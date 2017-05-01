Харьков 100 лет назад: без вишни и черешни, но с дешевыми американскими ботинками

В нашей постоянной рубрике – обзор городских событий, о которых писали газеты «Южный край», «Утро» и «Харьковские губернские ведомости» в начале XX века.
13 июня, понедельник. Вниманию администрации конки. За последнее время, при переполнении Харькова беженцами и другим пришлым элементом, очень часто приходится наблюдать случаи всякого рода расспросов приезжих о месте нахождения различных улиц, учреждений и т. п. Особенно часто это явление замечается среди пассажиров конки, направляющихся с вокзала в город. В целях сбережения времени было бы очень желательно, чтобы администрация конки сделала распоряжение своим кондукторам об удовлетворении, по мере возможности, таких запросов публики, конечно, без ущерба для прямых обязанностей кондукторов.
В Скобелевском сквере, по распоряжению городской садовой комиссии, на клумбе, расположенной против входа в здание судебных установлений, разбит очень изящный узор из цветов, представляющий собою изображение юбилейного знака ведомства министерства юстиции, учрежденного, как известно, в память 50-летия судебных уставов 1864 года. Вообще, Скобелевский сквер является одним из лучших городских скверов, содержится в большой чистоте и аккуратности, и можно лишь пожалеть об одном – о малом количестве тени, что, конечно, обусловливается медленным ростом сравнительно недавно посаженных там деревьев, а также уничтожением старых тенистых деревьев, росших в сквере раньше и несколько лет тому назад вырубленных при «реформе» сквера.
15 июня, среда. Сахарные хвосты. Вчера с раннего утра около магазина Жевержеева, Перлова и других, из которых продавался сахар, установилась длиннейшая очередь, не уменьшавшаяся, пока происходила продажа сахара. Стоявшие в очереди был настроены довольно нервно, и для наблюдения за порядком у очередей были установлены полицейские посты.
16 июня, четверг. Вопрос о мясе. В настоящее время на городские скотобойни поступает скот в половинном против прошлого года количестве; тем не менее, недостатка в мясе не ощущается: у мясных лавок почти нет хвостов. По-видимому, харьковская публика примирилась с постными днями, которые фактически уже входят в жизнь.
Урожай фруктов и ягод. Обильное цветение фруктовых садов в начале весны повсеместно в Харьковской губернии подавало большие надежды на обильный урожай. Однако майский период холодных ночей с утренними заморозками неблагоприятно отразился на состоянии садов, так как значительная часть была повреждена. Больше других пострадали черешни и вишни, урожай которых обещает быть не выше среднего; затем в большом количестве осыпался цвет летних яблок; зимние же сорта почти совершенно не пострадали. Немного повреждены груши и сливы. Что касается ягод, то цветение их прошло вполне благополучно. Ожидается много смородины и малины.
18 июня, суббота. Кража из лютеранской церкви. В ночь на 16 июня неизвестными злоумышленниками была обокрадена лютеранская церковь (на ул. Гоголя). Воры, отперев боковую дверь, выходящую во двор, подобранным ключом или отмычкой, проникли в церковь, где взломали кружку для сбора пожертвования, в которой могло быть до 5 руб. денег, а также совершили кражу церковных сосудов. Похищены серебряные чаши, блюдечко, кувшин и дарохранительница. Кроме того, воры взломали ящик стола. Всего похищено на сумму до 350 рублей.
Американская обувь. В газетах появились сведения о том, что в Россию прибыла в большом количестве американская обувь, которая, по отзывам специалистов, оказалась прекрасного качества и изготовленной из чрезвычайно прочного материала. Не отличаясь разнообразием фасонов, она удовлетворяет даже очень требовательных покупателей. Пока она получена в Киеве. На днях такая же партия прибывает в Москву и Петроград. Продается эта американская обувь по 14-16 руб., а самая дешевая русская обувь теперь стоит 22-26 руб. На днях большая партия обуви ожидается и в Харькове, что очень кстати, так как с введением таксы на обувь многие даже лучшие наши обувные магазины грозят закрыться.
19 июня, воскресенье. К началу летнего сезона. Казалось бы, что приближение летнего сезона, в связи с возрастанием населения города должно было бы привести к увеличению числа заводов по изготовлению фруктовых и минеральных вод. Между тем число этих заводов не растет, и новые ходатайства отклоняются. Есть основания полагать, что открытие новых заводов минеральных и фруктовых вод привело бы к значительному понижению цен (в настоящее время стакан молока и сельтерской воды в одной цене). Нужно надеяться, что наша администрация в интересах населения постарается облегчить разрешение новых заводов.