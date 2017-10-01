Хикикомори – паразит или страдалец?

Хикикомори – этому термину чуть более десяти лет, однако само явление «хикки» приобрело известность по всему миру. Первоначально слово «хикикомори», буквально означающее «нахождение в уединении», использовалось для обозначения молодых людей в Японии, которые добровольно ограничили свое жизненное пространство пределами своей комнаты. Но хикки – явление не только японское, хотя в Японии оно приобретает поистине жуткие масштабы. По некоторым данным, около 1% всего населения страны являются хикки. По сути, это люди, полностью выпавшие из жизни общества.

Чаще всего хикикомори становятся молодые парни или подростки, школьники. Хикки может годами не выходить из своей комнаты. Чем он занимается? Сфера интересов хикки может быть весьма широкой – чтение, интернет, программирование (среди хикки встречаются хакеры).Однако среднестатистический японский хикикомори чаще всего проводит свои дни за просмотром аниме или компьютерными играми. Что характерно, часто у таких людей распорядок дня переворачивается с ног на голову – днем они спят, а по ночам занимаются своими делами.

Нередко хикки общаются в соцсетях и на форумах или в чатах онлайн-игр. Обусловлено ли это стремлением к общению, потребностью в беседах с кем-либо – скорее всего, да. Некоторые хикки могут даже покидать пределы своей комнаты и выходить на улицу – за продуктами или чтобы оплатить счета. Многие работают фрилансерами. Но есть и такие, кто не выходит никуда и никогда. Совсем. В крайних случаях — даже в ванну или туалет, предпочитая справлять нужду прямо в комнате. К счастью, последнее встречается редко. Обычно это люди с серьезными психическими расстройствами. Они часами сидят и смотрят в стену, ничем себя не занимают.

Что происходит в их внутреннем мире – известно только им

В свете всего сказанного встает вопрос о том, насколько самим хикки комфортно так жить. К сожалению, «взгляд со стороны» простого человека часто выхватывает лишь отдельные моменты. Неудивительно, что очень многие считают хикки просто лентяями, предпочитающими сидеть на шее у родителей и жить на их иждивении. Но если такие и есть среди хикки, то их совсем немного. Гораздо больше таких иждивенцев можно встретить среди социально активных молодых людей, не желающих по каким-либо причинам самостоятельно себя обеспечивать.

Сообщения, которые сами хикикомори оставляют в интернете, вряд ли можно назвать радостными. С одной стороны, уходя в добровольное заточение хикки избавляет себя от утомительной необходимости взаимодействовать с внешним миром. Для него такое взаимодействие непереносимо. С другой же стороны – многие хикикомори ощущают свою ущербность, пустоту своего существования, они мечтают выйти из этого и… не могут. Достаточно вообразить себе это состояние, чтобы призадуматься – так ли комфортно и хорошо быть хикки? Среди них достаточно высок процент самоубийств. Многие хикки наносят себе телесные повреждения, ударяются в алкоголь, много курят. Их сообщения напоминают призывы о помощи – или безнадежные письма отчаявшихся людей.

Среди не-японцев называть себя хикки в последние годы стало даже модно. Точно так же, как и социофобами, хикикомори называют себя интроверты и малообщительные люди. Но если ты учишься, у тебя есть хотя бы один реальный друг, если ты посещаешь хоть иногда общественные места – ты не хикки. И этому, пожалуй, стоит порадоваться.

Зачем мне мир?

Почему становятся хикки? Каковы причины, толкающие детей и подростков на такой радикальный шаг? Ответов может быть масса. Если говорить только о Японии – то это, прежде всего, жесткая система образования, предъявляющая повышенные требования к учащимся. Разумеется, далеко не каждый может успевать за этими требованиями – слабые дети, интроверты, социально малоактивные учащиеся зачастую ощущают себя изолированными, отстающими, им куда тяжелее учиться. Общество продолжает прессинговать вчерашнего школьника или студента бесконечными обязательствами. Положение усугубляется еще и тем, что в Японии не принято «выносить сор из избы» — очень важно сохранять достойное лицо, пусть даже это всего лишь маска. Для некоторых постоянное ношение такой маски оказывается непосильным, и они отказываются от нее, выбирая себя и свои настоящие желания, уходя от давления общества.

Хикки вне Японии

Феномен хикикомори, помимо Японии, распространен в азиатских странах с высокой плотностью населения. В России настоящих хикки не так уж много – хотя случаи добровольного ухода из общества есть. Причины здесь несколько иные – российские школьники чаще всего не выдерживают давления со стороны одноклассников. Другое дело, что в России более «распространенным» способом бегства от проблемы является скорее уход из дома, чем добровольное самозаточение. Кроме того, здесь часто решающую роль играет финансовая сторона – если среднестатистическая японская семья вполне может позволить себе содержать хикки, то Россия не может похвастаться высокими доходами населения. В итоге новоиспеченный хикки либо вынужден искать работу, что отчасти помогает ему выйти из этого состояния, либо бежит от постоянных родительских упреков.

Феномен амаэ

В японской культуре широко известен так называемый феномен амаэ – безусловной любви матери к сыну. В более широком смысле амаэ подразумевает отношения (детско-родительские или любовные), которые основаны на жалости и сочувствии. Японская мать всегда готова принять в свои теплые объятия своего ребенка – неважно, сколько ему лет. Материнская добродетель, забота о своем чаде – именно эти качества больше всего ценятся у японских женщин. Поэтому мать скорее предпочтет приносить еду в комнату к сыну-хикки, чем попытается вытащить его из этой комнаты.