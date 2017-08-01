ГОТОВИМСЯ К МАКОВЕЮ 2017: ЧТО СВЯТЯТ В ЦЕРКВИ, КАК СОБРАТЬ БУКЕТ «МАКОВЕЙЧИК» И ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ НА МЕДОВЫЙ СПАС 14 АВГУСТА

В календаре августа есть важнейшая дата, которую мы просто не можем обойти вниманием. Это праздник Маковей 2017.

Отметим, что Медовый Спас (он же Маковей) – это один из самых важных христианских праздников. Каждый год Медовый Спас отмечают 14 августа. Когда праздник Маковей в 2017 приходит, люди традиционно идут в церковь, где освящают букеты, мед, фрукты и т.д, так как после этого они становятся целебными.

Спасы — народное название первой половины августа по старому стилю, когда отмечаются три Спаса — Медовый, Яблочный и Ореховый. Именно с Первого, Медового Спаса начинается Успенский пост. На Медовый Спас (Маковей) существует много традиций и запретов, про которые мы расскажем далее.

Маковея 2017 года, какого числа, вы уже знаете. Те, кто интересуются данной тематикой, в курсе, что Медовым Спас назвали не просто так. Ранее именно в этот день наши предки начинали собирать мед с пасек, соты в ульях к этому времени обычно уже наполнены. Затем все собирались у водоемов, ели мед, пели песни и в целом проводили вместе время. Также обязательно пекли изделия с маком. Стоит также упомянуть, почему Медовый Спас в народе называют Маковеем. История связана с братьями Маккавеями, которые приняли мученическую смерть за веру.

Что нельзя делать на Медовый Спас 2017: запреты на Маковея 2017

14 августа — церковный праздник Маковея, а это значит, что есть определенные запреты, которые в этот день нужно строго придерживаться. Мы собрали главные запреты на Маковея, запреты на Медовый Спас 2017.

На Медовый Спас заканчивается лето, поэтому 14 августа нельзя купаться, как и на Ильин день, так как можно утонуть или заболеть. По логическим соображениям, ночи уже становились прохладными, поэтому вода начинала «цвести», что могло вызвать различные болезни.

В этот день начинается строгий Успенский пост, поэтому нужно соблюдать правила питания.

На Маковея нельзя в этот день громко говорить, шумно праздновать, так как пчелы плохо реагируют (а в этот же день собирали мед).

На Маковея нельзя ссориться, ругаться или желать кому либо зла, иначе негатив вернется бумерангом.

В это день нельзя работать и убирать в доме: подобные дела лучше завершить накануне.

Как собрать букет «Маковейчик»

На Медовый спас принято ходить в церковь с «маковейчиком» – букетом, который вы собираете своими руками. Каждый цветок в нем имеет особое значение, поэтому люди верят, что букет на Маковея принесет их семье здоровье, благополучие и позаботится о процветании хозяйства.

Компоновать букет на Маковея своими руками – это важная традиция наших предков, которые верили, что без него не будет процветать хозяйство. Поэтому в букеты, которые называют «маковейчики», собирали как можно больше цветов, которые растут на наших землях.

Все цветы должны быть выращены у нас и знакомы каждому с детства. Не стоит добавлять в «маковейчик» красивые импортные цветы, которые якобы украсят композицию – это неправильно. Пусть цветов будет меньше, зато все они выросли на родной земле. Считается, что в каждый букет на Маковея необходимо положить спелую головку мака.

Из каких цветов можно сделать «маковейчики»:

Астры

Георгины

Чернобривцы

Барвинок

Гвоздики

Тысячелистник

Володушка

Мята

Базилик

Тимьян

Любисток

Полынь

Спелые головки мака

Что еще можно добавить к букету на Маковея

В букетах на Маковея могут быть разные овощи, бобовые и зелень. Например, морковка, кукуруза, бобы, укроп. Иногда к букету на Маковея добавляют подсолнух и калину. И почти всегда люди старались компоновать в «маковейчик» полевые цветы.

Раньше люди верили, что каждый цветок в «маковейчике» имеет особое значение и влияние на того, кто пришел святить букет. Например, володушка приносила семье мир и благополучие, а мята должна была оберегать от любой напасти и укреплять здоровье. А на вопрос о том, что делать с букетом на Маковея после праздника до наших дней сохранился один ответ – после освящения «маковейчики» хранят в доме до весны.