, от вас всегда требуется работа. И эта работа не может быть выполнена за счет одного лишь усилия. Она осуществляется при помощи способности распознавать, что происходит на самом деле, что останавливает вас, и через изучение энергетических вибраций, необходимых для прорыва через врата, к которым ведет ваш рост.

В этом стремлении, которое является поиском Божественного внутри вас и отражением Божественного в каждом маленьком элементе жизни, Хроники Акаши обладают исключительными возможностями.

Как мы уже упоминали, вибрационный доступ к Хроникам Акаши базируется на личном резонансе. Мы понимаем, какие врата вы находите. Ваша эволюция отчасти базируется на вашей способности удерживать определенные духовные частоты и отчасти — на достижении полного понимания определенных вещей. Хроники Акаши могут помочь вам понять оба эти аспекта.

Сонастраиваясь внутри себя и запрашивая доступ к Хроникам, вы можете достичь большего осознания собственных вибраций и ближайшего отрезка своего пути. Вы можете обнаружить, что вас интересует работа с вратами на вашей планете. Вы также, возможно, сможете повышать или выравнивать свои вибрационные показатели, чтобы вырасти в этом отношении. Это поможет вам с большой легкостью приближаться к вратам и работать с ними.

Врата существуют на вашей планете для всех, кто склонен работать с ними. По сути, каждый может приехать в святое место и ощутить излучение Тамошних врат. Это не означает, что вы призваны работать именно с этими вратами. Вы можете наслаждаться их энергиями, но это не означает, что вы обязательно должны работать с ними или изучать их. Возможно, это не ваш путь. У каждого свой путь, и каждый путь достоин и священен. Ваша личная эволюция и трансформация раскрывается по мере того, как вы идете по своему пути и почитаете его.

Один из аспектов этой временной рамки вашей эволюции состоит в том, что старые правила эволюции на Земле не обозначены жестко. Вы будете получать осознание Божественного настолько долго, насколько долго сможете удерживать свое понимание, намерение, повышать свою частоту, что по природе совершенно вам свойственно. Вы найдете и узнаете свой путь познания.

Это само по себе не является вашей задачей, но может считаться знаковым моментом. Вы постоянно каким-либо образом резонируете с вибрациями своего пути.

Поэтому спросить Хроники Акаши о вашем пути — это один из способов прояснить и усилить ваш путь пробуждения осознания.

Есть много уровней понимания. Все они ведут к Источнику, ко Всему Сущему. В этом путешествии вы подписались на особые переживания. Полнота вашего опыта складывается, в частности, из таких аспектов:

• Осознание, то есть полное восприятие вашей собственной нити во Вселенной и ее взаимодействия с целым;

• Мудрость — способность удерживать и поддерживать уровень достижения в тонкой вибрационной осознанности;

• Истина — ясное понимание и применение высшего восприятия;

• Любовь — всеохватывающий поток жизни и тишины, дающий разрешение на существование.

На каждом уровне существования присутствует эволюция, реализующаяся или потенциальная. В человеческом мире в данное время имеется множество частот и существ, работающих на благо этого процесса. По существу, всегда есть много существ, приветствующих и направляющих вас, но именно сейчас они открываются перед вами. Они присутствуют энергетически.

Мы, Хроники Акаши, ведем запись этого события. Следовательно, мы различаем свое участие в ваших стремлениях. В этом свете наш разговор о вратах дает вам еще одну возможность доступа. Каждый выберет самый подходящий путь.

Чтобы воспользоваться двойной связью с Хрониками и вратами, стоит обратиться к ним обоим. Когда вы обращаетесь к Хроникам за дополнительной информацией о вашем личном пути, ваш вибрационный уровень расширяется. Ваша осознанность обостряется и фокусируется. Вы будете искать те самые врата, которые дополнят ваш личный путь и путь вашей группы.

Врата заметят вас. Уровень вибраций повысится и облегчит ваш эволюционный рост. Это возможно. Но это не необходимо. У каждого свой путь и много выборов на этом пути. Мы пришли в это время рассказать вам, как получить доступ, чтобы ваши шаги по пути были легче, если вы этого захотите.

Мы приветствуем ваши запросы. Мы их поощряем. Возможно, вы еще не осознали степень нашего служения и нашей радости, но вы все имеете право и приглашены запрашивать информацию, согласующуюся с тем, кем вы являетесь. Это позволяет нам служить вам.

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