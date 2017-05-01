Харьков 100 лет назад: без вишни и черешни, но с дешевыми американскими ботинками

В нашей постоянной рубрике – обзор городских событий, о которых писали газеты «Южный край», «Утро» и «Харьковские губернские ведомости» в начале XX века.

13 июня, понедельник. Вниманию администрации конки. За последнее время, при переполнении Харькова беженцами и другим пришлым элементом, очень часто приходится наблюдать случаи всякого рода расспросов приезжих о месте нахождения различных улиц, учреждений и т. п. Особенно часто это явление замечается среди пассажиров конки, направляющихся с вокзала в город. В целях сбережения времени было бы очень желательно, чтобы администрация конки сделала распоряжение своим кондукторам об удовлетворении, по мере возможности, таких запросов публики, конечно, без ущерба для прямых обязанностей кондукторов.

Сквер сохранился до наших дней, правда, под другим названием

В Скобелевском сквере, по распоряжению городской садовой комиссии, на клумбе, расположенной против входа в здание судебных установлений, разбит очень изящный узор из цветов, представляющий собою изображение юбилейного знака ведомства министерства юстиции, учрежденного, как известно, в память 50-летия судебных уставов 1864 года. Вообще, Скобелевский сквер является одним из лучших городских скверов, содержится в большой чистоте и аккуратности, и можно лишь пожалеть об одном – о малом количестве тени, что, конечно, обусловливается медленным ростом сравнительно недавно посаженных там деревьев, а также уничтожением старых тенистых деревьев, росших в сквере раньше и несколько лет тому назад вырубленных при «реформе» сквера.

15 июня, среда. Сахарные хвосты. Вчера с раннего утра около магазина Жевержеева, Перлова и других, из которых продавался сахар, установилась длиннейшая очередь, не уменьшавшаяся, пока происходила продажа сахара. Стоявшие в очереди был настроены довольно нервно, и для наблюдения за порядком у очередей были установлены полицейские посты.

16 июня, четверг. Вопрос о мясе. В настоящее время на городские скотобойни поступает скот в половинном против прошлого года количестве; тем не менее, недостатка в мясе не ощущается: у мясных лавок почти нет хвостов. По-видимому, харьковская публика примирилась с постными днями, которые фактически уже входят в жизнь.

Урожай фруктов и ягод. Обильное цветение фруктовых садов в начале весны повсеместно в Харьковской губернии подавало большие надежды на обильный урожай. Однако майский период холодных ночей с утренними заморозками неблагоприятно отразился на состоянии садов, так как значительная часть была повреждена. Больше других пострадали черешни и вишни, урожай которых обещает быть не выше среднего; затем в большом количестве осыпался цвет летних яблок; зимние же сорта почти совершенно не пострадали. Немного повреждены груши и сливы. Что касается ягод, то цветение их прошло вполне благополучно. Ожидается много смородины и малины.

Кирха пережила и сталинские гонения на церковь, и Вторую мировую войну, но была уничтожена в 1957-м

18 июня, суббота. Кража из лютеранской церкви. В ночь на 16 июня неизвестными злоумышленниками была обокрадена лютеранская церковь (на ул. Гоголя). Воры, отперев боковую дверь, выходящую во двор, подобранным ключом или отмычкой, проникли в церковь, где взломали кружку для сбора пожертвования, в которой могло быть до 5 руб. денег, а также совершили кражу церковных сосудов. Похищены серебряные чаши, блюдечко, кувшин и дарохранительница. Кроме того, воры взломали ящик стола. Всего похищено на сумму до 350 рублей.

Американская обувь. В газетах появились сведения о том, что в Россию прибыла в большом количестве американская обувь, которая, по отзывам специалистов, оказалась прекрасного качества и изготовленной из чрезвычайно прочного материала. Не отличаясь разнообразием фасонов, она удовлетворяет даже очень требовательных покупателей. Пока она получена в Киеве. На днях такая же партия прибывает в Москву и Петроград. Продается эта американская обувь по 14-16 руб., а самая дешевая русская обувь теперь стоит 22-26 руб. На днях большая партия обуви ожидается и в Харькове, что очень кстати, так как с введением таксы на обувь многие даже лучшие наши обувные магазины грозят закрыться.

19 июня, воскресенье. К началу летнего сезона. Казалось бы, что приближение летнего сезона, в связи с возрастанием населения города должно было бы привести к увеличению числа заводов по изготовлению фруктовых и минеральных вод. Между тем число этих заводов не растет, и новые ходатайства отклоняются. Есть основания полагать, что открытие новых заводов минеральных и фруктовых вод привело бы к значительному понижению цен (в настоящее время стакан молока и сельтерской воды в одной цене). Нужно надеяться, что наша администрация в интересах населения постарается облегчить разрешение новых заводов.

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