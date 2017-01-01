Хочешь жить спокойно — не оказывай благодеяний, когда тебя об этом не просят. Иначе станешь избавителем и попадешь в треугольник судьбы (преследователь — избавитель — жертва). Неизбежно станешь жертвой.

Истинный благодетель — это такой человек, который делает свое дело («благое деяние») и не подозревает даже, что оно неожиданно оказывается благим для его партнеров по общению.

Если человек считает, что он оказывает кому‑то «благодеяние», то пусть скажет «спасибо» тому, кто это «деяние» принял. Ведь если бы он его не принял, «благодетель» не мог бы чувствовать себя благодетелем.

В общем, делай свое дело. Если оно будет сделано хорошо, ты свое получишь, а для того это окажется благодеянием. Но ты подозревать об этом не будешь.

Итак: хочешь жить спокойно — не оказывай благодеяний. Если этот совет неубедителен, и вы продолжаете оказывать благодеяния, когда вас об этом не просят, то приготовьтесь к неприятностям.

Вот несколько советов.

Оказывая осознанно благодеяние, не жди благодарности.

Осознание, что ты совершил благое деяние, и есть твоя награда за него. Поэтому будь вечно признателен тому, кто это благодеяние принял, ибо без него ты не мог бы чувствовать себя благодетелем.

Итак: оказывая осознанно благодеяние, не жди благодарности.Оказывая благодеяние, жди подлости от того, кто это благодеяние принял. Совет основан на упомянутом выше треугольнике судьбы: «преследователь — избавитель — жертва». Закон исключений не знает. Но ведь бывает же так, что человек не может удержаться от благих деяний! Так пусть хоть приготовится к неприятностям. Следует учесть и то, что чем больший ты сделал подарок, тем больше гадостей тебе сделает тот, которого ты одариваешь.

Итак: оказывая благодеяние, жди подлости от того, кто это благодеяние принял. Не принимай дорогих подарков и благодеяний, а сразу же рассчитывайся.

Это совет для тех, кто пытается что то получить даром. Замечено, что дороже всего обходится то, что тебе досталось бесплатно, ибо попадаешь в психологическое рабство — чувствуешь себя все время обязанным. Это не значит, что, получая мелкую услугу, нужно сразу же лезть за деньгами. Но как только тебя упрекнули в этом, то следует немедленно рассчитываться.

Итак: не принимай дорогих подарков и благодеяний, а сразу же рассчитывайся. Если кто то из твоих благодетелей,избавителей упрекнул тебя в неблагодарности, сразу же выясни, сколько стоит эта услуга, рассчитайся и больше не имей с этим человеком дела.

Этот совет для тех, кто уже совершил ошибку: принял благодеяние и не рассчитался. Кстати, то же стоит сделать детям, которых упрекают родители в неблагодарности, заявляя им, что они жили ради них. Ко мне в слезах пришла студентка 6 курса медицинского университета. Мама категорически возражала против ее замужества с угрозами, что покончит жизнь самоубийством, и упреками («Я ради тебя жила, я тебе отдала всю жизнь»). Ну, типичный избавитель. Ведь дочь ее об этом не просила.

Один из моих подопечных, юноша 16 лет на частые упреки своей матери в том, что он выпил все ее молоко, ответил следующим образом: «Мама, конечно, я по своему физиологическому устройству не могу вернуть тебе свое молоко, но я купил два ведра коровьего молока, которые и возвращаю тебе. Деньги на него я заработал сам. Постепенно отдам все остальное молоко, которое я у тебя выпил». Сам я эту сцену не наблюдал, но думаю, что мама немного опешила. Больше она его не упрекала.

Итак, если кто то из благодетелей, избавителей упрекнул тебя в неблагодарности, сразу же выясни, сколько стоит эта услуга, рассчитайся и больше не имей с этим человеком дела.