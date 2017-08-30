ГОРОСКОП ВАСИЛИСЫ ВОЛОДИНОЙ НА АВГУСТ 2017 ГОДА

Известный астролог и телеведущая Василиса Володина известна и точным составлением гороскопов для каждого Знака Зодиака. С помощью предложенных рекомендаций каждый сможет выбрать правильную стратегию, и с успехом провести завершающий летний месяц.

Каждый Знак Зодиака подвержен негативному влиянию планет-антагонистов. Для того, чтобы снизить риск недоразумений и проблем, используйте проверенные ритуалы для привлечения удачи и начинайте каждый день с позитивных мыслей.

Овен

Овнов ожидает насыщенный месяц. Ваша планета-покровитель солнце будет в сильной позиции, что благоприятно скажется на активно деятельности. Однако антагонист Меркурий может несколько спутать намеченные планы.

Начало месяца, по мнению астролога, будет удачным для активной деятельности в деловой сфере. Луна, противник вашего Знака будет в слабой позиции. Самые удачные дни для достижения поставленных целей ожидаются с 4 по 6, 20-21, 31 августа.

Неблагоприятные дни, когда Овнам стоит проявить терпение и следить за эмоциями, наступят при сильной позиции Луны: 9-10, 14-15, 18-19 августа. В эти периоды представителям вашего созвездия важно провести как можно более спокойно, чтобы эмоции не взяли верх над разумом. Конец месяца предназначен для размеренного труда и налаживания личных отношений.

Телец

Сильная позиция Меркурия, покровителя вашего Знака, будет удачной для новых свершений в деловой сфере и личной жизни. Дни, наполненные позитивной энергетикой, стоит использовать для активных действий, направленных на улучшение материального положения: 9-10, 14-15, 18-19 августа.

Слабая позиция Луны с 4 по 6, 20-21, 31 августа будет неудачной для любовных отношений из-за большой вероятностей недопонимания и ссор. Этот период астролог рекомендует провести за медитациями, направленными на достижение внутренней гармонии.

Конец месяца предназначен для завершения текущих и отложенных ранее дел без спешки. В это время Тельцам не рекомендовано ввязываться в авантюры, чтобы не допустить существенных промахов и ошибок.

Близнецы

Позитивное влияние Меркурия в августе добавит Близнецам удачи и активности. Этот месяц стоит начать с активных действий, чтобы на протяжении всего периода оставаться на высоте. Самые удачные дни ожидаются при аспектах дружественных планет: 10, 18, 21, 23, 24, 28 и 31 августа.

Середина месяца будет удачна для налаживания личных и семейных отношений. В этом Близнецам поможет отсутствие негативной солнечной энергетики в период с 22 августа. Одиноким людям астролог рекомендует воспользоваться амулетами, привлекающими удачу.

Осторожность стоит проявить с 1 по 21 августа, когда сильная позиция Солнца будет негативно влиять на самочувствие. Желание отложить важные дела и встречи могут негативно повлиять на будущие достижения.

Рак

Ракам по гороскопу важно придерживаться выбранной стратегии поведения и не торопить события. Негативное влияние противника вашего Знака Меркурия может вызвать недопонимания в коллективе.