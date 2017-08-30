ГОРОСКОП ВАСИЛИСЫ ВОЛОДИНОЙ НА АВГУСТ 2017 ГОДА

Известный астролог и телеведущая Василиса Володина известна и точным составлением гороскопов для каждого Знака Зодиака. С помощью предложенных рекомендаций каждый сможет выбрать правильную стратегию, и с успехом провести завершающий летний месяц.
Каждый Знак Зодиака подвержен негативному влиянию планет-антагонистов. Для того, чтобы снизить риск недоразумений и проблем, используйте проверенные ритуалы для привлечения удачи и начинайте каждый день с позитивных мыслей.
Овен
Овнов ожидает насыщенный месяц. Ваша планета-покровитель солнце будет в сильной позиции, что благоприятно скажется на активно деятельности. Однако антагонист Меркурий может несколько спутать намеченные планы.
Начало месяца, по мнению астролога, будет удачным для активной деятельности в деловой сфере. Луна, противник вашего Знака будет в слабой позиции. Самые удачные дни для достижения поставленных целей ожидаются с 4 по 6, 20-21, 31 августа.
Неблагоприятные дни, когда Овнам стоит проявить терпение и следить за эмоциями, наступят при сильной позиции Луны: 9-10, 14-15, 18-19 августа. В эти периоды представителям вашего созвездия важно провести как можно более спокойно, чтобы эмоции не взяли верх над разумом. Конец месяца предназначен для размеренного труда и налаживания личных отношений.
Телец
Сильная позиция Меркурия, покровителя вашего Знака, будет удачной для новых свершений в деловой сфере и личной жизни. Дни, наполненные позитивной энергетикой, стоит использовать для активных действий, направленных на улучшение материального положения: 9-10, 14-15, 18-19 августа.
Слабая позиция Луны с 4 по 6, 20-21, 31 августа будет неудачной для любовных отношений из-за большой вероятностей недопонимания и ссор. Этот период астролог рекомендует провести за медитациями, направленными на достижение внутренней гармонии.
Конец месяца предназначен для завершения текущих и отложенных ранее дел без спешки. В это время Тельцам не рекомендовано ввязываться в авантюры, чтобы не допустить существенных промахов и ошибок.
Близнецы
Позитивное влияние Меркурия в августе добавит Близнецам удачи и активности. Этот месяц стоит начать с активных действий, чтобы на протяжении всего периода оставаться на высоте. Самые удачные дни ожидаются при аспектах дружественных планет: 10, 18, 21, 23, 24, 28 и 31 августа.
Середина месяца будет удачна для налаживания личных и семейных отношений. В этом Близнецам поможет отсутствие негативной солнечной энергетики в период с 22 августа. Одиноким людям астролог рекомендует воспользоваться амулетами, привлекающими удачу.
Осторожность стоит проявить с 1 по 21 августа, когда сильная позиция Солнца будет негативно влиять на самочувствие. Желание отложить важные дела и встречи могут негативно повлиять на будущие достижения.
Рак
Ракам по гороскопу важно придерживаться выбранной стратегии поведения и не торопить события. Негативное влияние противника вашего Знака Меркурия может вызвать недопонимания в коллективе.
Позитивное влияние покровителя Луны 9-10, 14-15, 18-19 августа поможет Ракам справиться с эмоциональной нестабильностью и поймать удачу за хвост.
Остерегаться обмана и предательства стоит в период с 4 по 6, 20-21, 31 августа. Слабая позиция планеты-покровителя будет вызывать негативные эмоции, которые нуждаются в контроле. Конец месяца, с 26 по 31 число Ракам необходимо уделить время для поддержания иммунитета.
Лев
Львам первая половина месяца, с 1 по 21 августа, принесет множество приятных эмоций. Покровитель Солнце будет в сильной позиции, а значит у Львов появится стимул к активным действиям и завоеванию личного авторитета.
Негативно влияние Луны будет особо чувствоваться 9-10, 14-15, 18-19 числа. Эти периоды астролог советует провести в спокойной обстановке за размеренным трудом, не отнимающим много сил.
Самые удачные дни для развития и раскрытия скрытых талантов будут с 4 по 6, 20-21, 31 августа. В это время Львам важно собрать все силы для очередного рывка, который приведет к победе как в деловой, так и в личной жизни.
Дева
Первая половина месяца для Дев чревата утратами и конфликтами. Этот период астролог рекомендует провести вдали от агрессивно настроенных людей. Самые опасные дни ожидаются 1, 4, 5-6, 10, 20-21, 24, 26, 27-28 августа. Это время благоприятно для использования медитаций, направленных на восстановление позитивного настроя.
9-10, 14-15, 18-19 августа позитивное влияние Луны поможет Девам добиться успеха и проявить неординарные таланты для решения серьезных задач и ранее отложенных вопросов.
Конец месяца пройдет более спокойно, однако Девам необходимо оставаться в гармонии с окружающим миром. Это время будет удачно для активных прогулок, путешествий и упражнений, повышающих тонус организма.
Весы
С 1 по 21 августа Весам стоит опасаться агрессивной солнечной энергетики. Это время не удачно для деловых соглашений в связи с нестабильным эмоциональным фоном. Найти точки соприкосновения будет довольно сложно в период с 11, 14, 16, 21, 25, 29 августа.
Положительное влияние вашего сторонника Меркурия в августе будет хорошо влиять на активность. Астролог советует представителям вашего Знака не опускать рук при возникновении препятствий.
Самые удачные дни по гороскопу будут 10, 18, 21, 23, 28 числа. Это время наиболее благоприятно для решения финансовых вопросов и проблем. Вторая половина августа может преподнести неприятные сюрпризы, касающиеся перемены ваших планов. Постарайтесь не торопить события и тщательно взвешивать каждый шаг.
Скорпион
Скорпионам в этом месяце помогут амулет, привлекающие удачу. Ваш противник Меркурий будет в сильной позиции, что может усложнить активные действия в деловой сфере. Негативные моменты перепадов настроения ожидаются в периоды сильной позиции Луны 9-10, 14-15, 18-19 августа.
Поддерживать энергетический баланс на высоком уровне Скорпионам важно 10, 11, 14, 15, 18, 19, 21, 24, 28 августа. Эти дни будут довольно опасными для решения важных вопросов.
Наиболее продуктивное время, в которое Скорпионы смогут добиться финансовой независимости и успехов в личных делах, ожидается 1, 4, 5, 6, 20, 26, 27, 31. Использование эффективных шепотков поможет вам заполучить внимание капризной Фортуны.
Стрелец
Позитивное влияние вашего покровителя Солнца до 21 августа будет благоприятно отражаться на настроении и желании завоевывать новые высоты. Для продуктивной работы используйте шепотки, привлекающие удачу и достаток.
Наиболее удачными днями для романтических отношений, поездок и активного отдыха будут 4-6, 20-21, 31 августа. Слабая позиция Луны не будет оказывать негативного влияния на эмоции.
Наиболее опасными днями по мнению астрологов будут 14, 15, 18, 19, 21, 24, 27, 28 августа. Это время Стрельцам важно планировать для легкой работы и предпринять меры для улучшения настроения. Негативное влияние Меркурия может сказаться на работе, поэтому по возможности стоит отказаться от ответственных поручений и заданий.
Козерог
Покровительство Меркурия весь август будет позитивно влиять на представителей Козерогов. Этот месяц будет часто преподносить приятные сюрпризы и события. Наиболее удачные дни для стремления к успеху будут 1, 4, 5, 6, 10, 20, 21, 26, 27, 28 и 31 августа.
Слабая позиция Луны поможет Козерогам преодолеть плохое настроение и начать курс упражнений направленных на поддержание здоровья и тонуса организма с 4 по 6, 20-21, 31 августа.
Осторожность следует проявить в периоды, когда Луна будет занимать сильную позицию. Опасное время для личных и деловых отношений наступит 8-9, 14-15, 18-19 августа. В это время астролог советует ограничить контакты с агрессивно настроенными людьми.
Водолей
В начале месяца Водолеям важно сохранить боевой настрой и положительные эмоции. До 21 августа ваш антагонист Солнце будет в сильной позиции, что может спутать ваши планы.
Заняться восстановлением энергетического баланса будет важно 11, 14, 16, 25, 27, 29 августа. Это время особо опасно и чревато получением травм и неприятных известий.
Позитивное влияние Меркурия поможет Водолеям преодолеть финансовые трудности. В августе не стоит отказываться от предложения пройти курсы повышения квалификации и получить новые знания.
Рыбы
Негативное влияние Меркурия для Рыб будет опасно в финансовом плане. Этот месяц астролог рекомендует провести экономно и составлять список покупок. Рыбам важно будет отказаться от авантюрных капиталовложений, чтобы не испытывать трудностей по возвращению средств.
Наиболее опасное время, в которое Рыбам необходимо сохранять спокойствие и бдительность: 1, 4, 5, 6, 20, 21, 26, 27, 28, 31 августа. Эти периоды будут чреваты негативными эмоциями и плохим самочувствием.
Удачными днями для налаживания семейных отношений, поиска романтических отношений и сближение с партнером будут 9-10, 14-15, 18-19 августа. Любовные шепотки помогут Рыбам обрести любовь и взаимопонимание.
По материалам — Dailyhoro.ru