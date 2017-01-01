Хаторы — цивилизация Венеры

Цивилизация обитающая на Венере — является наиболее развитой в нашей Солнечной Системе и находится на уровне четвертого измерения. Энергия Звука, практически не изученная и не освоенная землянами, является одним из основных видов энергии, применяемой в Цивилизации Хатор. Они продолжительное время работали с египтянами. Один из космических аппаратов NASA в 1985 году обнаружил на Венере комплекс сооружений в точности повторяющий египетские пирамиды и сфинкса.

Жизнь на Планете Венера существует на Эфирном Плане — волшебные города, изумрудные парки, серебряные реки и сиреневые моря, громадные здания в виде цилиндров, шаров, конусов и торов соединяются между собой мостами и трубками, словно сетью паутины. Некоторые эллипсовидные дома парят в воздухе над городом, как гигантские аэростаты.

К ним по прозрачным трубкам скользят скоростные лифты с людьми и продовольствием. Вершины некоторых пятигранных пирамид венчают луковичные купола. Что же касается транспорта, то Хаторы пользуются воздушными автомобилями для перевозки от одного до сорока жителей. Город светится, переливаются всеми 144 красками радуги. Корабли и суда на Венере существуют самых фантастических форм и конфигураций, вернее, это не корабли, а плавучие дома жителей Венеры.

Описание венериан: На Венере процветают восемь разумных цивилизаций, несколько рас. Самая передовая из них — Хаторы. Внешне эфирные жители Венеры из расы Хаторов похожи на землян, только гораздо выше: их рост составляет 5—6 метров у мужчин, женщины немного ниже, ростом 4—5 метров. Хаторы удивительно красивы Душой и телом, среди них не бывает уродств, все они обладают телами богов и богинь, у них ангельская красота, излучающая добродетель и любовь, общение осуществляется за счет телепатии.

Особенно выделяются у Хаторов большие синие глаза, которые намного крупнее и выразительнее, чем у землян. Кроме этого есть еще одно существенное отличие — это уши. Уши у Хаторов гораздо более тонкий и важный орган, чем у нас. Внешне уши большие и отдаленно напоминают расправленные плавники рыб. Дело в том, что в мире Хаторов важную роль играет звук, отсюда их развитые уши, которые улавливают гораздо более широкий спектр звуковых колебаний.

Еще у них сильно развита звукоиздающая система гортани. Звуком (мантрой) они строят дома, переносят тяжести, лечат болезни, управляют транспортными средствами (особенно летательными аппаратами). Хаторы могут непрерывно издавать-пропевать мантру в течение 1,5—2 часов. При этом им не нужно делать перерывы для вдоха, потому что у Хаторов вдох получается одновременно с издаванием звуков.

Широко развита на Венере музыка. На Венере музыка — одна из техник развития души. Население Хаторов пополняется за счет Душ, окончивших курс обучения на нашей Планете Земля.

Венера густо населена, так как продолжительность жизни среднего Хатора — 25 тысяч лет. Венерианцы никогда не проявляют признаков старения и недомогания, они не седеют, не покрываются морщинами и не устают. К тому же они могут легко менять свою внешность. Как такового понятия смерти у Хаторов не существует. Когда Хатор достигает возраста 25 тысяч лет, он просто берет с собой свое тело и переходит с ним в пятое измерение, улетает с ним на любую астральную Планету по выбору, но чаще всего в систему Сириуса. Конечно, есть среди венерианцев и такие, кто не успевает пройти все уроки Планеты за отведенные 25 тысяч лет.

Подобные люди Венеры «заживаются» в одном теле более этого срока. На «старичков» смотрят с сочувствием и состраданием, примерно так, как смотрят на Земле на больных или инвалидов ума. Однако «старичков» никто насильно не подгоняет и не «подтягивает» — свобода выбора ценится здесь прежде всего. Но чаще Хаторы «уходят» с Венеры раньше или выбирают интересную и сложную миссию — например, воплощение среди Кумаров на Земле.

Самым ценным для Хаторов являются дети. Появляются на свет они примерно так же как на Земле, только их воспитанию уделяется гораздо больше внимания и заботы. Каждый ребенок пребывает в государственной школе с 5 до 25 лет, получая основные духовные знания, которые, повзрослев, они начинают воплощать в жизнь.

Управляет страной Хаторов Совет Света Венеры. В него входят 13 выдающихся жрецов — 6 мужчин и 6 женщин. Тринадцатый, бессменный член Совета — это Верховный жрец. При равенстве голосов, Он принимает окончательное решение. По Закону в Совете регулярно происходит ротация кадров. Новые кандидаты в Совет отбираются согласно уровню достигнутого ими духовного прогресса, внутренних качеств, мудрости и знания. Окончательное решение остается за Верховным жрецом. По сути, демократическая система полисов Древней Греции — это бледная калька выборной системы Венеры, и занесена она была на Землю Кумарами.

Кстати, Венера является своеобразным космическим порталом, приемной, «чистилищем» Солнечной Системы и все, кто прибывает сюда из других цивилизаций, миров и измерений, должны пройти через данную Планету. Так положено по законам Космоса и нашей Вселенной.

Их также называют венерианцами. Почти 0,5% нынешнего населения Земли — потомки «вошедших» с Венеры. Хотя эти существа приходят из Солнечной системы, многие из них — космические путешественники, которые лишь иногда воплощаются на Венере или Земле. Венера — это планета особого посвящения, введенного Конфедерацией для подготовки душ к более высоким духовным истинам, когда они пребывают между земными воплощениями.

Многие Души часто путешествуют на Венеру между воплощениями. Венера — мир шестой плотности, мир невероятной красоты и художественных достижений. Вследствие высокой вибрации он невидим глазу третьей и четвертой плотности. Венера считается планетой любви, названной по имени богини великой красоты.

Представьте самый красивый закат. Представьте жизнь в мире, где небо всегда сияет блаженством. Глаз ослепляют желтые, золотые, оранжевые, розовые и красные цвета. Величественные храмы спиралевидно уходят в небо. Огромные сады изобилуют экзотической растительной жизнью. Повсюду текут сияющие потоки жидкого света, питающего все жизненные формы.

Сверкающие кристаллические дворцы и золотые храмы ждут посвященных, которые приходят изучать секреты Вселенной. Эти образы вспоминают немногие, на Земле их можно видеть только на полотнах художников — видящих. И везде звучит музыка, приходящая из места выше времени и пространства, места, давно забытого привязанными к Земле Душами, места, где царит любовь. Она пронизывает все, навечно устраняя разделение.

Венера — центр подготовки богов и богинь и апофеоз жизни в этой Солнечной системе.

Венера — перевалочная база для существ из всей Галактики. Здесь они посвящаются в духовные учения; и многие земные Души выбрали Венеру в качестве первой жизни после Вознесения. Пока вы не разовьетесь в пятую плотность, вы не сможете напрямую увидеть этот рай. Для третьей плотности, Венера — горячая ядовитая истощенная земля, и это обескураживает тех, кто попытался бы совершить краткий путь на Небеса.

Ключ к Венере — любовь. И именно любовь перенесет вас туда. Многие венерианцы (в земных телах) долго смотрят на самую яркую Звезду на вечернем или утреннем небе и удивляются, откуда приходят эти странные чувства. Возможно, на Венере у вас осталась давно потерянная любовь.

Как вы уже догадались, венерианцы — высокие, стройные, женственные и богоподобные существа. У них сияющие золотые волосы и стройное телосложение. Они научились материализоваться в третьей плотности, пользуясь голографической проекцией, и делали это много раз. Часто они воплощаются или «входят». Их корабль имеет форму тарелки металлического цвета, хотя корабли могут появляться в разных цветах радуги. Они умеют путешествовать во времени, и многие из них пришли сюда из будущего.